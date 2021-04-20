Украине нужно побороть поголовную коррупцию. Это инструмент, который использует Кремль, чтобы подорвать страну изнутри, - Нуланд. ВИДЕО
Номинантка на должность заместителя государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что российские власти используют коррупцию, чтобы подорвать Украину изнутри и подкупать чиновников.
Об этом сообщает Голос Америки, передает Цензор.НЕТ.
"Первое, что нужно Украине, чтобы быть прочным, стабильным и суверенным государством, это побороть поголовную коррупцию. Соединенные Штаты приложили много усилий для этого. Но коррупция - это инструмент, который использует Кремль, чтобы подорвать Украину изнутри и подкупать чиновников. Поэтому это в наших общих интересах работать над решением этих проблем. Поддержка Украины Конгрессом важна, но они сами должны предпринять определенные шаги, чтобы пройти этот путь", - заявила Нуланд в ходе слушаний в Сенате по ее утверждению в должности.
По ее словам, США и Европа должны выступить единым фронтом в усилиях по сдерживанию России.
"Я думаю, мы сделали очень важный шаг, приняв мощный пакет санкций и мер, которые включают закрытие для России доступа к нашим финансовым рынкам... США могут противодействовать России в одиничку, но это неразумная политика. Мы сильнее, когда мы это делаем вместе. Я была очень довольна, когда канцлер Меркель объявила параллельное, очень мощное предупреждение Путину относительно его агрессии в отношении Украины и накопления сил. Мы должны продолжать разрабатывать санкционные пакеты вместе", - сказала Нуланд.
Нуланд подчеркнула, что США и партнеры должны сделать все возможное, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток-2".
"Это не только плохой проект для Германии и Европы. Он нарушает их собственную политику в отношении окружающей среды, энергетическую политику, направленную на развитие зеленых технологий. Он углубляет их зависимость от России в то время, когда Москва перевооружается вокруг и внутри Украины, позволяет Навальному угасать в тюрьме. Я думаю, мы должны использовать все инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы остановить строительство этого трубопровода перед его завершением. Мы должны давить на правительство Германии сделать то же самое. Я была довольна увидеть мощное предупреждение со стороны Меркель Путину относительно его вооружений в Украине. Ничто не направит более мощный сигнал Путину, чем остановка этого проекта. Я думаю, мы должны направить этот сигнал. В случае моего утверждения в должности это будет моим ключевым и актуальным приоритетом", - заявила она.
Отметим, что Нулад курировала вопросы Украины в Госдепартаменте при администрации Барака Обамы во время Революции Достоинства и после нее. В случае утверждения в Сенате Нуланд будет отвечать в Госдепе за политические вопросы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чего стоят Шредер и новоявленная министр иностранных дел Австрии Шноркель
преЗЕ еще в прошлом году поборол коррупцию...ну шож Вы так? (с козырей заходите))))
11:57
https://www.rbc.ua/rus/news/germaniya-prinyala-reshenie-polzu-severnogo-1618909019.html Германия приняла решение в пользу "Северного потока-2", - Меркель (РБК-Україна)
А о коррупции... если бы только кремль... угу, как жы ж, шагу не ступить без неё.
Пусть Илон Маск отправит их подымать коррупцию на Марс.
Банда Кучмы напоказ обворовывает и гнобит всю страну.
==========
Как же её побороть, если 73% дебилов вернули коррупцию?
***
"Перше, що потрібно Україні, щоб бути міцною, стабільною та суверенною державною, це подолати поголовну корупцію. Сполучені Штати доклали велику кількість зусиль заради цього. Але корупція - це інструмент, який використовує Кремль, щоб підірвати Україну зсередини та підкупляти урядовців.Джерело: https://censor.net/ua/v3260839