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Террористы обстреляли из запрещенных минометов жилой сектор Зайцево, - 10 ОГШБр. ВИДЕО

17 апреля российские оккупанты обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов жилой сектор поселка Зайцево Донецкой области.

Об этом сообщила 10 горно-штурмовая бригада в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"У российских оккупантов - все как всегда. Ни совести, ни страха. Ни человечности, ни жалости к гражданским. Жованка, 17 апреля 2021 года. 120-м минометом по жилищному сектору. Россия - враг", - следует из сообщения.

Читайте также: За минувшие сутки ранен воин, 17 нарушений режима тишины. Террористы стреляли из противотанковой пушки у Новомихайловки, - ООС

Автор: 

обстрел (27961) Донбасс (26958)


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Топ комментарии
+11
Ким заборонених мінометів? Українським командуванням для українських же військ? Як бачимо, для кацапів ці міномети не заборонені.
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18.04.2021 09:54 Ответить
+3
А ти в курсі, що наш дивляться виключно особини з нетрадиційною орієнтаціює ?
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18.04.2021 10:10 Ответить
+3
Брехня на канале НАШ - давняя традиция. Например - https://www.unian.ua/war/feyki-pro-donbas-kanal-nash-pokazav-feykove-video-pro-zsu-novini-donbasu-11235284.html "Пілот ЗСУ бомбив і сміявся": український телеканал оскандалився фейком у дусі "розп'ятого хлопчика"
Фото для размышлений. Можно даже под старый совковый шлягер "Милый мой, твоя улыбка манит, ранит, обжигает..."
Терористи обстріляли з заборонених мінометів житловий сектор Зайцевого, - 10-та ОГШБр - Цензор.НЕТ 3849
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18.04.2021 10:25 Ответить
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Ким заборонених мінометів? Українським командуванням для українських же військ? Як бачимо, для кацапів ці міномети не заборонені.
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18.04.2021 09:54 Ответить
Большая часть населения Зайцево поддерживает разведение: одни люди не скрывают, что, в идеале, хотели бы присоединиться к контролируемой Россией «ДНР», другие убеждены, что с уходом украинских военных здесь закончатся обстрелы, «а так-то плевать, чья будет территория - «серая», под Украиной или станет частью ОРДЛО».
КАКАЯ РАЗНИЦА
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18.04.2021 12:01 Ответить
Дивно, як вони ще не переодяглись у форму жидобандерівців, як у 46-53 роках на західній Україні.... ?
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18.04.2021 09:55 Ответить
Почему гражданское население до сих пор не эвакуировано из зоны боевых действий ?
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18.04.2021 10:01 Ответить
А ти в курсі, що наш дивляться виключно особини з нетрадиційною орієнтаціює ?
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18.04.2021 10:10 Ответить
Брехня на канале НАШ - давняя традиция. Например - https://www.unian.ua/war/feyki-pro-donbas-kanal-nash-pokazav-feykove-video-pro-zsu-novini-donbasu-11235284.html "Пілот ЗСУ бомбив і сміявся": український телеканал оскандалився фейком у дусі "розп'ятого хлопчика"
Фото для размышлений. Можно даже под старый совковый шлягер "Милый мой, твоя улыбка манит, ранит, обжигает..."
Терористи обстріляли з заборонених мінометів житловий сектор Зайцевого, - 10-та ОГШБр - Цензор.НЕТ 3849
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18.04.2021 10:25 Ответить
Как єто коментировали ОБСЕ? Или они не в курсе?
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18.04.2021 10:43 Ответить
ИхТамНет)
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18.04.2021 13:30 Ответить
Дайте байрактару пару раз шлепнуть этих российских не людей
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18.04.2021 11:43 Ответить
ты больное на голову! засунь себе СССР в жо пу! я в нем жил, 15 лет! мне хватило!!!
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18.04.2021 13:31 Ответить
нас "розділили" російські війска коли у 2014 захопили та окупували Крим..та коли стали масово обстрілювати і вбивати на Донбасі та Луганщині наших військових. З цього моменту РФ наш головний ворог з яким будемо постійно воювати...аж докі не знищемо "в*язницю народів" і розпад РФ не за горами..лише тоді війна припиниться і корінні народи Росії отримують свої суверенні незалежні держави
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18.04.2021 14:11 Ответить
Звичайно що нас обстрілюють ніякі не терористи а регулярні війська РФ, або навчені їх інструкторами колоборанти, але знову ж з російської зброї. Треба писати як є
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18.04.2021 14:07 Ответить
Сектор Зайцевого - це ж не країну НАТО обстріляти ? Де ж іще свою "силу і велич" демонструвати ? Це все одно ,що здорованю побити дитину і бути собою задоволеним ... мерзота!
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18.04.2021 14:10 Ответить
Вопрос к тупоголовому Цензору ;- а что ," не запрещенными " убийства поощряются?
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18.04.2021 17:47 Ответить
 
 