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"Уйди нах#й из палатки, бл#дь! Это п#здец!" - пожар в полевом лагере армии РФ вблизи границы с Украиной. ВИДЕО

В полевом лагере армии РФ в Богучаре Воронежской области возник пожар. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места пожара опубликована в соцсетях. Возгорание произошло вчера. Лагерь находится на растоянии около 45 километров от границы с Украиной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия перебросила 15-25 тыс. военнослужащих в Крым или ближе к границам Украины, - представитель миссии США в ОБСЕ Австриан

Автор: 

армия РФ (19674) пожар (5969)


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Топ комментарии
+93
"Уйди нах#й с палатки, бл#дь! Это п#здец!" - пожар в полевом лагере армии РФ вблизи границы с Украиной - Цензор.НЕТ 8651
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15.04.2021 12:45 Ответить
+77
не герой України Невзоров та все ж:

Невзоров: Увидев российскую армию в деле в Украине, японцы вспомнят про Курилы, немцы улыбнутся про Кенигсберг, Молдова - про Приднестровье
Россия везде ухитряется находить только позор, в случае войны в Украине РФ отхватит позор "в неперевариваемых дозах". Такое мнение в своем видеоблоге выразил российский публицист Александр Невзоров.

Когда дело дойдет до темы "умирать", то выяснится, "что патриотические мультики сами воевать не могут и умирать тоже", отметил Невзоров. По его словам, ни один российский солдат или офицер не будет иметь ни малейшего понятия "за каким он здесь чертом и за чьи яхты и дворцы воюет".

"И на фронтах, по традиции, как всегда окажутся "срочники", имеющее опыт стрельбы только со швабр, лопат, беготни за пивом для дедов и заправки коек. Этих цыплят в камуфляже, отчаянно злые и опытные, и дико мотивированные батальоны [экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия] Яроша передушат тысяч пять за первую неделю", - сказал Невзоров.

На РФ "обрушится ливень из цинковых гробов", а через неделю - он усилится, прогнозирует публицист.
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15.04.2021 12:55 Ответить
+61
"Уйди нах#й с палатки, бл#дь! Это п#здец!" - пожар в полевом лагере армии РФ вблизи границы с Украиной - Цензор.НЕТ 7156
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15.04.2021 12:45 Ответить
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Філія Одеського Будинку Профспілок?
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15.04.2021 15:34 Ответить
Зорян та Шкіряк жгут))))))
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15.04.2021 15:24 Ответить
Так это наши ещё не стреляли.
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15.04.2021 15:36 Ответить
Да шо ж это творится - я ж так пить никогда не брошу!
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15.04.2021 15:38 Ответить
"Іди нах#й з намету, бл#дь! Це п#здець!" - пожежа в польовому таборі армії РФ поблизу кордону з Україною - Цензор.НЕТ 4055
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15.04.2021 16:04 Ответить
смішно
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16.04.2021 10:58 Ответить
Нове блюдо Київської Хунти - "смажені свинособаки".
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15.04.2021 16:31 Ответить
Свинособаки то неїстівне. Тільки на гумус.
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15.04.2021 16:58 Ответить
Розпалювали візіткою Яроша!
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15.04.2021 17:25 Ответить
Якось незграбно почалася кампанія. Може всетаки додому?
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15.04.2021 17:50 Ответить
шкода, що бактеріологічну зброю заборонили, могли б кацапню там за пару днів всю винищити, цікаво, а їм прививку спутніком чи боярой робили
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15.04.2021 18:00 Ответить
―Отсюда, ребятки, наша Родина диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу.
―Может, бахнем?
―Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом. (ДМБ).
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15.04.2021 18:19 Ответить
Странно...
А где посты с требованием посочувствовать российскому горю? Где обвинения в черствости и кровожадности украинцев?)))
Неужели свинособакам надоело придуриваться и корчить из себя клинических идиотов?)
И, да! Результатом удовлетворен)
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15.04.2021 18:22 Ответить
Да шикарное зрелище, побольше бы таких
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15.04.2021 18:24 Ответить
Московитам нужна такая же ядерная прививка - безобидно-локальная, но очень геморная.
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15.04.2021 18:41 Ответить
еще воевать не начали, а уже обосрались. кацапчики, вас ждет "теплый прием" в УКРАИНЕ. не сомневайтесь. Я знаю за что я готов отдать свою жизнь. А вы сразу в "рай"...за путлера, за ****** патрушева, который в р
Рязане "сахаром" ваши дома посыпал...
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15.04.2021 19:33 Ответить
начали бомбить воронеж
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15.04.2021 19:50 Ответить
воронежу привет из одессы
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15.04.2021 19:54 Ответить
"горіла сосна палала..."
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15.04.2021 20:10 Ответить
загорелось от не потушенных пердаков
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15.04.2021 20:17 Ответить
Надеюсь, это не случайность.
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15.04.2021 21:33 Ответить
Эх палатки горят это хорошо,но склады с боеприпасами лучше.
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15.04.2021 21:46 Ответить
Дай вам Бог такое и по хуже в сто раз руССкие оккупанты.....это сигнал ихниго конца, будьте вы прокляты руССкие мрази.
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15.04.2021 21:52 Ответить
спалились пацаны.... в прямом смысле
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15.04.2021 22:22 Ответить
а знаєте чому загорілись намети кацовояк? бо Богучар насправді етнічна українська земля забрана у нас московитами
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15.04.2021 22:53 Ответить
Почему то , подумал о москве...
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15.04.2021 23:24 Ответить
Под скоплениями свинособак открываются порталы в рай, как обещал их фюрер, только в том раю адски припекает.
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16.04.2021 00:30 Ответить
Приятный рассейский говорок.... Как они уже зае..ли.
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16.04.2021 07:59 Ответить
мало
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16.04.2021 08:14 Ответить
Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как мимо проплывёт труп твоего врага
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16.04.2021 09:23 Ответить
Деньги,деньги там под половицей......
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16.04.2021 09:46 Ответить
какая ненормативная лексика??? это стандартная лексика козломордых.
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16.04.2021 10:00 Ответить
"грозная и непобедимая"
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16.04.2021 10:00 Ответить
Глаз не отвести - так красиво ихтамнеты горят.
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16.04.2021 10:10 Ответить
Вейшнорія -РФ, рахунок 1:0
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16.04.2021 10:56 Ответить
Кабдзон из ада передает привет бурятам
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16.04.2021 12:18 Ответить
А ведь предупреждали....Не балуйся с огнем!
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16.04.2021 13:19 Ответить
-А не селись,не селись побіля наших кордонів- весело примовляв дядько Гриць обтираючи пропахші гасом руки об засмальцьовані штани.
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05.08.2021 13:43 Ответить
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