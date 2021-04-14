Война с российской армией идет уже 7 лет и будет продолжаться до полной победы, - командир роты ДУК "Правый сектор" Коцюбайло. ВИДЕО
Война на востоке Украины с российской армией идет уже 7 лет и будет продолжаться до победы, "несмотря на все "перемирия" и другие планы по миру".
Об этом на своей странице в Фейсбук заявил командир роты ДУК "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло, информирует Цензор.НЕТ.
"Первая отдельная штурмовая рота ДУК ПС воюет на востоке с российской армией и местными прихвостнями - 7 лет. Все 7 лет войны мы находимся на фронте. И будем продолжать свою борьбу до полной победы, несмотря на все "перемирие" и другие планы по миру. Мы никогда не складывали оружие ни перед кем. И не сложим пока украинские границы не будут восстановлены", - написал Коцюбайло.
Он призвал не воевать сообщениями в Фейсбуке, а на деле уничтожать врага.
"Всех, кто очень переживает и воюет угрожающими сообщениями в фейсбуке который год подряд, кто вечно чистит это несчастное оружие - приглашаю стать в наши ряды и, наконец, "на деле" показать как уничтожается враг. Сохраняйте спокойствие и уймите свои интернет-потуги", - добавил командир роты ДУК ПС.
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"Восточный фронт держится на волевых бойцах Вооруженных сил Украины и добровольцах. Враг уничтожался и уничтожается. Война продолжалась и продолжается", - подчеркнул Коцюбайло.
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Нужно заканчивать войну с кацапами только Победой и полным разгромом русни !!! Слава Украине !!!
просто она ёще не родилась...
@newkc14
‼ Совет Украине: С русскими бесполезно вести переговоры и призывать к миру. Они расценивают это как слабость и буду наглеть. Лучший вариант нанести массированный упреждающий удар по скоплениям орды уже сейчас, раздербанить их пока они не оргназовались и не начали наступление
пока нет..
@newkc14
В 1994 г. в Чечню вошла орда в 120 тыс. солдат и 6 тыс. ед. бронетехники и тяжелого оружия. В 1996 г. Чечня, вооруженная стрелковым оружием вышвырнула русскую орду. Украине угрожают 85 тыс. Даже если будет 200 тыс. украинцы с имеющимся оружием и поддержкой могут выиграть войну
@newkc14
Украина. Сообщают об интенсивной артиллерийской перестрелке в р-не аэропорта Донецка
Ми знаємо про Вашу боротьбу і подвиги.
Але не хочеться, щоб жертви були марними. Скільки загинуло чудових людей ...
Помаленьку відвойовували, по клаптику, по метрах ...
Що за два роки ? Політика зрадництва, здачі інтересів держави, тупого замирювання ворога, втрата позицій на міжнародній арені ...
Так, війна триває, але для повної перемоги, як Ви кажете і як нам усім хочеться, потрібно таке саме бажання і воля від влади.
Тримайтеся, хлопці !
Шана вам і уклін.