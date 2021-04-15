Кулеба о встрече Зеленского с Макроном: "Президент Украины не уступит ни одной принципиальной позиции и не пересечет ни одной красной линии". ВИДЕО

На запланированных на 16 апреля переговорах между Зеленским, Макроном и Меркель будет обсуждаться угроза российской агрессии.

Об этом в эфире 1+1 сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Между президентами Украины и Франции завтра будет откровенный разговор. И уверяю вас, что президент Украины не уступит ни одной принципиальной позицией Украины и не пересечет ни одной красной линии нашей страны, защищая наши интересы", — сказал Кулеба.

Министр пояснил, что такой диалог с французской стороной нужен, поскольку страна является "и важным международным игроком, и участником "Нормандского формата".

К разговору Зеленского и Макрона присоединится канцлер Германии Ангела Меркель, которая уже выступила с четким заявлением в поддержку Украины.

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"Столь четкой, что Россия даже была вынуждена опровергать это заявление. Но я могу подтвердить, что госпожа Меркель очень четко призвала президента Путина прекратить наращивание вооруженных сил на границе с Украиной", — уточнил Кулеба.