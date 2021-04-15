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Новости Видео Агрессия России против Украины
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Давайте не будем сказочниками. Не стоит ожидать, что завтра американские солдаты придут в Украину и будут нас защищать, - Кравчук. ВИДЕО

Повлиять на Россию могут исключительно США, но не стоит ожидать, что завтра американские солдаты придут в Украину и будут нас защищать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Ждать, что какая-то европейская страна может стать посредником и помочь Украине наладить отношения с Россией – это нереально. Есть единственная страна, которую послушает Россия, не потому что она такая добренькая, а потому, что испугается США", - сказал политик.

Вместе с тем он отметил, что Украине не стоит ожидать помощи от американских солдат в конфликте с РФ.

"Я думаю, ожидать того, что завтра американские солдаты придут в Украину и будут нас защищать, давайте мы не будем сказочниками. Такого не будет", - заявил Кравчук.

По его словам, США и Евросоюз поддерживают Украину и помогают ей посредством введения санкций в отношении России, а также предоставления Киеву вооружения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос возвращения ядерного статуса Украине сейчас не стоит на повестке дня, - Кравчук

Кравчук в очередной раз отметил, что украинцам нужно быть готовыми ко всему, а Россия всегда была врагом Украины.

"Мы с вами должны быть ко всему готовы, первое – укреплять свои войска, второе – каждый человек в Украине должен быть готов к защите своей земли, и когда враг почувствует, что мы едины, народ встанет стеной – убежден, что прежде, чем думать об агрессии, они остановятся, это не будет прогулка по Невскому проспекту. Россия была и остается врагом Украины, и не мы ввели туда войска, а она в Украину, не мы, а она аннексировала Крым и оттяпала нашу землю", - сказал первый президент.

Кравчук Леонид (1226) россия (96192) США (27149)


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Топ комментарии
+12
Якби ти курва комуняцька не просрав Ч.Ф і ядерну зброю то на нас ніхто б і нападати не збирався.
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15.04.2021 14:06 Ответить
+7
старый осел, тут просто должны быть их базы, их компании, граждане, что бы мокша боялась их тронуть....
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15.04.2021 14:04 Ответить
+6
Зачем нам американские солдаты, если у нас есть ты!?
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15.04.2021 14:02 Ответить
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пусть придут и просто будут
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15.04.2021 14:02 Ответить
мо яка баба собі щастя знайде
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15.04.2021 14:08 Ответить
Давайте не будемо казкарями. Не варто очікувати, що завтра американські солдати прийдуть в Україну і захищатимуть нас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7301
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15.04.2021 14:23 Ответить
та хай хоть зброї побільше дадуть..навіть не саму нову..а ми вже самі з кацапами розберимося .
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15.04.2021 14:25 Ответить
хто ж знає. кого 73% відсотки оберуть наступного разу головнокомандуючим...знов втіче в ростов з воєнними тайнами,
а москалям навіть не сама нова америкосовска тайна тєхнологія - за щастя
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15.04.2021 14:41 Ответить
Зачем нам американские солдаты, если у нас есть ты!?
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15.04.2021 14:02 Ответить
це з путіним та говори
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15.04.2021 14:03 Ответить
підлога, як там у Англії?
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15.04.2021 14:24 Ответить
very good
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15.04.2021 14:26 Ответить
Давайте не будемо казкарями. Не варто очікувати, що завтра американські солдати прийдуть в Україну і захищатимуть нас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4889
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15.04.2021 14:38 Ответить
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15.04.2021 14:58 Ответить
Ты, чмо, не только тупорылое, а ещё и безграмотное.
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15.04.2021 15:08 Ответить
с чего ты так решЫло?
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15.04.2021 15:09 Ответить
Казкар каже про казочки.
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15.04.2021 14:03 Ответить
Давайте не будемо казкарями. Не варто очікувати, що завтра американські солдати прийдуть в Україну і захищатимуть нас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6943
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15.04.2021 14:20 Ответить
Поміняйте Кравчука на Пєцю. А підпис залиште
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15.04.2021 14:42 Ответить
Проще, хворе, тебе таблеток дать. Лечись.

Давайте не будемо казкарями. Не варто очікувати, що завтра американські солдати прийдуть в Україну і захищатимуть нас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1597
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15.04.2021 14:48 Ответить
Давайте не будем сказочниками. Не стоит ожидать, что завтра американские солдаты придут в Украину и будут нас защищать, - Кравчук...

З цих слів виходить, що американських солдат наме велики Путя або ті, по власній ініціативі будуть загарбувати Україну...
дійсно старий маразматик, коли він вже подохне...ааааааа, він скаже, що його слова невірно протлумачили...
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15.04.2021 15:09 Ответить
З такуим підписом на кого завгодньо з колишніх можна міняти. навіть на борців з тарифним "гіноцидом"
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15.04.2021 14:52 Ответить
Палку не в нього треба кинути , а йому! За те що весь ядерний арсенал просрав.
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15.04.2021 15:38 Ответить
Вау, оце одкровення для зелохторату...
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15.04.2021 14:03 Ответить
Одкровення від представника чуваків, котрі обіцяли "кінець епохи бідності і жадібності" та інші казкові блага 2 роки тому.
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15.04.2021 14:09 Ответить
Так кравчук же всех перестрелять обещает. Американские солдаты не у дел.
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15.04.2021 14:04 Ответить
старый осел, тут просто должны быть их базы, их компании, граждане, что бы мокша боялась их тронуть....
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15.04.2021 14:04 Ответить
поки не можливо, молодий козьол. для баз треба повноцінні договори. а на це потрібен час.
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15.04.2021 14:09 Ответить
сидел бы ты себе в джемени и не тупил тут....
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15.04.2021 14:13 Ответить
без кацапосоплей разберусь, что мне делать.
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15.04.2021 15:01 Ответить
узкий, а где тьі "тупить" увидело? тебя русские училки русскому мировозрению научили. тупак тут именно тьі.
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15.04.2021 15:02 Ответить
Якби ти курва комуняцька не просрав Ч.Ф і ядерну зброю то на нас ніхто б і нападати не збирався.
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15.04.2021 14:06 Ответить
Кучма.
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15.04.2021 14:50 Ответить
Два чобота на одну ногу. Хрін за редьку не солодший.
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15.04.2021 15:16 Ответить
кучма лишь козюльку на бумажке чирканул, закрепил потуги этого старого пердуна
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15.04.2021 16:37 Ответить
Дед уже бросил ружье так и не выстрелив!
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15.04.2021 14:06 Ответить
дід хорохориться як і положено дідам.
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15.04.2021 14:10 Ответить
заспамленньіе коментьі не у даляются, их только нужно дополнительно открьівать. спамер, пальчик не поламай, а то 21м заменить придется.
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15.04.2021 15:04 Ответить
Він буде стріляти з "кормової гармати".
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15.04.2021 14:54 Ответить
Ти , стара комуністична свиня , віддала москві все свого часу . Навіщо тебе захищати ? А в Україну нехай приходять , давно пора .
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15.04.2021 14:07 Ответить
Мы и сами сможем воевать с лаптями!
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15.04.2021 14:07 Ответить
Сім років самі воюємо , а він нам казки розповідає.
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15.04.2021 14:28 Ответить
У американцев стратегический интерес создать геморрой под брюхом противника. Но умирать за нее они точно не собираются.
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15.04.2021 14:08 Ответить
Дайте зброю падлюки і час потренуватися. Без відриву від роботи, на вихідних на полігоні. І без загрози переслідування як учасника НЗФ.
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15.04.2021 14:09 Ответить
Выродок .
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15.04.2021 14:09 Ответить
зато он патриет... с пристреленым обрезом.....
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15.04.2021 14:15 Ответить
*уйово бачить, каже, і ще склєроз, батєнька, неосудний по ходу
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15.04.2021 15:12 Ответить
Он готовил Будапештский меморандум, и передачу ЯО лаптеногим. Но не успел, его великое дело закончил Кучмо.
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15.04.2021 14:16 Ответить
американские нет а вот кацапские придут и будут защищать рускоговорящих мальчиков ,в одних трусиках ...Это сказало дно которое прое....ло ЯО ...
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15.04.2021 14:10 Ответить
"Давайте не будем сказочниками. Не стоит ожидать, что завтра американские солдаты придут в Украину и будут нас защищать"....

ЦІКАВО, А КОЛИ ВІН ВІДДАВАВ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ, ВІН ТЕЖ ТАК ДУМАВ???
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15.04.2021 14:14 Ответить
а ведь Черновол реально мог стать президентом Украины. тогда, вполне вероятно, остальным ************ никогда не удалось бы поучаствовать в распродаже Украины.
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15.04.2021 14:14 Ответить
от ющера чего-то ждали только наивные или совсем недалекие. и сравнивать ющера с Черноволом, все равно, что ЗЕбеню с Рейганом.
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15.04.2021 14:21 Ответить
а я так и говорил, и сейчас говорю. со мной большая часть людей на работе тогда полгода наверное не разговаривала, по причине того, что я им доказывал, что они идиоты или лохи, раз ведутся на мерзкую тварюку ющера, которая в разы хуже даже чучмы. из-за моего высказывания, мол если "ці руки нічого не крали" станет ************, то это будет конец Украины, дело дошло до драки с вызовом мусоров. а после, спустя не такой уж большой отрезок времени, еще извинялись некоторые передо мной.
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15.04.2021 14:41 Ответить
І Україна зараз була б як країни Балтії в НАТО .
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15.04.2021 14:30 Ответить
Давайте не будемо казкарями. Не варто очікувати, що завтра американські солдати прийдуть в Україну і захищатимуть нас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9500
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15.04.2021 14:21 Ответить
Чушь. Только американцы спасли Грузию в 2008м от полного захвата и разграбления. Здесь нужны базы нато прогсто чтоб они были, чтоб руской фашне было сыкатно обижать граждан где есть ЯО.
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15.04.2021 14:24 Ответить
Путин испытывает тактику Гитлера - Сталина, рассчитывая на известную трусливость Запада и США. Когда-то читал мемуары Маннергейма, теперь спустя десятилетия нашел аудиокнигу и стал слушать на сон грядущий https://akniga.org/mannergeym-karl-gustav-memuary Удивительная личность, если упустить масштаб такой страны как Финляндия, то крупнее Черчилля. Служил в армии царской России, разведывал по поручению генштаба России Великий шелковый путь через... и далее Тибет, Китай... В первую мировую воевал на Западной Украине, Бессарабии, ... и в Одессе бывал по делам службы... жил в гостинице Лондонская перед тем как через Киев, Петроград отправиться в Финляндию. Только один показательный штрих: после октябрьского переворота принял предложение Сената Финляндии стать главнокомандующим при одном условии: ни в коем случае не надеяться/не приглашать для борьбы с Россией западных союзников, - они все равно не придут на помощь, - а только брать у них вооружение и всякую необходимую материальную помощь... Так же поступили союзники с Финляндией и накануне второй мировой, когда Сталин, подобно нынешнему Путину... Очень поучительная история... для Украины...
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15.04.2021 14:25 Ответить
Фіни, доречі, в 1940му вивезли всіх своїх дітей у Швецію. А потім бились на смерть з СРСР. Люди спали по Чотири години на добу, працювали на перемогу. Загинула ТРЕТИНА всього особового складу оборонців Фінляндії, а це великий відсоток. Втратили ТРЕТИНУ теріторії. Але зберегли незалежність і зараз живуть краще, ніж цапи, у десятки разів.
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15.04.2021 14:38 Ответить
И там ни во время Зимней, ни во время Продолжительной не было "уставшихатвайны", и "какаяразница на какомязыке говорят в Хельсинки, главноешобасфальт"
Сравнение абсолютно не корректное
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15.04.2021 14:44 Ответить
Такий настрій з'явивсь після перших бомбардувань Хельсінки
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15.04.2021 14:55 Ответить
А до того у фінів були проросійські настрої.
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15.04.2021 14:56 Ответить
Промордовских настроений у финнов не стало после того, как замочили их краснопузое восстание.

Учите матчасть
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15.04.2021 15:15 Ответить
"восстаніє"
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15.04.2021 15:36 Ответить
да закрийте хто небуть йому рот і хватить цього дурника постить раз поз раз!
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15.04.2021 14:25 Ответить
Хочаб американці зачинили небо над Україною. А на землі ми і самі впораємось
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15.04.2021 14:30 Ответить
Буде те саме,що і за Обами.
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15.04.2021 14:31 Ответить
Хорошо было бы, если ты это помнил о том, сто Россия всегда была врагом, когда целовал Ельцина в десны и сдавал третий в мире ядерный арсенал. Насчет американских солдат - это здравая мысль.
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15.04.2021 14:52 Ответить
Ну то есть москалям можно,а США нельзя.Ведь ситуация простая.Агрессор плюя на всех и вся,может заходить на чужую территорию,аннексировать и оккупировать,а другие должны только высказывать глубокие озабоченности.Вам не кажется это абсурдным?Не считаете,що в вашей консерватории перебор с флажками?В то время как Пуйло вже давно за флажками.Я понимаю,що американцы не будут умирать за Украину,бо у них есть США.Но тогда зачем вам НАТО?Такая мощная сила из профи военных учившихся воевать пол жизни?Наверно для озабоченностей и выражений сожалений?Так можно и без НАТО их выражать озабоченности.Ведь вопрос не стоит сегодня кто в НАТО,а кто не в НАТО.Вопрос в том,що какой то северный олень из 16 века,бегая за флажками как бешенный пёс,творит беспредел под ваши озабоченности
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15.04.2021 15:03 Ответить
Да, не стоит. Но не стоит забывать и уроки Карибского кризиса. Где десяток ракет поменяли всю историю. Они были как раз под боком у США. Это был все тот же Савецкий Союз.

И не стоит вааще забывать современную историю, где российские войска применили Искандеры против гражданского населения азербайджанского города Шуша причем пальнув просто из своей базы в Гюмри ...внимание!! сразу ...двумя ракетами из одной установки. Т.е им просто лень было взять этот Искандер у армян. А как вы понимаете это была нейтральная сторона, которая активно себя позиционирует миротворцем.
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15.04.2021 15:04 Ответить
Не стоит забывать
https://pikabu.ru/story/islandiya_protiv_vsekh_istoriya_treskovyikh_voyn_3869033 Исландия против всех, история тресковых войн
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15.04.2021 15:43 Ответить
Поки не буде дійсно проукраїнська, патріотична влада і її підтримка народом доти і буде Україна об*єктом, а не суб*єктом міжнародної політики. Хіба може, приміром США, відноситися з повною довірою до країни, президент якої "трішечки обіжений на Трампа" і вимагає відповіді від Байдена "чому Україна до цих пір не в НАТО".
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15.04.2021 15:05 Ответить
Кого Ви бачите на чолі України? Тільки не треба бла-бла, конкретно - кого?
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15.04.2021 15:22 Ответить
Того, кого обере "мудрий нарід" А того, кого я особисто би бажав, немає вже в живих.
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15.04.2021 15:35 Ответить
Пан Анатолій прийшов сюди бла-бла за бабло Мародера. Зрозуміло. Дати гривню? Дам. Бо Мародер такий жадібний....
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15.04.2021 15:38 Ответить
Спасибі. Не потребую, достатньо і Юліних 1000 грн, буду ще на твою гривню зазіхати, віддай волонтерам на потреби Армії чи Степанову на закупівлю вакцини.
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15.04.2021 17:26 Ответить
Кравчук в очередной раз отметил, что украинцам нужно быть готовыми ко всему, а Россия всегда была врагом Украины.Источник: https://censor.net/ru/v3259905

Коли він був президентом Україна мала ядерну зброю,як тактичну,так і стратегічну.Якщо він весь час про це знав чому сприяв тому ,що країна втратила свій ядерний потенціал?
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15.04.2021 15:26 Ответить
что там на ю-з?
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15.04.2021 15:32 Ответить
Шестёрка медведчука, 20 лет лизал задницу кацапам, до этого 40 лет лизал комунякам. Сейчас строит из себя Гетмана
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15.04.2021 15:38 Ответить
Здесь много вопросов до Кравчука и Кучмы, почему они отдали ядерное вооружение и взамен не поставили на вооружение эквивалентное не ядерное вооружение, почему взамен не разместили на территории Украины американские военные базы, ракеты, войска. Получается, что перед лицом российской опасности он разоружили Украину и сдали национальные интересы. На лицо государственная измена, необходимо открывать уголовные дела.
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15.04.2021 15:39 Ответить
Старый все верно глаголит. Войска мокшан стоят уже и много. Если начнутся поползновения, ну просто никто не успеет, ни дойти не долететь. Потом уже плевать будет, и на свифт и на все остальное.
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15.04.2021 16:01 Ответить
Ті самі тези, коли Кравчук підспівував ПР, що НАТО нам не потрібно. Зе, і він це робить навмисно, звинувачує Запад в слабкої допомоги. Ермак, знаючи, що США не буде розміщувати Patriot в Україні, вимагає їх поставити. Все для того, щоб показати суспільству, нібито, байдужість країн НАТО до України, мов нам туди не потрібно. Але жодна країна не стане на захист іншої, якщо не побачить бажання самої країни до свого захисту. За Україну, крім нас самих, дійсно, ніхто не збирається воювати. Зе прийшов на все готове, - боєздатна армія, іноземні інструктори, навчання, дозвіл на отримання летальної зброї, нові розробки вітчизняного озброєння. Продовжуй тільки, але зелений совок за два роки все просрав, заглядаючи в очи х#йла та ще намагається присоромити Запад.
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15.04.2021 16:57 Ответить
всё верно сказал.
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16.04.2021 06:05 Ответить
 
 