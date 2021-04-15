У Путина в резиденции есть личный трехэтажный СПА-комплекс на 7000 квадратных метров, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО
Резиденция президента РФ Владимира Путина на Валдае в Нижегородской области состоит из 80 роскошных строений. Государству принадлежит только половина земли, на которой построена резиденция. Остальную землю и все строение Управление делами президента РФ арендует у друга Путина - одного из самых богатых людей России Юрия Ковальчука.
Речь об этом идет в расследовании, опубликованном соратниками российского оппозиционера Алексея Навального, информирует Цензор.НЕТ.
Резиденция на Валдае - одна из 4 резиденций Путина. Это его личная и самая любимая дача. Здесь он отдыхает и развлекается. Официальные мероприятия там не проходят.
Резиденция расположена на 250 га земли. Половина этой площади принадлежит государству, половина - другу Путина, одному из самых богатых людей России Юрию Ковальчуку. Каждый год за аренду земли и строений РФ выплачивает ему около 300 млн рублей.
Читайте на Цензор.НЕТ: США ввели новые санкции против России за "вредную внешнюю деятельность"
Главный дом на территории резиденции - особняк площадью 3500 квадратных метров. Рядом расположены "китайский павильон", избушки, бани, беседки, здания ресторана, отдельно пивного ресторана, детская площадка и храм.
Самое большое строение на территории комплекса - личный СПА-салон Путина. Его площадь составляет почти 7000 квадратных метров, 2 из 3 этажей расположены под землей. В этом здании находятся солярий, криокамеры, грязелечебница, массажные ванны и бассейны с очень соленой водой, кабинеты косметолога и стоматолога. А также огромный массажный блок, двухсотметровый холл, спальня, сервировочная комната и гигантская 500-метровая гостиная с огромным аквариумом.
"На территории резиденции, кроме китайских и русских изб, есть еще бани, сауна, конюшня, площадка для гольфа, площадка для мини-гольфа, есть вип-ресторан с кинозалом, боулингом, бильярдной и даже… мини-казино", - утверждают авторы расследования.
Также на Цензор.НЕТ: Санкции США против РФ не будут способствовать встрече Путина и Байдена, - Песков
На эту же резиденцию Путину привозят любимых артистов для личных вип-концертов.
Все эти помещения были построены еще к 2009-му году. Можно предположить, что количество вип-саун, вип-ресторанов и вип-гольф-площадок за последующие годы только приумножилось, - считают авторы расследования.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну и Пуйло свой нарид знает, себе спа на 7000 кв.м, а нариду вяличие, бояру и "на Киев"...
Я всегда говорю, Пуйло просто делает то, что хочет большинство расиянцев, не было бы путина, был бы херутин или проститутин, это просто оболочки.
вот и выше я написал в посте :
Ну и Пуйло свой нарид знает, себе спа на 7000 кв.м, а нариду вяличие, бояру и "на Киев"... - просто они не хотят нормальных дорог и жизни в целом, они хотят вяличие, можем повторить и на Киев.
========================
цю хрінь треба не українцям показувати ,а кацапам-нехай дивляться заради чого і кого вони живуть в лайні та на злиденні зарплати та пенсії.
Оно при жизни этим наслаждается, пока другие смотрят фотки и типа непонимающе причитают, мол "Зачем?! С собой на тот свет не заберешь"
ЛЮДИ САМЫЕ ЖИВОТНЫЕ ИЗ ВСЕХ ЖИВОТНЫХ которые вообще не знают меру и достаточности и разумности... вопрос жить всем в меру достаточно ровно равно это нормальный постулат для человека и цивилизации вообще а нет как скаженные... пролагаю Цивилизация признает по ЭТИМ Законам МИРА что сверх богатство стяжательство жажда иметь в сотни тысячи миллионы раз больше чем человек способен теоретически использовать на себя 1000 лет а он столько не живет ---СЧИТАТЬ ПСИХИАТРИЕЙ со всеми вытекающими....
воювати сусідів, шоб поімєть санаторій "Комунари" ("Ай-Петрі") - мрія совка забембаного по дворових ретирадах... https://twitter.com/KrimRt/status/1381889554450374658
В детстве маленький Вова, видать, испытывал постоянную нужду, недоедал, недосыпал, жил в землянке, был бит и гоним сверстниками.
Повзрослев и наворовав денег, он решил воплотить сразу все свои мечты про сытую жизнь.
Иначе ответить на вопрос "ну, нахрена тебе СПА в 7000 квадратов" нереально.
переплюнул всех тутанхамонов вместе взятых..
только лечить, и срочно, желательно пулей в лоб