ЗЕ-нежданчик и олигархи в законе, президент Арестович, ЗубоЖеня Тимошенко и канал ДурДом| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #7. ВИДЕО
Богдан Буткевич и Наталья Соколенко подводят сатирические итоги недели и присуждают поросенка действующим лицам громких скандалов.
Друзья, приветствуем вас на седьмом выпуске политико-сатирического "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ!
Что делать, когда одновременно хочется и оскорблять, и доминировать, и ржать, и рыдать, и бороться с фейками, и учить критическому мышлению? Правильно - смотреть"ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" ! 🔥
🔴 Свинка для Зеленского
Крупнейшем политику - самого крупного поросенка. А крупнейший политик у нас, простите за оксюморон, - президент Владимир Зеленский. Почему? Не только из-за величия. Но и из-за количества новостей и суеты вокруг, которые он генерирует каждый день. И не дает нам придумывать шутки о нем. Но мы все равно придумываем!
🟡 ЗубоЖеня Тимошенко
Лидер "Батькивщины" указала в своей декларации, что 29 марта заняла дочери Евгении Тимошенко 112 млн гривен "на приобретение движимого имущества". Боже упаси, конечно считать чьи-то деньги, тем более что происхождение этих своих миллионов Юлия Тимошенко официально указала: это судебная компенсация за ее заключение от американских партнеров режима Януковича.
🟢 Президент Арестович (прости, Господи)
Итак, следующий поросенок достается советнику Ермака и спикеру ТКГ Алексею Арестовичу. Скандальная "конфетка" по коммуникациям на этой неделе доказала, что ей от близости к власти не просто крышу снесло, но и фундамент подтопило.
🟡 Дума о девочке-канхветке от Юрия Космины
🟠 Фэйлы недели
Хит-парад фэйлов и факапов недели, в котором сразу три поросенка отправляются к своим законным підсвинкообладателям: министру юстиции Денису Малюське, некогда премьеру, а ныне российскому политическому пенсионеру Николаю Азарову и - внимание, гран-при - Василию Вирастюку!
🔴 "Лох" Арахамия и фейл века
Как можно посеять 700 миллионов (!) гривен?! Спросите у председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, который умудрился потерять семьсот миллионов гривен! А таких людей точно можно пускать в парламент?
🟢 "КАНАЛизация": КАНАЛ "ДурДом" и радикалы
А рубрика "Канализация" сегодня полностью посвящается каналу для оккупированных территорий "Дом-дурдом". Который уже можно называть "Раша Тудей за счет украинского бюджета".
Там выпустили целый сюжет о разгуле неонацизма в Украине, чтобы якобы "преодолеть российскую пропаганду". И нет, это не плохая шутка.
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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена и размещена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.
В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.
Пожалуйста, подождите...
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В фіналі прям чутно "Хуже нє будєт!!"
28% - Зеленський найгірший президент, який обманув своїх виборців.
43% - Зеленський загроза нацбезпеці, слуга аферистів і шахраїв, його треба терміново усунути.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3531506.html
Батько: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:842979 Олексій Іванович Порошенко
Дід: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:930864 Іван Євдокимович Порошенко
Прадід: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:1005993 Євдоким Сергійович Порошенко
Пра прадід: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:1005998 Сергій Порошенко
Мати Порошенка: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:842977 Євгенія Сергіївна Григорчук
Дід по матері: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:842978 Сергій Ілліч Григорчук
Баба по матері: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:1005996 Євдокія Олексіївна Лазаренко (Григорчук)
Прадід по матері: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:1036935 Илья Григорович Григорчук
Прабаба по матері: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:1036937 Христина [https://uk.rodovid.org/wk/%D0%A0%D1%96%D0%B4:%3F ? ]
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-3Yis_4fwAhUri8MKHYhxCbMQFjACegQIDRAD&url=https%3A%2F%2Fuk.rodovid.org%2Fwk%2F%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%3A78375&usg=AOvVaw0pmSt396LDc35K2jIvMMiw Юлія Володимирівна Грігян (Телегіна, Тимошенко ... - Родовід
Батько: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:78385 Володимир Абрамович Грігян
Мати: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:78383 Людмила Миколаївна Нелєпова (Телегіна)
Діди: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:78384 Микола Нелєпов , https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:78386 Абрам Кельманович Капітельман
Баби: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:78395 Марія ? (Нелєпова) , https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:705282 Марія Йосипівна Грігян