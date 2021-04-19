РУС
Наемник РФ выстрелил из автомата в 15-летнюю девушку на Донбассе, - ГУР. АУДИО

Террорист российско-оккупационных войск выстрелил из автомата в 15-летнюю девушку. После этого он пытался скрыться на подконтрольную Украине территорию, но был пойман наемниками РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что 18 апреля военнослужащий 2 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса оккупационных войск выстрелил из автомата в 15-летнюю девушку. После этого преступник совершил попытку скрыться на подконтрольную украинским подразделениям территорию, но был задержан российскими наемниками вблизи населенного пункта Счастье. Доказательством этого является перехваченный телефонный разговор террористов.

Также, по информации ГУР МО Украины, некоторые российские СМИ уже получили указание от ФСБ РФ готовить и распространять фейковые новости о якобы причастности к этому преступлению военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Миссия ОБСЕ на Донбассе вынуждена действовать тремя подразделениями из-за постоянных препятствий со стороны наемников РФ

разведка (4228) стрельба (3305) Донбасс (26966) наемники рф (2102)
Топ комментарии
+59
русский мир во всей красе. Запретить вьезжать ордынцам в страны евросоюза и Украины до уничтожения путинско-*********** режима
19.04.2021 15:50 Ответить
+27
ну не натовец и ладно
19.04.2021 15:48 Ответить
+25
Кацапи скажуть, що він бойовик Правого сектору і навіть та встреляна дівчина повірить.
19.04.2021 15:56 Ответить
Нічого, Зе-режим його амністує.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:52 Ответить
Опять "перевод стрелок". У кацапов вообще есть что-нибудь в жизни к чему не будут причастны Воруженные Силы Украины?
показать весь комментарий
19.04.2021 15:51 Ответить
А как весело начиналось
показать весь комментарий
19.04.2021 15:52 Ответить
Деяким шалавам і зараз там весело https://twitter.com/i/status/1383107227175772161
показать весь комментарий
19.04.2021 16:36 Ответить
Удобрения
показать весь комментарий
19.04.2021 16:50 Ответить
А с девушкой -то что ? Или это не важно ?
показать весь комментарий
19.04.2021 15:54 Ответить
какая разница? главное ж что "на подконтрольную украинским подразделениям..." и т.д.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:00 Ответить
Кацапи скажуть, що він бойовик Правого сектору і навіть та встреляна дівчина повірить.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:56 Ответить
яка ж ти цинiчна потвора.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:59 Ответить
показать весь комментарий
19.04.2021 16:01 Ответить
https://censor.net/ua/user/446433,кацапсина,тебе разрешали слазить с бутылки и гавкать?

брысь под лавку в спам!
показать весь комментарий
19.04.2021 16:38 Ответить
Зараз йому заженуть пару сірників під нігті- він і сам це на камеру заявить.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:17 Ответить
Руський мір ВБИВАЄ
показать весь комментарий
19.04.2021 16:01 Ответить
Обычное дело для фашистов ,в мальца они давеча тоже гранату метнули ...
показать весь комментарий
19.04.2021 16:03 Ответить
Интересно как Мендель расскажет об этом на канале ДОМ? Эта курица вещает там рашистскими подлизонами к местным ватанам. Канал типа для возврата донбасян к Украине кишит рашизмом и жрет денег из бюджета в разы больше украинского национального.
Смотрите об этом на Рандеву Янины с Кондратюком

https://www.youtube.com/watch?v=m0lWSL8yRPc
показать весь комментарий
19.04.2021 16:08 Ответить
Не дивуйтеся , влада у нас зараз прокремлівська , з головним куратором єрмаком-дерьмаком
показать весь комментарий
19.04.2021 16:23 Ответить
..кацапы такой повод для продолжения полномасштабной войны и спасения "рузгеязычников" просрали.. или пропагандоны ещё что-нибудь доснимут для "полной картинки"?
показать весь комментарий
19.04.2021 16:12 Ответить
Никто не задался вопросом что его догнали на нашем берегу? Если он переплыл Донец под Счастьем то значит сепары спокойно ходят по нашему берегу. Там всегда линией разграничения была река.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:14 Ответить
откуда инфа что он переплыл р.Донец?
показать весь комментарий
19.04.2021 16:39 Ответить
"Выстрелил"... Ну а что с девушкой???
показать весь комментарий
19.04.2021 16:14 Ответить
как минимум она должна была услышать выстрел
показать весь комментарий
19.04.2021 17:59 Ответить
Початкова щвидкість кулі АКМ - 715 м/с, тобто в два рази вище за швидкість звуку. З якого переляку вона мала почути постріл?
показать весь комментарий
19.04.2021 18:37 Ответить
если пуля попала не в голову или еще другие критичные для жизни места или вообще пролетела мимо, то при сознании девушка должна была таки услышать выстрел
показать весь комментарий
19.04.2021 22:33 Ответить
Почула би якщо куля в неii не потрапила...
показать весь комментарий
19.04.2021 23:00 Ответить
Зараз скаже, що був українським диверсантом по знищенню дітей з ОРДЛО.****.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:26 Ответить
Ото інфа для **************! Зливному бачку пофіг,хто пристрелив дитину,головне-факт пострілу, ну а стріляв,звичайно для її інфоблювотиння,бандеро-укроп.
показать весь комментарий
01.06.2021 02:14 Ответить
Кожен сєпар знає, що типу "українські" типу "суди" до сєпарів лояльні.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:50 Ответить
ждите фейк о распятой девочке теперь
показать весь комментарий
19.04.2021 17:55 Ответить
кацапы пускают в расход путлерюгенд, октябрятам на заметку
показать весь комментарий
19.04.2021 17:58 Ответить
КАЦАПИ ЯКІ НЕ БРЕШУТЬ ТО НЕ КАЦАПИ
показать весь комментарий
19.04.2021 20:56 Ответить
Что-то вся мразь (сепары, наемники, воры в законе и т.д.) стремится убежать и скрыться на территорию свободной Украины Здесь что, медом намазано? Объяснить это можно только плохой, никуда негодной работой МВД, прокуратуры и всей правоохранительной системой Украины, там человечики работают только на себя, а не на государство, как и должно быть.
показать весь комментарий
19.04.2021 21:52 Ответить
ну, верить кацапам последнее дело, наверное "отпускник" решил пострелять, а то что кацапы спокойно лазят куда хотят это ***** главнокомандующего.
показать весь комментарий
19.04.2021 22:31 Ответить
Так убил или ранил? Самое главное на сказали.
показать весь комментарий
20.04.2021 01:54 Ответить
По барабану, эту территорию надо целиком зачистить
показать весь комментарий
20.04.2021 04:00 Ответить
Девка с ним сожительствовала,закатила скандал на почве ревности.Он его уладил как умел.Разборки колаборантов
показать весь комментарий
20.04.2021 10:38 Ответить
Главноє, что нє бєндєровєц.
показать весь комментарий
20.04.2021 10:41 Ответить
 
 