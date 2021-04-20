РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4238 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
10 226 44

Концентрация Россией войск на наших границах - это "приглашение к танцу" США, - Резников. ВИДЕО

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников считает, что полномасштабное вторжение РФ в Украине маловероятно.

Об этом чиновник заявил в эфире ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

Резников считает, что накопление войск – это инструмент для решения внутренней повестки дня в РФ, учитывая сложности внутри страны и предстоящие выборы в Государственную думу. Вторая цель — это "приглашение к танцу" США, чтобы с Россией стали считаться и начали диалог.

"Я не считаю, что эта игра мышцами приведет к настоящему военному вторжению в Украину", — отметил министр. Прошедшая 19 апреля встреча политических советников лидеров нормандской четверки, по его словам, также подтверждает это предположение.

Также читайте: Советники Нормандской четверки обсудили кластеры по реализации Минских соглашений и соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, - Резников

"Сам факт, что сегодня состоялась эта консультация – это уже позитив, потому что переговоры продолжаются несмотря на кажущееся обострение у границ Украины, Я удивлен, насколько рабочей была атмосфера переговоров советников нормандской четверки. Подчеркиваю: все четыре стороны говорили о том, что надо искать возможности прекращения режима огня", - сказал Резников.

Автор: 

россия (97281) Резников Алексей (1173)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
офис бредит всем составом...вместо гострыть сокыры..
показать весь комментарий
20.04.2021 00:45 Ответить
+11
"Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников считает, что полномасштабное вторжение РФ в Украине маловероятно."

Резников работает в российском генштабе? Откуда такая информация?

Как раз наоборот, россияне готовят массированное наступление в открытую чтобы:

a) Его и так было не скрыть.
b) Напугать и принудить украинское руководство к Капитуляции Украины с последующим развалом Украины и Геноцидом ( как уже было в 1918-1933 ). Схема похоже работает смотрите встреча с Макроном и "реализация Кластеров" Украиной.
c) если не сработает пункт b) конвенциональное наступление его никто не отменял.
показать весь комментарий
20.04.2021 01:06 Ответить
+9
Т.е. по сути Резников повторил тезис кацапской пропаганды.
показать весь комментарий
20.04.2021 01:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
офис бредит всем составом...вместо гострыть сокыры..
показать весь комментарий
20.04.2021 00:45 Ответить
ха.. а ОП совместно с ГШ, ВР, и т.д. для танца мешают яйца !? .. тогда для вас есть веселая игра - Садитесь дружно в круг, берем топор.. Игра простая - как в бутылку.. но называется - ТОПОР !!
показать весь комментарий
20.04.2021 00:51 Ответить
"Игра простая - как в бутылку..." - Танєц засраші в присядку на бутилкє
показать весь комментарий
20.04.2021 07:57 Ответить
Новиков в ПЕРСОНАЛЬНО ВАШна Эхе Москвы не по-адвокатски рассказал рашистам как Украине поступать с оккупантами. РЕЗНИКОВ - на теб надежда , ты все же знаешь как мутит Ермак
показать весь комментарий
20.04.2021 00:54 Ответить
правильно и хорошо сказал Резников:
Вован растопыривает пальцы в сторону дядюшки Сэма
показать весь комментарий
20.04.2021 15:04 Ответить
Прекратим эту бесполезную дискуссию.
показать весь комментарий
20.04.2021 00:49 Ответить
оттого, что полномасштабное вторжение маловероятно, не легче...
продолжение захватов отдельных территорий этот эксперт не исключает
показать весь комментарий
20.04.2021 08:49 Ответить
КЛАСТЕРЫ это очередные рашистские нае...стеры-для Ермака выручалка подольше за ними прятаться
показать весь комментарий
20.04.2021 00:51 Ответить
просто клистир с кластером попутали...
показать весь комментарий
20.04.2021 01:04 Ответить
резников - д*бил
показать весь комментарий
20.04.2021 00:54 Ответить
Да.д#бил.причем тут сша?они танцевать не будут ,а вам яйца мешают ,которых нет.потомучто танцевать надо вам,а вы смотрите ,кто бы за вас сплясал.лживые,вороватые трусы !
показать весь комментарий
20.04.2021 03:07 Ответить
"Резников считает, что накопление войск - это инструмент для решения внутренней повестки дня в РФ, учитывая сложности внутри страны и предстоящие выборы в Государственную думу."

_Какие выборы? Что ты несёшь, идиот! В рейхе давно уже нет никаких ни выборов, ни права на избрание власти.
показать весь комментарий
20.04.2021 01:03 Ответить
Их нужно всех арестовать,шоб потом не расстреливать
показать весь комментарий
20.04.2021 01:06 Ответить
"Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников считает, что полномасштабное вторжение РФ в Украине маловероятно."

Резников работает в российском генштабе? Откуда такая информация?

Как раз наоборот, россияне готовят массированное наступление в открытую чтобы:

a) Его и так было не скрыть.
b) Напугать и принудить украинское руководство к Капитуляции Украины с последующим развалом Украины и Геноцидом ( как уже было в 1918-1933 ). Схема похоже работает смотрите встреча с Макроном и "реализация Кластеров" Украиной.
c) если не сработает пункт b) конвенциональное наступление его никто не отменял.
показать весь комментарий
20.04.2021 01:06 Ответить
Сегодня из Лондона в Киев прибыл борт командно-воздушного сопровождения военных операций CSAT Королевской Эскадрильи ВВС Британии. Судя по всему, наверху принято решение замочить Крысу прямо в Бункере.
показать весь комментарий
20.04.2021 01:14 Ответить
Американські ракетні есмінці USS Donald Cook (DDG-75) та USS Roosevelt (DDG-80) знову вийшли з бази на острові Крит у напрямку чорноморських проток.(с)
показать весь комментарий
20.04.2021 01:18 Ответить
Концентрация Россией войск на наших границах - это "приглашение к танцу" США, - Резников.

Боже, якби ти не сказав, то ми б і не знали, темні.

А чому ж вони це запрошення прийняли ?
Більше того, запропонували зал і музику.
А тепер сумирненько чекають, чи фюрер пристане на їхню пропозицію.
показать весь комментарий
20.04.2021 01:20 Ответить
тепер зрозуміло нашо той рєзніков - втягнути США... Це ж та стара пісня москалів, шо йде війна між США та РФ, а Україну москалі рятують від проклятих янкі...
показать весь комментарий
20.04.2021 01:28 Ответить
_Никаго референдума вообще не было. Была сфабрикованная захватчиком для собственного оправдания видимость всеобщей поддержки жителями оккупированной территории.
показать весь комментарий
20.04.2021 01:50 Ответить
на каком смiтнике зе-влада понабирала таких придурков? это ж не цирк, это клиника.
показать весь комментарий
20.04.2021 01:34 Ответить
Т.е. по сути Резников повторил тезис кацапской пропаганды.
показать весь комментарий
20.04.2021 01:48 Ответить
Клоун два роки гундосив про план "Б". Виглядає так, що він почав його реалізовувати. Капітуляція та приєднання України до ОРДЛО - це і є план "Б" криворізького Блазня.
показать весь комментарий
20.04.2021 01:55 Ответить
Ці чуваки живуть в кацапському медіа-просторі і просто не можуть не повторювати кацапські наративи.
показать весь комментарий
20.04.2021 02:05 Ответить
Дибілети діджиталізовані!
Московія воює з НАТО в Молдові, Грузії та Україні - там де НАТО немає. А от де воно є - Литва, Латвія, Естонія, Японія, Південна Корея - сцить хоча б перднути.
То ж питання агресії московії в Україні не в НАТО, а в сцикливості московії проти НАТО - якщо Україна туди вступить, то московія буде сратися щоденно і не в обмеженних кількостях, як одна особа в Україні при спробі вирішити питання зовнішньої політики та відновлення териториальної цілостності держави...
показать весь комментарий
20.04.2021 02:12 Ответить
Проблема в тому, що Україну не беруть в НАТО, навіть не кажуть список вимог. при цьому дві "головні скрипки" - США та Англія мали це зробити давно. А словами ділу не допомогти.
Всі ці роки Україна НІЯК не готувалась до війни. За 7 років можна було дуже багато зробити в плані війскової науки для ВСЬОГО населення. Проте ні свинорилий порошенко, ні головний зебіл не роблять нічого. А цей підсвинок, конкретно хотів воду в Крим поставляти. Чому цю наволоч не звільнили незрозуміло
показать весь комментарий
20.04.2021 09:51 Ответить
Таким "танцорам", как ху*ло для начала надо оборвать яйца, чтобы оно стало "бабушкой", а уж после задумываться про "танцы".
показать весь комментарий
20.04.2021 02:17 Ответить
"1941 року нацистські війська стояли біля кордонів СРСР
"В 1941 році нацистські війська скупчилися біля кордонів СРСР. "Буде війна! Треба зміцнювати оборону!", - казали розумні люди. "Ви панікери", - обізвали їх. "Війни не буде. Гітлер не ризикне напасти. Заспокойтеся і спіть спокійно". Всі заспокоїлися. А потім була кров. Голод. Зруйновані міста, спалені села, розстріляні мільйони людей", - написав письменник.

Він порівняв Росію з сокирою, яка в руках у сусіда і назвав умови, за яких ця країна не нападе на Україну. "Коли у тебе під вікнами стоїть сусід з сокирою, не варто лягати спати в незамкненій кімнаті. Не варто повертатися спиною. Особливо, якщо в цю спину вже встромляли ніж. І якщо вам говорять: "Розслабтеся, панікери! Росія не нападе, ви їм нафіг не треба!" - запитайте себе, чи не дурень перед вами, ворожий агент, який хоче приспати вашу пильність. Росія не нападе тільки в тому випадку, коли ми будемо готові до нападу, готові дати відсіч і відправити нападників назад, на Росію, "вантажем 200", - додав Піддубний.
У 2014 році війська Росії також стояли біля кордонів України
Також він нагадав про події 2014 року в Україні, коли біля кордонів скупчилися російські війська і замість того, щоб відійти якомога далі від траси та тримати зброю напоготові, військові залишилися без охорони, збилися купками прямо на узбіччі та здали зброю.
"Ніхто не чекав, не готувався, не вірив. "Спокуха! Росія не нападе!" А потім була Степанівка, Іловайськ, Дебальцеве...Зараз 21 рік...", - зазначив письменник.
Українці висловилися про ймовірну війну
Його емоційний тест "підірвав" мережу і користувачі написали безліч коментарів, в тому числі про події на сході України у 2014 році.В Іловайську, якби не були готові, то були б ще більші жертви. Ситуацію не в нашу сторону вирішила велика кількість ворога і командування нашої армії.Так, ще після Волновахи стало все зрозуміло, а у деяких досі питання.Не забувайте, що наводчиками було місцеве "населення". Вони досі такі - знову будуть здавати місця розташування укріплень, які будуть висуватися в район бойових дій.Мудро, дії шакала не прогнозовані, тому до них потрібно бути готовими!Історія не вчить. Вона карає за невивчені уроки.Путін розгортає військові госпіталі на кордоні. Це класичний знак того, що ворог готується до цього вторгнення. Це нагадує мені 1941 рік, коли Сталіна попереджали про армію фашистської Німеччини на кордоні. Сталін не міг повірити в це і всіх, хто попереджав - називав провокаторами."
показать весь комментарий
20.04.2021 04:26 Ответить
У те, що з нами воює роSSія восьмий рік, не вірить мабуть ота стара паскуда з Донбасу, що приносила військовим мед з вибухівкою в банці, та такі ж тварюки, що вважають ***** напівбогом, а українців чортами, бІндЄровцАмІ і каратЄлЯмІ. Вони у 2014 році кидалися під техніку, не пускаючи наших воїнів до місць скупчення сепарів і рашистів, вони валили залізяччя на колії і не пускали ешелони. І якщо їх раптом не стане чи вони всі виздихають від COVIDу, мене це анітрохи не засмутить.
показать весь комментарий
20.04.2021 07:34 Ответить
ПДР ПРОРОССИЙСКИЙ ))) ЧТО ОН ЧЕРТ, ЧТО ПУТИН ЧЕРТ !)
показать весь комментарий
20.04.2021 05:44 Ответить
Я В ЧЕСТЬ УКРАИНЫ И США ПОСЛЕДНЕГО ПРОРОССИЙСКОГО УБЬЮ !)
показать весь комментарий
20.04.2021 05:46 Ответить
Нападуть-не нападуть, ясно лише одне хочеш миру готуйся до війни
показать весь комментарий
20.04.2021 07:35 Ответить
Якщо зєліна шобла щось каже - треба це сприймати навпаки.
_________________
Якщо Зєля здрисне, як Янек, кого поставимо натомість, українці? Знову Кривавого?
показать весь комментарий
20.04.2021 07:45 Ответить
Поставте мене,в мене в межах нашої держави, народу України можна буде ВСЕ...
показать весь комментарий
20.04.2021 08:28 Ответить
Готовиться к войне. Патриотам быть на чеку. Наблюдать за ватой, как только начнут печь коровай для встречи путинских танкистов бурятских трактористов, пора выступать.
показать весь комментарий
20.04.2021 07:49 Ответить
для нього козломорді все ще мишибратя
показать весь комментарий
20.04.2021 09:20 Ответить
Дело в том что с "девушкой Рашей" танцевать не кто особо не хочет., хотя и побаиваются. у нее же полный набор " сифилис, триппер, гонорея, СПИД, ковид, свиной грипп, чума, тиф, оспа, ,глисты понос, шизофрения......" при этом она всем своим видом показывает что " готова к контакту" выделывая всевозможные фортеля на "танцплощадке".
показать весь комментарий
20.04.2021 09:22 Ответить
"Я не считаю, что эта игра мышцами приведет к настоящему военному вторжению в Украину", - отметил министр., только человек без мозгов может так считать ,имея часть оккупированой территории и войну со страной.которую он не считает за оккупанта и убийцу украинских защитников .
показать весь комментарий
20.04.2021 10:12 Ответить
А УКРАИНСКИЕ ВОРЫ И ГРАБИТЕЛИ УКРАИНСКОГО НАРОДА ТФУ Я ХОТЕЛ СКАЗАТЬ ДЕПУТАТЫ ОЛИГАРХИ И ПРО ЧИЕ БИЗНЕС ЛЕДИ НАЖИВАЮЩИГСЯ НА УКРАИНЦАХ ГДЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ВЫШЕ ЧЕМ В ЕВРОПЕ ТАК И ХОТЕЛИ ,,,СПРЯТАТСЯ ЗА СПИНОЙ ЕРОПЫ НО В ЕВРОПЕ НЕ ДУРАКИ ТЕПЕРЬ ПРЯЧУТСЯ И ПРИЗЫВАЮТ АМЕРИКАНЦЕВ ПОМОГИТЕ МЫ ЛИШИМСЯ НАГРАБЛЕНЫХ КАПИТАЛОВ ВЕДЬ ЕСЛИ РОССИЯНЕ ПРИДУТ РОШЕН КОНФИСКУЮТ И ЭЛЭКТРОСЕТЬ АХМЕТОВА ,, НЕ СМОЖЕТ ОБИРАТЬ ЛЮДЕЙ А КРАВЧУКУ ПРИДЁТСЯ ЖИТЬ НА ПЕНСИЮ В 2 ,000 ГРИВЕН ЭТО ДЛЯ НИХ КОШМАР ИЛИ АД ,, ЗАМЕН БУДЕМ ЛИЗАТЬ АМЕРИКАНСКИЙ САПОГИ РАЗРЕШИМ БАЗУ С ЯДЕРНЫМИ БОНБАРДИРОВЩИКАМИ А ЛОБАРОТОРИИ ГДЕ СВИНЯЧИЙ ГРИП, ИЛИ???????? РАЗВОДЯТ ТОЖ АМЕРИКОСЫНА УКРАИНЕ МОГУТ ДЕЛАТЬ
показать весь комментарий
20.04.2021 13:36 Ответить
ну так едь туда к вайтхаусу и танцуй там ламбаду раз тебя приглашают
показать весь комментарий
20.04.2021 15:58 Ответить
и к стати ещё одна "мелочь" - почему хутин пуй не обиделся на убийцу ??? да потому что
его давно нет в живых а дублёрам обижаться не велели.... не выгодно.........
показать весь комментарий
20.04.2021 16:02 Ответить
всё верно сказал.
показать весь комментарий
21.04.2021 00:33 Ответить
 
 