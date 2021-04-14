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Мэр Славянска Лях просит распустить горсовет и ввести военно-гражданскую администрацию. ВИДЕО

Славянский городской голова Вадим Лях выступил за временное введение на территории города военно-гражданской администрации и назначении внеочередных местных выборов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Учитывая систематическое невыполнение депутатами Славянского городского совета восьмого созыва требований Закона Украины "О статусе депутатов местных советов", Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", Бюджетного кодекса, я принял решение обратиться к избирателям с инициативой досрочного прекращения полномочий Славянской городского совета как не решающего вопросы, отнесенные к его компетенции", - заявил Лях.

Он попросил рассмотреть вопрос о возможности временного введения на территории Славянской городской теробщины военно-гражданской администрации.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Давайте толерантнее немножко", - во время заседания горсовета Славянска в зал занесли и установили флаг России. ВИДЕО

По словам Ляха, горсовет последние 5 месяцев постоянно саботирует работу городского головы. Этим саботажем, по его словам, занимаются депутаты трех фракций: "Наш край", ОПЗЖ, "За мир и развитие".

"Проект бюджета выносили на рассмотрение постоянными комиссиями городского совета 14 раз, он рассматривался на двух пленарных заседаниях совета, но так и не был принят большинством от общего состава совета", - констатировал мэр.

Также на Цензор.НЕТ: Чиновник горсовета Славянска задержан на взятке 1,2 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

Автор: 

мэр (1652) военно-гражданская администрация (89) Славянск (2600)


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Топ комментарии
+69
Давно пора...щось там сєпари вільно себе почали почувати...і пора показові затримки провести та посадити з реальним строком "за зраду" років на 10.. ау СБУ!!!!
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14.04.2021 18:30 Ответить
+34
Где СБУ , - российские агенты у Власти .Это не шутки , - Это уже серьезно.
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14.04.2021 18:32 Ответить
+22
Без вариантов. Пусть лучше будет глава военно-гражданской администрации, чем шобла гиркинцев и пушилинцев.
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14.04.2021 18:38 Ответить
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Давно пора...щось там сєпари вільно себе почали почувати...і пора показові затримки провести та посадити з реальним строком "за зраду" років на 10.. ау СБУ!!!!
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14.04.2021 18:30 Ответить
Вы, очевидно, СБУ с КГБ перепутали.
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14.04.2021 18:41 Ответить
не хочеш стати нашим чорноземом? спали свій табір...

Олег Леусенко@leusenko1· 30 мин

Жаркое из фашистских рашавояк выглядит всегда празднично!
В военном лагере рукожопых российских агрессоров в Богучаре (опять Воронежчина!) в 45 км от границы с Украиной фееричный пожар.
InformNapalm опубликовали видео с рашистами, пытающихся потушить огонь в палаточном городке https://mobile.twitter.com/SprechenFuehrer/status/1382353089429131265
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14.04.2021 18:42 Ответить
А Штепу посадить слабо???
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14.04.2021 19:45 Ответить
штепу не посадят , так как она чиновник , а со времен пороха чиновники неприкасаемые ( ка и воры )
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14.04.2021 21:55 Ответить
Где СБУ , - российские агенты у Власти .Это не шутки , - Это уже серьезно.
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14.04.2021 18:32 Ответить
У власти выбранные на законных выборах избирателями депутаты-какие агенты?
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14.04.2021 18:42 Ответить
Глупый что ли? И это даёт им нарушать закон?
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14.04.2021 18:48 Ответить
Что такое они нарушили, что надо вводить военно-гражданскую администрацию?
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14.04.2021 18:52 Ответить
Кацап, что ти такое наделал, что пошел служить в ольгинские *****?
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15.04.2021 09:44 Ответить
Ты с дуба рухнул, придурошный?
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15.04.2021 09:47 Ответить
То есть ти не руссосвін?
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16.04.2021 17:24 Ответить
Нет
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16.04.2021 19:11 Ответить
Выбраны на законных то на законных но ведут подрывную деятельность и на лоицо гос измена...Так что на законных основаниях надо в тюрягу..да не с нашей сластью ЗЕлёных соплей ватных
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14.04.2021 18:49 Ответить
А к какой тогда власти мэр обращается, я извиняюсь?
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14.04.2021 18:54 Ответить
Да,да.Сначала расстрелять, а потом разберемся. (может быть)
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14.04.2021 19:47 Ответить
И как одно противоречит другому?) Еще 10 лет назад избиратели голосовали за комуняк, а в 14-м коммуняки первыми побежали встречать агрессора с цветами...
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14.04.2021 18:51 Ответить
Не противоречит, просто это разная юрисдикция- не сложный термин для вас?
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14.04.2021 18:56 Ответить
Юрисдикция?) Разная?) Серьезно?) Расскажите, очень интересно...)
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14.04.2021 19:18 Ответить
СБУ ищет незаконный бизнес...Незаконный лов рыбы. незаконную добычу камня, квартиры где выращивают галюциногенные грибы, подпольные бордели...и тд. зачем им заниматься такой ерундой как террористы и сепары ....
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14.04.2021 21:28 Ответить
Вот что действительно интересно СБУ, а не вот эти ваши агенты пендосии
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14.04.2021 21:43 Ответить
Как насчёт Баканова позвонить этому черту??
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14.04.2021 18:34 Ответить
отой " черт ", якраз і naмагаeться спасти місто від кацапni...
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14.04.2021 18:38 Ответить
Я нее про мера а про тех саботажников и сепарню..не вижу реакции власти, а надо бы
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14.04.2021 18:41 Ответить
за що боролись na то і naпоролись...- кацапо- сєпарьо зnoву бикуe.....
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14.04.2021 18:34 Ответить
Втаный скот ведёт не прикрытую подрывную работу и саботаж....власть жуёт сопли .ЗЕлёные.... добром это не закончица точно
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14.04.2021 18:35 Ответить
Освобождение Славянска от российской чумы можно и повторить.
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14.04.2021 18:35 Ответить
Один гиркинд уже отделял... Хочешь повторить, коцап ???
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14.04.2021 19:07 Ответить
Хохол ти, а не українець. Срань зелена.
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14.04.2021 20:32 Ответить
Зелена? Чому це по твоєму я голосував за зеленського?
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14.04.2021 21:22 Ответить
Тому що ти хахол.
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15.04.2021 14:23 Ответить
Я за нього не голосував!
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15.04.2021 14:24 Ответить
Буває на світі і таке, що людина голосує не за Зеленського, та все одно в душі - хахол.
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15.04.2021 19:57 Ответить
Я хотел бы посмотреть, как бы он выполнил свою задачу, если бы не лярва Штепа и тот факт, что тролить-то некого было в Славянске в тот момент. Он пытался тролить и выполнять такую же задачу и в Бахмуте, но получил в грызло от охраны базы хранения БТ техники и быстренько свалил оттуда, поджав хвост, а в последствии и из Славянска. А жить припеваючи, оглядываясь через каждые двадцать метров и спать с открытыми глазами - это не значит иметь гарантию сдохнуть своей смертью.
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14.04.2021 20:05 Ответить
Чего тогда не отделился?
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14.04.2021 19:11 Ответить
ЗЕкловун смотрю на такое вобще не реагирует...хотя это прямая угроза для Украины..может тоже саботажник
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14.04.2021 18:36 Ответить
Без вариантов. Пусть лучше будет глава военно-гражданской администрации, чем шобла гиркинцев и пушилинцев.
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14.04.2021 18:38 Ответить
Лишить жителей Славянска голоса как " незрелых". Или как поражённых в правах.
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14.04.2021 18:39 Ответить
А мэр не пробовал учитывать мнения и предложения местных депутатов?
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14.04.2021 19:06 Ответить
Нужна проста услышать дамбас ??? Это уже было, гиркинд подтвердит.
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14.04.2021 19:09 Ответить
слабая власть это лакомый кусок для реванша кремлёвских гнид и они это время вовсю используют и стараются не упустить ( видно по событиям)
это видно по беспомощным потугам слуг навести тут порядок уговорами соблюдать закон...
видно по активизации сепаров и малоросов...
нужно было сразу уничтожать это сепарское кодло без жалости-
ибо недобитое кодло вдвойне опасно, потому что оно мстит жестоко за свое поражение и никого не жалеет, а мы -их в сраку целуем семь лет кряду...
а ведь все видели ведь чем всё это кончилось и в Донецке и в Крыму...

и снова ... блин..."стадион так стадион" а не "хунта так хунта" !
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14.04.2021 18:39 Ответить
Это раньше пришло,в 04г.Северодонецк,ПИСУАР-помните?Дали бы тогда,по башке,кому следовало-не было бы 14г.
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14.04.2021 18:48 Ответить
Ватка ждёт не дождётся,когда в Славянске будет кацапская администрация. А вот х.. на воротник.
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14.04.2021 18:41 Ответить
жопоблоковец просит ввести военную администрацию?
Мутняк какой-то.
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14.04.2021 18:46 Ответить
Ніяких виборів у сепарстані не повинно бути мінімум двадцять років.Нехай забудуть з початку ***** і вивчать українську мову.
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14.04.2021 18:47 Ответить
А может надо тамошнюю биомассу временно отдать под опеку коллаборантов из ЛДПР? Поживут под комендантским часом, посидят на подвале, может поумнеют?
Хотя врядле...
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14.04.2021 18:47 Ответить
Дійсно навряд чи. Біомаса -це перегній, на якому "проростають" сепаратисти, "ватники" і різного роду "рускомірци".
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14.04.2021 18:59 Ответить
Ты,мабуть,имел ввиду ОРДЛО а ЛДПР-это жириновский за поребриком
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14.04.2021 19:12 Ответить
Так, мав на увазi ЛДНР...
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14.04.2021 19:41 Ответить
Навіть сєпар Лях не бажає працювати з ЖОПОБЛОКОМ))
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14.04.2021 18:49 Ответить
Тих колаборантів давно пора постріляти.Докерувались , що якийсь МУДАК приносить триколор на сесію міськради і нічого.Сволота.
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14.04.2021 18:49 Ответить
А у меня иные данные. Чудик был не мудаком. И ещё есть данные: никто, на Цензоре, себе лайк не ставит.
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14.04.2021 18:53 Ответить
Як раз то не був "мудак",а прапор він приніс депутатам міськради ві ЖОПОБЛОКУ,шоб вони не маскувались під Українців.
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14.04.2021 18:54 Ответить
Гіркіна вони ще не кличуть? Він "введе" таку адміністрацію, що і не писнете. Забули вже.
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14.04.2021 18:53 Ответить
24 мая 2014 года этот ватный скот орал во всю глотку прибывшим в Донецк кадыровцам : Герои! Герои! и истерично кричал "Сынки - убейте бандеровцев!" и ему было абсолютно пох что это ВОЙНА !!! ... а , перед тем этот скот ездил бросаться под БТРы ВСУ !
Это не люди , это биоМУСОР только человеческого вида.
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14.04.2021 19:05 Ответить
и ктож выбрал это большинство? кто все эти люди? ... *****рий продолжается, вот же неожиданность...
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14.04.2021 19:15 Ответить
Ватным депутатам повестки из военкомата и на передок окопы рыть.
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14.04.2021 19:19 Ответить
Они там с флагом агрессора заседают.
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14.04.2021 19:19 Ответить
Опять сепарня подымает голову. Повылазили со щелей. Учуяли шо Кловун при власти. Ждите очередного Гирькина и Штепу.
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14.04.2021 19:24 Ответить
Зачем ждать. Выбрали же в Раду Аксенова пару недель назад на 50 округе. Хотя все прекрасно знали, кто он. И к выборам допустили без проблем и ЦВК уже утвердила. Ну и что........ есть реакция?
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14.04.2021 19:39 Ответить
Все законно, ВРУ можно разогнать на раз, значит и всех можно )
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14.04.2021 19:33 Ответить
а чем все это время занимается филиал ФСБ?
что нового врет, имитирует и сочиненяет?
или ждет своего *********** часа, занимаясь диверсиями саботажем?
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14.04.2021 19:40 Ответить
Чем хуже в Украине, тем лучше им и путину. Работают четко по утвержденному плану по развалу Украины. А что Украина, полное бессилие и безволие.
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14.04.2021 20:20 Ответить
ПІДТРИМУЮ МЕРА СЛАВЯНСЬКА - РИГАМ МІСЦЕ У ТЮРМІ, А НЕ У ВЛАДІ
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14.04.2021 20:27 Ответить
А сам мер - хіба не такий же? Колишній заступник штепи - який так само радо приймав русню у Слов"янську.
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14.04.2021 23:39 Ответить
Есть давняя логика---лучше позже, чем никогда. Бздунам она чаще подходит. Мы бздели это сделать в 2014---16гг когда война гудела во всю. Но вроде притихло. Но есть другая логика, очень железная---если враг не сдаётся, его уничтожают! Надо было изначально ввести такое положение не только на нашей части Луг. и Донц. области но тогда и во всех приграничных к ним областям востока страны. А при переходе вроде на перемирие отменить по областям, а там оставить по сей день. А за выборы там где военные действия идут или шли даже в Африке не говорят. Но есть одна страна где запросто это.
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14.04.2021 20:50 Ответить
Мер Слов'янська Лях просить розпустити міськраду і ввести військово-цивільну адміністрацію - Цензор.НЕТ 2615Мер Слов'янська Лях просить розпустити міськраду і ввести військово-цивільну адміністрацію - Цензор.НЕТ 9874Это опрос проведённый с 3-6 апреля этого года! Как вам?
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14.04.2021 21:02 Ответить
На х.уйла молится сепарня...
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14.04.2021 21:36 Ответить
Для кацапської срані,чим гірше тим краще.Ну ось такі вони,ні чого з цим не зробиш.
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14.04.2021 21:55 Ответить
Сєпари не можуть поділити бабло.
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14.04.2021 23:38 Ответить
В принципі по всіх південно-східних областях треба ввести військово-цивільні адміністрації. Це буде вигідно як і у обороні цих територій від вторгнення, так і від ворожого впливу колаборантів. Не будуть зривати декомунізацію, не будуть пробувати повернути вжиток російської мови. Всім стане краще )
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15.04.2021 01:08 Ответить
 
 