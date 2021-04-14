"Х#й соси, тварь #банная! Я сейчас сцать на тебя буду, ёпта!" - российский военный в оккупированном Севастополе выражает девушке-продавцу свое возмущение из-за отсутствия пива. ВИДЕО

Посетитель магазина в оккупированном Севастополе обматерил девушку-продавца из-за отсутствия в ассортименте магазина пива. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, "возмущение" покупателя зафиксировали камеры наблюдения магазина.

Судя по записи, инцидент произошел в кондитерской, в которой к сладостям предлагают покупателям кофе, чай и другие безалкогольные напитки.

В соцсетях утверждают, что возмутился отсутствием пива российский военный. По крайней мере, на одном из мужчин из зашедшей компании была кепка армейского образца.

На записи видно, что он уходит из магазина, украв бутылку с каким-то напитком.

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