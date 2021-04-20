Ткач о вечеринке "слуги народа" Тищенко: Зеленский опять ничего не скажет, как это было с рестораном "Велюр"? ВИДЕО

Представители власти в скандале с вечеринкой "слуги народа" Николая Тищенко сделали паузу и ждут достаточно ли на этот раз будет доказательств.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

"Когда я стоял на набережной и смотрел как заместитель руководителя фракции "Слуги народа" в окружении гостей прыгает на балконе пятизвездочного отеля, смотря на праздничный салют ко Дню рождения своей жены, я начал вспоминать статистику которую большинство из вас тоже видит каждый день. Так за трое суток до дня рождения жены Тищенко было 42 745 случаев заражения и 1 128 смертей из-за Ковид-19. Ни один из нескольких десятков гостей пришедших на праздник к заместителю руководителя фракции "Слуги народа" не надел маску, когда заходил в гостиницу. Дальше без масок они поедут по магазинам, на заправки, будут гулять парками. А дальше новая статистика. Гарантирует ли господин заместитель руководителя фракции "Слуги народа", что никто из них не заболел во время празднования? Гарантирует ли, что никто из них не заразит или как следствие не убьет никого из окружающих? Нет. Заместитель руководителя фракции "Слуги народа" не может гарантировать. Он второй локдаун демонстрирует, что его жизнь ценнее жизни окружающих. Что его праздники и развлечения обязательнее за праздники и развлечения других людей. Он служит своим интересам и себе", - заявил Ткач.

"А я думал, что название партии "Слуга народа" имеет иной смысл. Главный "слуга народа" (или как его еще называют подчиненные "первый") опять ничего не скажет, как это было с рестораном "Велюр"? Опять сделает вид, что подобное поведение приемлемо для людей, которые представляют его партию, его фракцию и народ, избравший и его, и их? Опять даст понять, что куму руководителя Офиса Президента Ермака не только можно попасть в Верховную Раду, но и можно нарушать законы, пользуясь тем, что он в Верховной Раде? Ни для кого не секрет, что многие из тех, кого Владимир Зеленский за счет народа наделил властью, сейчас часто используют эту власть в свою пользу. Они уверены, что им за это ничего не будет. Таким людям я предлагаю посмотреть на то, что произошло со многими "лицвми, приближенными к императору" предыдущих каденции. Где они сейчас живут? И на что надеются? Я предлагаю посмотреть наш новый материал "Слуга нарушение карантина". И погуглить значение слова "нувориш". Пока представители власти по старой привычке сделали паузу и ждут достаточно ли на этот раз будет доказательств, мы продолжаем делать свою работу. "Весна покажет, кто где ... праздновал". И, кстати, салюты в Киеве тоже запрещены. Пока война", - резюмировал Ткач.

Ранее СМИ сообщали, что нардеп "Слуги народа" Николй Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

Напомним, в конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".



