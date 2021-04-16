Главе Минздрава Степанову подарили траурные гвоздики: "Пока вы здесь выступаете, на кладбище в Киеве хоронят мужчину, которому отказали в вакцинации". ВИДЕО

Депутат из фракции "Голос" Ольга Стефанишина подарила министру здравоохранения две гвоздики от имени родственников мужчины-диабетика, который умер от коронавируса, а несколько недель назад ему отказали в вакцинации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это она сделала во время часа вопросов к правительству.

После этого Стефанишина подарила министру две гвоздики со словами: "Господин Степанов, это вам - похоронные цветы от родственников человека, который умер в 67 лет. Они просили вам передать, чтобы вы знали, что за каждой цифрой стоит конкретный человек и трагедия".

Степанов на это попросил не спекулировать на смертях.

"Когда вы в следующий раз будете манипулировать смертями людей, то вспомните, что вы лично сделали для того, чтобы этих смертей не было. Не надо манипулировать смертями. Ковид - это тяжелая болезнь".

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