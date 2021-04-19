Наемник РФ выстрелил из автомата в 15-летнюю девушку на Донбассе, - ГУР. АУДИО

Террорист российско-оккупационных войск выстрелил из автомата в 15-летнюю девушку. После этого он пытался скрыться на подконтрольную Украине территорию, но был пойман наемниками РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что 18 апреля военнослужащий 2 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса оккупационных войск выстрелил из автомата в 15-летнюю девушку. После этого преступник совершил попытку скрыться на подконтрольную украинским подразделениям территорию, но был задержан российскими наемниками вблизи населенного пункта Счастье. Доказательством этого является перехваченный телефонный разговор террористов.

Также, по информации ГУР МО Украины, некоторые российские СМИ уже получили указание от ФСБ РФ готовить и распространять фейковые новости о якобы причастности к этому преступлению военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

