"Вы взяли благословение у батюшки? Второй этаж. Кабинет 217", - процедура вакцинации "Спутником V" в больнице российского Кемерово. ВИДЕО

Перед вакцинацией российской вакциной "Спутник V" в больнице российского Кемерово необходимо получить благословение от священника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом обязательном пункте подготовки к вакцинации рассказали в соцсетях и опубликовали видеозапись.

"В Кемеровской поликлинике №5 пациентам, пришедшим на прививку от коронавируса, рассказывают о необходимости получения церковного благословения. Стоимость таинства не уточняется", - говорится в комментарии к видео.

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