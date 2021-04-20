РУС
13 315 61

Ткач о вечеринке "слуги народа" Тищенко: Зеленский опять ничего не скажет, как это было с рестораном "Велюр"? ВИДЕО

Представители власти в скандале с вечеринкой "слуги народа" Николая Тищенко сделали паузу и ждут достаточно ли на этот раз будет доказательств.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

"Когда я стоял на набережной и смотрел как заместитель руководителя фракции "Слуги народа" в окружении гостей прыгает на балконе пятизвездочного отеля, смотря на праздничный салют ко Дню рождения своей жены, я начал вспоминать статистику которую большинство из вас тоже видит каждый день. Так за трое суток до дня рождения жены Тищенко было 42 745 случаев заражения и 1 128 смертей из-за Ковид-19. Ни один из нескольких десятков гостей пришедших на праздник к заместителю руководителя фракции "Слуги народа" не надел маску, когда заходил в гостиницу. Дальше без масок они поедут по магазинам, на заправки, будут гулять парками. А дальше новая статистика. Гарантирует ли господин заместитель руководителя фракции "Слуги народа", что никто из них не заболел во время празднования? Гарантирует ли, что никто из них не заразит или как следствие не убьет никого из окружающих? Нет. Заместитель руководителя фракции "Слуги народа" не может гарантировать. Он второй локдаун демонстрирует, что его жизнь ценнее жизни окружающих. Что его праздники и развлечения обязательнее за праздники и развлечения других людей. Он служит своим интересам и себе", - заявил Ткач.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вечеринка "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

"А я думал, что название партии "Слуга народа" имеет иной смысл. Главный "слуга народа" (или как его еще называют подчиненные "первый") опять ничего не скажет, как это было с рестораном "Велюр"? Опять сделает вид, что подобное поведение приемлемо для людей, которые представляют его партию, его фракцию и народ, избравший и его, и их? Опять даст понять, что куму руководителя Офиса Президента Ермака не только можно попасть в Верховную Раду, но и можно нарушать законы, пользуясь тем, что он в Верховной Раде? Ни для кого не секрет, что многие из тех, кого Владимир Зеленский за счет народа наделил властью, сейчас часто используют эту власть в свою пользу. Они уверены, что им за это ничего не будет. Таким людям я предлагаю посмотреть на то, что произошло со многими "лицвми, приближенными к императору" предыдущих каденции. Где они сейчас живут? И на что надеются? Я предлагаю посмотреть наш новый материал "Слуга нарушение карантина". И погуглить значение слова "нувориш". Пока представители власти по старой привычке сделали паузу и ждут достаточно ли на этот раз будет доказательств, мы продолжаем делать свою работу. "Весна покажет, кто где ... праздновал". И, кстати, салюты в Киеве тоже запрещены. Пока война", - резюмировал Ткач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Кум Ермак отмажет Тищенко перед Зеленским так же, как отмазал Татарова", - Шабунин

Ранее СМИ сообщали, что нардеп "Слуги народа" Николй Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

Напомним, в конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Ткач о вечеринке слуги народа Тищенко: Зеленский опять ничего не скажет, как это было с рестораном Велюр? 01
Ткач о вечеринке слуги народа Тищенко: Зеленский опять ничего не скажет, как это было с рестораном Велюр? 02

Автор: 

Зеленский Владимир (21990) праздник (1693) фейерверк (53) Ткач Михаил (140) Слуга народа (2668) Ермак Андрей (1314) Тищенко Николай (338) локдаун (294)
Топ комментарии
+27
ну у вас же Порошенко завжди і в усьому повинен був реагувати
20.04.2021 11:10 Ответить
+26
Плюсую. Реагировать президенту надо только на собачку из Уханя и марсоход НАСА.
20.04.2021 11:11 Ответить
+23
ПНХ, ЗЕбіл. Тебе забув спитати
20.04.2021 11:14 Ответить
Безусловно, президент должен лично реагировать на все случаи нарушения карантина, да Ткач? Абы в муку пукнуть, сенсация нужна...
20.04.2021 11:08 Ответить
ну у вас же Порошенко завжди і в усьому повинен був реагувати
20.04.2021 11:10 Ответить
Работай не отвлекайся...
20.04.2021 11:11 Ответить
ПНХ, ЗЕбіл. Тебе забув спитати
20.04.2021 11:14 Ответить
агрессивный какой ботяра
20.04.2021 11:16 Ответить
самокритично ты про себя
20.04.2021 11:19 Ответить
Плюсую. Реагировать президенту надо только на собачку из Уханя и марсоход НАСА.
20.04.2021 11:11 Ответить
Зачем на все. Все не надо. Но какую-нибудь забавную сценку в добавление к салюту мог бы и сыграть.
20.04.2021 11:11 Ответить
ну, почему...почему ты такой идиот?! я тебя расспамлю что б твой идиотизм всем был виден!
20.04.2021 11:16 Ответить
Ага, просто лицемерные мрази... это если бы фитнес-клуб Порошенко вот это другое дело. А беспредел животных из "слуг урода" это конечно не его дело, он тут не причем.
20.04.2021 11:54 Ответить
А чому ні? Це його партійний член...
20.04.2021 12:00 Ответить
На цих сенсаціях ми зараз маємо некомпетентного президента - зедебіла! 73% вже перднули, тепер половина жаліє, а інша ще вірить у порожність зеленої думки.
20.04.2021 12:11 Ответить
А кто такой Ткач? Подзабылся. Политический деЯтель?
20.04.2021 11:13 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
20.04.2021 11:17 Ответить
Вєчєріночка так вєчєріночка.
20.04.2021 11:13 Ответить
Их избрал "мудрый"нарид. Имеют право! Они бы "голову положили защищая Крым", но были очень заняты, предводитель в Москве с шапито колесил, Котлета резиновых женщин сортировал для зебилов. Но! Вместе делали доброе и нужное лело!
20.04.2021 11:13 Ответить
Як на мене,то цю грьобану "слугу народу" вже давно потрібно перейменувати на "ворог народу".
20.04.2021 11:14 Ответить
Бояре гуляют, холопы радуются. Да, зеленые?
20.04.2021 11:15 Ответить
Боты, поймите, не важно в этой ситуации Порошенко, Зеленский, *********.. Президент должен реагировать на случаи нарушения карантина? вы понимаете масштаб? Может президенту на ДТП выезжать, что бы лифт отремонтировали... И так этот совок уже подпаивал, то дет сад открывают, то Бтр вручают... Журнчалюжка сенсацию нашел....
20.04.2021 11:25 Ответить
Мудак ты, Саша. Платный МУ-ДАК.
20.04.2021 11:34 Ответить
Нет, президент не должен реагировать на нарушение карантина. Он должен оказать влияние на членов своей партии. Ну нельзя призывать к соблюдению карантина его нарушая. Нельзя призывать жить честно, обманывая других и т.д.
Нужно почистить свою партию. Шлак всегда всплывает на поверхность.
20.04.2021 11:36 Ответить
Да, на вопиющее, демонстративное, рецидивное нарушение карантина, установленного кабмином, не просто дядей, а ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ ФРАКЦИИ преЗедента в парламенте, президент должен реагировать.
20.04.2021 11:37 Ответить
Согласен... на все подряд реагировать он не должен... но остепенить того кого "приручил" он должен (если не он то кто?)! а он только молчит. В европе уже б давно депутат извинился и ушел бы в отставку, а Коле все (и на всех) пох...
20.04.2021 11:48 Ответить
асфальта на салют явно не жалеют,катлету в президенты, зэбилы!
20.04.2021 11:28 Ответить
Зато Кличко хочет чтоб по всей стране ввести локдаун. У себя в Киеве порядок навести может и хочет чтоб вся Украина сидела без работы
20.04.2021 11:29 Ответить
Кличко должен следитьлично за соблюдением карантина или аваковцы, на которых выделяются миллиарды?
20.04.2021 11:39 Ответить
Кличко может аннулировать разрешение на занятие предпринимательской деятельностью в місті Києві хотябы
20.04.2021 12:34 Ответить
Кличко хоче землю дерибанити, щоб люди дома сиділи і не заважали...
20.04.2021 11:58 Ответить
Я думаю, что все гости Тищенко уже от Ковида привиты.
20.04.2021 11:33 Ответить
Якщо через 6-12 місяців відкинуть копита, то таки дійсно щеплені.
20.04.2021 21:02 Ответить
тю, а чё, нариду нравиться усё
20.04.2021 11:39 Ответить
Радио Свобода. Америке явно не нравится Зеленский. Пусть еще чего-нибудь потребует от Байдена.
20.04.2021 11:47 Ответить
russian asshole, go home!
20.04.2021 12:37 Ответить
Катлета ЗЕшкварит не по детски...
20.04.2021 11:47 Ответить
Зеленский срочно созывает РНБО, одна из основных повесток дня "Борьба с вечеринками. Персональные санкции в отношении топ 10 организаторов вечеринок"
20.04.2021 11:51 Ответить
Зашквар зелених ідіотів. Сподіваюся, їх скоро не стане...зовсім.
20.04.2021 11:56 Ответить
І рейтинги не дуже падають, дивуюсь насєлєнію. Їм таке подобається?
20.04.2021 11:57 Ответить
Они уже давно упали до минимума. Остался только ядерный электорат и центр разумкова).
20.04.2021 15:40 Ответить
«Друзьям - всё, врагам - закон» ...
Ткач про вечірку "слуги народу" Тищенка: Зеленський знову нічого не скаже, як це було з рестораном "Велюр"? - Цензор.НЕТ 4310

..
20.04.2021 12:00 Ответить
лидер по лайкам "пнх зебил" Это пристанище ботов или характеристика нынешней публики цензора?
20.04.2021 12:04 Ответить
Кукловод с кнопкой)))) за так модно .... Бут получил свои за «цеферму»
20.04.2021 15:56 Ответить
а что может сказать малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат который на медне сам рекламировал туристические комплексы своего хозяина в Буковели и фоткался там с народом без маски???
20.04.2021 12:07 Ответить
Наказывать их нужно не за салюты и вечеринки,а за те идиотские законы которые они принимают,за те схемы бюджетного воровства в которых они участвуют и за крышевание себе подобных воров типа бени,ахметки и пучука,пьянки и салюты - это чепуха.
20.04.2021 12:15 Ответить
Просто когда простого человека начнут штрафовать за "карантин" нужно вспомнить КОНСТИТУЦИЮ
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Тоесть НЕ оштрафовали ВСЕХ кто был на шабаше, не имеете права штрафовать и меня. У нас нет "избирательного" правосудия.
По хорошему котлету выгнать. Не хватило мозгов по тихому все организовать?
20.04.2021 12:21 Ответить
а що квартальний янілох що-сь може там сказати?
20.04.2021 13:31 Ответить
Замнеться як і по "Велюру", недарма ж попа як у Кім.
20.04.2021 13:35 Ответить
Просто моральний урод,яких в нас дуже й дуже багато.
20.04.2021 13:35 Ответить
Iq= 💩
20.04.2021 15:58 Ответить
Напевно і цього разу за цю вечірку оштрафують адміністратора готелю на 30 тис грн
20.04.2021 13:47 Ответить
Цей штраф можна не платити. В суді легко оскаржується, бо де-юре в Україні немає карантину.
20.04.2021 21:01 Ответить
Мудрый нарит ходит в намордниках и закрывает свой мелкий бизнес))
20.04.2021 15:38 Ответить
Это Порошенко придумал провокацию - как и с судьёй чаусом - его, люди выкрали, что бы подставить членограя. А ведь многие верят, что именно так и было - быдло, билиать.
20.04.2021 18:23 Ответить
Жріте хохлобидло...
20.04.2021 18:33 Ответить
Маски - то одне. Котлета не знає,що у нас війна! І не совісно? Ублюдок і виродок.
20.04.2021 18:52 Ответить
Вот поэтому, и не только, не видать УКРАИНЕ членства в Евросоюзе и еще очень долго.Пока во власть будет избираться вот такое БЫДЛО,которое и сумело только наворовать чтобы влезть за счет этого во власть и только там оставаться безнаказанным.По всем цивилизованным правилам эта СКОТИНА тИЩЕНКО должен тут же САМ уйти в отставку.По ЦИВИЛИЗОВАННЫМ, не по УКРАИНСКИМ !!!!!!!!! И что значит: ПРЕЗИДЕНТ ДОЛЖЕН НАКАЗАТЬ ????? К нему применяемы только КАРАНТИННЫЕ ПРАВИЛА и только. Штраф,который он с УЛЫБКОЙ уплатит и продолжит БЫДЛЯЧИТЬ. А вы и дальше выбирайте этих ЧМОШНИКОВ.
20.04.2021 20:05 Ответить
Очередное чмо решило повеселить свою шлюшку...а зеленое сцыкло язык в жопу засунуло
20.04.2021 20:46 Ответить
А как должен реагировать зеленский, если он точно также праздновал свои "роковини" 25 января---такой же сходняк устроил, только не в ресторане , а на закрытой территории?
21.04.2021 00:59 Ответить
https://****.com/view/2r90xr Тищенко - Велюр - Лютий пи***ць
21.04.2021 01:08 Ответить
 
 