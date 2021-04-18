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В восьми населенных пунктах на юге Херсонской области есть только российское телевидение, - правозащитники. ВИДЕО

Крымская правозащитная группа в апреле 2021 года провела мониторинг распространения телесигнала на юге Херсонской области.

Мониторинг телевидения Т2 проводился в 21 населенном пункте юга Херсонской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитников. Телевидение сканировали во всех направлениях антенны.

В одном населенном пункте (Громовка) вообще не удалось отсканировать телевидение сигнал отсутствовал при всех направлениях антенны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из 28 общенациональных каналов полностью украиноязычных только 12, - Нацсовет ТРВ

В остальных населенных пунктах при наличии украинских телеканалов не зафиксировано сигнала российского телевидения.

Так, в Счастливцево, Ген. горке, Геническе 32 украинских телеканала, в Чаплынке - 35, в Чонгаре - 9, Николаевке, Новоалексеевке, Маячке - 8, Новотроицком- 16, Мирном, Каланчаке и Скадовске - 7.

В Новониколаевке, Ивановке 10 российских телеканалов, в Строгановке, Григоровке, Павловке, Александровке, Раздольном - 20, в Хорлах - 15. Украинское телевидение не обнаружено.

Оборудование, использованное для мониторинга: портативный телевизор 12V, приставка Т2, антенна со стандартным усилением сигнала (Хвиля-2).

Также читайте: 114 человек лишены свободы в оккупированном Крыму в рамках политически мотивированного или религиозного преследования, - правозащитники

Автор: 

правозащитники (678) телевидение (900) Херсонская область (4910)


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Топ комментарии
+21
У нас тільки кацапське й дивляться.

Українські ж покодовані.
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18.04.2021 21:39 Ответить
+14
В Новониколаевке, Ивановке 10 российских телеканалов, в Строгановке, Григоровке, Павловке, Александровке, Раздольном - 20, в Хорлах - 15. Украинское телевидение не обнаружено. Источник: https://censor.net/ru/v3260476

С*К* - ЯКА ГАРНА НОВИНА НА 30 РІК НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ, ВСРАТЬСЯ
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18.04.2021 21:45 Ответить
+11
Як? Запросто: після переведення телесигналу на Т2, в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій областях населення дивиться кацапське, котре і до того там досить добре давало сигнал. На відміну від українського ТВ.
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18.04.2021 21:52 Ответить
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У нас тільки кацапське й дивляться.

Українські ж покодовані.
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18.04.2021 21:39 Ответить
и главное кем АХМЕТОВЫМ... КОЛОМОЙСКИМ И ЖЕНОЙ МЕЖВЕЖЧУКА.... ПИНЧУКОМ....
им тварям мало... закодировав спутник они не просто закодировали каналы дело в том- что практически после кодировки все оставшиеся якобы свободные каналы утратили свой сигнал также были сброшены настройки.. поднялась сразу плата спутника за ретрансляции и много свободные каналы Украины просто обанкротились а качество каналов стало просто ужасным.... и еще по Т" я никак не пойму почему в сетке до сих пор висит медведчуковские каналы которые ЗАБЛОКИРОВАНЫ ПОЧЕМУ ЗЕНОБУД до сих пор не провел конкурс и не ввел в пакет Т-2 другие проукраинские каналы.. меня интересует почему в Одессе не работает порядка 11 телеканалов сигнал слабый или настроен на Москву??!! на ж-м Черемушки ловит 34 а может 47 ловить из 34 какие два канала Газета по украиски (на русском и украинском) это что вообще такое??? висит занято место закрытая заставка канал медведчука почему? а такие телеканалы как 7 канал, Здоровье, Думская, Град, А1 и иные просто практически не ловятся в Одессе до вышки максимум 5 км.. даже в противоположном направлении полно отзеркаливаний сигнала.. а нет дудуки... и повторю Одесса миллионный город а ЗЕНЕБУД галиматьей мается не может провести отладку ретрансляторов усилить сигнал и качество сигнала??! а выхотите праткически у Крыму украину смотреть по ТВ....
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18.04.2021 21:57 Ответить
Шо ти верзеш? То олігархи покодували свої телеканали, але вони в вільному доступу є на Т2. На супутннику відкритих телеканалів скільки вгодно, але ж тобі мабуть Г+Г та Інтер подавай? А такі телеканали як ЧП інфо, Малятко, Телевсесвіт, Перш. ділов., UA:Культ, UA:Донб, Прямий, ОЦЕ, Новини 24, Еко TV, НАШ, Перший нац., UA Крим, Глас, Рада, Espresso, Надія, Сонце, Вінтаж, UKRLive, Київ ТБ та багато, багато інших які йдуть без всяких кодувань тобі не круто звичайно...
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18.04.2021 22:07 Ответить
Ти ;5 канал; забув.

І я не про себе. Я телевізор взагалі не дивлюся, домашнім на рік проплатив. Я про інших людей.
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18.04.2021 22:15 Ответить
я взагалі відмовився від супутника, маючи нормальний інтернет він просто не потрібен. А так, поставив замість нього Т2 - ляпота. Батькам вистачає з головою. У кума з супутником проблеми, батькам його голову супутник забив ватою. Після відключеня кацапоканалів мертведчука їх трохи попустило, почали потроху адекватно оцінювати новини, ну й кум через корону частіше буває, тож зайнявся перевихованням ))
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18.04.2021 22:46 Ответить
5 канал там де та багато інших, читай уважніше...
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19.04.2021 19:03 Ответить
Неправда!у нас спутник.с начала закодировали асе каналы,потом поняли что платить никто не хочет и раскодировали несколько.но уже всесмотрят русский контент
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19.04.2021 05:59 Ответить
Вася, а де це ваш спутник? У вас спутник є? Ооооо... Вася, спутників дуже багато, сотні. Українські телеканали йдуть в основному на 4W та 4,8E, якщо це тобі про щось говорить...
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19.04.2021 19:07 Ответить
Правильно,покодировали каналы наши барыги,платите!теперь все смотрят российское та.бесплатно!слава украине!
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19.04.2021 05:56 Ответить
Що той Зеленський творить?! Зрада.
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18.04.2021 21:39 Ответить
Ага, взял, гад, и все наши закодировал))
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18.04.2021 21:51 Ответить
Ще, скотиняка, це в 2017 році придумав.
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18.04.2021 22:14 Ответить
"З 20 січня 2020 року сигнали 23-ох українських супутникових телеканалів буде закодовано."
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18.04.2021 22:06 Ответить
как такое вообще возможно
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18.04.2021 21:43 Ответить
Як? Запросто: після переведення телесигналу на Т2, в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій областях населення дивиться кацапське, котре і до того там досить добре давало сигнал. На відміну від українського ТВ.
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18.04.2021 21:52 Ответить
Так, це кодування - реально антиукраїнська акція наших занадто жадібних телевізійників.
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18.04.2021 22:09 Ответить
та хрен его знает ..обычный ящик не пашет год не заплочено за кабель со стены))))
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19.04.2021 01:39 Ответить
идиоты уже интернет телевидиние лет 10 существует какой злыдень смотрит Т2 ?
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18.04.2021 21:44 Ответить
у сели и т2 не везде берет , а инет токи на телефоне , либо усилки с антенами , но последние очень у немногих
так че не надо людей обзывать
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18.04.2021 21:52 Ответить
В Новониколаевке, Ивановке 10 российских телеканалов, в Строгановке, Григоровке, Павловке, Александровке, Раздольном - 20, в Хорлах - 15. Украинское телевидение не обнаружено. Источник: https://censor.net/ru/v3260476

С*К* - ЯКА ГАРНА НОВИНА НА 30 РІК НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ, ВСРАТЬСЯ
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18.04.2021 21:45 Ответить
Классический вопрос "Кто виноват?"
Ответ вся предыдущая власть и действующая власть. От Кучмы до Зеленского. Минус Бандюкович, разумеется. Тот вообще путлеровская шестерка
В восьми населенных пунктах на юге Херсонской области есть только российское телевидение, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1282
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18.04.2021 21:48 Ответить
вы им хоть 100 укр каналов дайте и 2 рашистских они будут смотреть только 2 - где сердце их там и пульт.
Так же у нас , после того как ТВ канал 112 стал Медведчуковский я забыла о его существовании а раньше смотрела его больше всех.
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18.04.2021 21:50 Ответить
На Одещині вздовж кордону з самозваним пріднєстровьєм навіть українського радіо не чути, не те що ТБ. А дрючка кинь, неодмінно в якогось любителя "рускага міра" попадеш.
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18.04.2021 21:54 Ответить
Підтверджую. Їду - бац! Московське радіо. Московська реклама.
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18.04.2021 22:03 Ответить
Пугачёва еще поёт или уже всё?
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18.04.2021 22:13 Ответить
Уже не ,старая стала
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19.04.2021 06:01 Ответить
Державний (!) телеканал України і Зеленського "ДОМ" 100% на мові ворога.
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18.04.2021 21:55 Ответить
Там нет 95 говноквартала? Куда смотрит министр культуры?
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18.04.2021 21:58 Ответить
"Какая разница" - так ведь, твари зелёные? В уже купили билеты если вдруг заворушка? Или сразу побежити встречать хлебом-солью?
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18.04.2021 22:02 Ответить
Ладно, зелені такі погані. А чому ж гарний Петро не зміг налаштувати телебачення?
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18.04.2021 22:20 Ответить
Смог бы, но только вы все херили и ждали, когда настанет ваш час.
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18.04.2021 22:24 Ответить
есть куча дремучих ватников с отличным физматовским образованием...
кстати,в израиловке тоже....
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18.04.2021 22:14 Ответить
по спутникам все смотрели после кодировки не на что смотреть я дедушке в село ставил т2 стабильно ловит 10-12 румынские каналы (Черновицкая обл) сигнал слабый вот и ловит что попало.
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18.04.2021 22:06 Ответить
Так это спецально подготовленный плацдарм для высадки москалей, все эти вопросы под контролем СБУ.
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18.04.2021 22:07 Ответить
такая ситуация практически во всех приграничных н.п.,не только в херсонской области.
плюс рельеф местности.плюс спутниковое тв рахи.
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18.04.2021 22:09 Ответить
Оно само так получилось.
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18.04.2021 22:10 Ответить
Мост Керченский если подорвать, то и российское ТВ исчезнет
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18.04.2021 22:20 Ответить
Это точно . А радио на дорогах работает только прокацапское - Пятница, шансон и т д
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18.04.2021 22:41 Ответить
РЕКОМЕНДУЮ
Прекрасный материал про сговор украинских ТЕЛЕМАГНАТОВ , бо все каналы ихние
🔥 Чо бідні - бо дурні. Е-деклараціям присвячується: Прямим текстом❗

https://youtu.be/Fz94_FmTLco
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18.04.2021 22:45 Ответить
чего ждём, СБУ?
ах, да -
окацапливания ?...
чтоб потом "бороться" с окацапившимися,т.е. с ещё одной "тойстороной", через трупы, Мински и ТКГ...
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18.04.2021 22:48 Ответить
сваты крутят?
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18.04.2021 22:49 Ответить
"скотов" крутять шоп одноклеточные снова мыслили кого себе дальше выбирать валюху или митяя...
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18.04.2021 23:14 Ответить
А хто там у нас пахан РНБО?
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18.04.2021 22:58 Ответить
Подивіться на тренди українського YouTube...то біда
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18.04.2021 23:00 Ответить
Боротьба блаЗЕня з рагапропоганда.
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18.04.2021 23:00 Ответить
а заміни їх на зелений дом, різниці не буде.
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18.04.2021 23:43 Ответить
Та шо вы такое говорите!? У нас есть телеканал ДОМ с Мендельшей сватам до неё ой как далеко...Все только ее и ждут послушать!
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18.04.2021 23:53 Ответить
а шо скажет товарищ Кравчук по этому поводу ? интеГесно
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19.04.2021 00:02 Ответить
В Черниговской обл., эта лажа, течет с Т2 коричневым потоком. 4 года здесь живу, последний год добавили "Прямый", а так там было полное говно с экрана капало. Эта жвачка, когда-то хоть футболом для мужиков разбавлялась, а сейчас - очевидно после путин - ***-ло, лалала, от греха подальше, убрали ногомяч.
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19.04.2021 03:17 Ответить
А газету ру , ленту ру и т.д. так и не заблокировали.
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19.04.2021 09:29 Ответить
Майже весь Центр України, не говорячи уже про Південь і Схід!
"Українські" канали доступні тільки за гроші. Фашистско-кацапські - у вільному доступі.
Невже хтось такий дурнувато-наївний, вважає що пенсіонери і роботяги будуть платити гроші, яких і так не вистачає, за не надто цікавий обивателю контент?
Але ж це люди, які мають право голосувати на виборах, надивившись російсько-фашистської пропаганди!
Це звичайна диверсія проти держави Україна! Де там РНБО, СБУ, Президент і прочі?
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19.04.2021 10:00 Ответить
Гарно будуємо країну. А потім дивуємося чому схід і південь зкачапщений
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19.04.2021 11:41 Ответить
 
 