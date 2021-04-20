РУС
Украине нужно побороть поголовную коррупцию. Это инструмент, который использует Кремль, чтобы подорвать страну изнутри, - Нуланд. ВИДЕО

Номинантка на должность заместителя государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что российские власти используют коррупцию, чтобы подорвать Украину изнутри и подкупать чиновников.

Об этом сообщает Голос Америки, передает Цензор.НЕТ.

"Первое, что нужно Украине, чтобы быть прочным, стабильным и суверенным государством, это побороть поголовную коррупцию. Соединенные Штаты приложили много усилий для этого. Но коррупция - это инструмент, который использует Кремль, чтобы подорвать Украину изнутри и подкупать чиновников. Поэтому это в наших общих интересах работать над решением этих проблем. Поддержка Украины Конгрессом важна, но они сами должны предпринять определенные шаги, чтобы пройти этот путь", - заявила Нуланд в ходе слушаний в Сенате по ее утверждению в должности.

По ее словам, США и Европа должны выступить единым фронтом в усилиях по сдерживанию России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден предлагает Сенату назначить Нуланд замгоссекретарем Госдепа

"Я думаю, мы сделали очень важный шаг, приняв мощный пакет санкций и мер, которые включают закрытие для России доступа к нашим финансовым рынкам... США могут противодействовать России в одиничку, но это неразумная политика. Мы сильнее, когда мы это делаем вместе. Я была очень довольна, когда канцлер Меркель объявила параллельное, очень мощное предупреждение Путину относительно его агрессии в отношении Украины и накопления сил. Мы должны продолжать разрабатывать санкционные пакеты вместе", - сказала Нуланд.

Нуланд подчеркнула, что США и партнеры должны сделать все возможное, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

"Это не только плохой проект для Германии и Европы. Он нарушает их собственную политику в отношении окружающей среды, энергетическую политику, направленную на развитие зеленых технологий. Он углубляет их зависимость от России в то время, когда Москва перевооружается вокруг и внутри Украины, позволяет Навальному угасать в тюрьме. Я думаю, мы должны использовать все инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы остановить строительство этого трубопровода перед его завершением. Мы должны давить на правительство Германии сделать то же самое. Я была довольна увидеть мощное предупреждение со стороны Меркель Путину относительно его вооружений в Украине. Ничто не направит более мощный сигнал Путину, чем остановка этого проекта. Я думаю, мы должны направить этот сигнал. В случае моего утверждения в должности это будет моим ключевым и актуальным приоритетом", - заявила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Вашингтон не забудет об аннексии Крыма. Это просто невозможно", - экс-помощник госсекретаря США Нуланд о политике Байдена по отношению к РФ. ВИДЕО

Отметим, что Нулад курировала вопросы Украины в Госдепартаменте при администрации Барака Обамы во время Революции Достоинства и после нее. В случае утверждения в Сенате Нуланд будет отвечать в Госдепе за политические вопросы.

Госдепартамент США (1878) коррупция (8635) россия (97292) США (27941) Северный поток (1463) Нуланд Виктория (314) Сенат США (528)
+12
Украине нужно побороть поголовную коррупцию. Это инструмент, который использует Кремль, чтобы подорвать страну изнутри, - Нуланд - Цензор.НЕТ 3879
20.04.2021 12:11 Ответить
+6
Она шо 1+1 не смотрит? А то б знала шо зеленский всю корруцию поборол.
20.04.2021 12:11 Ответить
+6
Нуланд - порохоботка якась.
20.04.2021 12:12 Ответить
Зеля , это уже не смешно .
20.04.2021 12:09 Ответить
коррупцию кремль использует по всей Европе:

чего стоят Шредер и новоявленная министр иностранных дел Австрии Шноркель
20.04.2021 14:22 Ответить
100% !!!
20.04.2021 12:09 Ответить
та здрасьте Вам!
преЗЕ еще в прошлом году поборол коррупцию...ну шож Вы так? (с козырей заходите))))
20.04.2021 12:11 Ответить
Это скрытый намек - пошли на*!
20.04.2021 12:11 Ответить
Украине нужно побороть поголовную коррупцию. Это инструмент, который использует Кремль, чтобы подорвать страну изнутри, - Нуланд - Цензор.НЕТ 3879
20.04.2021 12:11 Ответить
Воши смеются над попытками их вычесать !
20.04.2021 12:18 Ответить
Она шо 1+1 не смотрит? А то б знала шо зеленский всю корруцию поборол.
20.04.2021 12:11 Ответить
Прямо сейчас висит на УКРНЕТе:
11:57
https://www.rbc.ua/rus/news/germaniya-prinyala-reshenie-polzu-severnogo-1618909019.html Германия приняла решение в пользу "Северного потока-2", - Меркель (РБК-Україна)
А о коррупции... если бы только кремль... угу, как жы ж, шагу не ступить без неё.
20.04.2021 12:11 Ответить
Если зеленые победят на грядущих выборах, то сп-2 будет закрыт. Не нужно разгонять зраду.
20.04.2021 12:14 Ответить
Мандєльша двома твітами ,розжене корупцію к небеням !!!)))
20.04.2021 12:16 Ответить
Кто разгоняет??? Я дал ссыляк, на РБК-Украина. Есть претензии? Это к Данилову, пусть РБК-Украина закрывает.
20.04.2021 12:17 Ответить
Нуланд - порохоботка якась.
20.04.2021 12:12 Ответить
Как зебилы могут побороть корупцию, если они пришли к власти, только для того чтобы наживаться на коррупционных схемах, а потом "свалить из этой страны".
20.04.2021 12:12 Ответить
Тиць ,зеленою пикою в зелене лайно !!! ))))
20.04.2021 12:12 Ответить
ув. Виктория, пожалуйста, пришлите нам честного прокурора и пару честных судей - наши ни на что не годятся.
20.04.2021 12:13 Ответить
Лучше заберите наших нечестных куда-нибудь.
Пусть Илон Маск отправит их подымать коррупцию на Марс.
20.04.2021 12:18 Ответить
А так типа это норм, если бы не рашка. Почитайте новости на этом сайте, в Украине воруют буквально все. От бомжа до президента.
20.04.2021 12:13 Ответить
Боротьба корупціонерів з корупцією ,нагадує циркову вмставу-Боротьба нанайських хлопчиків !!!)))
20.04.2021 12:15 Ответить
Это не "коррупция", а кучмовская оккупация страны.
Банда Кучмы напоказ обворовывает и гнобит всю страну.
20.04.2021 12:17 Ответить
"Я была довольна увидеть мощное предупреждение со стороны Меркель Путину относительно его вооружений в Украине" - а еще меркель поддержала сп-2... Как-то так.
20.04.2021 12:31 Ответить
не сможем побороть коррупцию бо ежели поотрубываем эти головы то не останется ниодного управленца и жизнь в стране остановиться...
20.04.2021 12:32 Ответить
жаль но это так,и это на всех уровнях,как со стороны властей так и со стороны людей,неуплата налогов,разные схеми по минимизации налогов,неуплата разных платежей государству,коррупция на всех уровнях,взятки дают и берут, ну и потом люди хотят жить как в Европе... а государству откуда брать деньги на медицину,инфраструктуру,образование и так далее если власти воруют а народ не платит налоги,а налоги в любом государстве это самый важный источник доходов,вот и живем в нищей стране из за того что всем плевать на все,на законы,порядки и так далее
20.04.2021 12:40 Ответить
Украина не сможет побороть коррупцию. Украина и есть коррупция.
20.04.2021 12:44 Ответить
пришлите своих борцов...
20.04.2021 12:45 Ответить
Коррупция поборола Зеленского? Яка несподіванка! Хай йому грець, під@ру.
20.04.2021 12:51 Ответить
От недаром над Нуланд посмеиваются. Она совершенно не в курсе, что главный украинский коррупционер уже два года в отставке и коррупции не только в высших эшелоназ власти, но даже на таможне нет. И эта, с позволения сказать, кандидат на должность замгоссекретаря США будет учить жить нашего величайшего лидера современности?
20.04.2021 13:25 Ответить
Украине нужно побороть поголовную коррупцию. Это инструмент, который использует Кремль, чтобы подорвать страну изнутри, - Нуланд.
==========
Как же её побороть, если 73% дебилов вернули коррупцию?
20.04.2021 13:35 Ответить
бгг и тут ОН виноват, сидит в виде маленького сатаны на плече и шепчет - бери взятку...ну возьми взятку...деньги же халявные ! возьми взятку !
20.04.2021 13:39 Ответить
Нічого не міняється 11років - один за одним російські агенти міняють один одного.При цьому поповнюючі свої офшори за рахунок "розумногоукраїнськоговиборця".Порти віддали в концесію нехай заробляють корпораціі.На черзі укроборонпром і укрзалізниця, потім земля і от тоді вже заживем...
***
"Перше, що потрібно Україні, щоб бути міцною, стабільною та суверенною державною, це подолати поголовну корупцію. Сполучені Штати доклали велику кількість зусиль заради цього. Але корупція - це інструмент, який використовує Кремль, щоб підірвати Україну зсередини та підкупляти урядовців.Джерело: https://censor.net/ua/v3260839
20.04.2021 14:47 Ответить
 
 