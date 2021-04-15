У Путина в резиденции есть личный трехэтажный СПА-комплекс на 7000 квадратных метров, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Резиденция президента РФ Владимира Путина на Валдае в Нижегородской области состоит из 80 роскошных строений. Государству принадлежит только половина земли, на которой построена резиденция. Остальную землю и все строение Управление делами президента РФ арендует у друга Путина - одного из самых богатых людей России Юрия Ковальчука.

Речь об этом идет в расследовании, опубликованном соратниками российского оппозиционера Алексея Навального, информирует Цензор.НЕТ.

Резиденция на Валдае - одна из 4 резиденций Путина. Это его личная и самая любимая дача. Здесь он отдыхает и развлекается. Официальные мероприятия там не проходят.

Резиденция расположена на 250 га земли. Половина этой площади принадлежит государству, половина - другу Путина, одному из самых богатых людей России Юрию Ковальчуку. Каждый год за аренду земли и строений РФ выплачивает ему около 300 млн рублей.

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Главный дом на территории резиденции - особняк площадью 3500 квадратных метров. Рядом расположены "китайский павильон", избушки, бани, беседки, здания ресторана, отдельно пивного ресторана, детская площадка и храм.

Самое большое строение на территории комплекса - личный СПА-салон Путина. Его площадь составляет почти 7000 квадратных метров, 2 из 3 этажей расположены под землей. В этом здании находятся солярий, криокамеры, грязелечебница, массажные ванны и бассейны с очень соленой водой, кабинеты косметолога и стоматолога. А также огромный массажный блок, двухсотметровый холл, спальня, сервировочная комната и гигантская 500-метровая гостиная с огромным аквариумом.

"На территории резиденции, кроме китайских и русских изб, есть еще бани, сауна, конюшня, площадка для гольфа, площадка для мини-гольфа, есть вип-ресторан с кинозалом, боулингом, бильярдной и даже… мини-казино", - утверждают авторы расследования.

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На эту же резиденцию Путину привозят любимых артистов для личных вип-концертов.

Все эти помещения были построены еще к 2009-му году. Можно предположить, что количество вип-саун, вип-ресторанов и вип-гольф-площадок за последующие годы только приумножилось, - считают авторы расследования.