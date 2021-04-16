"Давайте сейчас носить маски, чтобы потом не носить цветы", - Стефанчук призвал нардепов соблюдать карантинные меры в ВР. ВИДЕО

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сделал замечание народным депутатам, половина которых находятся в сессионном зале без защитных масок.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Все начинается с каждого из нас. Когда я смотрю в зал и вижу, что 50% лиц не в масках, то в 20-й раз хочу обратить внимание и обратиться к Министерству внутренних дел. Уважаемые коллеги, давайте найдем возможность применять ответственность одинаково ко всем", - отметил Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нарушающие масочный режим нардепы должны нести ответственность, - Стефанчук. ВИДЕО