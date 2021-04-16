"Давайте сейчас носить маски, чтобы потом не носить цветы", - Стефанчук призвал нардепов соблюдать карантинные меры в ВР. ВИДЕО
Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сделал замечание народным депутатам, половина которых находятся в сессионном зале без защитных масок.
Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Все начинается с каждого из нас. Когда я смотрю в зал и вижу, что 50% лиц не в масках, то в 20-й раз хочу обратить внимание и обратиться к Министерству внутренних дел. Уважаемые коллеги, давайте найдем возможность применять ответственность одинаково ко всем", - отметил Стефанчук.
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Давайте горевать и плакать откровенно
То вместе, то поврозь, а то попеременно.
Не нужно придавать значения злословью -
Поскольку грусть всегда соседствует с любовью...
ЧА-ЧА-ЧА
у которых уже носы вылазят сквозь дыры в масках
Пфайзером?
ага, ждите
як ти думаєш, якщо скорочувати кількість лікарень, то їх заповнити складніше чи простіше?
так от з 1991 року кількість держ. лікарень в Україні скорочено ВТРИЧІ
як ти думаєш, якщо в лікарні звозити усіх з "підозрілими симптомами", то чи важко їх заповнити?
як ти думаєш, якщо звільняти лікарів, то тим, кого не звільнено, легше чи важче?
так от за 2020 рік в Україні звільнено 70000 медпрацівників
навіть при цьому всьому лікарні НЕ Є переповненими, що доведено багатьма журналістами і записано на відео
дебіле, віруси поширюються з дрібними аерозольними краплями, які проходять через маску, як комарі через відкрите вікно
"Якщо ти напишеш відмову від ліжка і контцентратора"
нещастя, я 15 років вже не хворів застудами, чого й тобі бажаю, але це наврядчи з твоїм способом життя