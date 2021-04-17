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Новости Видео Агрессия России против Украины
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Среди защитников Украины достаточно людей, которые профессионально относятся к возможному обострению, - Бутусов. ВИДЕО

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, который сейчас находится в зоне ООС, в Авдеевке обнародовал информацию о ситуации на фронте 16 апреля и настроениях среди украинских воинов.

Об этом он заявил в эфире Апостроф ТВ.

Журналист отметил: "Тут продолжаются ограниченные боевые действия. Они продолжаются все семь лет войны. Ситуация иногда затухает, иногда бои ведутся более активно. Они ведутся и сегодня. Я лично видел, как российская артиллерия наносит удары под Водяным по украинским позициям".

Комментируя ситуацию о стягивании частей российской армии к украинской границе, Бутусов отметил: "Действительно, сейчас Россия увеличивает концентрацию войск на территории Западного и Южного военых округов. Но эта концентрация, пока что такова, что российские войска не передвигаются ближе к границе с Украиной. Если мы смотрим на обстановку, то возле границ остаются в боевой готовности две российские дивизии и переброшена еще одна мотострелковая бригада с центрального округа. Другие войска проводят маневры немного дальше от границы с Украиной, но Россия готовит демонстрацию в любой момент начать развертывание ближе к нашим границам и демонстрировать угрозу для Донецкой и Луганской областей и других регионов Украины". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наев: Есть три сценария - демонстрация противником силы, попытка получить днепровскую воду и атака на наши позиции

Журналист продолжил: "Войну (на Донбассе, - ред) ведут Украина и Российская федерация, но Россия создает мощную информационную картину, которая имеет целью создать ложное представление у собственных граждан, у других людей, которые потребляют российский информационный продукт, про то, что происходит. Разыгрывается сценарий, рисуется картина искусственного противостояния России с Америкой, которого на самом деле нет". 

Говоря о настроениях среди солдат ВСУ, Бутусов отметил: "Среди защитников Украины есть достаточное количество людей, которые абсолютно спокойно и профессионально относятся к тому, что завтра может начаться очередное обострение. Что российские войска снова могут зайти на Донбасс, что Россия откроет новый фронт. У нас за 7 лет войны появилась такая когорта людей, которые могут воевать, которые профессионально относятся к защите своей Родины ... Мирные люди волнуются, задают вопросы, но на Донбассе никто не говорит "когда начнется война?" Это часто говорят в Киеве, потому что в Киеве люди много смотрят телевизор и два года смотрели, как украинская власть говорила, что у нас мир. Президент обещал до конца 2020 года вообще прекратить войну. И шок есть в Киеве у людей - два года им говорили, что тут мир, а тут на самом деле война. На Донбассе такого шока нет. Тут люди знают, что боевые действия продолжались все эти два года. Интенсивность поднималась, падала, но перестрелки продолжались, выстрелы продолжались.Здесь нет такого шока. Люди просто думают будет ли война мешать тому ритму жизни, который у них выстроился за последние годы". 

Также смотрите: Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ отвести войска от границы с Украиной, - заявление

Автор: 

обстрел (27885) Донбасс (26957) Бутусов Юрий (4385)


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Топ комментарии
+19
внятно.
***** выжидает как карта ляжет.
предложение Байдена на поговорить только оттягивает кацапское вторжение,
которым зелень конечно же не воспользуется шо бы укрепить оборону,
подтянуть резервы и все прочее...
кацапы уже в низкой стойке и глупо и преступно етого не замечать...
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17.04.2021 00:59 Ответить
+17
Хорошо и доходчиво написано.
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17.04.2021 00:52 Ответить
+17
Все верно .. Если это произойдет то Украину опять спасут - Патриоты, добробаты, волонтеры -- но не власть.. власть как всегда будет не готова к войне...потому что они *****.
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17.04.2021 01:11 Ответить
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Хорошо и доходчиво написано.
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17.04.2021 00:52 Ответить
внятно.
***** выжидает как карта ляжет.
предложение Байдена на поговорить только оттягивает кацапское вторжение,
которым зелень конечно же не воспользуется шо бы укрепить оборону,
подтянуть резервы и все прочее...
кацапы уже в низкой стойке и глупо и преступно етого не замечать...
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17.04.2021 00:59 Ответить
иногда перебдеть все таки лучше чем недобдеть...
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17.04.2021 01:01 Ответить
В этом вопрое лучше пере чем недо
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17.04.2021 01:27 Ответить
писано ....но не делается
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17.04.2021 01:01 Ответить
В соц сетях сильно развёрнуто.
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17.04.2021 01:05 Ответить
Бутусов був у Шустера скайпом. Тутешнім панікерам варто було б послухати.
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17.04.2021 01:06 Ответить
Лучше бы Коршулинського послушал бы... Он все грамотно рассказал...
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17.04.2021 02:33 Ответить
Нашему народу ближе Верастюк.
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17.04.2021 08:04 Ответить
"Никто из российских так называемых военных аналитиков не учитывает фактора "сверхъяростного сопротивления Украины и полного неумения армии России воевать. Украинские военные будут "даже позлее чеченцев". Что бы ни было, в любом случае все закончится страшным поражением и трагедией России. К афганскому, вьетнамскому, чеченскому бедная страна отрастит еще один горб позора", - такое мнение в своем видеоблоге, опубликованном в YouTube 11 апреля, выразил российский публицист Александр Невзоров.
https://www.youtube.com/watch?v=Ia8RFaeIqEk&t=228s
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17.04.2021 01:10 Ответить
А чого не вміють кацапи воювати, вони також обстріляні і в Сирії, на Донбассі з другої сторони,
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17.04.2021 01:30 Ответить
"обстріляні",і їх небагато,пробують " калатнути бабло" у ЧВК..Боєздатних частин- відсотків 20-ть.
РЕШТА- "СОВЄТСЬКА АРМІЯ" часів Брежнєва
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17.04.2021 09:47 Ответить
Трудно уследить, сколько раз этот Невзоров перекрашивался - то он вначале был ярым антисоветчиком, потом когда его подстрелили стал ярым коммунистом, потом ярым либералом - одним словом хамелеон и на кого этот сейчас пестрый работает один бог знает, наверно кто больше заплатит, может и на кремль, во всяком случае я бы ему не доверял.
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17.04.2021 06:22 Ответить
і що він тут неправильно сказав?
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17.04.2021 09:48 Ответить
менять свои взгляды на протяжении жизни - это нормально
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17.04.2021 11:46 Ответить
Вот не люблю я этих ура-патриотических месседжей о том, какие мы крутые и какие враги лошары. Это полнейшая чушь! Враг злой, коварный и, чисто по ресурсам, сильнее. Глупо его недооценивать.
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17.04.2021 11:28 Ответить
Вас послухати, то ми повинні тільки й те робити що плакатись, який "враг злой, коварный и, чисто по ресурсам, сильнее", а ми ж такі бідні та нещасні, ні на що не здатні.

Війну виграють сильні духом і впевнені у своїй перемозі.
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17.04.2021 19:22 Ответить
не перекручивай мои слова
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17.04.2021 20:04 Ответить
Все верно .. Если это произойдет то Украину опять спасут - Патриоты, добробаты, волонтеры -- но не власть.. власть как всегда будет не готова к войне...потому что они *****.
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17.04.2021 01:11 Ответить
100% Как они уже , власть , надоели, терпеть их немогу всех
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17.04.2021 01:34 Ответить
И бомонд естрадный
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17.04.2021 01:35 Ответить
Та не, они вне политики, мы музыка, сцена..бла,бла....пока им не заплатят)))
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17.04.2021 07:38 Ответить
Жаль нет у Нас своего Д. Дудаева......
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17.04.2021 01:14 Ответить
Мудрий нарід обрав ахх какова чувака на лісапеті.
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17.04.2021 01:18 Ответить
Я просто нерозумію, чому не піде він у відставку, доки не пізно... Затягло вже!?
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17.04.2021 01:38 Ответить
Тому що він троянській кінь ( агент кремля )
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17.04.2021 07:17 Ответить
Тму, що а) йому подобається, б) він не розуміє, куди потрапив і що повинен робити, в) його оточення йому не дозволить., г) у суспільстві немає запиту на його відставку, він все ще лідер рейтингу.
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17.04.2021 09:34 Ответить
не повірило 73 відсотків виборців ,що Барига-олігарх і Брехун Петро "український Дудаєв",

І НЕМА НА ТО РАДИ
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17.04.2021 09:50 Ответить
Вспомнилась фраза Наполеона про стадо львов возглавляемых бараном...
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17.04.2021 01:16 Ответить
А барана обрали такі ж барани.
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17.04.2021 01:19 Ответить
Стадо баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над стадом львов, возглавляемых бараном - это правда !
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17.04.2021 01:19 Ответить
Садо у них, у нас должна бить нация
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17.04.2021 01:32 Ответить
Нажаль ,націїї у нас тільки 25 % , а інші з совками в головах , подібного до себе і вибрали ((
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17.04.2021 07:20 Ответить
1. НЕ ЧЕТВЕРТІ ВИБОРЦІВ ВИЗНАЧАТИ,ЩО Є НАЦІЯ.

2. 25 ВІДСОТКІВ ПЕТРА НА ВИБОРАХ У ДРУГОМУ ТУРІ-ЦЕ ДЕМАГОГІЧНА ЦИФРА ,КОТРОЮ ПОСТІЙНО КОЗИРЯЮТЬ УПОРОТІ ПРИХИЛЬНИКИ ПЕТРА.
РЕАЛЬНА -ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРШОГО ТУРУ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ 30.24%

Порошенко1 5.95%

Тимошенко13.40%

Бойко 11.67%
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17.04.2021 10:00 Ответить
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp300pt001f01=719.html
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17.04.2021 10:02 Ответить
https://censor.net/ru/user/31269 на портрет ***** молишся ? Знаемо, що ти не українець
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17.04.2021 10:43 Ответить
та на ***** оно молится.
а если бы еще в зеленое обоих карликов покрасить - то здравствуй кива в турборежиме.,
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18.04.2021 04:00 Ответить
Хух, то есть по вашим данным конкретно за зеленого молодого преЗедента идейно голосовало меньше трети избирателей? Это вселяет оптимизм! Спасибо.
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17.04.2021 10:57 Ответить
Саботажники реформ оказывали жесткое сопротивление и при Порошенко были особенно...,все эти Ведмедчуки и прочие Бойко никуда не удирали вместе с Индюковичами и прочими Азировыми Мураевыми на Мацковию,кто то же должен был остаться в Украине типа соратники рюсскага мира.......
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17.04.2021 05:56 Ответить
тут главное, что бы не было команды не стрелять и не оказывать сопротивления и не поддаваться на провокации. как в Крыму. а потом одна команда - выводить войска. за что и.о. президента получил почет и славу кровавого пластыря
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17.04.2021 08:13 Ответить
Петрушка теж обіцяв АТО за лічені тижні
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17.04.2021 10:35 Ответить
З ордло пишеш .
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17.04.2021 10:44 Ответить
Не пий бабусині ліки від глаукоми.
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17.04.2021 10:48 Ответить
Гоните его оттуда,ещё совсем недавно этот умник писал про Шушу- "обстановка способствует обороне",а на следующий день армяшки,которым он симпатизировал,бежали из города сверкая пятками.
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17.04.2021 11:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hmKlGu3Im2c Орест Лютий РОСІЯН В ДОНБАСЕ НЕТ
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18.04.2021 03:25 Ответить
 
 