Киевский форум по безопасности: Эскалация действий России и поддержка Украины со стороны Запада. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня в ходе онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности обсудят обострение ситуации безопасности вокруг Украины, новую вспышку агрессии России и коллективные действия Запада по поддержке нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

Так, участники обсудят следующие вопросы:



- какие сценарии развития событий следует ожидать?

- какую конкретную цену заплатит Кремль, если атакует Украину?

- как оценить реакцию Соединенных Штатов и коллективного Запада на провокации Путина?

- нет ли угрозы навязывания Украине вражеских намерений Кремля?

- каким должно быть стратегическое решение для защиты безопасности Украины, восстановления нашей территориальной целостности и установления подлинного долгосрочного мира в нашей части Европы?

Отмечается, что этот разговор объединит представителей Украины, Европейского Союза, Соединенных Штатов, Великобритании и Канады.

Среди участников:



- Сандра Калниете, европейский и латвийский политик, член Европейского парламента, вице-председатель фракции Европейской народной партии;

- Даян Фрэнсис, канадская журналистка, зарубежная старшая сотрудница Атлантического Совета (США);

- Дэвид Крамер, помощник Государственного секретаря Соединенных Штатов в администрации Президента Дж.Буша-мл., Американский дипломат и международный эксперт;

- Джеймс Шерр, британский и международный эксперт по вопросам безопасности и внешней политики, старший сотрудник Эстонского Института внешней политики при Международном центре обороны и безопасности;

- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума по безопасности;

- Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности - модератор дискуссии.

Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина может получить План действий по членству в НАТО за время президентских полномочий Байдена, - Яценюк