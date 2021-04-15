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Кулеба о встрече Зеленского с Макроном: "Президент Украины не уступит ни одной принципиальной позиции и не пересечет ни одной красной линии". ВИДЕО

На запланированных на 16 апреля переговорах между Зеленским, Макроном и Меркель будет обсуждаться угроза российской агрессии.

Об этом в эфире 1+1 сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Между президентами Украины и Франции завтра будет откровенный разговор. И уверяю вас, что президент Украины не уступит ни одной принципиальной позицией Украины и не пересечет ни одной красной линии нашей страны, защищая наши интересы", — сказал Кулеба.

Министр пояснил, что такой диалог с французской стороной нужен, поскольку страна является "и важным международным игроком, и участником "Нормандского формата". 

К разговору Зеленского и Макрона присоединится канцлер Германии Ангела Меркель, которая уже выступила с четким заявлением в поддержку Украины.

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"Столь четкой, что Россия даже была вынуждена опровергать это заявление. Но я могу подтвердить, что госпожа Меркель очень четко призвала президента Путина прекратить наращивание вооруженных сил на границе с Украиной", — уточнил Кулеба.

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596) Макрон Эмманюэль (1361)


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Топ комментарии
+21
Дожились...
Міністр МЗС намагається переконати українців, що президент України, на міжнародній зустрічі, не буде зраджувати країну...
Такого, кажись, навіть при янику не було...
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15.04.2021 23:51 Ответить
+17
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__%5b0%5d=AZXSc6COG08C5BH95oNSIXS8p7d_u2d5JamMjaLWBso_6IeDA-****************************************************************************************************************************&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__%5b0%5d=AZXSc6COG08C5BH95oNSIXS8p7d_u2d5JamMjaLWBso_6IeDA-****************************************************************************************************************************&__tn__=-%5dC%2CP-R Тарас Чорновіл
Але ж наволоч остання! Зараз он якими слівцями заговорило. А пригадуєте, як воно себе вело в кінці 2019 року, окрилене сподіваннями на близьку мить нірванни, коли йому вдасться заглянути в свинячі зіньки путлєра? Тим, хто зараз купується на ці брехливі фрази, нагадаю перебіг подій.
Тоді готувався ювілейний саміт НАТО. Участь у самітах НАТО країн-партнерів не є обов'язковою, але заохочується. Тільки для цього треба докласти певних зусиль, наперед подбати про запрошення, зарезервувати право на виступ тощо. Усе це на попередньому саміті НАТО зробив ще Президдент Порошенко. Чи розраховував, що сам матиме нагоду брати в ньому участь, чи ставив свою на той час основну й єдину реальну конкурентку Тимошенко в умови, що чого б вона не наобіцяла Путіну, а таки мусила б їхати у випадку своєї перемоги на Саміт. Але заявка була подана, офіційно прийнята та підтримана ще за рік до того. І коли за місяць до Саміту з ОПи не звучало ні гу-гу, з Брюсселя самі звернулися з проханням підтвердити участь та узгодити всі організаційні деталі: супровід, виступ, окремі зустрічі тощо. А у відповідь прозвучало, що найвеличніший і зеленосяйний їхати до НАТО не буде. В Брюсселі це викликало шок. Вони ще раз через міністра Пристайка перепровірили, чи в Києві все вірно зрозуміли. Знову відмова.
Тоді попросили президента Грузії Саломе Зурабішвілі вплинути на мальчіка. Перед тим Зеленський офіційно запрошував пані президентку прибути з візитом до Києва. І його дати вже були погоджені. Але, знаючи, що пані Зурабішвілі буде його вламувати на поїздку на Саміт та до вступу в НАТО, Зеленський дозволив собі нечуване в міжнародних відносинах хамство. Канцелярію президента Грузії за пару днів до візиту повідомили, що Україна скасовує її візит і не готова прийняти лідерку братньої країни. На всі вимоги надати пояснення такого нечуваного демаршу прозвучало лише твердження, що в нас війна, загострення й зєпрідєнту не до розмов із візитерами. Нагадаю, що на той час воно відпочивало більше, ніж працювало, а якихось особливих загострень в ті дні також не було.
Президент Грузії вирушила на Саміт сама й отримала для Грузії запевнення в перспективах вступу її країни до НАТО. Тоді вперше було зламано давню й відому дипломатам формулу, що Грузія в сфері євро-атлантичної асоціації буде йти лише після України. Щодо нашої країни у відповідь на демарш Зеленського було сказано, що для України перспективи також зберігаються, але нехай країна спершу сама визначиться: хоче вона в НАТО, чи ні.
Отака була історія зовсім недавно - лише півтора роки тому. А зараз ця істота ще сміє відкривати рота та щось патякати! І на закуску: воно вже другий рік не призначає українського посла в НАТО, а через зрив військового замовлення та не виконання видатків на армію ми вперше з 2014 року де-факто випали з параметрів витрат на оборону згідно стандартів НАТО... Ну й з необхідними реформами відкат. І вперше МО України закупило військову техніку та ********** несумісні з калібрами, прийнятими в НАТо, але співрозмірні з російськими...
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16.04.2021 00:09 Ответить
+16
Кулеба о встрече Зеленского с Макроном: "Президент Украины не уступит ни одной принципиальной позиции и не пересечет ни одной красной линии" - Цензор.НЕТ 5393
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15.04.2021 23:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ура!Кр ым пересохнет.
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15.04.2021 23:29 Ответить
Увы, но да. Вот кричать Ура не совсем верно.
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15.04.2021 23:35 Ответить
Да это такой кацапский "юморок".
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15.04.2021 23:41 Ответить
Да,но Вы профан и дилетантв вопросах аналитикм.Простите.
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15.04.2021 23:43 Ответить
Будюбудюбу))
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15.04.2021 23:46 Ответить
И хy&ло подохнет.
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16.04.2021 00:03 Ответить
Інакше полетить з ПарЬІжу до Ростову.
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15.04.2021 23:30 Ответить
Тяжко чимось поступитися як стоїш в позі раком.
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15.04.2021 23:31 Ответить
Якщо тільки не впертися об щось задом, а носом в землю.
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16.04.2021 07:29 Ответить
Кулеба о встрече Зеленского с Макроном: "Президент Украины не уступит ни одной принципиальной позиции и не пересечет ни одной красной линии" - Цензор.НЕТ 5393
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15.04.2021 23:33 Ответить
Как я и говорил, никакой воды Крым до своего возврата в Украину не получит.
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15.04.2021 23:34 Ответить
Це було ясно давно.
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15.04.2021 23:37 Ответить
Коротше, аутсайдер велосипедного заїзду буде зустрічатися з його лідером, і каже, що нічим не поступиться.
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15.04.2021 23:34 Ответить
Ты форумы попутал, тут водки нет.
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15.04.2021 23:37 Ответить
куди пропав Єрмак? і чого раптом?
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15.04.2021 23:36 Ответить
фсб обычно не очень церемонится с провалившейся агентурой. Может автокатастрофа?)
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15.04.2021 23:39 Ответить
Текст пише нєлоху.
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16.04.2021 00:12 Ответить
Можливо поїхав в США, просити встановити "Патріоти" біля дверей ОПи.
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16.04.2021 07:39 Ответить
А тащить в студию всякую дрянь-это такое ноу хау от мосейчучки?
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15.04.2021 23:37 Ответить
Нет, это влияние её учителя-пропагандона секелёва. Он ********* дешёвые иллюстрации к своим инфовысерам типа расколотый шлем беркутни или "бендеровский аусвайс" и т.д...
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16.04.2021 00:26 Ответить
И тут Остапа понесло(с)))
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15.04.2021 23:39 Ответить
Нєлох просто підпише закон що червона лінія більше не червона і переступить її.
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15.04.2021 23:41 Ответить
Он и заморачиваться не станет. Просто наталка с Г+Г и люся с мендельшей пояснят простому нарИду, что это не зрада, а перемога, всех несогласных провозгласят экстремистами-нациками и кое-кого из патриотов посадят. Схема уже отработана. Если грамотно подать капитуляцию, как миротворчество, то, возможно, даже рейтинги поднимутся...
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16.04.2021 00:40 Ответить
Вова там буде як співак в дуеті, котрому ведмідь наступив на вухо, при чому на обидва, з професійним оперним співаком. Я не знаю, як такий дует може співати. Хіба Вові мовчати.
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15.04.2021 23:41 Ответить
Воно там акомпаніруватиме. На роялі.
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16.04.2021 00:11 Ответить
Так казали і раніше, а кловун взяв і підписав формулу Штанмайєра.
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15.04.2021 23:42 Ответить
Путин дает указания своим людям в Европе.

Кулеба о встрече Зеленского с Макроном: "Президент Украины не уступит ни одной принципиальной позиции и не пересечет ни одной красной линии" - Цензор.НЕТ 1008
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15.04.2021 23:44 Ответить
**** много лет жил в Германии , изучал ее изнутри . Видимо Гитлер и построение великой Германии - для **** высший пример .
Только пусть вспомнит чем закончилась жизнь Гитлера и его команды
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15.04.2021 23:48 Ответить
Бункерняя моль была лишь завклубом.
Там просто комплекс неполноценностиплюс ненависть к Западу.))
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16.04.2021 00:19 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1382658847479844865 9 ч

Меркель таки будет участвовать по видеосвязи в Париже.
Интересно, Меркель решила появиться, чтобы не дать Макрону выжать из Вовика все, что хочет путин, или чтобы чистыми руками закрепить факт всего, что Макрон грязными руками выдавит из Вовика?
Это мои мысли вслух...
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16.04.2021 00:07 Ответить
Это будет игра в доброго и злого полицеского)))
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16.04.2021 01:27 Ответить
Я вспоминаю , как пришедший в ОП Ермак взялся лично руководить международными делами Украины , НЕ ИМЕЯ ДОЛЖНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЫТА . Спецов МИД и Разведки в расчёт не брали .
А потом пошли странные встречи в Париже , в Омане, странные полеты Ермака в Берлин на переговоры с Козаком
И МОЖЕТ БЫ НЕ БЫЛО СЕЙЧАС ТАКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ С РАШЕЙ, если бы этот медведь не лазил в посудной лавке
Надо всегда помнить - КТО НА ЧТО УЧИЛСЯ
И ЗЕ БУДЕТ УРОК НА ВСЮ ЖИЗНЬ - ПОЛИТИКА ДИЛЕТАНТОВ НЕ БАЛУЕТ , и надо свиту подбирать серьезно
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15.04.2021 23:45 Ответить
канєшно нє пєрєсєчьот, у нєго всьо полє красне , він по ньому ходить туди-сюди.
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15.04.2021 23:47 Ответить
якщо перейде червону риску,одними,дверима офіса президента,не обійдеться
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15.04.2021 23:47 Ответить
Дожились...
Міністр МЗС намагається переконати українців, що президент України, на міжнародній зустрічі, не буде зраджувати країну...
Такого, кажись, навіть при янику не було...
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15.04.2021 23:51 Ответить
Переговоры еще не начались, а бубочку уже отмазывают...
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16.04.2021 01:25 Ответить
А шо у зекретина ещё остались красные линии,которые оно не переступало?
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15.04.2021 23:52 Ответить
Зустріч двох блазнів може перетвотитися лише у цирк.
На якому, нажаль, мають бути присутні й нормальні люди.
Про "червоні лінії - ми в курсі. Вода крисянам буде остатньою краплею.
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15.04.2021 23:55 Ответить
Везде, всегда и всем, в том числе на всяких еросаммитах и евросходках нужно говорить о том что Расея потворствовала в развязівании двух мировіх войн в Европе, в надежде урвать ошмётки.И что Гитлер в своё время исполнял бэк-вокал российских кровопийц, желавших заполучить Финляндию, Польшу, и так далее.
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15.04.2021 23:57 Ответить
Нє, ну тут треба і Макрону розуміти, що у лідера й аутсайдера, якому подобається бути аутсайдером, складно знайти спільні інтереси. Це як лікар з наркоманом. Ну буде він казати - кину я колотися. Тільки це ж неправда.
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15.04.2021 23:59 Ответить
Клоун поїхав до шльондр на переговори від яких може залежати доля України ?!?! 👀ех ви дурнуваті 73% !!!
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16.04.2021 00:02 Ответить
А поговорить по телефону уже никто не доверяет?
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16.04.2021 00:03 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__%5b0%5d=AZXSc6COG08C5BH95oNSIXS8p7d_u2d5JamMjaLWBso_6IeDA-****************************************************************************************************************************&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__%5b0%5d=AZXSc6COG08C5BH95oNSIXS8p7d_u2d5JamMjaLWBso_6IeDA-****************************************************************************************************************************&__tn__=-%5dC%2CP-R Тарас Чорновіл
Але ж наволоч остання! Зараз он якими слівцями заговорило. А пригадуєте, як воно себе вело в кінці 2019 року, окрилене сподіваннями на близьку мить нірванни, коли йому вдасться заглянути в свинячі зіньки путлєра? Тим, хто зараз купується на ці брехливі фрази, нагадаю перебіг подій.
Тоді готувався ювілейний саміт НАТО. Участь у самітах НАТО країн-партнерів не є обов'язковою, але заохочується. Тільки для цього треба докласти певних зусиль, наперед подбати про запрошення, зарезервувати право на виступ тощо. Усе це на попередньому саміті НАТО зробив ще Президдент Порошенко. Чи розраховував, що сам матиме нагоду брати в ньому участь, чи ставив свою на той час основну й єдину реальну конкурентку Тимошенко в умови, що чого б вона не наобіцяла Путіну, а таки мусила б їхати у випадку своєї перемоги на Саміт. Але заявка була подана, офіційно прийнята та підтримана ще за рік до того. І коли за місяць до Саміту з ОПи не звучало ні гу-гу, з Брюсселя самі звернулися з проханням підтвердити участь та узгодити всі організаційні деталі: супровід, виступ, окремі зустрічі тощо. А у відповідь прозвучало, що найвеличніший і зеленосяйний їхати до НАТО не буде. В Брюсселі це викликало шок. Вони ще раз через міністра Пристайка перепровірили, чи в Києві все вірно зрозуміли. Знову відмова.
Тоді попросили президента Грузії Саломе Зурабішвілі вплинути на мальчіка. Перед тим Зеленський офіційно запрошував пані президентку прибути з візитом до Києва. І його дати вже були погоджені. Але, знаючи, що пані Зурабішвілі буде його вламувати на поїздку на Саміт та до вступу в НАТО, Зеленський дозволив собі нечуване в міжнародних відносинах хамство. Канцелярію президента Грузії за пару днів до візиту повідомили, що Україна скасовує її візит і не готова прийняти лідерку братньої країни. На всі вимоги надати пояснення такого нечуваного демаршу прозвучало лише твердження, що в нас війна, загострення й зєпрідєнту не до розмов із візитерами. Нагадаю, що на той час воно відпочивало більше, ніж працювало, а якихось особливих загострень в ті дні також не було.
Президент Грузії вирушила на Саміт сама й отримала для Грузії запевнення в перспективах вступу її країни до НАТО. Тоді вперше було зламано давню й відому дипломатам формулу, що Грузія в сфері євро-атлантичної асоціації буде йти лише після України. Щодо нашої країни у відповідь на демарш Зеленського було сказано, що для України перспективи також зберігаються, але нехай країна спершу сама визначиться: хоче вона в НАТО, чи ні.
Отака була історія зовсім недавно - лише півтора роки тому. А зараз ця істота ще сміє відкривати рота та щось патякати! І на закуску: воно вже другий рік не призначає українського посла в НАТО, а через зрив військового замовлення та не виконання видатків на армію ми вперше з 2014 року де-факто випали з параметрів витрат на оборону згідно стандартів НАТО... Ну й з необхідними реформами відкат. І вперше МО України закупило військову техніку та ********** несумісні з калібрами, прийнятими в НАТо, але співрозмірні з російськими...
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16.04.2021 00:09 Ответить
Вот і достатня підстава для Байдена дати відповідь на питання чому ми до цих пір не в НАТО.
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16.04.2021 07:36 Ответить
Нехай краще Макрон поясне на фоні санкцій з відки на фронті у кацапських снайперів французкі гвинтівки і німецьке обладнання?
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16.04.2021 00:14 Ответить
Внешняя политика "под контролем" у Зеленского....результат предсказуем...
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16.04.2021 00:31 Ответить
Абсолютно всё, что "под контролем" у Зеленского....результат предсказуем...
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16.04.2021 00:45 Ответить
Наша слабість і в кланово-олігархічній системі в нас. Правильно було б коли б Зеленський об'явив, що після спаду напруги з Московією він подасть у відставку. І що до цього часу змінить виборче законодавство, виключивши з нього багатомільйонну вибочу заставу, завдяки якій в бюллетені виборів президента попадають тільки ставленники олігархії, серед яких ми й "обираємо" без вибору. Така дика застава не існує не тільки в демократичних країнах, але напевно ніде в світі. Вона є головною базою існування в нас олігархії.
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16.04.2021 01:57 Ответить
Это вот Кулеба про того ЗЕ, который готов стоять на коленях и уже давно пересек все красные линии?

Или есть еще какой-то другой?
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16.04.2021 02:17 Ответить
Конечно никаких красных линий не пересечет. Он их давно уже пересек.
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16.04.2021 05:32 Ответить
"Президент України нє уступіт..." то там шо Порошенко буде?
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16.04.2021 07:06 Ответить
зрада презрада.
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16.04.2021 07:09 Ответить
!939 р, німці і касаби напали. Була гучна заява: "Ні гудзіка от плаща нє отдамє..."
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16.04.2021 08:35 Ответить
Яка ж брехлива і тупа зелена біомаса. Народ памятає (думаючий),що наговорив і зробили ці лохі і сцикуни,щоб не бути в НАТО.
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16.04.2021 08:46 Ответить
клоуну - ВЕРИМ!!!!!
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16.04.2021 10:10 Ответить
 
 