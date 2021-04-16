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"Давайте сейчас носить маски, чтобы потом не носить цветы", - Стефанчук призвал нардепов соблюдать карантинные меры в ВР. ВИДЕО

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сделал замечание народным депутатам, половина которых находятся в сессионном зале без защитных масок.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Все начинается с каждого из нас. Когда я смотрю в зал и вижу, что 50% лиц не в масках, то в 20-й раз хочу обратить внимание и обратиться к Министерству внутренних дел. Уважаемые коллеги, давайте найдем возможность применять ответственность одинаково ко всем", - отметил Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нарушающие масочный режим нардепы должны нести ответственность, - Стефанчук. ВИДЕО

Автор: 

ВР (29285) депутат (3320) маска (166) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+4
А если рожа в маску не влазит, шо делать? Тоже Авакова вызывать? Так, боюсь, и он не влезет. Шо ж делать, кому звонить?
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16.04.2021 11:42 Ответить
+3
А законы ввести в действие он не желает со своим хозяином?
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16.04.2021 11:43 Ответить
+3
Ждем суровой реакции Авакова....или Антонины, на крайний случай...
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16.04.2021 11:45 Ответить
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А если рожа в маску не влазит, шо делать? Тоже Авакова вызывать? Так, боюсь, и он не влезет. Шо ж делать, кому звонить?
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16.04.2021 11:42 Ответить
А по офисам, фирмам шастают провокаторы. а потом менты со штрафами!
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16.04.2021 11:43 Ответить
А законы ввести в действие он не желает со своим хозяином?
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16.04.2021 11:43 Ответить
"О правовом режиме чрезвычайного положения", "Про защиту населения от инфекционных болезней", "Про обеспечение санитарного и эпидемического благополучия населения", "Про порядок классификации чрезвычайных ситуаций за их уровнями", "Кодекс защиты гражданского населения" и т.д. Где все давно абсолютно четко расписано. Нарушать базовые права граждан согласно Конституции и Законам можно только во время военного положения или во время режима чрезвычайного положения. А не тупыми постановлениями кабмина и Зели.
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16.04.2021 11:46 Ответить
Ждем суровой реакции Авакова....или Антонины, на крайний случай...
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16.04.2021 11:45 Ответить
Люсю, Люсю в студию
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16.04.2021 12:07 Ответить
"Давайте сейчас носить маски, чтобы потом не носить цветы", - Стефанчук призвал нардепов соблюдать карантинные меры в ВР - Цензор.НЕТ 8994
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16.04.2021 11:55 Ответить
Эта свинина наверняка подпольно вакцинировалась и смердит про "одинаково ко всем".
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16.04.2021 11:56 Ответить
Не нужно обижать хрюшек, это чистоплотные животные и данному организму до них очень далеко!
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16.04.2021 12:02 Ответить
Я против! Дайте депутатам дышать не полную грудь! Деньги на цветы можете даже из бюджета выделить!
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16.04.2021 11:59 Ответить
Как там песенный классик говаривал:
Давайте горевать и плакать откровенно
То вместе, то поврозь, а то попеременно.
Не нужно придавать значения злословью -
Поскольку грусть всегда соседствует с любовью...
ЧА-ЧА-ЧА
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16.04.2021 12:06 Ответить
а давай ты организуешь раздачи масок малоимущим пенсионерам

у которых уже носы вылазят сквозь дыры в масках
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16.04.2021 12:07 Ответить
Штопаю маски..недорого
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16.04.2021 12:22 Ответить
А может они все просто втихую того?
Пфайзером?
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16.04.2021 12:16 Ответить
В Польщі схвалено такі вакцини проти COVID-19:ModernaOxford/AstraZenecaPfizer/BioNTech
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16.04.2021 12:19 Ответить
Ну я привился Алкозельцером индийского разлива. И чё?
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16.04.2021 12:39 Ответить
а при чом тут ти? народ подумує їздить вакцинуватись подалі від України.
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16.04.2021 13:56 Ответить
Я про то, что и тут можно привиться и не умереть.
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17.04.2021 11:04 Ответить
блін, туууугенький ти. люди хочуть мати змогу ОБРАТИ вакцину! Зенеку вже мали виколоти. а вона ще киснутиме тиждень. Короновак теж щось не дуже йде, до того його ще розвозять по областям як укравши.
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17.04.2021 11:21 Ответить
Понятно. Попытка осмысленного общения закончилась неудачей..
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17.04.2021 12:13 Ответить
учора прийшов пфацзер, у них сьогодні і завтра час доставити її в усі потрібні закутки країни. а що є із короновак? - першою отримала Чернігівщина, лише на другий день парочка навколо Києва. На сьогодні 3 області взагалі не починали нею колоти. хоча вже три дні як вакцина коленться.
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17.04.2021 11:24 Ответить
После масок, уже и сам себе не принесешь цветов.
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16.04.2021 12:18 Ответить
Квіти на їх могили ніхто не понесе. У скажених псів не буває могил.
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16.04.2021 12:27 Ответить
"Давайте зараз носити маски, щоб потім не носити квіти", - Стефанчук закликав нардепів дотримуватися карантинних заходів у ВР."- і на могилу,квіти ,скинуть свиням ,українські вертоліти!
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16.04.2021 12:55 Ответить
да хоть бы один из ВР копыта уже от ковида отбросил
ага, ждите
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16.04.2021 17:23 Ответить
вони святі, у залі ради без намордників сидять.
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17.04.2021 11:19 Ответить
бо знають, що все це велика афера
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17.04.2021 11:46 Ответить
а у лікарнях аврал - теж афера?
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17.04.2021 11:53 Ответить
як ти думаєш, до 2020 року лікарні були порожніми, а лікарі плювали в стелю від відсутності хворих?

як ти думаєш, якщо скорочувати кількість лікарень, то їх заповнити складніше чи простіше?
так от з 1991 року кількість держ. лікарень в Україні скорочено ВТРИЧІ

як ти думаєш, якщо в лікарні звозити усіх з "підозрілими симптомами", то чи важко їх заповнити?

як ти думаєш, якщо звільняти лікарів, то тим, кого не звільнено, легше чи важче?
так от за 2020 рік в Україні звільнено 70000 медпрацівників

навіть при цьому всьому лікарні НЕ Є переповненими, що доведено багатьма журналістами і записано на відео
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17.04.2021 12:03 Ответить
ти, дятел, одного собі не розумієш: маску ти носиш не для себе, а для інших, щоб вони не вдихали твої видихнуті можливо заражені соплі. І таким чином, не завалювали лікарні своїм "не можу дихати, дайте кисню". Якщо ти напишеш відмову від ліжка і контцентратора, то ходи не мід людей, а де людей немає, щоб не передавати свої соплі іншим.
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17.04.2021 11:56 Ответить
"можливо заражені"? що це за формулювання? за такою логікою тебе треба негайно каструвати, бо ти "можеш гвалтувати"

дебіле, віруси поширюються з дрібними аерозольними краплями, які проходять через маску, як комарі через відкрите вікно

"Якщо ти напишеш відмову від ліжка і контцентратора"

нещастя, я 15 років вже не хворів застудами, чого й тобі бажаю, але це наврядчи з твоїм способом життя
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17.04.2021 12:00 Ответить
 
 