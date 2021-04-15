"Немного преувеличил. Возраст уже не стрелковый. Но защищать Украину должен каждый", - Кравчук объяснил свои слова о готовности стрелять по российским оккупантам. ВИДЕО
Первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук прокомментировал свое резонансное обещание стрелять в российских оккупантов в случае нападения РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".
"Не жалею (о своих словах. – Ред.). Не один я такое сказал, так думают, возможно миллионы. Я убежден, что каждый украинец в такое тяжелое для Украины время, является одновременно защитником, патриотом, гражданином. Возьмите ту же Швейцарию. В каждой семье есть оружие. И оно может быть использовано для защиты своей земли, народа", - заявил он.
В то же время, Кравчук признал, что "немного преувеличил", потому что у него "возраст уже не стрелковый".
"Но в последнее время я принимал участие в разных соревнованиях, по крайней мере, не было такого случая, чтобы я не попал в цель. Я этим самым хочу сказать – не потому, что у меня есть большие силы, и я могу защитить Украину – я еще раз подтвердил, что каждый украинец должен защищать свою землю, а враги Украины должны быть выдворены за пределы Украины, чтобы их духом тут не пахло", - отметил Кравчук.
Напомним, 6 апреля в эфире программы на телеканале "Украина 24" первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что он всегда держит оружие наготове.
На вопрос, готов ли он использовать это оружие, "если кто-то будет прыгать с парашютом возле вашего дома с российскими флагами", первый президент ответил утвердительно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
раздайте ему..
Идешь в Ибис и покупаешь.
В чем проблема?
Платят за ускорение процесса.
А так - у них всегда то бланков зеленок нет, то разрешений.
Сидишь месяц - ждешь. А куда торопиться?
Госпошлина - не помню, но копейки. 100 грн, кажется.
Остальные справки - тоже без проблем и через их бухгалтерии (нарколог с психиатром - пергидролевые злые тетки с извечным вопросом "а каво вы сабрались убивать?" )))) )
Якісь там мисливські вертикалки з горизонталками продавалися.
Але дійсно було геморойно - мисливський квиток обов'язково, дільничий фактично жив в тебе вдома..
Не любила радянська влада озброєне населення.
А Кравчук заклав під суверенітет кацапську бімбу.
тим паче, що він таке вже казав у 14-му
увы ...
Байден назвал Путина убийцей, Корабли США идут в Черное море
Кравчук готов воевать до последнего патрона
Байден поговорил с Путиным, Проход кораблей США отменен
Кравчук "немного преувеличил боевые навыки"
Переобувание на лету
В остальном возраст не влияет ни грамма.
Оружие это как велосипед. Один раз научился - дальше все само )) (но тренироваться и холостить надо регулярно)
.
теперь поздно, гниды выбрали его президентом, а не Чорновола, которого кучма убил ...
Пішов на перемовини з московськими генералами,-і вже онукам зірку Героя України на подушечці несуть ! З реабілітацією за злочини !
Та й правнуки підросли.
Тебе вместо автомата нужно дать скрученный в трубочку будапештский меморандум, пойдешь с ним в атаку на кацапов. Ты и те кто руководил после тебя разоружили страну, уничтожили флот, оставили страну с голой жопой, а теперь он призывает идти в атаку с охотничьими ружьями.
Когда Порох начал восстанавливать после вашего "эффективного" правления армию и сделал это своим основным приоритетом, вы обсмеяли его, обсмеяли его лозунг "Армия", подали по олигархическому телевидению людям, что это архаизм, что это совок, что нужно стремиться к миру, что Порошенко барыга и цели его лишь заработать на войне. И ты, козел, был в первых рядах, кто нес по ящику все эти кремлевские нарративы о мире и таки убедил 73 процентных галаснуть па приколу. И теперь, когда договориться с кацапами не удалось, о чем неоднократно предупреждал Порох, старый Рембо блеет что-то про ружья.
Воду вскипячу, и на газе сэкономлю!
Злой Вы!
Вам то чего волноваться в своих румуниях?
потом ребята получали своё через олигархов
потому и сидели спокойно
теперь увидели что всё может пропасть
Всрався трохи старік - комуніст, всрався що пов яжуть його діяльність з інтересами Кремля
у церкві"© (Г.Москаль)
Все негодяи-гаранты Украины от первого до нынешнего отвечают за 30 лет беззастенчивого казнокрадства, тотального воровства, кумовства и прочего позорного гавнища. Как результат - ударными темпами идущие: демографическая дезинтеграция, территориальная фрагментация, короче, - полная жопа.
Проходимец Кравчук, будучи не хозяйственником, а партийным функционером, не сумел скоммуниздить достаточно лавандосов на безбедную старость под пальмами на берегу тёплого моря, потому вынужден побирушничать во всяких заведомо безрезультатных ТКГ и прочих бесполезных затеях.
В добавок, видя никчёмность своих потуг, но продолжая корчить из себя "мудрого аксакала", мерзавец Кравчук удумал пропагандировать партизанскую войну. В современных-то реалиях? Да пошёл он в жопу!
Бесспорная "заслуга" падлюки Кравчука в том, что именно он и только он, имея абсолютную свободу действий и самый широкий выбор, сознательно ПЕРВЫМ поставил Украину на тот позорный путь, по которому Украинское Госудаоство за 30 лет скатилось в полное гавнище, фактически ставши на краю пропасти исторического небытия.