Рассмотрели ситуацию на Донбассе, санкции против контрабандистов и законопроект о статусе олигарха, - Зеленский о заседании СНБО. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о вопросах, которые на заседании 15 апреля рассмотрел Совет национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.
"На сегодняшнем заседании СНБО обсуждались вопросы Донбасса. Подробностей разглашать не могу, однако уверяю - украинская армия готова. Кроме того, будут применены санкции еще к 12 топ-контрабандистам, среди которых - физические и юридические лица. И это не финал. Наконец внес предложение разработать базовый законопроект о статусе олигарха - чтобы исключить их влияние на экономику, законы и Верховную Раду", - цитирует Зеленского пресс-служба.
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+42 Dack Cloud
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+29 Mr Vice President
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Газ был инструментом, фактически, оружием для прессинга и шантажа.
И перестал им быть!
Стал просто газом, рядовым товаром.
Продавец газа теперь не угрожает покупателю "перекрыть кран".
Это понятно или нет?
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5575535305820053?__cft__[0]=AZVywn_B-B04RQAULnoIQ6gyO-86i9Fj9NTLZk0kfNKx4ZKWdmlspM7dJ7yEMYchNl2g4UGFZ8aI-gm9Ls5uy3eavVlEkhEe2OgW39uEFI47HkOrdynkExMF3Ez1hAC6krI&__tn__=%2CO%2CP-R 49 хв ·
Законопроект "О ликвидации олигархов в Украине"
Статья 1. Перестать разговаривать с олигархами.
Статья 2. Перестать праздновать день рождения на квартире олигархов.
Статья 3. Перестать ходить на телеканалы олигархов и договариваться с ними о пиаре.
Статья 4. Перестать брать деньги олигархов для черных зарплат Слугам народа.
Статья 5. Запретить Шефиру приезжать по вечерам к олигархам.
Статья 6. Запретить Ермаку решать вопросы олигархов.
Статья 7. Запретить Татарову закрывать уголовные дела олигархов.
Статья 8. Запретить Баканову "крышевать" олигархов.
Статья 9. Запретить вести корпоративы у олигархов.
Статья 10. Включение и исключение из списка олигархов регулируется решениями СНБО, по пятницам.
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Iaroslav Drobotun
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Не визнання мафії мафією - це ***...во, пане
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
! Може ще в Конституції прописати статус олігархів? Хоча якщо росія не ворог, то й олігарх не злочинець. https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%85?src=hashtag_click #АхметовПетух лише завдяки своїм видатним розумовим здібностям приватизував половину економіки цілої країни. Законно.
Они перестали заниматься контрабандой или ржут с Вас?
Причини контрабанди потрібно усувати, це по перше, а по друге, невідворотність покарання. Ну і врешті решт, покарання має бути таким, щоби раз і назавжди відбити бажання цим займатись. А так... усе, що робить Зеленський, виглядає як примушування до лояльності і і співпраці контрабандистів, суддів і т.п....
Можна привітати ЗЄ, який навіть в момент, коли до війни один крок, примудряється заробляти у Росії
Головне - не забувати нагадувати українцям про загрозу війни.
І частіше розповідати про «Ліпецьку фабрику» і про
«війна не закінчується, бо на ній наживаються»