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Сотрудники авиазавода в Харькове перекрыли дорогу из-за долгов по зарплате. ВИДЕО

Около здания Харьковского авиационного завода проходит пикет.

Об этом сообщает Newsroom.

Первыми о митинге сегодня сообщили очевидцы, опубликовав фото в социальной сети. 15 апреля около 120 протестующих перекрыли проезжую часть на Белгородском шоссе и улице Деревянко. Люди двигаются по пешеходному переходу, образовалась пробка.

Митингующие держат в руках плакаты с надписями "ХАЗу - зарплату", "Вимагаємо виплати заборгованості по зарплаті", "ХАЗу - работу". В пресс-службе патрульной полиции в Харьковской области корреспонденту Newsroom сообщили, что в эти минуты на месте дежурит несколько нарядов правоохранителей.

"Сейчас патрульные проводят разъяснительную работу с гражданами и водителями. Движение понемногу восстанавливается", - сообщил руководитель пресс-службы патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Гайдук.

Напомним, в декабре прошлого года глава ХОГА Айна Тимчук встретилась с руководителями крупнейших промышленных предприятий региона. Тогда чиновница заявила, что одна из ее "главных задач - решить вопрос социальной защиты там, где есть задолженности по заработной плате". А за полторы недели до этого глава ХОГА обсудила "возможности возобновления деятельности предприятий авиационной отрасли Харьковщины" с вице-премьером Олегом Уруским. На тот момент долг ХАЗа перед работниками составлял 230 миллионов гривен.




Автор: 

долг (1151) Харьков (7580) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+9
порошенко шо ты тваришь астанавись!
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15.04.2021 17:07 Ответить
+9
Если Мустафу Найёма и все руководство оборонпрома перевести на минималку, то на вырученные средства от их мегазарплат можно не только выплатить все долги по заработной плате рядовых сотрудников, но и запустить в серийное производство какой-нибудь опытный образец. И самое интересное, что это вообще бы никак не повлияло на работу концерна, потому что эти клопы там находятся лишь для имитации бурной реформаторской деятельности.
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15.04.2021 17:12 Ответить
+7
Вот так шимпанЗЕ готовится к военной агрессии рашистов - просто перестал платить зарплаты тем, кто работает на впк Украины
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15.04.2021 17:09 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ежемесячную премию дирехтора можно пустить на зарплату и всем хватит.
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15.04.2021 17:05 Ответить
порошенко шо ты тваришь астанавись!
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15.04.2021 17:07 Ответить
Да ничего он не делал. Просто передал очередному презу проблемы ХАЗа.
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15.04.2021 17:12 Ответить
Вау, навіть зебот захищає Порошенка...
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15.04.2021 17:13 Ответить
Ну точно мозги питекантропа.
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15.04.2021 17:16 Ответить
Не обижайте абизянку.
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15.04.2021 17:40 Ответить
Он ишо вайну развязал, и *********** передал
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15.04.2021 17:26 Ответить
шо то заводчане совсем берега потеряли, пока они там жируют, половина офиса пианиста сидят без грошей даже в большую стройку и голодают в отличие от зажравшихся заводчан
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15.04.2021 17:08 Ответить
Так бодро начал.А вот честно,ты реально думаешь,шо твои высеры читают?Может работа будет лучше(любая)?😂🌷×××
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15.04.2021 22:40 Ответить
Вот так шимпанЗЕ готовится к военной агрессии рашистов - просто перестал платить зарплаты тем, кто работает на впк Украины
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15.04.2021 17:09 Ответить
самольотів нема і грошей нема
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15.04.2021 17:11 Ответить
Сотрудники авиазавода в Харькове перекрыли дорогу из-за долгов по зарплате - Цензор.НЕТ 8983
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15.04.2021 17:11 Ответить
Если Мустафу Найёма и все руководство оборонпрома перевести на минималку, то на вырученные средства от их мегазарплат можно не только выплатить все долги по заработной плате рядовых сотрудников, но и запустить в серийное производство какой-нибудь опытный образец. И самое интересное, что это вообще бы никак не повлияло на работу концерна, потому что эти клопы там находятся лишь для имитации бурной реформаторской деятельности.
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15.04.2021 17:12 Ответить
Борец с коррупцией легко внедрился в их ряды. Хрен выгонишь.
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15.04.2021 17:14 Ответить
Сотрудники авиазавода в Харькове перекрыли дорогу из-за долгов по зарплате - Цензор.НЕТ 377
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15.04.2021 17:29 Ответить
ну это уж ты много хочешь.
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15.04.2021 17:25 Ответить
нужно "потрусить" судей и прокуроров и выплатить людям долги, хватит и на премии,и на новое вооружение, и на медикоменты военослужащим, и на пенсии останется еще...!!!
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15.04.2021 17:23 Ответить
это нужно делать, нужно коррупционеров "монетизировать", не зря же они "копили бабло для нации"...
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15.04.2021 17:25 Ответить
пришло время расплаты. или мы или они. а нас больше. и обворовывали они НАС.
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15.04.2021 17:26 Ответить
Сотрудники авиазавода в Харькове перекрыли дорогу из-за долгов по зарплате - Цензор.НЕТ 1624
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15.04.2021 17:32 Ответить
Зеленский в действии)
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15.04.2021 17:37 Ответить
кого харків'яни вибирали і я впевнений, що і будуть вибирати таких же до влади - якось не дивуюсь їхньому стану і чомусь не співчуваю - какая мне разница.
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15.04.2021 17:44 Ответить
Ще й проспект Жукову повернули, халамидники
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15.04.2021 21:29 Ответить
Не вигадуйте. З минулого року - проспект Петра Григоренка. Був і залишився.
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16.04.2021 08:06 Ответить
перекрыли бы лучше взлетно-посадочную полосу..
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15.04.2021 17:45 Ответить
помню как зелох заливал про национальную авиакомпанию...
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15.04.2021 18:01 Ответить
Ось тобі і ввесь Укроборонпром в дії, просрали за 7 років усе.
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15.04.2021 21:25 Ответить
Голосовали за хуже_нибудит? Хавайте!
Співробітники авіазаводу в Харкові перекрили дорогу через борги по зарплаті - Цензор.НЕТ 1877
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15.04.2021 21:45 Ответить
Вважаю КАТЕГОРИЧНО НЕДОЦІЛЬНИМ перекриття трас. На владу це не впливає , а страждають ті,кому конче потрібно їхати. Така форма протесту недопустима,за неї треба наказувати .Необхідно змінити форму протесту.
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16.04.2021 11:12 Ответить
Співробітники авіазаводу в Харкові перекрили дорогу через борги по зарплаті - Цензор.НЕТ 1877
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16.04.2021 13:41 Ответить
 
 