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"Без цензуры в прямом эфире": Байден vs Путин - чьи орешки крепче? Будет ли удачной охота Зеленского на Вовка? Нужен ли нам Крым?. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева разложат по полочкам главные события последних дней.

Смотрите в 20:45 в "Без цензуры в прямом эфире":

🧨 Байден vs Путин: чьи орешки крепче?

Во вторник Белый дом сообщил, что президент Джозеф Байден позвонил Владимиру Путину. В телефонном разговоре он призвал Путина снизить напряженность на границе Украины, где Москва концентрирует военные силы, и "подчеркнул непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Соединенных Штатов".

Байден также предложил президенту Путину встретиться в третьей стране, чтобы обсудить "весь спектр" отношений между США и Россией. Что означает этот разговор? И чего ждать от встречи Путина и Байдена?

💣 Будет ли удачной охота Зеленского на Вовка?

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, которым предлагает ликвидировать скандальный Окружной административный суд Киева.

Так и хочется пошутить "вот что Байден животворящий делает!"

Так что, неужели "вовчьим судам" недолго осталось? И что может сделать судейская мафия, чтобы сохранить свою кормушку?

⚡️ Нужен ли Украине Крым? И какой Крым нам нужен?

Мэр Херсона предлагает продавать воду в Крым, а МОН издает учебники с картой Украины без оккупированного полуострова. Что происходит? Как нам говорить про Крым? И какой Крым нужен Украине?

Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к "Без цензуры в прямом эфире"!

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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"Русский мир", а он такой, хреновинький, совсем не такой как в телевизоре.
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14.04.2021 21:08 Ответить
ВР має визначити Крим як Кримськотатарську Автономну Республіку в складі України, з правом кримськотатарського народу на самовизначення!Татари, як наші союзники, мають на це право!!"
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15.04.2021 04:11 Ответить
Шова масть ту Вов...
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14.04.2021 21:16 Ответить
"МОН издает учебники с картой Украины без оккупированного полуострова"

МОН змусило видавництво переробити карту України без Криму в підручниках

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3227229-mon-zmusilo-vidavnictvo-pererobiti-kartu-ukraini-bez-krimu-v-***********.html
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14.04.2021 21:33 Ответить
ВР має визначити Крим як Кримськотатарську Автономну Республіку в складі України, з правом кримськотатарського народу на самовизначення!
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15.04.2021 04:08 Ответить
Их не надо противопоставлять. С вторгающейся армией россии воюет Украина, а не США
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15.04.2021 09:27 Ответить
Путін окупував Крим, зараз хоче воду, шантажує війною. А от що він захоче після води?
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15.04.2021 09:58 Ответить
 
 