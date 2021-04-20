Украине нужно побороть поголовную коррупцию. Это инструмент, который использует Кремль, чтобы подорвать страну изнутри, - Нуланд. ВИДЕО

Номинантка на должность заместителя государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что российские власти используют коррупцию, чтобы подорвать Украину изнутри и подкупать чиновников.

Об этом сообщает Голос Америки, передает Цензор.НЕТ.

"Первое, что нужно Украине, чтобы быть прочным, стабильным и суверенным государством, это побороть поголовную коррупцию. Соединенные Штаты приложили много усилий для этого. Но коррупция - это инструмент, который использует Кремль, чтобы подорвать Украину изнутри и подкупать чиновников. Поэтому это в наших общих интересах работать над решением этих проблем. Поддержка Украины Конгрессом важна, но они сами должны предпринять определенные шаги, чтобы пройти этот путь", - заявила Нуланд в ходе слушаний в Сенате по ее утверждению в должности.

По ее словам, США и Европа должны выступить единым фронтом в усилиях по сдерживанию России.

"Я думаю, мы сделали очень важный шаг, приняв мощный пакет санкций и мер, которые включают закрытие для России доступа к нашим финансовым рынкам... США могут противодействовать России в одиничку, но это неразумная политика. Мы сильнее, когда мы это делаем вместе. Я была очень довольна, когда канцлер Меркель объявила параллельное, очень мощное предупреждение Путину относительно его агрессии в отношении Украины и накопления сил. Мы должны продолжать разрабатывать санкционные пакеты вместе", - сказала Нуланд.

Нуланд подчеркнула, что США и партнеры должны сделать все возможное, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

"Это не только плохой проект для Германии и Европы. Он нарушает их собственную политику в отношении окружающей среды, энергетическую политику, направленную на развитие зеленых технологий. Он углубляет их зависимость от России в то время, когда Москва перевооружается вокруг и внутри Украины, позволяет Навальному угасать в тюрьме. Я думаю, мы должны использовать все инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы остановить строительство этого трубопровода перед его завершением. Мы должны давить на правительство Германии сделать то же самое. Я была довольна увидеть мощное предупреждение со стороны Меркель Путину относительно его вооружений в Украине. Ничто не направит более мощный сигнал Путину, чем остановка этого проекта. Я думаю, мы должны направить этот сигнал. В случае моего утверждения в должности это будет моим ключевым и актуальным приоритетом", - заявила она.

Отметим, что Нулад курировала вопросы Украины в Госдепартаменте при администрации Барака Обамы во время Революции Достоинства и после нее. В случае утверждения в Сенате Нуланд будет отвечать в Госдепе за политические вопросы.