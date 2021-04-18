В восьми населенных пунктах на юге Херсонской области есть только российское телевидение, - правозащитники. ВИДЕО

Крымская правозащитная группа в апреле 2021 года провела мониторинг распространения телесигнала на юге Херсонской области.

Мониторинг телевидения Т2 проводился в 21 населенном пункте юга Херсонской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитников. Телевидение сканировали во всех направлениях антенны.

В одном населенном пункте (Громовка) вообще не удалось отсканировать телевидение сигнал отсутствовал при всех направлениях антенны.

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В остальных населенных пунктах при наличии украинских телеканалов не зафиксировано сигнала российского телевидения.

Так, в Счастливцево, Ген. горке, Геническе 32 украинских телеканала, в Чаплынке - 35, в Чонгаре - 9, Николаевке, Новоалексеевке, Маячке - 8, Новотроицком- 16, Мирном, Каланчаке и Скадовске - 7.

В Новониколаевке, Ивановке 10 российских телеканалов, в Строгановке, Григоровке, Павловке, Александровке, Раздольном - 20, в Хорлах - 15. Украинское телевидение не обнаружено.

Оборудование, использованное для мониторинга: портативный телевизор 12V, приставка Т2, антенна со стандартным усилением сигнала (Хвиля-2).

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