Глава ОАСК Вовк помогал Коломойскому в деле "Приватбанка" на 9,2 млрд грн, - СМИ. ВИДЕО

Скандальный председатель Окружного админсуда Киева Вовк помогал окружению олигарха Игоря Коломойского в решении одной из так называемых дел "Приватбанка".

Это следует из записей разговоров из кабинета председателя ОАСК Павла Вовка, которые фиксировали правоохранители и потом журналисты получили от своих источников, говорится в материале "Слидства.Инфо", передает Цензор.НЕТ.

Как говорится на пленках, в мае 2019 к Вовку пришел его коллега - заместитель председателя Хозяйственного суда Киева Вадим Босый. К тому времени судья Босый рассматривал дело по иску Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и национализированному "Приватбанку". Дело касалось кредитных договоров и договоров поручительства, которые Коломойский пытался признать недействительными через суд.

По информации Нацбанка, в 2016 году Коломойский, который на тот момент еще был совладельцем "Привата", заключил с Нацбанком несколько договоров поручительства. Речь шла о 9,2 млрд грн. Хотя потом банк национализировали, но Коломойский, по этим договорам, все равно оставался должником перед НБУ.

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Как следует из "пленок ОАСК", судья Босый пришел к своему коллеге Павлу Вовку, чтобы спросить, "интересно ли кому-то это дело". Следовательно, председатель Окружного админсуда решил "помочь" и позвонил своему знакомому из окружения Игоря Коломойского.

"Скажи, пожалуйста, ты не занимаешься лично, вот такой же, помнишь, болезненный вопрос, очень-очень болезненный? "Бороды" (вероятно, речь идет об Игоре Коломойском. - Ред.) вопрос самый главный", - сказал Вовк своему собеседнику.

Согласно судебному реестру, истцом в этом деле является лично Игорь Коломойский. Судя по разговору в кабинете председателя ОАСК, судья Босый решил посоветоваться, какое решение ему принять в этом деле. Поэтому Павел Вовк пересказывал его суть своему собеседнику: "Ну, фамилия там "Бени", ты понял, а исполнитель Босый, Босый Вадик. Это ж он приехал только что, говорит: "А что мне делать? Все ходят [как] какие-то шлепера, непонятно, что, без конкретики, кому оно интересно или не интересно вообще?"

В июне 2020-го судья Босый полностью удовлетворил иск Игоря Коломойского и признал договоры на 9,2 миллиарда гривен недействительными. В Нацбанке заявили, что судья Босый был предвзятым при рассмотрении этого дела. Поэтому, сейчас они пытаются отменить решения Босого в судах высших инстанций.

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Репортеры позвонили Вадиму Босому, однако, после озвученных вопросов, судья сказал, что возникли "проблемы со связью" и бросил трубку. На дальнейшие звонки он не ответил. На вопрос журналистов в мессенджере WhatsApp судья не ответил, хотя и прочитал их.

Напомним, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

3 февраля 2021 года судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ о принудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сам Вовк назвал такое решение ВАКС незаконным. 8 февраля Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка. Так уже повторялось 7 раз.

13 апреля Зеленский внес в Раду законопроект о неотложной ликвидации Окружного админсуда Киева.