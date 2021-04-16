Проект "Без цензуры": Спасет ли нас Байден? Как россияне на 1+1 пугают новым Иловайском. ВИДЕО
"Байден нас сливает!" - именно эту фразу заливает в головы украинцев российская пропаганда, а еще - ее яркие "посіпаки" внутри Украины.
Поэтому Марина Данилюк-Ярмолаева развенчивает пропагандистские манипуляции, переводит с дипломатического на человеческий и объясняет, кому не стоит верить. И почему не надо паниковать.
Президент США Джо Байден выступил 15 апреля с заявлением по России после того, как подписал указ о новом пакете санкций против Российской Федерации - за вмешательство в американские выборы, а также за кибератаки на США.
"Если Россия продолжит создавать препятствия нашей демократии, я готов принимать дальнейшие меры. Это мой долг, как президента Соединенных Штатов", - заявил Байден, выступая в Белом доме.
США предложили России начать на новом двустороннем саммите диалог по стратегической стабильности, а еще глава Белого дома заявил, что предложил Путину встретиться летом в Европе. Кроме того, США все еще рассматривают вариант введения санкций против "Северного потока - 2". Ничего страшного, правда?
Так где же зрада? Где ее нашли российские пропагандисты и почему часть соотечественников тоже жалуется, что Байден сливает Украину? Как якобы "независимые" российские эксперты в прайм-тайме топового канала 1+1, в эфире "Права на власть", проводят информационные спецоперации против Украины?
Ну что ж, не нашлось двери - пришлось тянуть Павла Фельгенгауэра.
А как вы думаете, стоит ли предоставлять место в эфире россиянам? И кто должен спасать Украину?
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во-во.. именно эту фразу (и ее производные, типа "я байдену бы не верил") третьи сутки повторяют на Цензоре "новые ники" под впн из британии, сша и Украины..
п.с. в рашке никогда так плохо не жилось, как при президенте Байдене
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/04/15/866233-il-96-400
бойцы и командиры добробатов, не забывая ошибок командования, в основном винят в Иловайске именно Корбана и Беню, которым очень хотелось рейдернуть еще одну ТЭС. Их цитаты из воспоминаний:
".... Отнять у Ахметова объект энергетики - вот истинная причина, по которой Корбан и Коломойский не остановились перед тем, чтобы измарать свои руки кровью тысяч патриотов, которые, идя в бой, искренне верили, что воюют за независимость своей страны...."
".... 5 августа замглавы Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан собрал в кабинете командиров батальонов «Азов» (Билецкий), «Шахтерск» (Филоненко), «Днепр-1» (Береза), «Донбасс» (Семенченко). Так же на встрече участвовали генерал Хомчак и журналист Юрий Бутусов. По свидетельствам людей, бывших на встрече, Корбан информировал о том, что в Иловайске НВФ в размере 50-60 человек и отсутствуют укрепрайоны. Так же есть свидетельства, что Корбан мотивировал командиров батальонов довольно внушительной суммой за взятие Иловайска (называлась цифра в размере 300 тыс. долларов каждому командиру добровольческого батальона). Приехавший позже Хомчак подтвердил отсутствие укреплений и обсудил с присутствующими схему взаимодействия добробатов с ВСУ.
Как позже оправдывался Корбан, встреча имела "чисто консультативный характер."
Однако, кроме того, подобное отдельное совещание проводилось позже и в Курахово, где присутствовали должностные лица, которые не имели непосредственного отношения к проведению АТО
О том, что Иловайск зарождался в кабинете Корбана в стенах Днепропетровской ОГА, также говорят и командиры добровольческих батальонов. Например, командир «Шахтерска» Андрей Филоненко сообщил:
«5 августа 2014 года в здании Днепропетровской облгосадминистрации прошло совещание с Геннадием Корбаном. Мы зарегистрированы в Днепропетровской области, а там всем командовал Корбан. Опасно было возражать и говорить свои мысли вслух. На совещании присутствовали Семен Семенченко (батальон «Донбасс»), Андрей Билецкий («Азов»), журналист Юрий Бутусов. Корбан озвучил тему совещания - взятие Иловайска. Вводная была следующая: он берет в кольцо Донецк, а Иловайск - важное место с узловой ж/д станцией, но у него нет для этого времени и пехоты, поэтому «зайдите туда батальоны и зачистите, там максимум 50 террористов». Но как оказалось, там даже за 4 месяца до нашего прихода заливали бетон в укреппозиции. У нас снаряды от пушек «Рапира» отскакивали от их дотов. К тому же только на нашем участке было 15 снайперов из Тореза и около 500 боевиков».Информацию о том, что поход на Иловайск не был тщательно спланированной операцией Вооруженных сил Украины, подтвердил и командир батальона «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко с позывным «Филин». Во время Иловайских событий был начальником штаба батальона «Донбасс».
«Семенченко лично принимал решение и пытался сделать все, чтобы попасть в Иловайск. Он отправлял всех туда, заявляя, что там не более 200 боевиков, мы быстро зайдем, повесим украинский флаг и вернемся назад. Поэтому 19 августа 2014-го года мы ехали в Иловайск на одни сутки, даже не брали с собой боеприпасов и продовольствия на длительные сроки. Хотя у нас планы были совсем другие - разрабатывали операцию по освобождению Донецка. Зайти в Иловайск - это личное желание Семенченко. И он сделал все, чтобы «Донбасс» туда пошел. Заход туда нашего батальона вообще не рассматривался в Минобороны и Генштабе».
Об этом есть отдельный фильм-расследование от эстонских журналистов, которых никак не обвинишь в предвзятости и подыгрыванию кому-либо. Упоротым очень советую посмотреть, крепко прочищает мозги относительно Бени и его питбуля Корбана.
Как это типично для зебилов...
Після цього в народу можуть з'явитися надії, що щось може змінитися до кращого. І це може укріпити країну.
парашенці не вміють воювати це факт, та техніки щоб руйнувати міста у них вистачає, і на мирняк вони не будуть зважати, навіть на той що підошви чобіт їм готовий цілувати.
п.с. Помийка 1+1 це ще гірше за канали мураєвамедведчука, бо вона несе російську пропаганду прикриваючись патріотичними гаслами.
Беніни плюси вже зовсім з глузду з'їхали , якщо дають ефір цьому хворому на голову - аналітєгу .
Лахта -2 , треба вже перейменувати в ЛОХта -2 . Ну зовсім не палитесь . .