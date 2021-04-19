Проживающий в Испании писатель-фантаст Вершинин сожалеет, что РФ не бомбит Ростов ради вторжения в Украину: "Надо просто не останавливаться". ВИДЕО

Литератор Лев Вершинин мечтает о том, чтобы Россия организовала на собственной территории кровавую провокацию и использовала ее как повод атаковать Украину.

Об этом Вершинин заявил в эфире Youtube-канала "Рой ТВ", общаясь с террористом Игорем Гиркиным. Фрагмент эфире опубликовал представитель отдельных районов Донецкой области в украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Любые меры, которые сейчас предпримет Российская Федерация, если ее руководство на это способно, будут оценены на Западе крайне плохо. Будут кричать про Гляйвиц, про Майнилу, будут кричать про провокацию. Но в случае, если вдруг удастся, получится, чтобы эта ситуация выглядела как жестокая неоправданная агрессия Украины - ну, не знаю. Бомбежка Ростова, условно говоря, там. Ну, не знаю. Прорыв десанта через этот самый, как его, через Сиваш. Тогда надо просто не останавливаться. Исходя из того, что Европа не хочет гореть", - заявил Вершинин.

Писатель-фантаст является уроженцем Одессы, в 1994 году баллотировался в Верховную Раду, в 1994-1998 гг. был депутатом Одесского горсовета.

С 2000 года жил в Израиле, с 2007 года - в Испании.

Является сторонником "русского мира", активно поддерживает военную агрессию России против Украины.