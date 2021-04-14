Война с российской армией идет уже 7 лет и будет продолжаться до полной победы, - командир роты ДУК "Правый сектор" Коцюбайло. ВИДЕО

Война на востоке Украины с российской армией идет уже 7 лет и будет продолжаться до победы, "несмотря на все "перемирия" и другие планы по миру".

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил командир роты ДУК "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло, информирует Цензор.НЕТ.

"Первая отдельная штурмовая рота ДУК ПС воюет на востоке с российской армией и местными прихвостнями - 7 лет. Все 7 лет войны мы находимся на фронте. И будем продолжать свою борьбу до полной победы, несмотря на все "перемирие" и другие планы по миру. Мы никогда не складывали оружие ни перед кем. И не сложим пока украинские границы не будут восстановлены", - написал Коцюбайло.

Он призвал не воевать сообщениями в Фейсбуке, а на деле уничтожать врага.

"Всех, кто очень переживает и воюет угрожающими сообщениями в фейсбуке который год подряд, кто вечно чистит это несчастное оружие - приглашаю стать в наши ряды и, наконец, "на деле" показать как уничтожается враг. Сохраняйте спокойствие и уймите свои интернет-потуги", - добавил командир роты ДУК ПС.

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"Восточный фронт держится на волевых бойцах Вооруженных сил Украины и добровольцах. Враг уничтожался и уничтожается. Война продолжалась и продолжается", - подчеркнул Коцюбайло.