17 287 23

Проект "Без цензуры": А если война? 5 причин, почему Россия обломает зубы об Украину. ВИДЕО

А если война? Что Россия хочет в Украине? Как украинская армия и гражданские отобьют нападение россиян? Оптимистично-боевой выпуск "Без цензуры" от Богдана Буткевича для поднятия боевого духа.

Россия сосредоточила на границе Украины военную мощь: авиация, артиллерия, танки, "Искандеры". Однако наши артиллеристы готовы ответить на атаку армии РФ. И мы убеждены - не стоит вестись на киселевские нагнетания. Поэтому готовы подробно объяснить, почему Россия не сможет захватить и покорить Украину.

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Напомним, украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

+13
Проект "Без цензуры": А если война? 5 причин, почему Россия обломает зубы об Украину - Цензор.НЕТ 5609
19.04.2021 16:02
+7
Твои пламенные речи хорошо с бодуна слушать, если бы не твое """" НА УКРАИНЕ"""". Может тебя на такой ратный подвиг поп онуфрий благословил. Лучше иметь умного врага ,чем глупого друга.Перед нами стоит страшный враг, похлеще гитлеровцев и нам нужно использовать каждую минуту для подготовки а не шапками кидаться.
19.04.2021 19:10
+5
путину уже давно надо признаться, в первую очередь самому себе - он полный импотент. Если ты хотел вторгнуться на Украину, вперед! В чем проблема? В трусости? В том, что тот сброд который ты называемшь армией РФ, половина наркоманы, вторая половина - алкоголики? И у всех поголовно IQ не просто низкий, он отрицательный! Если ты такой всемогущий, то давай, действуй! Что, не можешь? Боязно? А как дышал, как рассказывал, как убеждал, что да я, да одной левой. Это уже даже не смешно, это брезгливо и презрительно. Угомонись дедуля, пока пи#ды не получил, уже не по-христиански не по детски.
Открою тебе тайну дедуля, многие на Украине ждут, когда ты нападешь. Вот тогда и произойдет ночь длинных ножей любителей руцкого мира и крови будет столько, что кремль в ней утонет. Как тебе: "Чемпионат Украины по ликвидации ихтамнетов", "Спартакиада снайперов" и другие увлекательные спортивные соревнования.
19.04.2021 18:29
Проект "Без цензуры": А если война? 5 причин, почему Россия обломает зубы об Украину - Цензор.НЕТ 5609
19.04.2021 16:02
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03T10sVuPoLKeaAlnjq4glrSU0dPg:1618837659429&q=%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiriI6dsIrwAhVDl4sKHWjsDK0QkeECKAB6BAgBEDU Отобьемся "видосиками"
19.04.2021 16:08
оптимист однако, лайк
19.04.2021 16:17
только хорошая пи#дюлина
19.04.2021 16:19
Це війна ворів за рабів.
19.04.2021 16:24
путину уже давно надо признаться, в первую очередь самому себе - он полный импотент. Если ты хотел вторгнуться на Украину, вперед! В чем проблема? В трусости? В том, что тот сброд который ты называемшь армией РФ, половина наркоманы, вторая половина - алкоголики? И у всех поголовно IQ не просто низкий, он отрицательный! Если ты такой всемогущий, то давай, действуй! Что, не можешь? Боязно? А как дышал, как рассказывал, как убеждал, что да я, да одной левой. Это уже даже не смешно, это брезгливо и презрительно. Угомонись дедуля, пока пи#ды не получил, уже не по-христиански не по детски.
Открою тебе тайну дедуля, многие на Украине ждут, когда ты нападешь. Вот тогда и произойдет ночь длинных ножей любителей руцкого мира и крови будет столько, что кремль в ней утонет. Как тебе: "Чемпионат Украины по ликвидации ихтамнетов", "Спартакиада снайперов" и другие увлекательные спортивные соревнования.
19.04.2021 18:29
Твои пламенные речи хорошо с бодуна слушать, если бы не твое """" НА УКРАИНЕ"""". Может тебя на такой ратный подвиг поп онуфрий благословил. Лучше иметь умного врага ,чем глупого друга.Перед нами стоит страшный враг, похлеще гитлеровцев и нам нужно использовать каждую минуту для подготовки а не шапками кидаться.
19.04.2021 19:10
а ты совок. у совков вселенское зло гитлеровцы, фнизапнанапале, хатели землянки и бараки атжать у дидофф. а то шо Сралин миллионами гноил совков без войны и тому же Гитлеру поставлял все шоб тот напал на Хранцию(благородный Вошть планировал в спину ударить, совки об этом не знают и не хотят знать), т.е. шоб развил Вермахт. упппсс , дидыгитлерупомогале.
20.04.2021 14:14
сала пережрал.что ли?
19.04.2021 21:03
наивный! может ввп и импотент, но дубья и шапок у него дохренища. не он же будет на линии огня стоять - а мяса ему не жалко. его на подвиги кровавые тянет. и силы, что ни говори, не равны. помощь запада? черта с два! в лучшем случае - вооружением.
19.04.2021 23:06
в лучшем случае - вооружением.\\\\\\\

не читал скока наши морячки будут учиться плавать и не тонуть на "Айлендах"?
вот-вот
пришлют тебе 100500 ф-35 и Апачей, да хоть тикондерог - и что дальше?
20.04.2021 14:17
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3534152.html
19.04.2021 18:30
Богдан!!!
жгі ісчо!!!
19.04.2021 18:48
Проєкт "Без цензури": А якщо війна? 5 причин, чому РФ обламає зуби об Україну - Цензор.НЕТ 4354
19.04.2021 21:26
Мосоквія це країна МІФ, міф про перемогу, міф про силу і могутність, міф про богатство і заможність громадян, міф про справедливість і порядок.
МОСКОВІЯ ЦЕ КРИМІНАЛ НА ВСІХ РІВНЯХ - так було, є і буде доки є Московія
19.04.2021 22:01
маленька куля легко зупинить хйла.
19.04.2021 22:14
мрійник...
19.04.2021 23:07
Нема ніякого пуйла. Є росіяни, які не можуть "кушать", якщо в Україні все гаразд
19.04.2021 23:10
Будкевич - оптіміст. Але дітей і молодих жінок проукраїнських громадян я б тихенько готував до раптової евакуації на Західну
19.04.2021 23:08
На Ютубе представитель страны-врага лайкнул аналитику Буткевичу. Когда на это ему указали, быстро удалили сообщение. )))
Что ж, "аналитики" от Бога )))
Удаленный пост. Гордись, Буткевич, тебя лайкнул представитель страны - врага. И "Цензор" сегодня в ударе ))) - сердечком ответил. "Лучшие аналитики Ютуба", вот здесь на 9м55с видно кто вас лайкнул и кому вы сердечком ответили https://www.youtube.com/watch?v=d6VKSY5fwQ8&list=PLQRt_-XSpuJrk6dcEDPCM84WIudFFG7HB
Это ЗАШКВАР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20.04.2021 13:19
 
 