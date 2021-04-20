На Львовщине вертолетом эвакуировали в больницу женщину с инфарктом, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
19 апреля, в рамках Единого аэромедицинской пространства, вертолет ЕС-145 Еврокоптер доставил 46-летнюю женщину из города Турка на Львовщине, во Львовский городской клинической больницы скорой помощи.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Учитывая диагноз - острый инфаркт миокарда, женщине понадобилась срочная помощь. Наземным транспортом оперативно добраться из отдаленного горного городка в областной центр достаточно проблематично, поэтому было принято решение привлечь для транспортировки вертолет ГСЧС с медицинским модулем. С 1 апреля он находится на постоянном дежурстве на Львовщине для предоставления екстроннои помощи населению шести западных областей", - говорится в сообщении.
После приземления на взлетной площадке Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи женщина была передана врачам.
Напомним, ранее, 9 апреля, вертолет ЕС-145 Еврокоптер совершил посадку во Львове, куда из города Турка Львовской области транспортировал 79-летнюю женщину с инсультом. На следующий день, 10 апреля, вертолет ГСЧС доставил пострадавшего в ДТП мужчину с политравмой из города Броды, а 12 апреля вертолет доставил еще одного тяжелобольного пациентку в больницу Львова.
А вдруг она узнает сколько стоит полёт на вертолёте ?
Где набрать столько инфарктов ?
Во Львове умерла женщина, которая стала первой пациенткой, доставленной в больницу на вертолете из города Турка.
Об этом информирует "https://zahid.espreso.tv/u-lvivskiy-likarni-pomerla-patsientka-yaku-pershoyu-evakuyuvali-gelikopterom Эспрессо.Запад ", ссылаясь на собственные источники
Скорее всего, причиной смерти 78-летней пациентки Розалии Николаевны стала тромбоэмболия. К сожалению, попытка ее спасти, доставив во львовскую больницу воздушным транспортом, не удалась. На то, чтобы довезти женщину вертолетом, ушел час. Наземным транспортом дорога бы заняла три часа.
"Так ее по три раза заносили и выносили чтобы красивый кадр сделать! Интервью еще брали... человек в тяжелом состоянии а ждали пока все соберутся, выстроятся, сфотографируются... дурдом! как всегда, в принципе...", - возмущаются в комментариях люди.
«Тоже видела в новостях о ней, и была удивлена, как все медленно делали, человека с острым инсультом расспрашивали, брали интервью у ее невестки, а надо было быстро оказывать помощь», «Показуха не удалась», «Шоу делали из всего», - гневаются комментаторы.
«Пока делали маски-шоу на камеры - потеряли ценные минуты для человека... Соболезнования родным!",
