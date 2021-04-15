"Уйди нах#й из палатки, бл#дь! Это п#здец!" - пожар в полевом лагере армии РФ вблизи границы с Украиной. ВИДЕО

В полевом лагере армии РФ в Богучаре Воронежской области возник пожар. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места пожара опубликована в соцсетях. Возгорание произошло вчера. Лагерь находится на растоянии около 45 километров от границы с Украиной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия перебросила 15-25 тыс. военнослужащих в Крым или ближе к границам Украины, - представитель миссии США в ОБСЕ Австриан