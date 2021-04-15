Рассмотрели ситуацию на Донбассе, санкции против контрабандистов и законопроект о статусе олигарха, - Зеленский о заседании СНБО. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о вопросах, которые на заседании 15 апреля рассмотрел Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

"На сегодняшнем заседании СНБО обсуждались вопросы Донбасса. Подробностей разглашать не могу, однако уверяю - украинская армия готова. Кроме того, будут применены санкции еще к 12 топ-контрабандистам, среди которых - физические и юридические лица. И это не финал. Наконец внес предложение разработать базовый законопроект о статусе олигарха - чтобы исключить их влияние на экономику, законы и Верховную Раду", - цитирует Зеленского пресс-служба.

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