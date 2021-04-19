"Слуги народа" Бужанский и Безуглая устроили спор из-за информационной гигиены: "Это бред" - "Нас уничтожают изнутри". ВИДЕО

"Слуги народа" Максим Бужанский и Марьяна Безуглая поспорили в эфире одного из каналов, а затем продолжили свою перепалку в соцсетях. Однако, в ходе дискуссии "слуги народа" согласились, что избиратели голосовали не за их профессиональные качества, а за их "совесть".

Об этом заявила нардеп (СН) Марьяна Безуглая, передает Цензор.НЕТ.

"Я долго молчала о действиях Максима Бужанского. К сожалению, считаю, что они являются пренебрежением к коллеге и к делу. Почему молчала? Он - мой коллега и вместе в одной фракции. Публично высказываться о коллегах по фракции считаю неприемлемым. Также, не раз защищая его в публичных баталиях с 2019 года, я делала это еще и потому, что он является сильной личностью и имеет определенные внутренние принципы. Это импонирует. Однако его реакция на последнем эфире, а также последовавшая за этим публикация - это грань, за которой подвергается сомнению взаимоуважение", - заявила "слуга народа".

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"Максим, отвечу Вам, перефразируя Ваше же сообщение:

Во-первых, информационная гигиена нужна каждому гражданину и является составляющей здравого смысла, а не "набора молодого порохобота", и придумали информационную гигиену и безопасность для выживания. Иначе страны расшатываются изнутри и поглощаются другими. Согласна, что за нас во многом отдавали голоса не как за опытных специалистов, а за нашу совесть. За то, чтобы стали надеждой выхода из тридцатилетней ловушки, и это никак не предполагает подотчетность тем, кто ее пытается закрыть — врагам Украины.

Я надеюсь, что Вы переосмыслите сделанное и сказанное", - обратилась Безуглая к Бужанскому.

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