Вакцина CoviShield может быть заменена корейским или другим аналогом, - Ляшко. ВИДЕО

Хотя Индия приостановила поставки препарата Covishield, в том числе и в Украину, украинцы, которых привили этой вакциной, вторую дозу получат.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Вакцина AstraZeneca, изготовленная на индийской, на корейской или на европейской площадках - это один и тот же продукт, но с разными названиями. Эта вакцина взаимозаменяема. Именно поэтому без разницы, как их комбинировать: какую вводить как первую дозу, какую - как вторую или вакцинировать одной и той же. Невзаимозаменяемые вацины - это, например, Pfizer с Covishield, Sinovac с AstraZeneca", - объяснил санврач.

По его словам, вторая партия препарата "скорее всего будет". Украина законтрактовала 2 миллиона доз Covishield, но получила только 500 тыс. Минздрав ожидает, что в течение апреля-мая поставки возобновятся.

