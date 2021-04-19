РУС
Проживающий в Испании писатель-фантаст Вершинин сожалеет, что РФ не бомбит Ростов ради вторжения в Украину: "Надо просто не останавливаться". ВИДЕО

Литератор Лев Вершинин мечтает о том, чтобы Россия организовала на собственной территории кровавую провокацию и использовала ее как повод атаковать Украину.

Об этом Вершинин заявил в эфире Youtube-канала "Рой ТВ", общаясь с террористом Игорем Гиркиным. Фрагмент эфире опубликовал представитель отдельных районов Донецкой области в украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Любые меры, которые сейчас предпримет Российская Федерация, если ее руководство на это способно, будут оценены на Западе крайне плохо. Будут кричать про Гляйвиц, про Майнилу, будут кричать про провокацию. Но в случае, если вдруг удастся, получится, чтобы эта ситуация выглядела как жестокая неоправданная агрессия Украины - ну, не знаю. Бомбежка Ростова, условно говоря, там. Ну, не знаю. Прорыв десанта через этот самый, как его, через Сиваш. Тогда надо просто не останавливаться. Исходя из того, что Европа не хочет гореть", - заявил Вершинин.

Также на Цензор.НЕТ: Племянник Путина Путин создал Комитет поддержки Путина

Писатель-фантаст является уроженцем Одессы, в 1994 году баллотировался в Верховную Раду, в 1994-1998 гг. был депутатом Одесского горсовета.

С 2000 года жил в Израиле, с 2007 года - в Испании.

Является сторонником "русского мира", активно поддерживает военную агрессию России против Украины.

+48
Проживающий в Испании писатель-фантаст Вершинин сожалеет, что РФ не бомбит Ростов ради вторжения в Украину: "Надо просто не останавливаться" - Цензор.НЕТ 5637
19.04.2021 20:21 Ответить
+41
Сегодняшняя россия это Германия 30-х. Россияне настоящие последователи национал-социализма (нацизма).
19.04.2021 20:12 Ответить
+40
Весняне загострення параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма !!!)))
19.04.2021 20:09 Ответить
Черговий "Хвантаст"-ідораст . Кацапи, що , вам seeрожи не вистачає? Ні ? Тоді .... прапор у руки і лома у дупу !!! Здохніть, чим швидше, тим краще.
19.04.2021 20:53 Ответить
Полностью поддерживаю!
В РФ, в этой куче дерьма, нужно постоянно организовывать кровавые провокации!
Чем больше, тем лучше!
Даёшь - без кровавой провокации ни дня! Вперед товарищи!
19.04.2021 20:55 Ответить
О я помню этого шизика в самом начале 90-х избирательные листовочки его по городу....Судя по всему то-ли Гурвиц, то Валентин Симоненко свел в один избирательный округ его с Вассерманом В результане не прошел ни один ни другой....
19.04.2021 20:56 Ответить
В Википедии написано что он выиграл выборы в Раду.
19.04.2021 20:59 Ответить
Письменник-фантаст Вершинін, який проживає в Іспанії, шкодує, що РФ не бомбить Ростов заради вторгнення в Україну: "Треба просто не зупинятися" - Цензор.НЕТ 9161
19.04.2021 20:58 Ответить
Писатель-фантаст является уроженцем Одессы, в 1994 году баллотировался в Верховную Раду, в 1994-1998 гг. был депутатом Одесского горсовета.

ЯКА КОНЧЕНА ТВАРИНА, ТРЕБА ЙОГО ПІД СУД І ДЕПОРТАЦІЮ З ІСПАНІЇ.
НА УКРАЇНСЬКИЙ ЗОНІ БУДЕ ГАРНУ ФАНТАСТИКУ ПИСАТИ...
19.04.2021 20:58 Ответить
Его место в дурдоме...вместе с его бывшим оппонентом вассерманом...
19.04.2021 21:03 Ответить
ні треба влаштувати йому провокацію, переломати руки ноги і голову проломити, але щоб не здох, щоб мучився
20.04.2021 20:32 Ответить
фантаст Лукьяненко мечтает о том же.
19.04.2021 21:00 Ответить
Правильно говорят, некоторые люди когда молчат кажутся умнее.
19.04.2021 21:07 Ответить
Письменник-фантаст Вершинін, який проживає в Іспанії, шкодує, що РФ не бомбить Ростов заради вторгнення в Україну: "Треба просто не зупинятися" - Цензор.НЕТ 2082
19.04.2021 21:07 Ответить
Ростов мелковат для нормальной провокации. Предлагаю россиянцам уничтожить Москву вместе со всеми её бункерами.
19.04.2021 21:13 Ответить
Письменник-фантаст Вершинін, який проживає в Іспанії, шкодує, що РФ не бомбить Ростов заради вторгнення в Україну: "Треба просто не зупинятися" - Цензор.НЕТ 8453
19.04.2021 22:31 Ответить
В донецкой резервации обитает еще одно подобное животное - писака Федя Березин.Тоже хвантаст.

Когда он примкнул к сепаратистам я посмотрел его биографию и на фото увидел того кого ранее встречал на книжном рынке. Тогда он еще не был пейсателем. Увидев тогда его впервые, у меня он сразу вызвал отвращение клоунским поведением.
19.04.2021 21:15 Ответить
Теперь я ещё больше понимаю бандеровцев, даже их преступления совершены отрядами НКВД.
19.04.2021 21:20 Ответить
Як би о то запросити цього пЕсателя в Украіну...
19.04.2021 21:22 Ответить
вАдессу))
19.04.2021 23:31 Ответить
и угостить етого писаку шашлыком по-одесски (как на 2 мая)
20.04.2021 02:20 Ответить
Там у вас хороший есть фантаст или предсказатель С. Шнуров.
https://m.youtube.com/watch?v=aY7jd4BEyss
19.04.2021 21:24 Ответить
Хаха. Особенно доставляют кислые рожи случайно затесавшейся туда "элиты" рашки.
20.04.2021 18:25 Ответить
Ростов - це половинчаті заходи. Треба москву бомбити. Саме кремль. І саме термоядрьоною бабахою. Щоб вже привід для вторгнення в Україну був залізобетонний. Щоб весь Світ визнав український злочин. Підривали ж будинки на Каширському шосе! Так то ж заради маленької Чечні! А заради України варто і побільше щось підірвати!!!
19.04.2021 21:25 Ответить
Уйла на параші!!!
20.04.2021 00:39 Ответить
а де вОна буде з х...лом зустрічатись і весело хіхікати, в Геленджику?
20.04.2021 20:34 Ответить
Не, ну после такого количества угроз вторжения вместе с ядерными ударами, пора уже снарядить ядерным топливом ракеты для кремля. Бубачка говорил, будем бамбить, значит будем бомбить если вторгнутся. **********, как расеяне, желают помирать за убийства украинцев в Украине?
19.04.2021 21:36 Ответить
Культура стоит на фундаменте гуманизма, любви к человеку, к ближнему своему. Убери этот фундамент и от культуры останется только вой зверя. Призывать к войне, к убийству десятков тысяч, если не сотен тысяч, людей могут только последние мрази!
19.04.2021 21:38 Ответить
то рідкісна непотріб, що генетично ненавидить українців, і впринципі це майже взаємно, хоча є дурні, що обирають їх президентами
20.04.2021 20:37 Ответить
Письменник-фантаст Вершинін, який проживає в Іспанії, шкодує, що РФ не бомбить Ростов заради вторгнення в Україну: "Треба просто не зупинятися" - Цензор.НЕТ 5749
19.04.2021 21:39 Ответить
Согласен только приодном условии, сначала ты падла испанское приезжаеш жить в ростов на дону, а потом свои же кацапы безпощадно бомбят этот город.
19.04.2021 21:41 Ответить
Письменник-фантаст Вершинін, який проживає в Іспанії, шкодує, що РФ не бомбить Ростов заради вторгнення в Україну: "Треба просто не зупинятися" - Цензор.НЕТ 6151
19.04.2021 21:41 Ответить
Лев - походу очередной семит, к слову, никакого антисемитизма просто констатация факта, а потом все задаются вопросом, а, почему это их все так не любят?
Еще выдающиеся представители нации - Коломойша, Рабинович, Зе, Соловьев, Харьковский наперсточник и прочие, прочие, прочие яркие и добрые .....
Но я думаю, что это все же исключение, как говорят "...и в еврейской семье не без урод(а/ов)".
19.04.2021 21:44 Ответить
А русские по твоему кто? Помесь мокши, финноугров, татар, семитов и бог знает кого еще. Это, батенька, вопрос самоопределения и когда он несет это, он самоопределяется именно русским.
20.04.2021 06:20 Ответить
...так я против евреев ничего не имею - к примеру Портников или Фейгин да много их адэкватных, но есть представители...
20.04.2021 22:22 Ответить
..Як там казала їх *вялікая лошадь * !? ..

..Письменник-фантаст Вершинін, який проживає в Іспанії, шкодує, що РФ не бомбить Ростов заради вторгнення в Україну: "Треба просто не зупинятися" - Цензор.НЕТ 3396
19.04.2021 21:45 Ответить
Іспанці, доречі, люди дуже доброзичливі. Не уявляю, як йому там живеться. Його з його цими ідеями там ніхто не зрозуміє. Це він там живе, як відлюдник? Але достатньо провести біля його будинку небагатолюдну акцію-пікет і вся місцевість буде знати - хто воно таке
19.04.2021 21:47 Ответить
"Іспанці, доречі, люди дуже доброзичливі. "
Це оці доброзичливі?
https://www.bbc.com/ukrainian/news-50805672 "Зозуля - клятий нацист": в Іспанії футбольний матч перервали через образи українця Письменник-фантаст Вершинін, який проживає в Іспанії, шкодує, що РФ не бомбить Ростов заради вторгнення в Україну: "Треба просто не зупинятися" - Цензор.НЕТ 1532
20.04.2021 06:35 Ответить
может просто у чувака хамон в прямой кишке застрял, вот и поперло
19.04.2021 22:03 Ответить
Швидше за все гостра іспанська ковбаса чорізо, яку Льова глитав не прожовуючи.
19.04.2021 22:38 Ответить
а ти лайно глитало, бо за капітельманшу топиш
20.04.2021 20:40 Ответить
А після ці фєдєрасти питають - «А чєво ви нас так нє любітє???
19.04.2021 22:12 Ответить
Виявляється що існують жидокацапи ! Цікаво "С 2000 года жил в Израиле, с 2007 года - в Испании.Источник: https://censor.net/ru/v3260724" - за 7 років так і не став євреєм, здриснув до іспанських русофілів.
19.04.2021 22:17 Ответить
Вообще существует в принципе такое понятие, как самоопределение. Этот дядя самоопределился русским.
20.04.2021 06:22 Ответить
Был когда то тоже писатель Бузина. Но уже съели его черви.
19.04.2021 22:25 Ответить
кстати да, Вершинин может и докукарекаться, что приедут к нему мордорские любители шпили-вили и оставят на хладной тушке "визитку яроша"
19.04.2021 22:46 Ответить
а где бл... наш посол, что кокса обнюхалс.. су..а, где реакция кого этот Кулябяка поназначал убл..док
19.04.2021 23:28 Ответить
чисто из любопытства, можно узнать что думают жители ростова по поводу этой гениальной идеи?
19.04.2021 23:32 Ответить
Як цікаво... Одеський гебрей Вершинін, як і кацапи, теж у рашисти подався. Досвід Адольфа і німців нічому його не навчив?

Письменник-фантаст Вершинін, який проживає в Іспанії, шкодує, що РФ не бомбить Ростов заради вторгнення в Україну: "Треба просто не зупинятися" - Цензор.НЕТ 4437
19.04.2021 23:53 Ответить
Одно слово - фантаст.
19.04.2021 23:55 Ответить
відповідь неправильна, - 3,14дараст він
20.04.2021 20:42 Ответить
Есть же стандартные подходы: бомбить Воронеж. Зачем это аматорство?
20.04.2021 00:19 Ответить
Відбірна мерзота.
20.04.2021 05:06 Ответить
Всякая предательская шавка-подстрекатель заслуживает определённых "наград" и он их получит! Гнида-предатель, политическая проститутка!
20.04.2021 06:11 Ответить
Прямо, как презентация этого чувака на украинском сайте. Вот сидел он там на своей новой родинке, скучал поди о бычках и Привозе, о дорогих ватниках, что не с кем ему поделиться своими жалобами на хохлов, зело обидевших его, не выбравших в ВР, или куда там еще, где бы он нагадил поди больше, чем может и хочет сейчас, высрав в эфир то, что в него внутри ватного. И, вот такая огромная удача: сразу же, о нем заговорили. Да еще и как: на него обиделись, и начали поносить. О чем, оно, еще совсем недавно могло только помечтать!
20.04.2021 07:20 Ответить
Да ладно, это известный достаточно говнюк, многолетний блогер.
20.04.2021 07:27 Ответить
Я не роюсь в этих говнах. Не знал.
20.04.2021 07:43 Ответить
https://putnik1.livejournal.com/
20.04.2021 16:24 Ответить
Мерси, должен сказать. Чем же он отличается от всяких бузин, и прочих украинофобов, коих на русскоязычном пространстве - пруд пруди?
20.04.2021 16:47 Ответить
За що отримують державні гроші в українській амбасаді в Іспанії?

Що,так важко зробити заяву на цю сволоту та добитися кримінальної справи?
20.04.2021 07:25 Ответить
Тут питання до Венедиктової. Де кримінальні справи по Жириновському, Соловйову, цьому мудаку, за підбурювання до розв'язування агресивної війни, масового вбивства та вчинення терористичних актів? Вони громадяни інших країн і РФ нам не видасть? Так, але деякі з них мають подвійне громадянство. Чому не передати справу у той же Ізраїль, Іспанію чи Італію? Нехай вони їх у міжнародний розшук оголошують, а потім подивимось як Жирік, буде пояснювати правоохоронним органом Ізраїлю, що він закликав знищити ядерним ударом мешканців Ісландії, серед яких обов'язково знайдуться євреї...
20.04.2021 12:01 Ответить
Кацапов надо уничтожить.
Факт!
20.04.2021 14:30 Ответить
а чого він втік із скрепної раісії і оселився в Іспанії?
20.04.2021 16:26 Ответить
Как писатель, очень слаб. Как человек, большое гавно. Этим все сказано, что говорить не о чем. С никем не о чем и разговаривать. Плюнуть, растереть и забыть о нем. Таких как он полно и обращать внимания не стоит.
20.04.2021 20:11 Ответить
