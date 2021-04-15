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"Вы взяли благословение у батюшки? Второй этаж. Кабинет 217", - процедура вакцинации "Спутником V" в больнице российского Кемерово. ВИДЕО

Перед вакцинацией российской вакциной "Спутник V" в больнице российского Кемерово необходимо получить благословение от священника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом обязательном пункте подготовки к вакцинации рассказали в соцсетях и опубликовали видеозапись.

"В Кемеровской поликлинике №5 пациентам, пришедшим на прививку от коронавируса, рассказывают о необходимости получения церковного благословения. Стоимость таинства не уточняется", - говорится в комментарии к видео.

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Топ комментарии
+35
Очередь на вакцинацию, прямо в мозг...
"Ви взяли благословення у батюшки? Другий поверх. Кабінет 217", - процедура вакцинації "Спутником V" у лікарні російського Кемерова - Цензор.НЕТ 430
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15.04.2021 16:06 Ответить
+25
Скрепещите рабы!!!
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15.04.2021 15:48 Ответить
+19
Как в анекдоте:
Стоїть дід навколішках перед образами та молиться. Заходить баба та питає:
-Що ти діду у Бога просиш?
-Та просю щоб укріпив і направив!
-Да ти проси щоб укріпив,а направлю я сама!
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15.04.2021 15:49 Ответить
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Свэрхдержавищааа...
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15.04.2021 20:03 Ответить
сповідатись обовязково- новічок це штучка така...
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15.04.2021 20:03 Ответить
Вакцина "Спутник-5"
[«Попытка № 5»]

Я мало кого любила
Второй надоел, третьего позабыла
Четвёртый исчез во вторник
О первом почти ничего не помню

Но пятый мой совсем не такой
В его руках я таю, как снег
Меня уносит тёплой рекой в поднебесье...
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15.04.2021 22:14 Ответить
Сотона там правит бал ! Аццкий !
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16.04.2021 00:21 Ответить
Это капец ))))
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16.04.2021 09:34 Ответить
Там бажано ще перед щепленням і посповідатись, про всяк випадок...
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16.04.2021 10:25 Ответить
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