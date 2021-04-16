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Киевский форум по безопасности: Эскалация действий России и поддержка Украины со стороны Запада. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня в ходе онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности обсудят обострение ситуации безопасности вокруг Украины, новую вспышку агрессии России и коллективные действия Запада по поддержке нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

Так, участники обсудят следующие вопросы:

- какие сценарии развития событий следует ожидать?
- какую конкретную цену заплатит Кремль, если атакует Украину?
- как оценить реакцию Соединенных Штатов и коллективного Запада на провокации Путина?
- нет ли угрозы навязывания Украине вражеских намерений Кремля?
- каким должно быть стратегическое решение для защиты безопасности Украины, восстановления нашей территориальной целостности и установления подлинного долгосрочного мира в нашей части Европы?

Отмечается, что этот разговор объединит представителей Украины, Европейского Союза, Соединенных Штатов, Великобритании и Канады.

Среди участников:

- Сандра Калниете, европейский и латвийский политик, член Европейского парламента, вице-председатель фракции Европейской народной партии;
- Даян Фрэнсис, канадская журналистка, зарубежная старшая сотрудница Атлантического Совета (США);
- Дэвид Крамер, помощник Государственного секретаря Соединенных Штатов в администрации Президента Дж.Буша-мл., Американский дипломат и международный эксперт;
- Джеймс Шерр, британский и международный эксперт по вопросам безопасности и внешней политики, старший сотрудник Эстонского Института внешней политики при Международном центре обороны и безопасности;
- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума по безопасности;
- Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности - модератор дискуссии.

Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина может получить План действий по членству в НАТО за время президентских полномочий Байдена, - Яценюк

Автор: 

россия (96200) Киевский форум по безопасности (147)


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А деж твої однокровці, зелебобік! Вони також все життя бьються за виживання. Чому вони кинули тебе наодинці з ******? Де підтримка Ізраелю, де заклик про допомогу до українських євреїв, а вони такі є! Може ти не правильний єврей, тому і не звертаєшся?!
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16.04.2021 10:49 Ответить
Яка безпека?
16.04.21
"АМКУ разрешил компании россиян купить два отеля в Киеве"
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16.04.2021 16:04 Ответить
У США зацікавленні у досягненні миру між Україною і Росією -- тобто досягнення мети на будь-яких умовах. Питання війни між Україною і Росією в США розглядається досить цинічно і прагматично.Для них це невеликий конфлікт, який добре було припинити та перейти до нового етапу відносин з Росією.
Для європейських країн це питання більш актуальне, адже Росія несе загрозу для кожній з цих країн. "Мета Заходу - помирити Україну і Росію на будь-яких умовах. Їм неважливо, чим заради цього Україні доведеться пожертвувати".
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16.04.2021 16:07 Ответить
новый Ленд - Лиз - стингеры отгружайте ,да побольше ,если у нас приземлим,к вам точно не прилетят - логика
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16.04.2021 16:08 Ответить
Яценюк должен давать показания следователю для чего и по заказу кого он развалил санитарную службу Украины, потому, что иначе как преступлением перед украинским народом это не назвать, а не рассказывать за войну с недоимперией по телевизору. Президент Зеленский, а ну-ка займитесь этим элементом.
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16.04.2021 16:24 Ответить
 
 