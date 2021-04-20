Вакцина CoviShield может быть заменена корейским или другим аналогом, - Ляшко. ВИДЕО
Хотя Индия приостановила поставки препарата Covishield, в том числе и в Украину, украинцы, которых привили этой вакциной, вторую дозу получат.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Вакцина AstraZeneca, изготовленная на индийской, на корейской или на европейской площадках - это один и тот же продукт, но с разными названиями. Эта вакцина взаимозаменяема. Именно поэтому без разницы, как их комбинировать: какую вводить как первую дозу, какую - как вторую или вакцинировать одной и той же. Невзаимозаменяемые вацины - это, например, Pfizer с Covishield, Sinovac с AstraZeneca", - объяснил санврач.
По его словам, вторая партия препарата "скорее всего будет". Украина законтрактовала 2 миллиона доз Covishield, но получила только 500 тыс. Минздрав ожидает, что в течение апреля-мая поставки возобновятся.
