Полученные 117 тыс. доз вакцины Pfizer будут использоваться для полного комплекса прививания, - Ляшко. ВИДЕО
Полученные Украиной 117 тысяч доз вакцин от коронавируса Pfizer будут использоваться для полного комплекса прививания. Половина вакцин будет использована для первой дозы, остальная часть - для второй.
Об этом сегодня на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Видео ICTV
"117 тысяч доз не будут сразу использованы для первой прививки. Будут использованы 50% для первой прививки. После этого через 25 дней будет повторное проведение прививки и получение полного комплекса вакцины", - заявил Ляшко.
Напомним, сегодня в Киев доставили первую партию вакцин от COVID-19 компании Pfizer. Украина получила эту вакцину в рамках глобальной инициативы COVAX. До конца мая по этому механизму Украина должна получить еще около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca южнокорейского производства.
Как сообщалось, сегодня в Украину прибыли первые 117 тысяч доз COVID-вакцины Pfizer в рамках глобального механизма COVAX.
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- туда чуть чуть... сюда половина чуть чуть... и при этом все вакцины из разных остатков разных стран
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