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Главе Минздрава Степанову подарили траурные гвоздики: "Пока вы здесь выступаете, на кладбище в Киеве хоронят мужчину, которому отказали в вакцинации". ВИДЕО

Депутат из фракции "Голос" Ольга Стефанишина подарила министру здравоохранения две гвоздики от имени родственников мужчины-диабетика, который умер от коронавируса, а несколько недель назад ему отказали в вакцинации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это она сделала во время часа вопросов к правительству.

После этого Стефанишина подарила министру две гвоздики со словами: "Господин Степанов, это вам - похоронные цветы от родственников человека, который умер в 67 лет. Они просили вам передать, чтобы вы знали, что за каждой цифрой стоит конкретный человек и трагедия". 

Степанов на это попросил не спекулировать на смертях.

"Когда вы в следующий раз будете манипулировать смертями людей, то вспомните, что вы лично сделали для того, чтобы этих смертей не было. Не надо манипулировать смертями. Ковид - это тяжелая болезнь".

Также смотрите: В Украину прибыла первая партия COVID-вакцины Pfizer. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) парламент (893) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+44
Вот кому действительно подходит прозвище "доктор смерть", так это Степанову.
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16.04.2021 11:26 Ответить
+38
Все по заказу избирателей! Хотели доктора смерть ,получите!
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16.04.2021 11:29 Ответить
+28
Ублюдок!
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16.04.2021 11:27 Ответить
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вот жеж дура популистская, пиар на смертях устраивает.
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17.04.2021 02:00 Ответить
67 лет пожил и умер. Хз что плохого
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17.04.2021 10:33 Ответить
Типу за 3 тижні вакцина встигла б спрацювати. Ляшко на своєму прикладі довів, що це так не працює.
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17.04.2021 12:11 Ответить
"Депутат з фракції "Голос" Ольга Стефанишина подарувала міністру охорони здоров'я дві гвоздики від імені родичів чоловіка-діабетика, який помер від коронавірусу, а кілька тижнів тому йому відмовили у вакцинації."- хотів раніше смикнути , а вийшло з запізненням!?
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17.04.2021 15:49 Ответить
Он должен ответить за срыв вакцинации и за 400-500 смертей в сутки.
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17.04.2021 19:56 Ответить
******с с большой буквы
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18.04.2021 16:56 Ответить
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