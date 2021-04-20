РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4308 посетителей онлайн
Новости Видео
3 112 19

На Львовщине вертолетом эвакуировали в больницу женщину с инфарктом, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

19 апреля, в рамках Единого аэромедицинской пространства, вертолет ЕС-145 Еврокоптер доставил 46-летнюю женщину из города Турка на Львовщине, во Львовский городской клинической больницы скорой помощи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Учитывая диагноз - острый инфаркт миокарда, женщине понадобилась срочная помощь. Наземным транспортом оперативно добраться из отдаленного горного городка в областной центр достаточно проблематично, поэтому было принято решение привлечь для транспортировки вертолет ГСЧС с медицинским модулем. С 1 апреля он находится на постоянном дежурстве на Львовщине для предоставления екстроннои помощи населению шести западных областей", - говорится в сообщении.

На Львовщине вертолетом эвакуировали в больницу женщину с инфарктом, - ГСЧС 01

После приземления на взлетной площадке Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи женщина была передана врачам.

На Львовщине вертолетом эвакуировали в больницу женщину с инфарктом, - ГСЧС 02

Смотрите: Первую медицинскую эвакуацию вертолетом провели на Львовщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

На Львовщине вертолетом эвакуировали в больницу женщину с инфарктом, - ГСЧС 03

Напомним, ранее, 9 апреля, вертолет ЕС-145 Еврокоптер совершил посадку во Львове, куда из города Турка Львовской области транспортировал 79-летнюю женщину с инсультом. На следующий день, 10 апреля, вертолет ГСЧС доставил пострадавшего в ДТП мужчину с политравмой из города Броды, а 12 апреля вертолет доставил еще одного тяжелобольного пациентку в больницу Львова.

Смотрите: Санитарная бригада авиационной системы МВД за два дня доставила в больницу Львова двух человек, - Артем Шевченко. ВИДЕО

Автор: 

эвакуация (2182) ГСЧС (5144) вертолёт (1119) Львовская область (3016)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
А имя женщины можно? Неужели Мама Римма заболела?!
показать весь комментарий
20.04.2021 06:39 Ответить
+2
Турка - це Львівська область, Бойківщина, Карпати. Тут мами Рімми бути не може апріорі. До Львова автомобілем - 2,5 години, хоча відстань - 140 км. По то дорога важка, хоча і відремонтована у 2017-18 роках. Важка у плані гірських серпантині і закритих поворотів. Не розженешся.
показать весь комментарий
20.04.2021 08:14 Ответить
+1
А вдруг женщина боится летать ?
А вдруг она узнает сколько стоит полёт на вертолёте ?
Где набрать столько инфарктов ?
показать весь комментарий
20.04.2021 07:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А имя женщины можно? Неужели Мама Римма заболела?!
показать весь комментарий
20.04.2021 06:39 Ответить
Турка - це Львівська область, Бойківщина, Карпати. Тут мами Рімми бути не може апріорі. До Львова автомобілем - 2,5 години, хоча відстань - 140 км. По то дорога важка, хоча і відремонтована у 2017-18 роках. Важка у плані гірських серпантині і закритих поворотів. Не розженешся.
показать весь комментарий
20.04.2021 08:14 Ответить
Чотири польоти за місяць, з такою частотою можна возити хворих гелікоптерами ЗСУ, це буде дешевше.
показать весь комментарий
20.04.2021 11:02 Ответить
Але ж ви зробили це разом? Зробіть ще раз. Які проблеми?
показать весь комментарий
20.04.2021 11:15 Ответить
надо било списать 100 тон бензина
показать весь комментарий
20.04.2021 12:50 Ответить
А вдруг женщина боится летать ?
А вдруг она узнает сколько стоит полёт на вертолёте ?
Где набрать столько инфарктов ?
показать весь комментарий
20.04.2021 07:07 Ответить
Женщине конечно выздоровления.но будут ли эти вертолеты для всех бесплатно или только для избранных?
показать весь комментарий
20.04.2021 07:19 Ответить
пока тема покупки списанных и очень ненадёжных никому ненужных вертушек не уляжется
показать весь комментарий
20.04.2021 07:23 Ответить
по сути авакян купил то что должно было стать утилизированным ломом.....
показать весь комментарий
20.04.2021 07:24 Ответить
Страшно даже представить во сколько ей обойдется бесплатное лечение в Украине.
показать весь комментарий
20.04.2021 08:39 Ответить
Хлопці, в вас редактори мабуть таджики з туркменами?!
"Единого аэромедицинской пространства"... Источник: https://censor.net/ru/v3260762
показать весь комментарий
20.04.2021 09:21 Ответить
Це українська російська
показать весь комментарий
20.04.2021 10:37 Ответить
Аваковский-слобожанский?)
показать весь комментарий
20.04.2021 11:51 Ответить
///
Во Львове умерла женщина, которая стала первой пациенткой, доставленной в больницу на вертолете из города Турка.
Об этом информирует "https://zahid.espreso.tv/u-lvivskiy-likarni-pomerla-patsientka-yaku-pershoyu-evakuyuvali-gelikopterom Эспрессо.Запад ", ссылаясь на собственные источники

Скорее всего, причиной смерти 78-летней пациентки Розалии Николаевны стала тромбоэмболия. К сожалению, попытка ее спасти, доставив во львовскую больницу воздушным транспортом, не удалась. На то, чтобы довезти женщину вертолетом, ушел час. Наземным транспортом дорога бы заняла три часа.
"Так ее по три раза заносили и выносили чтобы красивый кадр сделать! Интервью еще брали... человек в тяжелом состоянии а ждали пока все соберутся, выстроятся, сфотографируются... дурдом! как всегда, в принципе...", - возмущаются в комментариях люди.
«Тоже видела в новостях о ней, и была удивлена, как все медленно делали, человека с острым инсультом расспрашивали, брали интервью у ее невестки, а надо было быстро оказывать помощь», «Показуха не удалась», «Шоу делали из всего», - гневаются комментаторы.
«Пока делали маски-шоу на камеры - потеряли ценные минуты для человека... Соболезнования родным!",


https://lviv.znaj.ua/ru/378255-u-lvovi-pomerla-zhinka-yaku-pershoyu-dostavili-v-likarnyu-na-vertoloti-pokazuha-ne-vdalasya
показать весь комментарий
20.04.2021 10:46 Ответить
Смешно что такие обыденные для нормальных стран вещи в Украине подают как какое-то достижение.
показать весь комментарий
20.04.2021 11:40 Ответить
В такому стані Україна була під протекторатом рф. Росія не вміє нормально вести відносини чи тим більше помагати у розвитку союзникам, а вона може тільки їх грабувати. Та й що хотіти від неї коли самі росіяни живуть в жахливих умовах.
показать весь комментарий
20.04.2021 15:11 Ответить
Мама слуги народа? Обычные люди мрут пачками,никто вертолеты не присылает.
показать весь комментарий
20.04.2021 15:18 Ответить
инфарт случился непосредственно от перелёта?
показать весь комментарий
20.04.2021 15:33 Ответить
 
 