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ЗЕ-нежданчик и олигархи в законе, президент Арестович, ЗубоЖеня Тимошенко и канал ДурДом| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #7. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Наталья Соколенко подводят сатирические итоги недели и присуждают поросенка действующим лицам громких скандалов.

Друзья, приветствуем вас на седьмом выпуске политико-сатирического "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ!

Что делать, когда одновременно хочется и оскорблять, и доминировать, и ржать, и рыдать, и бороться с фейками, и учить критическому мышлению? Правильно - смотреть"ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" ! 🔥

🔴 Свинка для Зеленского

Крупнейшем политику - самого крупного поросенка. А крупнейший политик у нас, простите за оксюморон, - президент Владимир Зеленский. Почему? Не только из-за величия. Но и из-за количества новостей и суеты вокруг, которые он генерирует каждый день. И не дает нам придумывать шутки о нем. Но мы все равно придумываем!

🟡 ЗубоЖеня Тимошенко

Лидер "Батькивщины" указала в своей декларации, что 29 марта заняла дочери Евгении Тимошенко 112 млн гривен "на приобретение движимого имущества". Боже упаси, конечно считать чьи-то деньги, тем более что происхождение этих своих миллионов Юлия Тимошенко официально указала: это судебная компенсация за ее заключение от американских партнеров режима Януковича.

🟢 Президент Арестович (прости, Господи)

Итак, следующий поросенок достается советнику Ермака и спикеру ТКГ Алексею Арестовичу. Скандальная "конфетка" по коммуникациям на этой неделе доказала, что ей от близости к власти не просто крышу снесло, но и фундамент подтопило.

🟡 Дума о девочке-канхветке от Юрия Космины

🟠 Фэйлы недели

Хит-парад фэйлов и факапов недели, в котором сразу три поросенка отправляются к своим законным підсвинкообладателям: министру юстиции Денису Малюське, некогда премьеру, а ныне российскому политическому пенсионеру Николаю Азарову и - внимание, гран-при - Василию Вирастюку!

🔴 "Лох" Арахамия и фейл века

Как можно посеять 700 миллионов (!) гривен?! Спросите у председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, который умудрился потерять семьсот миллионов гривен! А таких людей точно можно пускать в парламент?

🟢 "КАНАЛизация": КАНАЛ "ДурДом" и радикалы

А рубрика "Канализация" сегодня полностью посвящается каналу для оккупированных территорий "Дом-дурдом". Который уже можно называть "Раша Тудей за счет украинского бюджета".

Там выпустили целый сюжет о разгуле неонацизма в Украине, чтобы якобы "преодолеть российскую пропаганду". И нет, это не плохая шутка.

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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена и размещена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

Автор: 

Азаров Николай (8197) Тимошенко Юлия (24590) Тимошенко Евгения (292) Арестович Алексей (336)


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Топ комментарии
+16
Україна Вибори 2014, 2019

В фіналі прям чутно "Хуже нє будєт!!"

ЗЕ-нежданчик и олигархи в законе, президент Арестович, ЗубоЖеня Тимошенко и канал ДурДом| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #7. ВИДЕО - Цензор.НЕТ 3204
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18.04.2021 14:33 Ответить
+15
ЗЕ- нежданчик і олігархи в законі, президент Арестович, ЗубоЖеня Тимошенко і канал ДурДом| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#7. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 4797
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18.04.2021 15:52 Ответить
+7
112 млн позичила Жені, а на решту зробила підтяжки.

ЗЕ-нежданчик и олигархи в законе, президент Арестович, ЗубоЖеня Тимошенко и канал ДурДом| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #7. ВИДЕО - Цензор.НЕТ 4511
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18.04.2021 14:42 Ответить
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Україна Вибори 2014, 2019

В фіналі прям чутно "Хуже нє будєт!!"

ЗЕ-нежданчик и олигархи в законе, президент Арестович, ЗубоЖеня Тимошенко и канал ДурДом| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #7. ВИДЕО - Цензор.НЕТ 3204
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18.04.2021 14:33 Ответить
Опитування на каналі Дубинського, де тусуються в основному ЗЕлібоби:
28% - Зеленський найгірший президент, який обманув своїх виборців.
43% - Зеленський загроза нацбезпеці, слуга аферистів і шахраїв, його треба терміново усунути.
ЗЕ-нежданчик и олигархи в законе, президент Арестович, ЗубоЖеня Тимошенко и канал ДурДом| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #7. ВИДЕО - Цензор.НЕТ 5748
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3531506.html
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18.04.2021 14:38 Ответить
112 млн позичила Жені, а на решту зробила підтяжки.

ЗЕ-нежданчик и олигархи в законе, президент Арестович, ЗубоЖеня Тимошенко и канал ДурДом| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #7. ВИДЕО - Цензор.НЕТ 4511
показать весь комментарий
18.04.2021 14:42 Ответить
ЗЕ- нежданчик і олігархи в законі, президент Арестович, ЗубоЖеня Тимошенко і канал ДурДом| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#7. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 7466
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18.04.2021 15:53 Ответить
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN9Lf__YfwAhUwCRAIHUHdBlsQFjABegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fuk.rodovid.org%2Fwk%2F%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%3A842976&usg=AOvVaw2Tpm5gb4tN8faB_Rveqo5n Петро Олексійович Порошенко нар. 1965 - Родовід
Батько: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:842979 Олексій Іванович Порошенко

Дід: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:930864 Іван Євдокимович Порошенко

Прадід: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:1005993 Євдоким Сергійович Порошенко
Пра прадід: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:1005998 Сергій Порошенко
Мати Порошенка: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:842977 Євгенія Сергіївна Григорчук

Дід по матері: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:842978 Сергій Ілліч Григорчук

Баба по матері: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:1005996 Євдокія Олексіївна Лазаренко (Григорчук)

Прадід по матері: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:1036935 Илья Григорович Григорчук
Прабаба по матері: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:1036937 Христина [https://uk.rodovid.org/wk/%D0%A0%D1%96%D0%B4:%3F ? ]

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-3Yis_4fwAhUri8MKHYhxCbMQFjACegQIDRAD&url=https%3A%2F%2Fuk.rodovid.org%2Fwk%2F%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%3A78375&usg=AOvVaw0pmSt396LDc35K2jIvMMiw Юлія Володимирівна Грігян (Телегіна, Тимошенко ... - Родовід
Батько: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:78385 Володимир Абрамович Грігян

Мати: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:78383 Людмила Миколаївна Нелєпова (Телегіна)
Діди: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:78384 Микола Нелєпов , https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:78386 Абрам Кельманович Капітельман
Баби: https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:78395 Марія ? (Нелєпова) , https://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:705282 Марія Йосипівна Грігян
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18.04.2021 17:46 Ответить
ЗЕ- нежданчик і олігархи в законі, президент Арестович, ЗубоЖеня Тимошенко і канал ДурДом| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#7. ВІДЕО - Цензор.НЕТ 4797
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18.04.2021 15:52 Ответить
він родився евреем..
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18.04.2021 22:23 Ответить
А аферистович похожее говорил,но теперь лижет бубочке сраку в турборежиме и в Порошенко какахами кидается--горд ,что его взяли в стаю зебуинов.
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19.04.2021 10:33 Ответить
 
 