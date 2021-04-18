ЗЕ-нежданчик и олигархи в законе, президент Арестович, ЗубоЖеня Тимошенко и канал ДурДом| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #7. ВИДЕО

Богдан Буткевич и Наталья Соколенко подводят сатирические итоги недели и присуждают поросенка действующим лицам громких скандалов.

Друзья, приветствуем вас на седьмом выпуске политико-сатирического "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ!

Что делать, когда одновременно хочется и оскорблять, и доминировать, и ржать, и рыдать, и бороться с фейками, и учить критическому мышлению? Правильно - смотреть"ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" ! 🔥

🔴 Свинка для Зеленского

Крупнейшем политику - самого крупного поросенка. А крупнейший политик у нас, простите за оксюморон, - президент Владимир Зеленский. Почему? Не только из-за величия. Но и из-за количества новостей и суеты вокруг, которые он генерирует каждый день. И не дает нам придумывать шутки о нем. Но мы все равно придумываем!

🟡 ЗубоЖеня Тимошенко

Лидер "Батькивщины" указала в своей декларации, что 29 марта заняла дочери Евгении Тимошенко 112 млн гривен "на приобретение движимого имущества". Боже упаси, конечно считать чьи-то деньги, тем более что происхождение этих своих миллионов Юлия Тимошенко официально указала: это судебная компенсация за ее заключение от американских партнеров режима Януковича.

🟢 Президент Арестович (прости, Господи)

Итак, следующий поросенок достается советнику Ермака и спикеру ТКГ Алексею Арестовичу. Скандальная "конфетка" по коммуникациям на этой неделе доказала, что ей от близости к власти не просто крышу снесло, но и фундамент подтопило.

🟡 Дума о девочке-канхветке от Юрия Космины

🟠 Фэйлы недели

Хит-парад фэйлов и факапов недели, в котором сразу три поросенка отправляются к своим законным підсвинкообладателям: министру юстиции Денису Малюське, некогда премьеру, а ныне российскому политическому пенсионеру Николаю Азарову и - внимание, гран-при - Василию Вирастюку!

🔴 "Лох" Арахамия и фейл века

Как можно посеять 700 миллионов (!) гривен?! Спросите у председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, который умудрился потерять семьсот миллионов гривен! А таких людей точно можно пускать в парламент?

🟢 "КАНАЛизация": КАНАЛ "ДурДом" и радикалы

А рубрика "Канализация" сегодня полностью посвящается каналу для оккупированных территорий "Дом-дурдом". Который уже можно называть "Раша Тудей за счет украинского бюджета".

Там выпустили целый сюжет о разгуле неонацизма в Украине, чтобы якобы "преодолеть российскую пропаганду". И нет, это не плохая шутка.

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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена и размещена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.