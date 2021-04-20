РУС
Вакцина CoviShield может быть заменена корейским или другим аналогом, - Ляшко. ВИДЕО

Хотя Индия приостановила поставки препарата Covishield, в том числе и в Украину, украинцы, которых привили этой вакциной, вторую дозу получат.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Вакцина AstraZeneca, изготовленная на индийской, на корейской или на европейской площадках - это один и тот же продукт, но с разными названиями. Эта вакцина взаимозаменяема. Именно поэтому без разницы, как их комбинировать: какую вводить как первую дозу, какую - как вторую или вакцинировать одной и той же. Невзаимозаменяемые вацины - это, например, Pfizer с Covishield, Sinovac с AstraZeneca", - объяснил санврач.

По его словам, вторая партия препарата "скорее всего будет". Украина законтрактовала 2 миллиона доз Covishield, но получила только 500 тыс. Минздрав ожидает, что в течение апреля-мая поставки возобновятся.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня-завтра к процессу вакцинации препаратом Pfizer присоединятся все регионы Украины, - Ляшко

Автор: 

вакцина (3815) Ляшко Виктор (1369) COVID-19 (18611) AstraZeneca (141)
Сортировать:
А "министр" Степанов чего сидит в Украине? Пусть берет кравчучку и валит к индусам. Или такой откат сбил, что второй раз ехать уже стыдно?
показать весь комментарий
20.04.2021 10:08 Ответить
Знайшли ще якийсь шмурдяк з відкатом.
показать весь комментарий
20.04.2021 10:12 Ответить
Сегодня утром в троллейбусе
-Шановна,де Ваша маска?
-Где,где-в песте...
И достала маску-фуфло...
показать весь комментарий
20.04.2021 10:12 Ответить
Киргизьким аналогом.
https://www.5.ua/dv/tresh/242407 У КИРГИЗСТАНІ "ЛІКУЮТЬ" ХВОРИХ НА COVID-19 ОТРУЙНОЮ РОСЛИНОЮ ЗА РЕЦЕПТОМ ПРЕЗИДЕНТА
показать весь комментарий
20.04.2021 11:57 Ответить
Главное - говорить, не останавливаясь. Желательно, разное в каждом выступлении.
показать весь комментарий
20.04.2021 12:41 Ответить
 
 