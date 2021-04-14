"Без цензуры в прямом эфире": Байден vs Путин - чьи орешки крепче? Будет ли удачной охота Зеленского на Вовка? Нужен ли нам Крым?. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева разложат по полочкам главные события последних дней.

Смотрите в 20:45 в "Без цензуры в прямом эфире":

🧨 Байден vs Путин: чьи орешки крепче?

Во вторник Белый дом сообщил, что президент Джозеф Байден позвонил Владимиру Путину. В телефонном разговоре он призвал Путина снизить напряженность на границе Украины, где Москва концентрирует военные силы, и "подчеркнул непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Соединенных Штатов".

Байден также предложил президенту Путину встретиться в третьей стране, чтобы обсудить "весь спектр" отношений между США и Россией. Что означает этот разговор? И чего ждать от встречи Путина и Байдена?

💣 Будет ли удачной охота Зеленского на Вовка?

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, которым предлагает ликвидировать скандальный Окружной административный суд Киева.

Так и хочется пошутить "вот что Байден животворящий делает!"

Так что, неужели "вовчьим судам" недолго осталось? И что может сделать судейская мафия, чтобы сохранить свою кормушку?

⚡️ Нужен ли Украине Крым? И какой Крым нам нужен?

Мэр Херсона предлагает продавать воду в Крым, а МОН издает учебники с картой Украины без оккупированного полуострова. Что происходит? Как нам говорить про Крым? И какой Крым нужен Украине?

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