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Рассмотрели ситуацию на Донбассе, санкции против контрабандистов и законопроект о статусе олигарха, - Зеленский о заседании СНБО. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о вопросах, которые на заседании 15 апреля рассмотрел Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

"На сегодняшнем заседании СНБО обсуждались вопросы Донбасса. Подробностей разглашать не могу, однако уверяю - украинская армия готова. Кроме того, будут применены санкции еще к 12 топ-контрабандистам, среди которых - физические и юридические лица. И это не финал. Наконец внес предложение разработать базовый законопроект о статусе олигарха - чтобы исключить их влияние на экономику, законы и Верховную Раду", - цитирует Зеленского пресс-служба.

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Зеленский Владимир (20873) санкции (11471) СНБО (4441)


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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5574878632552387?__cft__[0]=AZWVtP8BUkjrDHziJrvnE_D2qeaCBOv6-iwPD29i1RT_Ark41PIo603nOTEpdt0OaWCqOFRCsQQzMnrt04YbKi6KQTfrCTqJrZlao4sjoY64B1Cbo5kDvtihV5Z3YvvbGqQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Байден ведет себя так, будто Россия угрожает вторжением в США, оккупировала пару штатов и убивает американских солдат. В Украине президент гораздо спокойней - никакого чрезвычайного положения, никакого военного положения, нет даже учений гражданской обороны, даже Гособоронзаказ никто не спешит принимать, а СНБО Украины проводит заседание... по борьбе с контрабандой. А если точно, СНБО решает как устранить конкурентов по контрабанде для партийных кассиров. Ну подумаешь, снайперы стреляют, и 110 тысячную армию собирают вблизи границ, у нас более важные задачи.

Рассмотрели ситуацию на Донбассе, санкции против контрабандистов и законопроект о статусе олигарха, - Зеленский о заседании СНБО - Цензор.НЕТ 9391
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15.04.2021 20:11 Ответить
+35
законопроект о статусе олигарха
бобики жгут)
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15.04.2021 20:03 Ответить
+29
На ВС РФ на границе плевать?
На блокирование азовского моря ВМС РФ тоже?

Где наши учения? Где проверка наших резервов? ОР1 никто даже не обзванивал(разве что военком где-то акдеватный оказался)
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15.04.2021 20:03 Ответить
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По порядку.

Газ был инструментом, фактически, оружием для прессинга и шантажа.

И перестал им быть!
Стал просто газом, рядовым товаром.

Продавец газа теперь не угрожает покупателю "перекрыть кран".

Это понятно или нет?
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17.04.2021 07:13 Ответить
Законопроєкт про статус олігарха, краще розробити закон про дебілів при владі, щоб у майбутньому не допустити таких як Зеленський до влади. Людей типу Коломойського й Авакова які привели такого дебіла садити довічно з конфіскацією, а ідіотів які голосують за таких лишати права голосу.
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15.04.2021 22:00 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZVywn_B-B04RQAULnoIQ6gyO-86i9Fj9NTLZk0kfNKx4ZKWdmlspM7dJ7yEMYchNl2g4UGFZ8aI-gm9Ls5uy3eavVlEkhEe2OgW39uEFI47HkOrdynkExMF3Ez1hAC6krI&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5575535305820053?__cft__[0]=AZVywn_B-B04RQAULnoIQ6gyO-86i9Fj9NTLZk0kfNKx4ZKWdmlspM7dJ7yEMYchNl2g4UGFZ8aI-gm9Ls5uy3eavVlEkhEe2OgW39uEFI47HkOrdynkExMF3Ez1hAC6krI&__tn__=%2CO%2CP-R 49 хв ·

Законопроект "О ликвидации олигархов в Украине"

Статья 1. Перестать разговаривать с олигархами.

Статья 2. Перестать праздновать день рождения на квартире олигархов.
Статья 3. Перестать ходить на телеканалы олигархов и договариваться с ними о пиаре.
Статья 4. Перестать брать деньги олигархов для черных зарплат Слугам народа.
Статья 5. Запретить Шефиру приезжать по вечерам к олигархам.
Статья 6. Запретить Ермаку решать вопросы олигархов.
Статья 7. Запретить Татарову закрывать уголовные дела олигархов.
Статья 8. Запретить Баканову "крышевать" олигархов.
Статья 9. Запретить вести корпоративы у олигархов.
Статья 10. Включение и исключение из списка олигархов регулируется решениями СНБО, по пятницам.
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15.04.2021 22:05 Ответить
https://twitter.com/yadrobotun
https://twitter.com/yadrobotun
https://twitter.com/yadrobotun


https://twitter.com/yadrobotun
https://twitter.com/yadrobotun

Iaroslav Drobotun

@yadrobotun

·https://twitter.com/yadrobotun/status/1382746136881074176 2 ч

Не визнання мафії мафією - це ***...во, пане
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
! Може ще в Конституції прописати статус олігархів? Хоча якщо росія не ворог, то й олігарх не злочинець. https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%85?src=hashtag_click #АхметовПетух лише завдяки своїм видатним розумовим здібностям приватизував половину економіки цілої країни. Законно.
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15.04.2021 22:35 Ответить
Розглянули ситуацію на Донбасі, санкції проти контрабандистів і законопроєкт про статус олігарха, - Зеленський про засідання РНБО - Цензор.НЕТ 7665
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15.04.2021 22:52 Ответить
"На сегодняшнем заседании СНБО обсуждались вопросы Донбасса. Подробностей разглашать не могу, однако уверяю - украинская армия готова"- когда оно говорит, что мы к чему-то готовы---я начинаю волноваться!
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15.04.2021 23:14 Ответить
Лошара конченная, ***** обложило Украину орками на танках, а это недоразумение до сих пор пипиской на рояле играет.
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15.04.2021 23:32 Ответить
Законопроект о статусе олигарха: Олигархи в законе. Коронованы самим СНБО!
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16.04.2021 00:53 Ответить
це фішка року, чи прикол року. закон про статус олігарха. Це для 5 осіб приймати цілий закон. Ну просто цікаво, що там напишуть стефанчук з веніславським. Чи введуть туди норму про родичів олігарха їх соціальний захист? " Совет труда и оборони" так вирішив. Ну посто к урям насміх. Термін олігарх придумав борис березовський і зняв рекламний фільм про себе з Машковим у головній ролі. Ну він втерся до єльцина через дочку Тетяну а потім вже путін його вишвирнув з росії. А в нас олігархи - це надбання в національному масштабі, це вони закон для себе придумали, щоб бути в законі.
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16.04.2021 02:25 Ответить
А що робти з цим? https://df.news/2021/04/14/bolharskyj-sud-vyznav-shcho-patriarkha-rpts-mozhna-nazyvaty-ahentom-khb-mikhajlovym/?fbclid=IwAR2R0iarGyC0_Q3jl_d6aAx_p8kp4CBhkznOKAv-NuCPQwJZghN6-gO-eR4 "Болгарський суд визнав, що патріарха РПЦ можна називати агентом КГБ «Міхайловим»"
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16.04.2021 07:46 Ответить
Ну, приняли санкции против контрабандистов. И что?
Они перестали заниматься контрабандой или ржут с Вас?
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16.04.2021 07:55 Ответить
Признают олигархов украинской палатой лордов с правом одобрения или неодобрения законов принятых ВР (сборищем смердов). Надоело украинским "лордам" возиться с депутатами. Уж осень много желающих пробиться к этой кормушке.
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16.04.2021 08:16 Ответить
Треба визначити що є пограбування народу (і хто цим не займався ).
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16.04.2021 08:25 Ответить
Задовбали, вы лучше примите законопроект о статусе "сепара", какие действия и высказывания подпадают под это определение и верните программу Приват Банка - 10 000 $ за живого или мертвого сепара, тогда небось людям-Украине поможете экономика перезапуститься...
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16.04.2021 08:35 Ответить
У олигархов может быть только один статус - статус заключенного....или как альтернатива висеть на ближайшем дереве.
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16.04.2021 09:38 Ответить
усі ці санкції проти контрабанди, це як видаляти гланди через дупу.
Причини контрабанди потрібно усувати, це по перше, а по друге, невідворотність покарання. Ну і врешті решт, покарання має бути таким, щоби раз і назавжди відбити бажання цим займатись. А так... усе, що робить Зеленський, виглядає як примушування до лояльності і і співпраці контрабандистів, суддів і т.п....
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16.04.2021 10:08 Ответить
Серіал «Папік» виробництва студії «Квартал- 95» увійшов у ТОП -5 на російському ТБ
Можна привітати ЗЄ, який навіть в момент, коли до війни один крок, примудряється заробляти у Росії
Головне - не забувати нагадувати українцям про загрозу війни.
І частіше розповідати про «Ліпецьку фабрику» і про
«війна не закінчується, бо на ній наживаються»
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16.04.2021 10:33 Ответить
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