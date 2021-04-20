Концентрация Россией войск на наших границах - это "приглашение к танцу" США, - Резников. ВИДЕО
Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников считает, что полномасштабное вторжение РФ в Украине маловероятно.
Об этом чиновник заявил в эфире ICTV, информирует Цензор.НЕТ.
Резников считает, что накопление войск – это инструмент для решения внутренней повестки дня в РФ, учитывая сложности внутри страны и предстоящие выборы в Государственную думу. Вторая цель — это "приглашение к танцу" США, чтобы с Россией стали считаться и начали диалог.
"Я не считаю, что эта игра мышцами приведет к настоящему военному вторжению в Украину", — отметил министр. Прошедшая 19 апреля встреча политических советников лидеров нормандской четверки, по его словам, также подтверждает это предположение.
"Сам факт, что сегодня состоялась эта консультация – это уже позитив, потому что переговоры продолжаются несмотря на кажущееся обострение у границ Украины, Я удивлен, насколько рабочей была атмосфера переговоров советников нормандской четверки. Подчеркиваю: все четыре стороны говорили о том, что надо искать возможности прекращения режима огня", - сказал Резников.
Вован растопыривает пальцы в сторону дядюшки Сэма
продолжение захватов отдельных территорий этот эксперт не исключает
_Какие выборы? Что ты несёшь, идиот! В рейхе давно уже нет никаких ни выборов, ни права на избрание власти.
Резников работает в российском генштабе? Откуда такая информация?
Как раз наоборот, россияне готовят массированное наступление в открытую чтобы:
a) Его и так было не скрыть.
b) Напугать и принудить украинское руководство к Капитуляции Украины с последующим развалом Украины и Геноцидом ( как уже было в 1918-1933 ). Схема похоже работает смотрите встреча с Макроном и "реализация Кластеров" Украиной.
c) если не сработает пункт b) конвенциональное наступление его никто не отменял.
Боже, якби ти не сказав, то ми б і не знали, темні.
А чому ж вони це запрошення прийняли ?
Більше того, запропонували зал і музику.
А тепер сумирненько чекають, чи фюрер пристане на їхню пропозицію.
Московія воює з НАТО в Молдові, Грузії та Україні - там де НАТО немає. А от де воно є - Литва, Латвія, Естонія, Японія, Південна Корея - сцить хоча б перднути.
То ж питання агресії московії в Україні не в НАТО, а в сцикливості московії проти НАТО - якщо Україна туди вступить, то московія буде сратися щоденно і не в обмеженних кількостях, як одна особа в Україні при спробі вирішити питання зовнішньої політики та відновлення териториальної цілостності держави...
Всі ці роки Україна НІЯК не готувалась до війни. За 7 років можна було дуже багато зробити в плані війскової науки для ВСЬОГО населення. Проте ні свинорилий порошенко, ні головний зебіл не роблять нічого. А цей підсвинок, конкретно хотів воду в Крим поставляти. Чому цю наволоч не звільнили незрозуміло
"В 1941 році нацистські війська скупчилися біля кордонів СРСР. "Буде війна! Треба зміцнювати оборону!", - казали розумні люди. "Ви панікери", - обізвали їх. "Війни не буде. Гітлер не ризикне напасти. Заспокойтеся і спіть спокійно". Всі заспокоїлися. А потім була кров. Голод. Зруйновані міста, спалені села, розстріляні мільйони людей", - написав письменник.
Він порівняв Росію з сокирою, яка в руках у сусіда і назвав умови, за яких ця країна не нападе на Україну. "Коли у тебе під вікнами стоїть сусід з сокирою, не варто лягати спати в незамкненій кімнаті. Не варто повертатися спиною. Особливо, якщо в цю спину вже встромляли ніж. І якщо вам говорять: "Розслабтеся, панікери! Росія не нападе, ви їм нафіг не треба!" - запитайте себе, чи не дурень перед вами, ворожий агент, який хоче приспати вашу пильність. Росія не нападе тільки в тому випадку, коли ми будемо готові до нападу, готові дати відсіч і відправити нападників назад, на Росію, "вантажем 200", - додав Піддубний.
У 2014 році війська Росії також стояли біля кордонів України
Також він нагадав про події 2014 року в Україні, коли біля кордонів скупчилися російські війська і замість того, щоб відійти якомога далі від траси та тримати зброю напоготові, військові залишилися без охорони, збилися купками прямо на узбіччі та здали зброю.
"Ніхто не чекав, не готувався, не вірив. "Спокуха! Росія не нападе!" А потім була Степанівка, Іловайськ, Дебальцеве...Зараз 21 рік...", - зазначив письменник.
Українці висловилися про ймовірну війну
Його емоційний тест "підірвав" мережу і користувачі написали безліч коментарів, в тому числі про події на сході України у 2014 році.В Іловайську, якби не були готові, то були б ще більші жертви. Ситуацію не в нашу сторону вирішила велика кількість ворога і командування нашої армії.Так, ще після Волновахи стало все зрозуміло, а у деяких досі питання.Не забувайте, що наводчиками було місцеве "населення". Вони досі такі - знову будуть здавати місця розташування укріплень, які будуть висуватися в район бойових дій.Мудро, дії шакала не прогнозовані, тому до них потрібно бути готовими!Історія не вчить. Вона карає за невивчені уроки.Путін розгортає військові госпіталі на кордоні. Це класичний знак того, що ворог готується до цього вторгнення. Це нагадує мені 1941 рік, коли Сталіна попереджали про армію фашистської Німеччини на кордоні. Сталін не міг повірити в це і всіх, хто попереджав - називав провокаторами."
Якщо Зєля здрисне, як Янек, кого поставимо натомість, українці? Знову Кривавого?
путинских танкистовбурятских трактористов, пора выступать.
его давно нет в живых а дублёрам обижаться не велели.... не выгодно.........