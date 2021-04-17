Вечером 16 апреля оккупанты выпустили по нашим позициям под Опытным не менее 30 снарядов калибра 122 мм, - Бутусов. ВИДЕО

Вечером 16 апреля российские террористы совершили артиллерийский обстрел наших позиций под Опытным.

Об этом в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Сегодня в районе 19 часов был на украинских позициях у села Опытное, которые обстреливала российская артиллерия - всего не менее 30 снарядов 122 мм за полчаса. С корректировкой, размеренно. Наши воины также открывали ответный огонь по позициям оккупантов. Россия наращивает интенсивность боевых действий".

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