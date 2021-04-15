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"Немного преувеличил. Возраст уже не стрелковый. Но защищать Украину должен каждый", - Кравчук объяснил свои слова о готовности стрелять по российским оккупантам. ВИДЕО

Первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук прокомментировал свое резонансное обещание стрелять в российских оккупантов в случае нападения РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Не жалею (о своих словах. – Ред.). Не один я такое сказал, так думают, возможно миллионы. Я убежден, что каждый украинец в такое тяжелое для Украины время, является одновременно защитником, патриотом, гражданином. Возьмите ту же Швейцарию. В каждой семье есть оружие. И оно может быть использовано для защиты своей земли, народа", - заявил он.

В то же время, Кравчук признал, что "немного преувеличил", потому что у него "возраст уже не стрелковый".

"Но в последнее время я принимал участие в разных соревнованиях, по крайней мере, не было такого случая, чтобы я не попал в цель. Я этим самым хочу сказать – не потому, что у меня есть большие силы, и я могу защитить Украину – я еще раз подтвердил, что каждый украинец должен защищать свою землю, а враги Украины должны быть выдворены за пределы Украины, чтобы их духом тут не пахло", - отметил Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль должен понимать, что наступление на Украину может перерасти в третью мировую войну, - Кравчук

Напомним, 6 апреля в эфире программы на телеканале "Украина 24" первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что он всегда держит оружие наготове.

На вопрос, готов ли он использовать это оружие, "если кто-то будет прыгать с парашютом возле вашего дома с российскими флагами", первый президент ответил утвердительно.

Кравчук Леонид (1226) россия (96184)


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Топ комментарии
+14
Переобувается дед. Завтра попросит прощения и достанет израильский паспорт....
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15.04.2021 10:19 Ответить
+12
Так раздайте людям оружие и они защитят и страну и себя от чиновников разворовывающих эту страну!!! Или люди нужны только когда оллигархи видят что придут из россии и отберут бизнес а чиновники что отберут насиженные лакомые места??
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15.04.2021 10:18 Ответить
+8
Счастливый возраст когда можно п.говорить что взбредет и все воспринимают это только с юмором.
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15.04.2021 10:18 Ответить
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Счастливый возраст когда можно п.говорить что взбредет и все воспринимают это только с юмором.
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15.04.2021 10:18 Ответить
А що він сказав? Ви чули? Він говорив про захист свого дому, на випадок, якщо до нього прийдуть загарбники. Це абсолютно адекватна реакція по відношенню до всіх злочинців, які вриваються до твого дому. Він не говорив, що буде сидіти в окопі. В чому його "бред"?
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15.04.2021 10:48 Ответить
Бред, потому что в окопе сидеть он не будет и лично свой дом защищать не будет. В окопах будут наши дети и его дом защищать будут тоже они.
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15.04.2021 11:04 Ответить
Якщо до вас в дім прийдуть бандити, що ви будете робити? Чекати, що вас хтось захистить?
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15.04.2021 11:13 Ответить
Никто не может знать что будет и как лично поступит когда возникнет кризисная ситуация. Яркий пример вторая мировая, когда старики, подростки и женщины партизанили. И их боялась как огня регулярная немецкая армия.
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15.04.2021 11:37 Ответить
Питання лишень де його дім?Він понабудовував "хатинок" по цілому світі...
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15.04.2021 11:06 Ответить
Якщо він набудував законно(а схоже на те, що претензій до нього не має ось вже 25 років), то захищати потрібно все. Але в цьому випадку, мабуть він говорив про конкретне місце свого перебування на момент, коли до нього прийдуть вороги.
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15.04.2021 11:11 Ответить
так найди и отними - он сам сказал - кто найдет - выложу документы.
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15.04.2021 16:10 Ответить
в стилі старика він сказав. всі так хорохоряться.
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15.04.2021 16:55 Ответить
Так раздайте людям оружие и они защитят и страну и себя от чиновников разворовывающих эту страну!!! Или люди нужны только когда оллигархи видят что придут из россии и отберут бизнес а чиновники что отберут насиженные лакомые места??
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15.04.2021 10:18 Ответить
оружие для мусоров, людишкам дешёвая комуналка, не путайте
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15.04.2021 10:19 Ответить
Витя, коммунизм закончился. Шары не будет.
раздайте ему..
Идешь в Ибис и покупаешь.
В чем проблема?
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15.04.2021 10:23 Ответить
Почему же, есть место где ему дадут оружие, только вот не факт что Витя туда поедет, не до такой степени он олигархов ненавидит...
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15.04.2021 10:39 Ответить
проблема в том, что кроме "оружия в Ибисе" покупать нужно и мусоров и чиновников-разрешателей, и содержать их и их семьи уже постоянно, хотя, в случае чего, ЭТИ крысы сдрыснут с защиты Украины в первых рядах - доказано крымскими и донецкими мусорами..(
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15.04.2021 10:44 Ответить
9 лет владею оружием - ни разу ни малейших взяток кому бы то ни было.
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15.04.2021 10:48 Ответить
"ни разу ни малейших взяток кому бы то ни было" - в сказки про Деда Мороза и отсутствие коррупции в Украине не верю с сурового донецкого детства, а в нужные связи, оберегающие наивных родственников от реальной жизни, - вполне..
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15.04.2021 11:01 Ответить
И с какого бодуна мне врать?
Платят за ускорение процесса.
А так - у них всегда то бланков зеленок нет, то разрешений.
Сидишь месяц - ждешь. А куда торопиться?
Госпошлина - не помню, но копейки. 100 грн, кажется.
Остальные справки - тоже без проблем и через их бухгалтерии (нарколог с психиатром - пергидролевые злые тетки с извечным вопросом "а каво вы сабрались убивать?" )))) )
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15.04.2021 11:03 Ответить
неделю назад разрешение продлевал....госпошлина 9грн. ....медицина в 300 грн обошлась ....и все
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15.04.2021 19:08 Ответить
забыл .....еще страховка 51 грн
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15.04.2021 19:24 Ответить
Если Вам необходимо оружие для защиты страны, не переживайте, когда сдрыснут крысы, его будет предостаточно. Главное что бы у Вас желание не пропало.
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15.04.2021 10:57 Ответить
А при коммнунізмі можна було піти і отримати?
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15.04.2021 10:47 Ответить
При cовку (тобто, соціалізмі) - нє, ну був же зброярський магазин в Нестерівському провулку (за Львівською площею).
Якісь там мисливські вертикалки з горизонталками продавалися.
Але дійсно було геморойно - мисливський квиток обов'язково, дільничий фактично жив в тебе вдома..
Не любила радянська влада озброєне населення.
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15.04.2021 11:01 Ответить
Половина таких вот борцов с олигархами с розданным оружием побежит бомбить магазины и возвращать себе награбленное и про внешнюю угрозу забудут. В 1917 году уже проходили такую борьбу с олигархами...
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15.04.2021 10:35 Ответить
О, как! Что я могу сказать: тут я его поддерживаю. Не каждый решится дезавуировать свою собственную очень громкую заяву. Но... он смог!
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15.04.2021 10:18 Ответить
Треба було захищати державу на початках.
А Кравчук заклав під суверенітет кацапську бімбу.
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15.04.2021 10:18 Ответить
Переобувается дед. Завтра попросит прощения и достанет израильский паспорт....
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15.04.2021 10:19 Ответить
от же ж топ-новина!
тим паче, що він таке вже казав у 14-му
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15.04.2021 10:19 Ответить
кравчук это тип, который заявил, что Вадим Бойко погиб от взрыва телевизора,
увы ...
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15.04.2021 10:20 Ответить
мальбрук в поход собрался...
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15.04.2021 10:20 Ответить
Льоня-Зіркобол
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15.04.2021 10:21 Ответить
"Немного преувеличил. Возраст уже не стрелковый. Но защищать Украину должен каждый", - Кравчук объяснил свои слова о готовности стрелять по российским оккупантам - Цензор.НЕТ 4006
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15.04.2021 10:23 Ответить
Тю... а тут в сетях началась уже запись в батальон где будет в одном строю стоять с Кравчуком. ( а тут "обратка".. Но Макарыч он такой.. завтра будет говорить про " глаза пукина" и заливаться соловьем по чище Соловьева. ( хорошая игра слов получилась..) и не тени сомнения " в честных глазах" не будет. Партийная школа однако.
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15.04.2021 10:24 Ответить
Итого
Байден назвал Путина убийцей, Корабли США идут в Черное море
Кравчук готов воевать до последнего патрона
Байден поговорил с Путиным, Проход кораблей США отменен
Кравчук "немного преувеличил боевые навыки"
Переобувание на лету
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15.04.2021 10:25 Ответить
Байден по ходу тоже " немного преувеличил"
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15.04.2021 10:30 Ответить
Есть и хорошее. Мы будем знать границы поддержки США, а Китай границы возможностей США. Возвращается "право сильного". Скоро в мире могут наплевать еще на какой-то договор.
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15.04.2021 10:39 Ответить
Хотя вообще то хорошого мало
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15.04.2021 10:39 Ответить
вот именно,нам все равно на тот Тайвань,своих проблем полно
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15.04.2021 11:31 Ответить
ахаха, а посм. шо пр-водят вна Тайване - все равно - да?
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15.04.2021 18:16 Ответить
хли ты ржешь?все равно что там на Тайване и не все равно что в Украине.у тебя наоборот?
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15.04.2021 19:15 Ответить
Возраст влияет только на скорость. Скорость смены позиции, скорость дозаряжания.
В остальном возраст не влияет ни грамма.
Оружие это как велосипед. Один раз научился - дальше все само )) (но тренироваться и холостить надо регулярно)
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15.04.2021 10:26 Ответить
Неужели в том возрасте, в 1994 году Кравчук был настолько туп, что обменял ядерное оружие на какую-то эфемерную бумажку-меморандум? Он что, историю не учил, что кацапы всю жизнь пытались нас в ярме держать. И в мире никому нельзя верить, даже союзникам, а надеяться только на себя и свою армию
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15.04.2021 10:28 Ответить
Не мели чушь!!!! Украина и так ядерная без ядер!!!! Против РФ не помогло бы нам!! В Крыму сколько предателей! Тут не в сброе дело!!!!
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15.04.2021 10:35 Ответить
Это ты не мели чушь. Ядерное оружие - это самый действенный способ сдерживания.
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15.04.2021 10:41 Ответить
Меморандум підписав кучма-він і здав тоді Україну....кремлівська мафія взяла мародера за сраку.
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15.04.2021 20:14 Ответить
Розумно кажете.
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15.04.2021 20:07 Ответить
Відповідь Андрію а приклеїлась до Обужеванний.
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15.04.2021 20:12 Ответить
Формаліновий вьісерок, як шматочок лимона до ранкової кави з молоком, бл...
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15.04.2021 10:28 Ответить
Ойц, розсмішив старий маразматик. Саме у Швейцарії всі зі зброєю захищають свої оселі, бо це ж сама небезпечна країна у світі.
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15.04.2021 10:30 Ответить
Льоня, надо было умничать, когда будапештской меморандум подписывали. Сколько тебе нашу заплатили за развал украинской армии?
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15.04.2021 10:30 Ответить
Будапештский меморандум подписал Кучма. Учите историю, грамотеи.
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15.04.2021 14:35 Ответить
Внимательно читайте. Где я утверждаю, что БМ подписал Кравчук?
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15.04.2021 18:52 Ответить
Скільки казати-меморандум підписував кучма і здав Україну кремлівській мафії (і не тому що зять пінчук) він,бо мародер,злодій і алкаш.
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15.04.2021 20:10 Ответить
Хорошо сказал!!!
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15.04.2021 10:33 Ответить
Может самогонку с клофелином на блок посты носить.
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15.04.2021 10:34 Ответить
"немного преувеличил" в чем? В дальности стрельбы или в том что будет отстреливаться из дома?
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15.04.2021 10:34 Ответить
Херой! Без единого выстрела переобулся! Між крапельками!
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15.04.2021 10:42 Ответить
Макарович , я дам вам парабеллум .
"Трохи перебільшив. Вік уже не стрілецький. Але захищати Україну повинен кожен", - Кравчук пояснив свої слова про готовність стріляти по російських окупантах - Цензор.НЕТ 8263.
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15.04.2021 10:42 Ответить
Скотина стара! Один з найбільших зрадників України разом з кучмою за всю історію існування українського народу. Ви гниди, коли здавали ядерний щит через свою дурість, продажність та недалекоглядність ви виродки прекрасно розуміли, що фактично закладаєш бомбу під фундамент молодої держави. В усих підручниках історії у віках ви маєте будети записані, як найбільші зрадники та злочинці проти державності
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15.04.2021 10:43 Ответить
он заложил бомбу, когда заявил, чт Вадим Бойко погиб от взрыва телевизора,
теперь поздно, гниды выбрали его президентом, а не Чорновола, которого кучма убил ...
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15.04.2021 10:49 Ответить
макаарыч, а вы случайно клоуном в цирке не подрабатуете?
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15.04.2021 10:46 Ответить
Усрался дед.
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15.04.2021 10:49 Ответить
75% предателей сделали своё дело на выборах. Теперь их защищать?
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15.04.2021 10:54 Ответить
Дед попробуй гранаты.Целиться не треба
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15.04.2021 11:03 Ответить
Е-е-е... Не у всякого діда сил вистачить чеку висмикнути,а от кнопочку натиснути-льогко !
Пішов на перемовини з московськими генералами,-і вже онукам зірку Героя України на подушечці несуть ! З реабілітацією за злочини !
"Трохи перебільшив. Вік уже не стрілецький. Але захищати Україну повинен кожен", - Кравчук пояснив свої слова про готовність стріляти по російських окупантах - Цензор.НЕТ 1073
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15.04.2021 11:12 Ответить
Та можно за пульт Байрактара посадить.Нехай тисне кнопочки
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15.04.2021 11:17 Ответить
Не страшно.Онуку-Андрію Олександровичу Кравчуку-сорокєт,відслужить за діда.
Та й правнуки підросли.
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15.04.2021 11:14 Ответить
старый маразматик "дал заднюю"... надо бы извиниться....
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15.04.2021 11:17 Ответить
зеленый цирк на дроти
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15.04.2021 11:44 Ответить
Козел старый.
Тебе вместо автомата нужно дать скрученный в трубочку будапештский меморандум, пойдешь с ним в атаку на кацапов. Ты и те кто руководил после тебя разоружили страну, уничтожили флот, оставили страну с голой жопой, а теперь он призывает идти в атаку с охотничьими ружьями.
Когда Порох начал восстанавливать после вашего "эффективного" правления армию и сделал это своим основным приоритетом, вы обсмеяли его, обсмеяли его лозунг "Армия", подали по олигархическому телевидению людям, что это архаизм, что это совок, что нужно стремиться к миру, что Порошенко барыга и цели его лишь заработать на войне. И ты, козел, был в первых рядах, кто нес по ящику все эти кремлевские нарративы о мире и таки убедил 73 процентных галаснуть па приколу. И теперь, когда договориться с кацапами не удалось, о чем неоднократно предупреждал Порох, старый Рембо блеет что-то про ружья.
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15.04.2021 11:33 Ответить
Дыхните мне на чайник!!!
Воду вскипячу, и на газе сэкономлю!
Злой Вы!

Вам то чего волноваться в своих румуниях?
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15.04.2021 12:13 Ответить
здается мне шо кацапы ему с кучмой не хило отслюнявили за сдачу ЯО
потом ребята получали своё через олигархов
потому и сидели спокойно
теперь увидели что всё может пропасть
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15.04.2021 11:47 Ответить
Старая скотина, которая отдала раше ядерное оружие, теперь корчит из себя патриота.
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15.04.2021 11:52 Ответить
Я никому ничего не должен!
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15.04.2021 12:11 Ответить
дед дал заднюю
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15.04.2021 12:15 Ответить
Первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук прокомментировал свое резонансное обещание стрелять в российских оккупантов в случае нападения РФ. Источник: https://censor.net/ru/v3259823

Всрався трохи старік - комуніст, всрався що пов яжуть його діяльність з інтересами Кремля
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15.04.2021 13:07 Ответить
Та не переймайся, Макарович, ми знаємо що ти іще той пи#дун.
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15.04.2021 13:52 Ответить
сподіваюсь, якщо що почнеться, у цієї влади вистачить кеби роздати населенню зброю! Щоб з кожного українського вікна, з кожної хати, з кожної двері в окупантів летіли металеві сливи!!
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15.04.2021 14:05 Ответить
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Все негодяи-гаранты Украины от первого до нынешнего отвечают за 30 лет беззастенчивого казнокрадства, тотального воровства, кумовства и прочего позорного гавнища. Как результат - ударными темпами идущие: демографическая дезинтеграция, территориальная фрагментация, короче, - полная жопа.
Проходимец Кравчук, будучи не хозяйственником, а партийным функционером, не сумел скоммуниздить достаточно лавандосов на безбедную старость под пальмами на берегу тёплого моря, потому вынужден побирушничать во всяких заведомо безрезультатных ТКГ и прочих бесполезных затеях.
В добавок, видя никчёмность своих потуг, но продолжая корчить из себя "мудрого аксакала", мерзавец Кравчук удумал пропагандировать партизанскую войну. В современных-то реалиях? Да пошёл он в жопу!
Бесспорная "заслуга" падлюки Кравчука в том, что именно он и только он, имея абсолютную свободу действий и самый широкий выбор, сознательно ПЕРВЫМ поставил Украину на тот позорный путь, по которому Украинское Госудаоство за 30 лет скатилось в полное гавнище, фактически ставши на краю пропасти исторического небытия.
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15.04.2021 14:12 Ответить
ну тебе есть шо терять -иди воюй , защищай свое бабло
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15.04.2021 15:10 Ответить
Украинский Чаушеску что-то учуял. Чутье подоккупантского выживальщика его никогда не подводило.
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15.04.2021 16:09 Ответить
По закону, каждый президент Украины обеспечивается государственной охраной пожизненно. Исключение есть, только в одном случае, если он был отстранен от должности через импичмент. ...- пояснили в пресс-службе Управления государственной охраны Украины сайту "Сегодня". Ну как-то так.
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15.04.2021 16:40 Ответить
даю деду лайфхак:если не стрелок,бери гранату и под танк)
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15.04.2021 18:20 Ответить
 
 