Мэр Славянска Лях просит распустить горсовет и ввести военно-гражданскую администрацию. ВИДЕО

Славянский городской голова Вадим Лях выступил за временное введение на территории города военно-гражданской администрации и назначении внеочередных местных выборов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Учитывая систематическое невыполнение депутатами Славянского городского совета восьмого созыва требований Закона Украины "О статусе депутатов местных советов", Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", Бюджетного кодекса, я принял решение обратиться к избирателям с инициативой досрочного прекращения полномочий Славянской городского совета как не решающего вопросы, отнесенные к его компетенции", - заявил Лях.

Он попросил рассмотреть вопрос о возможности временного введения на территории Славянской городской теробщины военно-гражданской администрации.

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По словам Ляха, горсовет последние 5 месяцев постоянно саботирует работу городского головы. Этим саботажем, по его словам, занимаются депутаты трех фракций: "Наш край", ОПЗЖ, "За мир и развитие".

"Проект бюджета выносили на рассмотрение постоянными комиссиями городского совета 14 раз, он рассматривался на двух пленарных заседаниях совета, но так и не был принят большинством от общего состава совета", - констатировал мэр.

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