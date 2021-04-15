РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6589 посетителей онлайн
Новости Видео
17 896 52

У Путина в резиденции есть личный трехэтажный СПА-комплекс на 7000 квадратных метров, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Резиденция президента РФ Владимира Путина на Валдае в Нижегородской области состоит из 80 роскошных строений. Государству принадлежит только половина земли, на которой построена резиденция. Остальную землю и все строение Управление делами президента РФ арендует у друга Путина - одного из самых богатых людей России Юрия Ковальчука.

Речь об этом идет в расследовании, опубликованном соратниками российского оппозиционера Алексея Навального, информирует Цензор.НЕТ.

Резиденция на Валдае - одна из 4 резиденций Путина. Это его личная и самая любимая дача. Здесь он отдыхает и развлекается. Официальные мероприятия там не проходят.

Резиденция расположена на 250 га земли. Половина этой площади принадлежит государству, половина - другу Путина, одному из самых богатых людей России Юрию Ковальчуку. Каждый год за аренду земли и строений РФ выплачивает ему около 300 млн рублей.

У Путина в резиденции есть личный трехэтажный СПА-комплекс на 7000 квадратных метров, - СМИ 01У Путина в резиденции есть личный трехэтажный СПА-комплекс на 7000 квадратных метров, - СМИ 02У Путина в резиденции есть личный трехэтажный СПА-комплекс на 7000 квадратных метров, - СМИ 03

Читайте на Цензор.НЕТ: США ввели новые санкции против России за "вредную внешнюю деятельность"

Главный дом на территории резиденции - особняк площадью 3500 квадратных метров. Рядом расположены "китайский павильон", избушки, бани, беседки, здания ресторана, отдельно пивного ресторана, детская площадка и храм.

У Путина в резиденции есть личный трехэтажный СПА-комплекс на 7000 квадратных метров, - СМИ 04У Путина в резиденции есть личный трехэтажный СПА-комплекс на 7000 квадратных метров, - СМИ 05У Путина в резиденции есть личный трехэтажный СПА-комплекс на 7000 квадратных метров, - СМИ 06У Путина в резиденции есть личный трехэтажный СПА-комплекс на 7000 квадратных метров, - СМИ 07У Путина в резиденции есть личный трехэтажный СПА-комплекс на 7000 квадратных метров, - СМИ 08У Путина в резиденции есть личный трехэтажный СПА-комплекс на 7000 квадратных метров, - СМИ 09У Путина в резиденции есть личный трехэтажный СПА-комплекс на 7000 квадратных метров, - СМИ 10У Путина в резиденции есть личный трехэтажный СПА-комплекс на 7000 квадратных метров, - СМИ 11

Самое большое строение на территории комплекса - личный СПА-салон Путина. Его площадь составляет почти 7000 квадратных метров, 2 из 3 этажей расположены под землей. В этом здании находятся солярий, криокамеры, грязелечебница, массажные ванны и бассейны с очень соленой водой, кабинеты косметолога и стоматолога. А также огромный массажный блок, двухсотметровый холл, спальня, сервировочная комната и гигантская 500-метровая гостиная с огромным аквариумом.

У Путина в резиденции есть личный трехэтажный СПА-комплекс на 7000 квадратных метров, - СМИ 12У Путина в резиденции есть личный трехэтажный СПА-комплекс на 7000 квадратных метров, - СМИ 13У Путина в резиденции есть личный трехэтажный СПА-комплекс на 7000 квадратных метров, - СМИ 14У Путина в резиденции есть личный трехэтажный СПА-комплекс на 7000 квадратных метров, - СМИ 15

"На территории резиденции, кроме китайских и русских изб, есть еще бани, сауна, конюшня, площадка для гольфа, площадка для мини-гольфа, есть вип-ресторан с кинозалом, боулингом, бильярдной и даже… мини-казино", - утверждают авторы расследования.

Также на Цензор.НЕТ: Санкции США против РФ не будут способствовать встрече Путина и Байдена, - Песков

На эту же резиденцию Путину привозят любимых артистов для личных вип-концертов.

Все эти помещения были построены еще к 2009-му году. Можно предположить, что количество вип-саун, вип-ресторанов и вип-гольф-площадок за последующие годы только приумножилось, - считают авторы расследования.

Автор: 

путин владимир (31564) россия (96192)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+28
Вот кому померать обидно будет. В ад это с собой не заберёшь.
показать весь комментарий
15.04.2021 17:13 Ответить
+14
потому то Ваньки и дохнут с радостью, по всему миру, чем жить в своей беспросветной Кацапетовке, в вонючем обрыганом медвежьем углу, для них лучше "гастролировать" по миру, даже на войне за границей, их жизнь лучше чем дома.


Ну и Пуйло свой нарид знает, себе спа на 7000 кв.м, а нариду вяличие, бояру и "на Киев"...
показать весь комментарий
15.04.2021 17:20 Ответить
+6
Гельминт живет как царь, а смердам впаривает про прекрасный "совок".
показать весь комментарий
15.04.2021 17:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот кому померать обидно будет. В ад это с собой не заберёшь.
показать весь комментарий
15.04.2021 17:13 Ответить
потому то Ваньки и дохнут с радостью, по всему миру, чем жить в своей беспросветной Кацапетовке, в вонючем обрыганом медвежьем углу, для них лучше "гастролировать" по миру, даже на войне за границей, их жизнь лучше чем дома.


Ну и Пуйло свой нарид знает, себе спа на 7000 кв.м, а нариду вяличие, бояру и "на Киев"...
показать весь комментарий
15.04.2021 17:20 Ответить
вы не правы постройте им в России дома сделайте дороги асфальт инфраструктуру как в Европе транспорт и все остальное и будут ходить с тупыми выражениями лица в поисках кому бы без повода набить на трезвую голову рыло а на пьяную кого бы еще к вечеру и убить и в тюрьму.. нет ребята это как говорят сегодня ментальность... и она не зависит от материальных предпосылок..... есть страны где люди счастливы даже живя не богато...
показать весь комментарий
15.04.2021 17:26 Ответить
а я и не говорю что их, хоть что то исправит, это нет случай когда - «Бытие определяет сознание». то что кацапня, кровавая орда и ничего их не изменит, я уяснил, ещё в 1986 году, тогда был первый опыт и НИКОГДА я не менял своего мнения.
Я всегда говорю, Пуйло просто делает то, что хочет большинство расиянцев, не было бы путина, был бы херутин или проститутин, это просто оболочки.
вот и выше я написал в посте :

Ну и Пуйло свой нарид знает, себе спа на 7000 кв.м, а нариду вяличие, бояру и "на Киев"... - просто они не хотят нормальных дорог и жизни в целом, они хотят вяличие, можем повторить и на Киев.
показать весь комментарий
15.04.2021 17:35 Ответить
У путина в резиденции есть личный трехэтажный СПА-комплекс на 7000 квадратных метров, - СМИ.

========================
цю хрінь треба не українцям показувати ,а кацапам-нехай дивляться заради чого і кого вони живуть в лайні та на злиденні зарплати та пенсії.
показать весь комментарий
15.04.2021 18:26 Ответить
А зачем забирать?!
Оно при жизни этим наслаждается, пока другие смотрят фотки и типа непонимающе причитают, мол "Зачем?! С собой на тот свет не заберешь"
показать весь комментарий
15.04.2021 17:59 Ответить
В бункере оно сидит а не наслаждается.
показать весь комментарий
15.04.2021 18:04 Ответить
зачем ***** спасалон)))))))) Байден регулярно вводит по самые помидорки новые санкции
показать весь комментарий
15.04.2021 17:14 Ответить
А наши бизнесмены что бомжи, где инфа?
показать весь комментарий
15.04.2021 17:14 Ответить
Врача!Врача! Позовите врача! Боту плохо!
показать весь комментарий
15.04.2021 17:30 Ответить
Путин ,Лукашенко , Кадыров !!!!Да парни !!!! ДА!!!!!!
показать весь комментарий
15.04.2021 17:15 Ответить
Єто болезнь нафига оно надо для понтов как и все руководство раши все для понтов
показать весь комментарий
15.04.2021 17:23 Ответить
и что ... ЗАЧЕМ?? для чего?? одному карлику столько???? когда все мы будем уходить ОТСЮДА на ТОТ свет или в никуда или растворимся в пространствах Вселенной и Космоса то какая разница что у тебя было... а чего не было это все не имеет никакого значения...
ЛЮДИ САМЫЕ ЖИВОТНЫЕ ИЗ ВСЕХ ЖИВОТНЫХ которые вообще не знают меру и достаточности и разумности... вопрос жить всем в меру достаточно ровно равно это нормальный постулат для человека и цивилизации вообще а нет как скаженные... пролагаю Цивилизация признает по ЭТИМ Законам МИРА что сверх богатство стяжательство жажда иметь в сотни тысячи миллионы раз больше чем человек способен теоретически использовать на себя 1000 лет а он столько не живет ---СЧИТАТЬ ПСИХИАТРИЕЙ со всеми вытекающими....
показать весь комментарий
15.04.2021 17:23 Ответить
Амбиции бога
показать весь комментарий
16.04.2021 02:43 Ответить
Гельминт живет как царь, а смердам впаривает про прекрасный "совок".
показать весь комментарий
15.04.2021 17:24 Ответить
який там цар...
воювати сусідів, шоб поімєть санаторій "Комунари" ("Ай-Петрі") - мрія совка забембаного по дворових ретирадах... https://twitter.com/KrimRt/status/1381889554450374658
показать весь комментарий
15.04.2021 22:07 Ответить
Ну,ради такой хрени можно и на Украину напасть ради отвлечения внимания поднадзорного быдла. А быдло ещё и похлопает,как при нападении на Чечню после взрывов фсбэшниками многоэтажек на расее 20 лет назад.
показать весь комментарий
15.04.2021 17:28 Ответить
Может это он себе "захоронение" готовит.
показать весь комментарий
15.04.2021 17:29 Ответить
расскажите про дачи , дома , особняки, виллы- януковича, порошенко- украинских президентов
показать весь комментарий
15.04.2021 17:37 Ответить
если вы украинец, то все это должны были видеть и слышать уже не раз и не два.
показать весь комментарий
15.04.2021 17:55 Ответить
Видимо, это "синдром блокадника" во всей красе.
В детстве маленький Вова, видать, испытывал постоянную нужду, недоедал, недосыпал, жил в землянке, был бит и гоним сверстниками.
Повзрослев и наворовав денег, он решил воплотить сразу все свои мечты про сытую жизнь.
Иначе ответить на вопрос "ну, нахрена тебе СПА в 7000 квадратов" нереально.
показать весь комментарий
15.04.2021 17:41 Ответить
Думаю, дворцы наших Косюка и Ахметова, как и их комплексы, тоже родом из детства...
показать весь комментарий
15.04.2021 17:43 Ответить
А когда пуйло успело блокадником побывать? Опущеным дворовыми соратниками вполне, но не дитё же вайны.
показать весь комментарий
15.04.2021 18:02 Ответить
Страусы работали в Украине. В рашке, где каждый придурок строит из себя рокфеллера, это никого не колышет. Надо менять стратегию.
показать весь комментарий
15.04.2021 17:41 Ответить
Дворцы по всей расее,такое Романовым и не снилось. Питерский плешивый заморыш показывает вершину безвкусицы и транжирит бюджетное бабло направо и налево.
показать весь комментарий
15.04.2021 17:53 Ответить
стільки надбав, а все одно покладуть у ящик з шести досок без кишень.
показать весь комментарий
15.04.2021 18:09 Ответить
его надо лечить, это очень больной человек..
переплюнул всех тутанхамонов вместе взятых..
только лечить, и срочно, желательно пулей в лоб
показать весь комментарий
15.04.2021 18:43 Ответить
$6 млн в год - только на аренде земли зарабатывает дружок куйла. При этом земельку эту он даже и не купил, а просто стырил. ***, вот это схема.
показать весь комментарий
15.04.2021 18:49 Ответить
Брудний, поц із сифілісною душою.
показать весь комментарий
15.04.2021 18:53 Ответить
та по барабану в какой будке ***** круглосуточно лечится уранотерапией...
показать весь комментарий
15.04.2021 19:09 Ответить
Область Новгородская,но не Нижегородская.Новость,не достойная нашего внимания.Мафиозо московского улуса.Байден открыл сезон охоты на этот отброс человечества.
показать весь комментарий
15.04.2021 19:41 Ответить
***** надеется, что СПА-комплекс в 7000 м2 сможет смыть грязь с его подлой душонки? Зря.
показать весь комментарий
15.04.2021 20:03 Ответить
и мальчики Никитки для утех ботоксной Сцарицы...)) цельный отряд...


У Путіна в резиденції є особистий триповерховий СПА-комплекс на 7000 квадратних метрів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2509







У Путіна в резиденції є особистий триповерховий СПА-комплекс на 7000 квадратних метрів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2116





У Путіна в резиденції є особистий триповерховий СПА-комплекс на 7000 квадратних метрів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5638
показать весь комментарий
15.04.2021 20:28 Ответить
ху...ло с кужугетом кунжутовичем там ********* аддыхать. ани ласково называют это место: "наша горбатая гора" ....
показать весь комментарий
15.04.2021 20:57 Ответить
Боже мой, какая безвкусица, ничего особенного, у наших воров политиков и побольше и шикарней есть.
показать весь комментарий
16.04.2021 02:45 Ответить
У Путіна в резиденції є особистий триповерховий СПА-комплекс на 7000 квадратних метрів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7344
показать весь комментарий
22.04.2021 22:53 Ответить
 
 