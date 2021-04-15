"Уйди нах#й из палатки, бл#дь! Это п#здец!" - пожар в полевом лагере армии РФ вблизи границы с Украиной. ВИДЕО
В полевом лагере армии РФ в Богучаре Воронежской области возник пожар. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места пожара опубликована в соцсетях. Возгорание произошло вчера. Лагерь находится на растоянии около 45 километров от границы с Украиной.
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+93 Mganga Zambezi
показать весь комментарий15.04.2021 12:45 Ответить Ссылка
+77 Nataliia Radchenko
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+61 саша паламарчук
показать весь комментарий15.04.2021 12:45 Ответить Ссылка
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―Может, бахнем?
―Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом. (ДМБ).
А где посты с требованием посочувствовать российскому горю? Где обвинения в черствости и кровожадности украинцев?)))
Неужели свинособакам надоело придуриваться и корчить из себя клинических идиотов?)
И, да! Результатом удовлетворен)
Рязане "сахаром" ваши дома посыпал...