Концентрация Россией войск на наших границах - это "приглашение к танцу" США, - Резников. ВИДЕО

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников считает, что полномасштабное вторжение РФ в Украине маловероятно.

Об этом чиновник заявил в эфире ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

Резников считает, что накопление войск – это инструмент для решения внутренней повестки дня в РФ, учитывая сложности внутри страны и предстоящие выборы в Государственную думу. Вторая цель — это "приглашение к танцу" США, чтобы с Россией стали считаться и начали диалог.

"Я не считаю, что эта игра мышцами приведет к настоящему военному вторжению в Украину", — отметил министр. Прошедшая 19 апреля встреча политических советников лидеров нормандской четверки, по его словам, также подтверждает это предположение.

"Сам факт, что сегодня состоялась эта консультация – это уже позитив, потому что переговоры продолжаются несмотря на кажущееся обострение у границ Украины, Я удивлен, насколько рабочей была атмосфера переговоров советников нормандской четверки. Подчеркиваю: все четыре стороны говорили о том, что надо искать возможности прекращения режима огня", - сказал Резников.