Полученные 117 тыс. доз вакцины Pfizer будут использоваться для полного комплекса прививания, - Ляшко. ВИДЕО

Полученные Украиной 117 тысяч доз вакцин от коронавируса Pfizer будут использоваться для полного комплекса прививания. Половина вакцин будет использована для первой дозы, остальная часть - для второй.

Об этом сегодня на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Видео ICTV

"117 тысяч доз не будут сразу использованы для первой прививки. Будут использованы 50% для первой прививки. После этого через 25 дней будет повторное проведение прививки и получение полного комплекса вакцины", - заявил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украину прибыла первая партия COVID-вакцины Pfizer. ВИДЕО

Напомним, сегодня в Киев доставили первую партию вакцин от COVID-19 компании Pfizer. Украина получила эту вакцину в рамках глобальной инициативы COVAX. До конца мая по этому механизму Украина должна получить еще около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca южнокорейского производства.

Как сообщалось, сегодня в Украину прибыли первые 117 тысяч доз COVID-вакцины Pfizer в рамках глобального механизма COVAX.

Также читайте: Часть вакцин Pfizer завтра поедет в областные центры, вакцинацию начнут 18 апреля, - Ляшко