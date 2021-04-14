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"Х#й соси, тварь #банная! Я сейчас сцать на тебя буду, ёпта!" - российский военный в оккупированном Севастополе выражает девушке-продавцу свое возмущение из-за отсутствия пива. ВИДЕО

Посетитель магазина в оккупированном Севастополе обматерил девушку-продавца из-за отсутствия в ассортименте магазина пива. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, "возмущение" покупателя зафиксировали камеры наблюдения магазина.

Судя по записи, инцидент произошел в кондитерской, в которой к сладостям предлагают покупателям кофе, чай и другие безалкогольные напитки.

В соцсетях утверждают, что возмутился отсутствием пива российский военный. По крайней мере, на одном из мужчин из зашедшей компании была кепка армейского образца.

Х#й соси, тварь #банная! Я сейчас сцать на тебя буду, ёпта! - российский военный в оккупированном Севастополе выражает девушке-продавцу свое возмущение из-за отсутствия пива 01

На записи видно, что он уходит из магазина, украв бутылку с каким-то напитком.

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Автор: 

армия РФ (19665) оккупация (10194) россия (96157) город Севастополь (1764)


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Топ комментарии
+112
все норм...не правосеки ж зайшли, і не натівці...
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14.04.2021 16:43 Ответить
+82
А так бьі ее обоссал гей-натовец. Какая разница?
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14.04.2021 16:38 Ответить
+69
Вот он. Настоящий рузьке мир. Камни(моча) с неба прям😁😁😁. Зато не биндеравцы😉😉😉
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14.04.2021 16:38 Ответить
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да и не жаль ни чуть
пусть крымское дерьмо полностью вкусит "руське мир"
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16.04.2021 06:54 Ответить
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