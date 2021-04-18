Террористы обстреляли из запрещенных минометов жилой сектор Зайцево, - 10 ОГШБр. ВИДЕО

17 апреля российские оккупанты обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов жилой сектор поселка Зайцево Донецкой области.

Об этом сообщила 10 горно-штурмовая бригада в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"У российских оккупантов - все как всегда. Ни совести, ни страха. Ни человечности, ни жалости к гражданским. Жованка, 17 апреля 2021 года. 120-м минометом по жилищному сектору. Россия - враг", - следует из сообщения.

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