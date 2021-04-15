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"Вы взяли благословение у батюшки? Второй этаж. Кабинет 217", - процедура вакцинации "Спутником V" в больнице российского Кемерово. ВИДЕО
Перед вакцинацией российской вакциной "Спутник V" в больнице российского Кемерово необходимо получить благословение от священника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом обязательном пункте подготовки к вакцинации рассказали в соцсетях и опубликовали видеозапись.
"В Кемеровской поликлинике №5 пациентам, пришедшим на прививку от коронавируса, рассказывают о необходимости получения церковного благословения. Стоимость таинства не уточняется", - говорится в комментарии к видео.
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+35 Sergii Ustim
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+25 Виктор Петрович #345053
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