Глава ПАСЕ Дамс пригрозил Гончаренко дисциплинарными санкциями за выступление с простреленным на Донбассе украинским флагом. ВИДЕО
Президент ПАСЕ Хендрик Дамс остановил выступление нардепа Гончаренко и пригрозил дисциплинарными санкциями за то, что он показал простреленный флаг Украины, привезенный с Донбасса.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео опубликовал сам Гончаренко в Telegram.
"Во время сегодняшней сессии ПАСЕ шло обсуждение стратегических приоритетов Ассамблеи. Я решил напомнить о том, что в проекте доклада почему-то нет ни слова о территориальной целостности и суверенности государств-членов Совета Европы, о мирном разрешении конфликтов в Европе. И это в то время когда в Европе, на востоке Украины продолжается война", - говорится в сообщении.
"Я показал флаг Украины с дырками от российских пуль. Флаг бойца, который воевал на Донбассе. И после этого президент ПАСЕ Хендрик Дамс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями! ... Госпожа Меркель во время своего выступления сегодня напоминала, что ПАСЕ - это "совесть Европы". За сколько же российских серебреников продали эту совесть?" - добавил Гончаренко.
этот инцидент попадет в европейскую прессу, обязательно попадет, и заставит хоть кого-то задуматься.
Алексей, дави 3,14даров дальше !
В https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/pdf/Procedure/CodeOfConduct-RU.pdf кодексе поведения членов ПАСЕ нет ни слова о том, что во время выступления запрещено демонстрировать флаги или другую национальную символику. Глава ПАСЕ Дамс пригрозил Гончаренко дисциплинарными санкциями за выступление с простреленным на Донбассе украинским флагом
В начале дебатов право выступления получил украинский депутат Алексей Гончаренко (фракция ВР "Европейская солидарность"), которого уполномочила выступать политическая группа консерваторов. Он обратил внимание на то, что в документе отсутствуют упоминания о вооруженных конфликтах между государствами-членами СЕ.
Приоритеты.
Не понимаю, что там делать, как и в минске.... КПД за 7 лет - 0%
военно-экономическим,именно в такой последовательности,сначала военным..
які вбивають наших людей на Донбасі!
Деяким європейцям газпромівські , криваві гроші не пахнуть , на жаль !!
(Иоан.13:34) .... НУЖНО НАУЧИТЬСЯ У БОГА -- ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ ...И ВСЕ БУДЕТ НОРМАЛЬНО ....
проінституція втратила будь який сенс. Воно там щось тявкало про solving problems - можна глянути список проблем вирішених парє? Охоче гляну!
Если преуспеете, Запад сам вас попросит! А вы подумаете! Не унижайтесь,перестаньте быть просителем!
пока США не вмешались.
Браво Гончаренко, какой путь прошёл от ватника до патриота !
А вот у меркельши хозяин ***** с папочкой компромата по комсомольской работе и сексотству в штази....и это факт