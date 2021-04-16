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Все жилые дома в Киеве отключены от отопления. Начало гидравлических испытаний на теплосетях отложено до 4 мая из-за карантина, - Кличко. ВИДЕО

Столичные власти отложили начало гидравлических испытаний на теплосетях, учитывая карантинные ограничения, из-за которых многие киевляне сегодня работают дистанционно из дома.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В этом году, как и в прошлом, мы на месяц откладываем начало гидравлических испытаний на теплосетях. Хотя обычно начинали испытания сразу после завершения отопительного сезона. Городская власть учитывает продление суровых карантинных ограничений, дистанционный режим учебного процесса в школах. И то, что многие киевляне сегодня работают дистанционно - из дома. Поэтому гидравлические испытания теплосетей город начнет после 4 мая", - сказал Кличко.

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Он также сообщил, что город завершил отопительный сезон. И сегодня от подачи тепла отключили все жилые дома.

"Больницы, детские сады и школы отключают по индивидуальным заявкам учреждений, учитывая режим их работы в период локдауна. Этот отопительный сезон был осложнен резкими перепадами температур, вызывающих повреждения сетей. Однако, даже при таких условиях, нам удалось снизить уровень аварийности на 15%. Это результат системной модернизации теплосетей. За два последних года город обновил 270 км трубопроводов ", - подчеркнул Кличко.

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испытания (380) Киев (25685) Кличко Виталий (4652) отопительный сезон (530)


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Гарний кицюн...🐱‍👓
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16.04.2021 16:33 Ответить
Це щоб кияни могли втекти з " випробовуваних" будинків не порушуючи карантину 😉
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16.04.2021 16:55 Ответить
Для ковіда лаффа. Чому дурні бо холодно, а чому холодно бо дурні.
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16.04.2021 21:13 Ответить
Холод жодним чином не впливає на ковід. Йому байдуже спека чи холод.
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16.04.2021 21:34 Ответить
 
 