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Проект "Без цензуры": Спасет ли нас Байден? Как россияне на 1+1 пугают новым Иловайском. ВИДЕО

"Байден нас сливает!" - именно эту фразу заливает в головы украинцев российская пропаганда, а еще - ее яркие "посіпаки" внутри Украины.

Поэтому Марина Данилюк-Ярмолаева развенчивает пропагандистские манипуляции, переводит с дипломатического на человеческий и объясняет, кому не стоит верить. И почему не надо паниковать.

Президент США Джо Байден выступил 15 апреля с заявлением по России после того, как подписал указ о новом пакете санкций против Российской Федерации - за вмешательство в американские выборы, а также за кибератаки на США.

"Если Россия продолжит создавать препятствия нашей демократии, я готов принимать дальнейшие меры. Это мой долг, как президента Соединенных Штатов", - заявил Байден, выступая в Белом доме.

США предложили России начать на новом двустороннем саммите диалог по стратегической стабильности, а еще глава Белого дома заявил, что предложил Путину встретиться летом в Европе. Кроме того, США все еще рассматривают вариант введения санкций против "Северного потока - 2". Ничего страшного, правда?

Так где же зрада? Где ее нашли российские пропагандисты и почему часть соотечественников тоже жалуется, что Байден сливает Украину? Как якобы "независимые" российские эксперты в прайм-тайме топового канала 1+1, в эфире "Права на власть", проводят информационные спецоперации против Украины?

Ну что ж, не нашлось двери - пришлось тянуть Павла Фельгенгауэра.

А как вы думаете, стоит ли предоставлять место в эфире россиянам? И кто должен спасать Украину?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": Кровавая Пасха. Осуществятся ли мечты Путина о "Великой войне"? ВИДЕО

Автор: 

Байден Джо (2795) россия (96200) США (27156) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+21
Мосейчук-скобеева скоро окончательно трансформируется просто в скобееву.
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16.04.2021 15:34 Ответить
+20
Проєкт "Без цензури": Чи врятує нас Байден? Як росіяни на 1+1 лякають новим Іловайськом - Цензор.НЕТ 8951
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16.04.2021 15:34 Ответить
+16
"Байден нас сливает!" - именно эту фразу заливает в головы украинцев российская пропаганда, а еще - ее яркие "посіпаки" внутри Украины.

во-во.. именно эту фразу (и ее производные, типа "я байдену бы не верил") третьи сутки повторяют на Цензоре "новые ники" под впн из британии, сша и Украины..
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16.04.2021 15:35 Ответить
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Мосейчук-скобеева скоро окончательно трансформируется просто в скобееву.
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16.04.2021 15:34 Ответить
Проєкт "Без цензури": Чи врятує нас Байден? Як росіяни на 1+1 лякають новим Іловайськом - Цензор.НЕТ 8951
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16.04.2021 15:34 Ответить
Не лякайте кацапи, ми не боїмося. Бійтеся ви, ваш крах не за горами.
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16.04.2021 15:35 Ответить
З чого б це?
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16.04.2021 16:46 Ответить
сиди рівно на пляшці і не йорзай
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16.04.2021 20:55 Ответить
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16.04.2021 20:58 Ответить
Учи историю! Все империи заканчивали одинаково... это ждет и вашу *********
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17.04.2021 19:52 Ответить
"Байден нас сливает!" - именно эту фразу заливает в головы украинцев российская пропаганда, а еще - ее яркие "посіпаки" внутри Украины.

во-во.. именно эту фразу (и ее производные, типа "я байдену бы не верил") третьи сутки повторяют на Цензоре "новые ники" под впн из британии, сша и Украины..
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16.04.2021 15:35 Ответить
Так, дуже активізувались проти Байдена і не тільки тролі, а й постійні цензорята-трампісти таку саму мантру повторюють. З однієї інформаційної помийки харчуються. Так радіють, наче збулася їхня мрія, щоб українцям стало ще гірше, ніж було.
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16.04.2021 15:41 Ответить
очень уж кацапам Байден по мозгам надавал, что в лахте запустили методички про "как хорошо было при Трампе"..
п.с. в рашке никогда так плохо не жилось, как при президенте Байдене
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16.04.2021 15:51 Ответить
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16.04.2021 15:54 Ответить
Ага, хто всрався? - невістка. У країні зеленого і совкового гімна мільонне поголів'я а їм трампісти винуваті
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16.04.2021 18:43 Ответить
Расеяне поздравляю вас с очередной пабедой.
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/04/15/866233-il-96-400
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16.04.2021 15:35 Ответить
У мосейчучки крыша уже едет в одном темпе из **********.
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16.04.2021 15:37 Ответить
Не будет нового Иловайска. Верховный Главнокомандующий и Начальник Генштаба другие.
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16.04.2021 16:01 Ответить
Проєкт "Без цензури": Чи врятує нас Байден? Як росіяни на 1+1 лякають новим Іловайськом - Цензор.НЕТ 5560
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16.04.2021 16:34 Ответить
у власти как раз оказались те, кто и устроил Иловайск - беня коломойша и его клоун:
бойцы и командиры добробатов, не забывая ошибок командования, в основном винят в Иловайске именно Корбана и Беню, которым очень хотелось рейдернуть еще одну ТЭС. Их цитаты из воспоминаний:
".... Отнять у Ахметова объект энергетики - вот истинная причина, по которой Корбан и Коломойский не остановились перед тем, чтобы измарать свои руки кровью тысяч патриотов, которые, идя в бой, искренне верили, что воюют за независимость своей страны...."
".... 5 августа замглавы Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан собрал в кабинете командиров батальонов «Азов» (Билецкий), «Шахтерск» (Филоненко), «Днепр-1» (Береза), «Донбасс» (Семенченко). Так же на встрече участвовали генерал Хомчак и журналист Юрий Бутусов. По свидетельствам людей, бывших на встрече, Корбан информировал о том, что в Иловайске НВФ в размере 50-60 человек и отсутствуют укрепрайоны. Так же есть свидетельства, что Корбан мотивировал командиров батальонов довольно внушительной суммой за взятие Иловайска (называлась цифра в размере 300 тыс. долларов каждому командиру добровольческого батальона). Приехавший позже Хомчак подтвердил отсутствие укреплений и обсудил с присутствующими схему взаимодействия добробатов с ВСУ.

Как позже оправдывался Корбан, встреча имела "чисто консультативный характер."
Однако, кроме того, подобное отдельное совещание проводилось позже и в Курахово, где присутствовали должностные лица, которые не имели непосредственного отношения к проведению АТО
О том, что Иловайск зарождался в кабинете Корбана в стенах Днепропетровской ОГА, также говорят и командиры добровольческих батальонов. Например, командир «Шахтерска» Андрей Филоненко сообщил:
«5 августа 2014 года в здании Днепропетровской облгосадминистрации прошло совещание с Геннадием Корбаном. Мы зарегистрированы в Днепропетровской области, а там всем командовал Корбан. Опасно было возражать и говорить свои мысли вслух. На совещании присутствовали Семен Семенченко (батальон «Донбасс»), Андрей Билецкий («Азов»), журналист Юрий Бутусов. Корбан озвучил тему совещания - взятие Иловайска. Вводная была следующая: он берет в кольцо Донецк, а Иловайск - важное место с узловой ж/д станцией, но у него нет для этого времени и пехоты, поэтому «зайдите туда батальоны и зачистите, там максимум 50 террористов». Но как оказалось, там даже за 4 месяца до нашего прихода заливали бетон в укреппозиции. У нас снаряды от пушек «Рапира» отскакивали от их дотов. К тому же только на нашем участке было 15 снайперов из Тореза и около 500 боевиков».Информацию о том, что поход на Иловайск не был тщательно спланированной операцией Вооруженных сил Украины, подтвердил и командир батальона «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко с позывным «Филин». Во время Иловайских событий был начальником штаба батальона «Донбасс».

«Семенченко лично принимал решение и пытался сделать все, чтобы попасть в Иловайск. Он отправлял всех туда, заявляя, что там не более 200 боевиков, мы быстро зайдем, повесим украинский флаг и вернемся назад. Поэтому 19 августа 2014-го года мы ехали в Иловайск на одни сутки, даже не брали с собой боеприпасов и продовольствия на длительные сроки. Хотя у нас планы были совсем другие - разрабатывали операцию по освобождению Донецка. Зайти в Иловайск - это личное желание Семенченко. И он сделал все, чтобы «Донбасс» туда пошел. Заход туда нашего батальона вообще не рассматривался в Минобороны и Генштабе».

Об этом есть отдельный фильм-расследование от эстонских журналистов, которых никак не обвинишь в предвзятости и подыгрыванию кому-либо. Упоротым очень советую посмотреть, крепко прочищает мозги относительно Бени и его питбуля Корбана.
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16.04.2021 17:13 Ответить
Бред, пАрашенко вместе со своми генералами договорился за "зеленый" коридор, в котором убили самых патриотичных и смелых добровольцев и военных ! Это или халатность, а скорее договорняки с мертвечуками, которые порох всегда проводил, и еще кто тогда виноват в Дебальцево,снова порох, но тогда наши военные хорошо дали по сраке ватникам, хоть и отступили, к сожалению.
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16.04.2021 21:35 Ответить
русский, самолайк и самотык - в сущности, одно и то же.
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17.04.2021 02:45 Ответить
Есть видео Егора Воробьева где в прямом эфире по рации Хомчаку приказал "главный" что через час он договорится и можно выступать. Но хомчак дает приказ прорываться с боем. Уже когда вошли в коридор смерти. А сам едет в хвост колонны, бросает в лесу журналистов и раненых, бросает бронеавто и ночью ******@т в неизвестном направлении, в окружении врага. А на утро уже на новом авто выходит из окружения через другие позиции россиян которые его пропускают. После расстрела его войск. Репортаж Егора Воробьева и Вячеслава Шапошникова.
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17.04.2021 09:46 Ответить
Раніше інформували, що саме Муженко домовлявся з Пуйлом про зелений коридор.
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17.04.2021 11:47 Ответить
Ты фильм тот хоть смотрело, брехло? Там нет про приказы хомчаку! Есть движение колоны и атака кацапов по ней, бегство хомчака и березы на броне бусах, бросив своих солдат, в лес. А утром проснулись журналисты, а хомчака и березы с автобусами уже нет( как они выбрались - информации о хомчаке и березе там нет
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17.04.2021 19:59 Ответить
Интересно, каким образом у этой самой тэс или тэц при отбитии у лугандонов сменился бы юридически собственник? Объясните.
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17.04.2021 19:54 Ответить
Выбрали ЗЕ президентом Украины, чтобы Украину спасал президент США.

Как это типично для зебилов...
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16.04.2021 16:04 Ответить
Высрали кусок из программы, покажите всю передачу, где говорили наши эксперты.
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16.04.2021 16:35 Ответить
Наша слабість, в першу чергу, в кланово-олігархічній системі яка в нас. Правильно було б коли б Зеленський об'явив, що після спаду напруги з Московією, ще в цьму році він обов'язково подасть у відставку і об'явить нові вибори.
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16.04.2021 16:52 Ответить
І ще. І що до цього часу він змінить виборче законодавство, виключивши з нього багатомільйонну вибочу заставу, завдяки якій в бюллетені виборів президента попадають тільки ставленники олігархії, серед яких ми й "обираємо" без вибору ще з часів Кучми. Така дика застава не існує не тільки в демократичних країнах, але напевно ніде в світі. Вона є головною базою існування в нас олігархії. І ЗЕ має заявити, що по новому закону прізвища людей в бюлетенях будуть визначати виборці через збір порівняно невеликої кількості підписів, як це робиться в демократичних країнах.
Після цього в народу можуть з'явитися надії, що щось може змінитися до кращого. І це може укріпити країну.
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16.04.2021 16:53 Ответить
А кого бы ты выбрал вместо зеленского?
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17.04.2021 20:00 Ответить
Ні-і, йому сподобалась роль президента, він вже вжився в неї, і серіал "Слуга народу" триватиме безкінечно.
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17.04.2021 11:53 Ответить
ну і такий ура патріотизм теж не потрібно пропагувати.
парашенці не вміють воювати це факт, та техніки щоб руйнувати міста у них вистачає, і на мирняк вони не будуть зважати, навіть на той що підошви чобіт їм готовий цілувати.
п.с. Помийка 1+1 це ще гірше за канали мураєвамедведчука, бо вона несе російську пропаганду прикриваючись патріотичними гаслами.
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16.04.2021 17:15 Ответить
это какая-то параллельная реальность - на г+г будут развенчивать фейки! звучит как черный юмор или как анонс сюжета о жизни умалишенных
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16.04.2021 17:49 Ответить
Можно им суперСнежное устроить или суперМарьинку.Уткин опять по рации будет орать что писдюлей от ВСУ получает.
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16.04.2021 19:47 Ответить
Посмотрел в вики кто это. Он предсказывал кацапской армии тысячи смертей в Грузии. Может поэтому его пригласили. Никто же не знал что он окажется подлецом.
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16.04.2021 21:01 Ответить
Він не скільки експерт , як звичайний звиздобол і пропагандон . Я колись давно його слухав , а потім набридло ,, бо меле одне й те ж - фсьопропало . Жоден його апокаліптичний прогноз , із численних , , відносно України , за 7 років , так і не збувся . .

Беніни плюси вже зовсім з глузду з'їхали , якщо дають ефір цьому хворому на голову - аналітєгу .
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16.04.2021 22:41 Ответить
Запам'ятався момент, коли американці передали українцям техніку для знищення ВСІЄЇ нашої ядерної зброї, а шлюWка кравчук виконав їх наказ, щей при цьому знищив стратегічні бомбардувальники, частину відлали москалям за борги, а ще кучма послухав європу та зупинив ЧАЄС, хоча такі самі енергоблоки чудово працюють й до теперішнього часу, з мінімальною модернізацією. Тому сша, буде воювати з рАбсією нашими тілами, а європа робити бабки с путлером, та перетворювати нашу країну на суцільні поля! Ми самі просебе маємо дбати !!!
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16.04.2021 21:29 Ответить
Тому сша, буде воювати з рАбсією нашими тілами)) ..
Лахта -2 , треба вже перейменувати в ЛОХта -2 . Ну зовсім не палитесь . .
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16.04.2021 22:55 Ответить
#2. русский, самолайк и самотык - в сущности, одно и то же.
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17.04.2021 02:46 Ответить
 
 