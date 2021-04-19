РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9193 посетителя онлайн
Новости Видео
15 593 60

"Заставляют брать вид на жительство, а в сочетании с зарплатой и бонусами это похоже на вербовку", - РФ запретила дипмиссиям США и Чехии набирать сотрудников среди граждан России. ВИДЕО

Россия запретила дипмиссиям США и Чехии набирать сотрудников среди российских граждан.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Грани.ру, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"И в отношении Чхии, и в отношении США было принято решение о том, что они больше не смогут набирать сотрудников посольства из числа граждан нашей страны... Очень большое количество людей было нанято среди российских граждан. Что касается США, то очень интересная деталь, которую многие упускают из вида. Дело в том, что когда американцы нанимают сотрудников среди граждан той страны, где у них открыто посольство, они сразу ставят условие-предложение в виде выдачи вида на жительство, а потом и выдачи гражданства. В сочетании с зарплатой и выплатой бонусов - это можно квалифицировать как элемент вербовочной работы", - заявила Захарова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", - спикер МИД РФ Захарова о высылке российских дипломатов

Автор: 

гражданство (1333) посольство (1096) США (27934) Чехия (1795) Захарова Мария (384)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+47
рабсіянци повинні жити у рідних ******, ніякої співпраці з цивілізованими державами!
показать весь комментарий
19.04.2021 15:02 Ответить
+34
а как обрадовались кацапы, работающие при посольствах... Наконец-то исполнится их мечта - жить на одно пособие по безработице после зарплат в сотню тысяч руб...))
показать весь комментарий
19.04.2021 15:17 Ответить
+33
За мытье полов в посольстве раздают гражданство США? Акуеть... Заверните два
показать весь комментарий
19.04.2021 15:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
рабсіянци повинні жити у рідних ******, ніякої співпраці з цивілізованими державами!
показать весь комментарий
19.04.2021 15:02 Ответить
Русня по своей врожденной тупости не понимает
- что эту игру (с наемным персрналом) можно играть в обе стороны?
показать весь комментарий
19.04.2021 15:10 Ответить
т.е. предоставлять американцам вид на жительство в Мордовии?
показать весь комментарий
19.04.2021 17:00 Ответить
а как обрадовались кацапы, работающие при посольствах... Наконец-то исполнится их мечта - жить на одно пособие по безработице после зарплат в сотню тысяч руб...))
показать весь комментарий
19.04.2021 15:17 Ответить
Маня, что за цыганский прикид?
Безвкусица! Тьфу!
показать весь комментарий
19.04.2021 15:03 Ответить
Весна в орде . Снежную бабу жгли .
показать весь комментарий
19.04.2021 15:04 Ответить
"Заставляют брать вид на жительство, а в сочетании с зарплатой и бонусами это похоже на вербовку", - РФ запретила дипмиссиям США и Чехии набирать сотрудников среди граждан России - Цензор.НЕТ 1919
показать весь комментарий
19.04.2021 15:06 Ответить
Ну, и сравните аккуратные элементы у Бабкиной и наляпистые у Захаровой.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:11 Ответить
это не Бабкина, это Гузеева))))
показать весь комментарий
19.04.2021 15:34 Ответить
какая разница?
показать весь комментарий
19.04.2021 16:03 Ответить
какая разница?



ніякої. все це кацапо-орда, кацапо-ординськi матрьохи.
показать весь комментарий
19.04.2021 17:24 Ответить
Так, викрили мене. Але мені чомусь не соромно. Не моя тема.
показать весь комментарий
19.04.2021 17:49 Ответить
Вибачаюся, в темі "російські тьоткі" я не обізнаний.
показать весь комментарий
19.04.2021 17:46 Ответить
показать весь комментарий
19.04.2021 18:25 Ответить
гэта Кадышыва
показать весь комментарий
19.04.2021 20:10 Ответить
Чучело гороховое в любом прикиде!
показать весь комментарий
19.04.2021 17:17 Ответить
За мытье полов в посольстве раздают гражданство США? Акуеть... Заверните два
показать весь комментарий
19.04.2021 15:05 Ответить
Что-то я не понял... это правда про гражданство, не прикол? А что никто не сказал америкосам что лояльность русского можно купить за ящик бояры? А гражданство США они скорее всего воспринимают как издевательство! Его же нельзя выпить
показать весь комментарий
19.04.2021 16:01 Ответить
Вы верите в эти бредни Захаровой?
показать весь комментарий
19.04.2021 17:09 Ответить
не понял...- вы, походу, не в теме..= там шо хотят, того и никуда не пустят..
показать весь комментарий
20.04.2021 03:24 Ответить
...правильно, нехай расеянское быдло сидит в своих мухосрансках, усть-********** и задрыщинсках и не портит воздух в нормальных странах
"Заставляют брать вид на жительство, а в сочетании с зарплатой и бонусами это похоже на вербовку", - РФ запретила дипмиссиям США и Чехии набирать сотрудников среди граждан России - Цензор.НЕТ 6735
показать весь комментарий
19.04.2021 15:07 Ответить
так реально, бо вони і після 10 років за кордоном все ще совки їбучі і дітям то передають.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:32 Ответить
пока человеку нет с чем сравнивать, он целиком и полностью во власти, предписашего ему запрет на сравнение и лишившего возможности сравнивать уже на уровне "одно из двух". на этом держится мототеизм и его светский аналог - монопартийность, моногамия,.... выбор из одного это не выбор. "другого не дано" - одна из основ диктатур пролетариата и их производной - тоталитарных государств.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:09 Ответить
насчет моногамии можно развить тему
показать весь комментарий
19.04.2021 15:18 Ответить
Ну, тебе уж точно моногамия в ближайшем будущем не грозит
показать весь комментарий
19.04.2021 16:05 Ответить
она напрямую говорит, что граждане рассеи соглашались мыть туалеты
в посольствах других стран, лишь бы получить гражданство Чехии / США и уе..ать с рашки?
А теперь им этот канал миграции перекрыли ? Ну пусть идут " работать " в посольства Сомали и Гандаруса.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:16 Ответить
Чехии - ніт, ето токо США гражданство даёт.
Чехам они просто так запретили, за вот ету вот всю русофобию.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:28 Ответить
какую такую " русофобию " ?
Рашка позволяет себе шастать по разным странам, травить и убивать там людей,
устраивать взрывы складов, а когда им говорят, что так делать нельзя и за это нужно отвечать - то начинается вой на болотах " невиноватые мы, настамнет и это всё русофобия " .
показать весь комментарий
19.04.2021 15:35 Ответить
"Те, кто затhttp://asiarussia.ru/news/7229/ . .. затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот, вот это затевают всё вот это, это я им этим людим это адресовываю: "доиграетесь вот с этой русофобией, которую вы, которую вы затеваете".
показать весь комментарий
19.04.2021 15:43 Ответить
Так и есть - если они где-то кого-то травят или взрывают или захватывают - это все "в интересах расеюшки", а если их за эти преступления кто-то наказывает - то это русофобия и вообще фашизм
показать весь комментарий
19.04.2021 15:52 Ответить
у німців тепер буде перебор бажаючих. там таке саме.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:34 Ответить
Скрепы vs бонусы. Скрепы проигрывают.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:18 Ответить
А какого чЛенина эти разведчики с собой везут всю свою свору?
показать весь комментарий
19.04.2021 15:20 Ответить
Полностью поддерживаю в этом вопросе Машка ЗаХЕРову.
Нечего московитам получать зарплату у пиндосов. Пущай хер моржовый без соли пожуют.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:20 Ответить
ахахах это уже не МИД рф , а кгбэшная логика просто ...какие секреты у русских можно украсть ? секрет водки ? или наверно секрет лака ,которым красят балалайки ? или нет из какого дерева делаются матрешки ?
показать весь комментарий
19.04.2021 15:24 Ответить
неть!!! рецепт боярки с стекломоя для внутреннего потребления! ))))
показать весь комментарий
19.04.2021 15:31 Ответить
"секрет лака ,которым красят балалайки"
Да что ты понимаешь?!! Страдивари жизнь положил, но так и не раскрыл этого секрета!
показать весь комментарий
19.04.2021 20:04 Ответить
Не ново,в СССР это уже проходили
показать весь комментарий
19.04.2021 15:28 Ответить
В Сев. Корее до сих пор проходят, а в рф скоро начнут опять
показать весь комментарий
19.04.2021 16:03 Ответить
маня, вы же великие и могучие! Предложи своим согражданам зарплату и бонусы побольше, условия получше, тогда не они не будут вербоваться.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:32 Ответить
Нормальные разведки не вербуют сотрудников своего посольства, тем более в Парашке, где с вероятностью 100% этот сотрудник будет кэгэбешным стукачком.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:46 Ответить
Персонал посольств орды надо дружно множить на 0.Чтобы они стали КНДР.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:32 Ответить
Капец она страшная. С таким внешним видом только объявлять конец света.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:41 Ответить
Морда перекошенная - значит из РФ! Это правило еще ни разу не подводило
показать весь комментарий
19.04.2021 16:04 Ответить
Оце казламорді працівники цих посольств обрадуюцця! нарешті вони зможуть зарабити багато-багато фублей у кадламордому калхозі!
показать весь комментарий
19.04.2021 15:45 Ответить
МОЗГИ УТЕКАЮТ.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:02 Ответить
Мне нравятся русские ответы. Если тебе кажется, что США мало санкций выдали, русские всегда добавят сами
показать весь комментарий
19.04.2021 16:03 Ответить
Шо это за вЯЯликая держава, если ее подданных можно завербовать одной грин картой, выдача которой США не стоит и ломаного цента?
показать весь комментарий
19.04.2021 16:07 Ответить
Ммало того, все без исключения граждане РФ - сотрудники посольста США являются стукачами КГБ.
И тут такое получается, шо бездуховные пиндосы не просто рядовых граждан, а чекистов с холодныой головой и горячим сердцем к себе переманивают, и даже не за бабло, а за банальную возможность с@баться из рашки в нормальную страну.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:28 Ответить
И то правда пускай вместо таджиков идут мести улицы...
показать весь комментарий
19.04.2021 16:26 Ответить
"Обережно, двері зачиняються". Пропала ще одна можливість звалити з чебураші.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:40 Ответить
Идиотизм высшей степени! США выдают россиянам сразу грин-карту и впоследствии паспорт! Маня пи*данулась об асфальт головкой! Во даёт! И что самое интересное рАссияне в свято верят в эту глупость! Это только паРаша свои паспорта раздает направо и налево. У Америки такая фигня не работает.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:46 Ответить
лучшей рекламы работы в американском посольстве трудно и придумать
показать весь комментарий
19.04.2021 16:51 Ответить
Может обидно Маняше стало? В роспосольстве в США они американских работников савецким паспортом заманить то не могут. И даже рублем.
показать весь комментарий
19.04.2021 17:26 Ответить
как яйки прижали, так сразу за детей и семью вспоминают... убожества...
показать весь комментарий
19.04.2021 18:00 Ответить
А они такие - "Мы мЫчтаим умереть в расеи" Ведь как же приятно, исконно руцким-духовито-скрепным, набожным раССиянам вернуться из загнивающего США в процветающий Саратов и прочие города. Родная говень - тут и запах особый, ну и люди также. Ага.
Многие "расияне" плюнут и вытрут зад двуглавым мутантом и возьмут нормальное гражданство. Если хоть 3% откажуться - это уже палюбе победа
показать весь комментарий
19.04.2021 18:23 Ответить
Та да, вот это я поверю что работающие в иностранных посольствах россияне не агенты ФСБ.
показать весь комментарий
19.04.2021 18:48 Ответить
представляю, как проклинают машку алконяшку кацапы которые рассчитывали таким образом свалить с мордора)
Жестокая американская пытка - платить достойную зп и предоставлять лучшие условия жизни, хуже не придумаешь
показать весь комментарий
19.04.2021 18:51 Ответить
То есть машка полстакана признала, что любой русский за грин карту продаст родину с потрохами и ****** на сдачу.
показать весь комментарий
19.04.2021 22:36 Ответить
Глупая баба
показать весь комментарий
20.04.2021 08:24 Ответить
 
 