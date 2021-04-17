Среди защитников Украины достаточно людей, которые профессионально относятся к возможному обострению, - Бутусов. ВИДЕО

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, который сейчас находится в зоне ООС, в Авдеевке обнародовал информацию о ситуации на фронте 16 апреля и настроениях среди украинских воинов.

Об этом он заявил в эфире Апостроф ТВ.

Журналист отметил: "Тут продолжаются ограниченные боевые действия. Они продолжаются все семь лет войны. Ситуация иногда затухает, иногда бои ведутся более активно. Они ведутся и сегодня. Я лично видел, как российская артиллерия наносит удары под Водяным по украинским позициям".

Комментируя ситуацию о стягивании частей российской армии к украинской границе, Бутусов отметил: "Действительно, сейчас Россия увеличивает концентрацию войск на территории Западного и Южного военых округов. Но эта концентрация, пока что такова, что российские войска не передвигаются ближе к границе с Украиной. Если мы смотрим на обстановку, то возле границ остаются в боевой готовности две российские дивизии и переброшена еще одна мотострелковая бригада с центрального округа. Другие войска проводят маневры немного дальше от границы с Украиной, но Россия готовит демонстрацию в любой момент начать развертывание ближе к нашим границам и демонстрировать угрозу для Донецкой и Луганской областей и других регионов Украины".

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Журналист продолжил: "Войну (на Донбассе, - ред) ведут Украина и Российская федерация, но Россия создает мощную информационную картину, которая имеет целью создать ложное представление у собственных граждан, у других людей, которые потребляют российский информационный продукт, про то, что происходит. Разыгрывается сценарий, рисуется картина искусственного противостояния России с Америкой, которого на самом деле нет".

Говоря о настроениях среди солдат ВСУ, Бутусов отметил: "Среди защитников Украины есть достаточное количество людей, которые абсолютно спокойно и профессионально относятся к тому, что завтра может начаться очередное обострение. Что российские войска снова могут зайти на Донбасс, что Россия откроет новый фронт. У нас за 7 лет войны появилась такая когорта людей, которые могут воевать, которые профессионально относятся к защите своей Родины ... Мирные люди волнуются, задают вопросы, но на Донбассе никто не говорит "когда начнется война?" Это часто говорят в Киеве, потому что в Киеве люди много смотрят телевизор и два года смотрели, как украинская власть говорила, что у нас мир. Президент обещал до конца 2020 года вообще прекратить войну. И шок есть в Киеве у людей - два года им говорили, что тут мир, а тут на самом деле война. На Донбассе такого шока нет. Тут люди знают, что боевые действия продолжались все эти два года. Интенсивность поднималась, падала, но перестрелки продолжались, выстрелы продолжались.Здесь нет такого шока. Люди просто думают будет ли война мешать тому ритму жизни, который у них выстроился за последние годы".

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