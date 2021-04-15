Давайте не будем сказочниками. Не стоит ожидать, что завтра американские солдаты придут в Украину и будут нас защищать, - Кравчук. ВИДЕО
Повлиять на Россию могут исключительно США, но не стоит ожидать, что завтра американские солдаты придут в Украину и будут нас защищать.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил в эфире телеканала "Украина 24".
"Ждать, что какая-то европейская страна может стать посредником и помочь Украине наладить отношения с Россией – это нереально. Есть единственная страна, которую послушает Россия, не потому что она такая добренькая, а потому, что испугается США", - сказал политик.
Вместе с тем он отметил, что Украине не стоит ожидать помощи от американских солдат в конфликте с РФ.
"Я думаю, ожидать того, что завтра американские солдаты придут в Украину и будут нас защищать, давайте мы не будем сказочниками. Такого не будет", - заявил Кравчук.
По его словам, США и Евросоюз поддерживают Украину и помогают ей посредством введения санкций в отношении России, а также предоставления Киеву вооружения.
Кравчук в очередной раз отметил, что украинцам нужно быть готовыми ко всему, а Россия всегда была врагом Украины.
"Мы с вами должны быть ко всему готовы, первое – укреплять свои войска, второе – каждый человек в Украине должен быть готов к защите своей земли, и когда враг почувствует, что мы едины, народ встанет стеной – убежден, что прежде, чем думать об агрессии, они остановятся, это не будет прогулка по Невскому проспекту. Россия была и остается врагом Украины, и не мы ввели туда войска, а она в Украину, не мы, а она аннексировала Крым и оттяпала нашу землю", - сказал первый президент.
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а москалям навіть не сама нова америкосовска тайна тєхнологія - за щастя
З цих слів виходить, що американських солдат наме велики Путя або ті, по власній ініціативі будуть загарбувати Україну...
дійсно старий маразматик, коли він вже подохне...ааааааа, він скаже, що його слова невірно протлумачили...
ЦІКАВО, А КОЛИ ВІН ВІДДАВАВ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ, ВІН ТЕЖ ТАК ДУМАВ???
Сравнение абсолютно не корректное
Учите матчасть
И не стоит вааще забывать современную историю, где российские войска применили Искандеры против гражданского населения азербайджанского города Шуша причем пальнув просто из своей базы в Гюмри ...внимание!! сразу ...двумя ракетами из одной установки. Т.е им просто лень было взять этот Искандер у армян. А как вы понимаете это была нейтральная сторона, которая активно себя позиционирует миротворцем.
https://pikabu.ru/story/islandiya_protiv_vsekh_istoriya_treskovyikh_voyn_3869033 Исландия против всех, история тресковых войн
Коли він був президентом Україна мала ядерну зброю,як тактичну,так і стратегічну.Якщо він весь час про це знав чому сприяв тому ,що країна втратила свій ядерний потенціал?