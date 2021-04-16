Проект "Без цензуры": Спасет ли нас Байден? Как россияне на 1+1 пугают новым Иловайском. ВИДЕО

"Байден нас сливает!" - именно эту фразу заливает в головы украинцев российская пропаганда, а еще - ее яркие "посіпаки" внутри Украины.

Поэтому Марина Данилюк-Ярмолаева развенчивает пропагандистские манипуляции, переводит с дипломатического на человеческий и объясняет, кому не стоит верить. И почему не надо паниковать.

Президент США Джо Байден выступил 15 апреля с заявлением по России после того, как подписал указ о новом пакете санкций против Российской Федерации - за вмешательство в американские выборы, а также за кибератаки на США.

"Если Россия продолжит создавать препятствия нашей демократии, я готов принимать дальнейшие меры. Это мой долг, как президента Соединенных Штатов", - заявил Байден, выступая в Белом доме.

США предложили России начать на новом двустороннем саммите диалог по стратегической стабильности, а еще глава Белого дома заявил, что предложил Путину встретиться летом в Европе. Кроме того, США все еще рассматривают вариант введения санкций против "Северного потока - 2". Ничего страшного, правда?

Так где же зрада? Где ее нашли российские пропагандисты и почему часть соотечественников тоже жалуется, что Байден сливает Украину? Как якобы "независимые" российские эксперты в прайм-тайме топового канала 1+1, в эфире "Права на власть", проводят информационные спецоперации против Украины?

Ну что ж, не нашлось двери - пришлось тянуть Павла Фельгенгауэра.

А как вы думаете, стоит ли предоставлять место в эфире россиянам? И кто должен спасать Украину?

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