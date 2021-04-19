"Заставляют брать вид на жительство, а в сочетании с зарплатой и бонусами это похоже на вербовку", - РФ запретила дипмиссиям США и Чехии набирать сотрудников среди граждан России. ВИДЕО

Россия запретила дипмиссиям США и Чехии набирать сотрудников среди российских граждан.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Грани.ру, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"И в отношении Чхии, и в отношении США было принято решение о том, что они больше не смогут набирать сотрудников посольства из числа граждан нашей страны... Очень большое количество людей было нанято среди российских граждан. Что касается США, то очень интересная деталь, которую многие упускают из вида. Дело в том, что когда американцы нанимают сотрудников среди граждан той страны, где у них открыто посольство, они сразу ставят условие-предложение в виде выдачи вида на жительство, а потом и выдачи гражданства. В сочетании с зарплатой и выплатой бонусов - это можно квалифицировать как элемент вербовочной работы", - заявила Захарова.

