"Заставляют брать вид на жительство, а в сочетании с зарплатой и бонусами это похоже на вербовку", - РФ запретила дипмиссиям США и Чехии набирать сотрудников среди граждан России. ВИДЕО
Россия запретила дипмиссиям США и Чехии набирать сотрудников среди российских граждан.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Грани.ру, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"И в отношении Чхии, и в отношении США было принято решение о том, что они больше не смогут набирать сотрудников посольства из числа граждан нашей страны... Очень большое количество людей было нанято среди российских граждан. Что касается США, то очень интересная деталь, которую многие упускают из вида. Дело в том, что когда американцы нанимают сотрудников среди граждан той страны, где у них открыто посольство, они сразу ставят условие-предложение в виде выдачи вида на жительство, а потом и выдачи гражданства. В сочетании с зарплатой и выплатой бонусов - это можно квалифицировать как элемент вербовочной работы", - заявила Захарова.
- что эту игру (с наемным персрналом) можно играть в обе стороны?
Безвкусица! Тьфу!
ніякої. все це кацапо-орда, кацапо-ординськi матрьохи.
в посольствах других стран, лишь бы получить гражданство Чехии / США и уе..ать с рашки?
А теперь им этот канал миграции перекрыли ? Ну пусть идут " работать " в посольства Сомали и Гандаруса.
Чехам они просто так запретили, за вот ету вот всю русофобию.
Рашка позволяет себе шастать по разным странам, травить и убивать там людей,
устраивать взрывы складов, а когда им говорят, что так делать нельзя и за это нужно отвечать - то начинается вой на болотах " невиноватые мы, настамнет и это всё русофобия " .
Нечего московитам получать зарплату у пиндосов. Пущай хер моржовый без соли пожуют.
Да что ты понимаешь?!! Страдивари жизнь положил, но так и не раскрыл этого секрета!
И тут такое получается, шо бездуховные пиндосы не просто рядовых граждан, а чекистов с холодныой головой и горячим сердцем к себе переманивают, и даже не за бабло, а за банальную возможность с@баться из рашки в нормальную страну.
Многие "расияне" плюнут и вытрут зад двуглавым мутантом и возьмут нормальное гражданство. Если хоть 3% откажуться - это уже палюбе победа
Жестокая американская пытка - платить достойную зп и предоставлять лучшие условия жизни, хуже не придумаешь