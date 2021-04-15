"Немного преувеличил. Возраст уже не стрелковый. Но защищать Украину должен каждый", - Кравчук объяснил свои слова о готовности стрелять по российским оккупантам. ВИДЕО

Первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук прокомментировал свое резонансное обещание стрелять в российских оккупантов в случае нападения РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Не жалею (о своих словах. – Ред.). Не один я такое сказал, так думают, возможно миллионы. Я убежден, что каждый украинец в такое тяжелое для Украины время, является одновременно защитником, патриотом, гражданином. Возьмите ту же Швейцарию. В каждой семье есть оружие. И оно может быть использовано для защиты своей земли, народа", - заявил он.

В то же время, Кравчук признал, что "немного преувеличил", потому что у него "возраст уже не стрелковый".

"Но в последнее время я принимал участие в разных соревнованиях, по крайней мере, не было такого случая, чтобы я не попал в цель. Я этим самым хочу сказать – не потому, что у меня есть большие силы, и я могу защитить Украину – я еще раз подтвердил, что каждый украинец должен защищать свою землю, а враги Украины должны быть выдворены за пределы Украины, чтобы их духом тут не пахло", - отметил Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль должен понимать, что наступление на Украину может перерасти в третью мировую войну, - Кравчук

Напомним, 6 апреля в эфире программы на телеканале "Украина 24" первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что он всегда держит оружие наготове.

На вопрос, готов ли он использовать это оружие, "если кто-то будет прыгать с парашютом возле вашего дома с российскими флагами", первый президент ответил утвердительно.