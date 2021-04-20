На Львовщине вертолетом эвакуировали в больницу женщину с инфарктом, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

19 апреля, в рамках Единого аэромедицинской пространства, вертолет ЕС-145 Еврокоптер доставил 46-летнюю женщину из города Турка на Львовщине, во Львовский городской клинической больницы скорой помощи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Учитывая диагноз - острый инфаркт миокарда, женщине понадобилась срочная помощь. Наземным транспортом оперативно добраться из отдаленного горного городка в областной центр достаточно проблематично, поэтому было принято решение привлечь для транспортировки вертолет ГСЧС с медицинским модулем. С 1 апреля он находится на постоянном дежурстве на Львовщине для предоставления екстроннои помощи населению шести западных областей", - говорится в сообщении.

После приземления на взлетной площадке Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи женщина была передана врачам.

Напомним, ранее, 9 апреля, вертолет ЕС-145 Еврокоптер совершил посадку во Львове, куда из города Турка Львовской области транспортировал 79-летнюю женщину с инсультом. На следующий день, 10 апреля, вертолет ГСЧС доставил пострадавшего в ДТП мужчину с политравмой из города Броды, а 12 апреля вертолет доставил еще одного тяжелобольного пациентку в больницу Львова.

