Мэр Славянска Лях просит распустить горсовет и ввести военно-гражданскую администрацию. ВИДЕО
Славянский городской голова Вадим Лях выступил за временное введение на территории города военно-гражданской администрации и назначении внеочередных местных выборов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
"Учитывая систематическое невыполнение депутатами Славянского городского совета восьмого созыва требований Закона Украины "О статусе депутатов местных советов", Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", Бюджетного кодекса, я принял решение обратиться к избирателям с инициативой досрочного прекращения полномочий Славянской городского совета как не решающего вопросы, отнесенные к его компетенции", - заявил Лях.
Он попросил рассмотреть вопрос о возможности временного введения на территории Славянской городской теробщины военно-гражданской администрации.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Давайте толерантнее немножко", - во время заседания горсовета Славянска в зал занесли и установили флаг России. ВИДЕО
По словам Ляха, горсовет последние 5 месяцев постоянно саботирует работу городского головы. Этим саботажем, по его словам, занимаются депутаты трех фракций: "Наш край", ОПЗЖ, "За мир и развитие".
"Проект бюджета выносили на рассмотрение постоянными комиссиями городского совета 14 раз, он рассматривался на двух пленарных заседаниях совета, но так и не был принят большинством от общего состава совета", - констатировал мэр.
Также на Цензор.НЕТ: Чиновник горсовета Славянска задержан на взятке 1,2 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Олег Леусенко@leusenko1· 30 мин
Жаркое из фашистских рашавояк выглядит всегда празднично!
В военном лагере рукожопых российских агрессоров в Богучаре (опять Воронежчина!) в 45 км от границы с Украиной фееричный пожар.
InformNapalm опубликовали видео с рашистами, пытающихся потушить огонь в палаточном городке https://mobile.twitter.com/SprechenFuehrer/status/1382353089429131265
это видно по беспомощным потугам слуг навести тут порядок уговорами соблюдать закон...
видно по активизации сепаров и малоросов...
нужно было сразу уничтожать это сепарское кодло без жалости-
ибо недобитое кодло вдвойне опасно, потому что оно мстит жестоко за свое поражение и никого не жалеет, а мы -их в сраку целуем семь лет кряду...
а ведь все видели ведь чем всё это кончилось и в Донецке и в Крыму...
и снова ... блин..."стадион так стадион" а не "хунта так хунта" !
Мутняк какой-то.
Хотя врядле...
Это не люди , это биоМУСОР только человеческого вида.
что нового врет, имитирует и сочиненяет?
или ждет своего *********** часа, занимаясь диверсиями саботажем?