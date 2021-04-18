В восьми населенных пунктах на юге Херсонской области есть только российское телевидение, - правозащитники. ВИДЕО
Крымская правозащитная группа в апреле 2021 года провела мониторинг распространения телесигнала на юге Херсонской области.
Мониторинг телевидения Т2 проводился в 21 населенном пункте юга Херсонской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитников. Телевидение сканировали во всех направлениях антенны.
В одном населенном пункте (Громовка) вообще не удалось отсканировать телевидение сигнал отсутствовал при всех направлениях антенны.
В остальных населенных пунктах при наличии украинских телеканалов не зафиксировано сигнала российского телевидения.
Так, в Счастливцево, Ген. горке, Геническе 32 украинских телеканала, в Чаплынке - 35, в Чонгаре - 9, Николаевке, Новоалексеевке, Маячке - 8, Новотроицком- 16, Мирном, Каланчаке и Скадовске - 7.
В Новониколаевке, Ивановке 10 российских телеканалов, в Строгановке, Григоровке, Павловке, Александровке, Раздольном - 20, в Хорлах - 15. Украинское телевидение не обнаружено.
Оборудование, использованное для мониторинга: портативный телевизор 12V, приставка Т2, антенна со стандартным усилением сигнала (Хвиля-2).
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Українські ж покодовані.
им тварям мало... закодировав спутник они не просто закодировали каналы дело в том- что практически после кодировки все оставшиеся якобы свободные каналы утратили свой сигнал также были сброшены настройки.. поднялась сразу плата спутника за ретрансляции и много свободные каналы Украины просто обанкротились а качество каналов стало просто ужасным.... и еще по Т" я никак не пойму почему в сетке до сих пор висит медведчуковские каналы которые ЗАБЛОКИРОВАНЫ ПОЧЕМУ ЗЕНОБУД до сих пор не провел конкурс и не ввел в пакет Т-2 другие проукраинские каналы.. меня интересует почему в Одессе не работает порядка 11 телеканалов сигнал слабый или настроен на Москву??!! на ж-м Черемушки ловит 34 а может 47 ловить из 34 какие два канала Газета по украиски (на русском и украинском) это что вообще такое??? висит занято место закрытая заставка канал медведчука почему? а такие телеканалы как 7 канал, Здоровье, Думская, Град, А1 и иные просто практически не ловятся в Одессе до вышки максимум 5 км.. даже в противоположном направлении полно отзеркаливаний сигнала.. а нет дудуки... и повторю Одесса миллионный город а ЗЕНЕБУД галиматьей мается не может провести отладку ретрансляторов усилить сигнал и качество сигнала??! а выхотите праткически у Крыму украину смотреть по ТВ....
І я не про себе. Я телевізор взагалі не дивлюся, домашнім на рік проплатив. Я про інших людей.
так че не надо людей обзывать
С*К* - ЯКА ГАРНА НОВИНА НА 30 РІК НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ, ВСРАТЬСЯ
Ответ вся предыдущая власть и действующая власть. От Кучмы до Зеленского. Минус Бандюкович, разумеется. Тот вообще путлеровская шестерка
Так же у нас , после того как ТВ канал 112 стал Медведчуковский я забыла о его существовании а раньше смотрела его больше всех.
кстати,в израиловке тоже....
плюс рельеф местности.плюс спутниковое тв рахи.
Прекрасный материал про сговор украинских ТЕЛЕМАГНАТОВ , бо все каналы ихние
🔥 Чо бідні - бо дурні. Е-деклараціям присвячується: Прямим текстом❗
https://youtu.be/Fz94_FmTLco
ах, да -
окацапливания ?...
чтоб потом "бороться" с окацапившимися,т.е. с ещё одной "тойстороной", через трупы, Мински и ТКГ...
"Українські" канали доступні тільки за гроші. Фашистско-кацапські - у вільному доступі.
Невже хтось такий дурнувато-наївний, вважає що пенсіонери і роботяги будуть платити гроші, яких і так не вистачає, за не надто цікавий обивателю контент?
Але ж це люди, які мають право голосувати на виборах, надивившись російсько-фашистської пропаганди!
Це звичайна диверсія проти держави Україна! Де там РНБО, СБУ, Президент і прочі?