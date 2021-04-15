Давайте не будем сказочниками. Не стоит ожидать, что завтра американские солдаты придут в Украину и будут нас защищать, - Кравчук. ВИДЕО

Повлиять на Россию могут исключительно США, но не стоит ожидать, что завтра американские солдаты придут в Украину и будут нас защищать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Ждать, что какая-то европейская страна может стать посредником и помочь Украине наладить отношения с Россией – это нереально. Есть единственная страна, которую послушает Россия, не потому что она такая добренькая, а потому, что испугается США", - сказал политик.

Вместе с тем он отметил, что Украине не стоит ожидать помощи от американских солдат в конфликте с РФ.

"Я думаю, ожидать того, что завтра американские солдаты придут в Украину и будут нас защищать, давайте мы не будем сказочниками. Такого не будет", - заявил Кравчук.

По его словам, США и Евросоюз поддерживают Украину и помогают ей посредством введения санкций в отношении России, а также предоставления Киеву вооружения.

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Кравчук в очередной раз отметил, что украинцам нужно быть готовыми ко всему, а Россия всегда была врагом Украины.

"Мы с вами должны быть ко всему готовы, первое – укреплять свои войска, второе – каждый человек в Украине должен быть готов к защите своей земли, и когда враг почувствует, что мы едины, народ встанет стеной – убежден, что прежде, чем думать об агрессии, они остановятся, это не будет прогулка по Невскому проспекту. Россия была и остается врагом Украины, и не мы ввели туда войска, а она в Украину, не мы, а она аннексировала Крым и оттяпала нашу землю", - сказал первый президент.