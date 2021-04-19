"Слуги народа" Бужанский и Безуглая устроили спор из-за информационной гигиены: "Это бред" - "Нас уничтожают изнутри". ВИДЕО
"Слуги народа" Максим Бужанский и Марьяна Безуглая поспорили в эфире одного из каналов, а затем продолжили свою перепалку в соцсетях. Однако, в ходе дискуссии "слуги народа" согласились, что избиратели голосовали не за их профессиональные качества, а за их "совесть".
Об этом заявила нардеп (СН) Марьяна Безуглая, передает Цензор.НЕТ.
"Я долго молчала о действиях Максима Бужанского. К сожалению, считаю, что они являются пренебрежением к коллеге и к делу. Почему молчала? Он - мой коллега и вместе в одной фракции. Публично высказываться о коллегах по фракции считаю неприемлемым. Также, не раз защищая его в публичных баталиях с 2019 года, я делала это еще и потому, что он является сильной личностью и имеет определенные внутренние принципы. Это импонирует. Однако его реакция на последнем эфире, а также последовавшая за этим публикация - это грань, за которой подвергается сомнению взаимоуважение", - заявила "слуга народа".
"Максим, отвечу Вам, перефразируя Ваше же сообщение:
Во-первых, информационная гигиена нужна каждому гражданину и является составляющей здравого смысла, а не "набора молодого порохобота", и придумали информационную гигиену и безопасность для выживания. Иначе страны расшатываются изнутри и поглощаются другими. Согласна, что за нас во многом отдавали голоса не как за опытных специалистов, а за нашу совесть. За то, чтобы стали надеждой выхода из тридцатилетней ловушки, и это никак не предполагает подотчетность тем, кто ее пытается закрыть — врагам Украины.
Я надеюсь, что Вы переосмыслите сделанное и сказанное", - обратилась Безуглая к Бужанскому.
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Совесть, что такое совесть?..
Это - выдумка святош !
Дурень, если как , под поезд
Ты под совесть попадёшь...(с)
А что мы имеем при зеленом моносброде?"Налаживание"?
Экономика и производство падают с сентября 19 года, в армии ни разу не подняли зарплату (зато ввели штрафы за ответный огонь), кормят гнильем опять,оборонзаказ два года не выполняется, ни одного нового вида вооружения, позиции сдали, постоянные договорняки, непрофессионализм, кумовство,госдолгдолг вырос на 27%, все госпредприятия убыточны, коррупция выросла в разы, внешняя политика ниже плинтуса, ни тестов , ни вакцин---это все следствие чего? Зеленого скотства это следствие!
В сравнении со сраным клованом и его кучей мошенников - Порох это Ум, Честь и Совесть.
Если обидно, то пойди поплачь.
К сожалению это касается подавляющего большинства народных избранников.
"Эй, вы, "уставшие от войны", как там доллар уже по восемь? Что? Нет? А почему ваша бубочка еще не сделала?
А коммуналка уже вдвое ниже, как обещал? Что? В трое выше?
Тогда наверное зарплаты уже по 4000 евро? Что? Нет? Как так может быть?
А Ахметов уже сидит? А Медведчук? А Коломойский? Что? Рифа посадил? Как же так?
Получается клоун просто ****** вас в рот?"
Я хочу, чтоб меня "обворовывали" - чтоб коммуналка была в 1,5 раза меньше, чтоб олия была по 20, а не по 60-70, чтоб яйца были по 1,5, а не по 5.
Я хочу знать, что за мои налоги армия меня защищает, а не перестает стрелять.
Я хочу, чтоб все было, как при "барыгах": чтоб росла промышленность и зарплата.
Верни мне "шоколадных угнетателей".
И таких идиотов у зебанутой фракции "Слуга урода" - 90 % В этом уже не сомневаются даже те 13 млн. тупого быдла, выбравшего клоуна.
Напомню тебе, дрыщу обосранному, Кличко - всемирно известный боксер, его знают во всем мире. А кто твой кумир, зьобнутый бубочка? Его, как шута и идиота знают только в бывшем совке и все смеются с его неизлечимой тупости.
Остальное ожидаемо для СН - войну начал Порошенко, Роися не враг, Медвечук друг и соратник.
Эта идиотка руководит комитетом по безопасности!