22 438 96

Глава ПАСЕ Дамс пригрозил Гончаренко дисциплинарными санкциями за выступление с простреленным на Донбассе украинским флагом. ВИДЕО

Президент ПАСЕ Хендрик Дамс остановил выступление нардепа Гончаренко и пригрозил дисциплинарными санкциями за то, что он показал простреленный флаг Украины, привезенный с Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео опубликовал сам Гончаренко в Telegram.

"Во время сегодняшней сессии ПАСЕ шло обсуждение стратегических приоритетов Ассамблеи. Я решил напомнить о том, что в проекте доклада почему-то нет ни слова о территориальной целостности и суверенности государств-членов Совета Европы, о мирном разрешении конфликтов в Европе. И это в то время когда в Европе, на востоке Украины продолжается война", - говорится в сообщении.

"Я показал флаг Украины с дырками от российских пуль. Флаг бойца, который воевал на Донбассе. И после этого президент ПАСЕ Хендрик Дамс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями! ... Госпожа Меркель во время своего выступления сегодня напоминала, что ПАСЕ - это "совесть Европы". За сколько же российских серебреников продали эту совесть?" - добавил Гончаренко.

Автор: 

Топ комментарии
+73
МОЛОДЕЦ ГОНЧАРЕНКО!!! При всей моей несимпатии к нему внутри Украины, в ПАСЕ он просто НЕПОДРАЖАЕМ!!!
20.04.2021 13:25 Ответить
+59
нужно использовать все возможности, даже гнилого ПАСЕ!
этот инцидент попадет в европейскую прессу, обязательно попадет, и заставит хоть кого-то задуматься.

Алексей, дави 3,14даров дальше !
20.04.2021 13:40 Ответить
+56
Гончаренко защищает Украину в ПАСЕ слуги уродов обнимаются с лукашенкой.
Приоритеты.
20.04.2021 13:29 Ответить
МОЛОДЕЦ ГОНЧАРЕНКО!!! При всей моей несимпатии к нему внутри Украины, в ПАСЕ он просто НЕПОДРАЖАЕМ!!!
20.04.2021 13:25 Ответить
да, не симпатичен, но тут правильно сделал.
20.04.2021 13:33 Ответить
вполне себе симпатичный одессит. А что, слишком радикален для вас?
20.04.2021 13:53 Ответить
У нього у голові теж різна каша. І "дєди", і бандерівці. Тому ніякий він не радикал. Одеський радикал - Стерненко. А Гочюнчаренко просто має совість і гострий язик. І головне - патріотизм. Чого давно немає у "слуг".
20.04.2021 14:10 Ответить
З яких пір патріоти України радикали?В чому проявляється радикалізм Стерненка?
20.04.2021 16:04 Ответить
Бандера по-вашому ким був? А той же В'ячеслав Чорновіл?
20.04.2021 21:56 Ответить
ЦІКАВО СКІЛЬКИ РУБЛІВ СТОЇТЬ ХАРМС.
20.04.2021 14:36 Ответить
А внутри что не нравится?
20.04.2021 15:06 Ответить
Зачем тебе это, лапоть?
20.04.2021 15:07 Ответить
Тільки віслюкофілам Гончаренко не довподоби
20.04.2021 15:29 Ответить
А вы мужчина или женщина? Определения какие то женственные-симпатичен, не симпатичен...
20.04.2021 15:31 Ответить
Гончаренко слишком серьёзно относится к этой никчемной конторке,забитой еврослизняками.
20.04.2021 13:26 Ответить
нужно использовать все возможности, даже гнилого ПАСЕ!
этот инцидент попадет в европейскую прессу, обязательно попадет, и заставит хоть кого-то задуматься.

Алексей, дави 3,14даров дальше !
20.04.2021 13:40 Ответить
Гончаренко хотят "строго наказать" в ПАСЕ за демонстрацию флага Украины

В https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/pdf/Procedure/CodeOfConduct-RU.pdf кодексе поведения членов ПАСЕ нет ни слова о том, что во время выступления запрещено демонстрировать флаги или другую национальную символику. Глава ПАСЕ Дамс пригрозил Гончаренко дисциплинарными санкциями за выступление с простреленным на Донбассе украинским флагом

В начале дебатов право выступления получил украинский депутат Алексей Гончаренко (фракция ВР "Европейская солидарность"), которого уполномочила выступать политическая группа консерваторов. Он обратил внимание на то, что в документе отсутствуют упоминания о вооруженных конфликтах между государствами-членами СЕ.
20.04.2021 16:13 Ответить
Подстилки кацапские.
20.04.2021 13:27 Ответить
Отако гамно гейропа...
20.04.2021 13:27 Ответить
Гончаренко фрик рыгионовского разлива....Коньюктурщик на службе у Порошенко. Ему Украина до одного места как и его хозяину. Бабло и дерибан Одесской земли...вот его цель реальная. Ну в депутатах телипаться.
20.04.2021 13:28 Ответить
И Европе Украина только как рынок сбыта, источники сырья и дешёвая рабочая сила.
20.04.2021 13:30 Ответить
так їдь на росію, вона ж багатая
20.04.2021 13:32 Ответить
порохосрань уймись.
20.04.2021 13:35 Ответить
не грубіянь! а то запіню!
20.04.2021 13:37 Ответить
ты же реально знаешь что такое вещество Гончаренко!
20.04.2021 13:48 Ответить
я знаю хто ти- недоумок зєбільний.
20.04.2021 13:50 Ответить
ты убогое уколы не пропускай.
20.04.2021 13:53 Ответить
А Калаш це твоє прізвище, чи нік видуманий?
20.04.2021 13:54 Ответить
Ти, дурненьке, не змогло навіть літери правильно розставити у свойому ніку тому, що АЛКАШ це зовсім не калаш...
20.04.2021 15:53 Ответить
какой из тебя ринок сбыта, вата?
20.04.2021 13:33 Ответить
порохорвотное...ты тут под кучей ников рыгаешь.
20.04.2021 13:36 Ответить
Ти просто крестик. Тебя даже пнуть лень.
20.04.2021 13:42 Ответить
У партуї кловуна нема ні одного депутата такого рівня - одні корабельні сосниі сосуни.))
20.04.2021 13:31 Ответить
хотел бы дерибана сидел бы в фракции слуг.
20.04.2021 13:31 Ответить
а это неважно. Важно, что он показал их гнилую, лицемерную и продажную суть.
20.04.2021 13:34 Ответить
Гончаренко защищает Украину в ПАСЕ слуги уродов обнимаются с лукашенкой.
Приоритеты.
20.04.2021 13:29 Ответить
Как защищает?
20.04.2021 13:31 Ответить
Де море?
20.04.2021 13:34 Ответить
как мало нужно для того, чтобы рыгоанального ублюдка, редкую по мерзости гниду, ватника и просто падаль, ставленника и выкормыша витька януковоща, лозунгом которого "не дадим в обиду русский язык" была заклеена вся Одесса в 2010-м, записали в патриоты и защитники Украины: всего лишь пара никчемных шоу в ПАСЕ, в организации, которая является пустым местом на ряду с ОБСЕ и ООН.
20.04.2021 15:29 Ответить
Клоун клоунит опять...
20.04.2021 13:30 Ответить
Он наверное перепутал аудиторию ПАСЕ с Цензорнет.
20.04.2021 13:31 Ответить
Надо было вместе с союзниками и сочувствующими выходить из этой шлюшки конторки, когда они отменили санкции с рашки....
Не понимаю, что там делать, как и в минске.... КПД за 7 лет - 0%
20.04.2021 13:31 Ответить
Давненько п'яні кацапські солдати баб у Європі не гвалтували. Підзабули європейці "рюскіх асвабадітєлей"
20.04.2021 13:33 Ответить
Там, доречі і наші "допомагали"...
20.04.2021 13:37 Ответить
Глава ПАСЕ Дамс пригрозил Гончаренко дисциплинарными санкциями за выступление с простреленным на Донбассе украинским флагом - Цензор.НЕТ 3771
20.04.2021 13:39 Ответить
Глава ПАСЕ Дамс пригрозил Гончаренко дисциплинарными санкциями за выступление с простреленным на Донбассе украинским флагом - Цензор.НЕТ 8445
20.04.2021 13:38 Ответить
Молодець, Олексій! Все сказав вірно!
20.04.2021 13:34 Ответить
А этот ушлепок и слушать не хочет что Путин убивает украинцев...
20.04.2021 13:35 Ответить
Пора начинать делать ЯО.
20.04.2021 13:35 Ответить
Гнилое, продажное, бесполезное пасе!!! Контора, от которой никакого толку вообще нет!
20.04.2021 13:37 Ответить
******, подстилки и подельники людоедов!
20.04.2021 13:38 Ответить
Говорю и буду говорить, что Украине надо экономически интегрироваться с Европой, но союз, в т.ч. и военный надо иметь с США. Это единственный союзник Украины. В Европе слишком много рюзьге шлюх.
20.04.2021 13:39 Ответить
Украина,скандинавы,прибалты,поляки,чехи подтянулись,румыны,болгары,турки,грузины,азербайджан,казахстан - вот над таким союзом поработать бы..
военно-экономическим,именно в такой последовательности,сначала военным..
20.04.2021 13:44 Ответить
англичане тоже
20.04.2021 13:58 Ответить
Не понимаю людей, которым чем-то не нравится Гончаренко. У него хорошо "подвешен" язык, его выступления яркие, по делу, и на пользу Украине.
20.04.2021 13:41 Ответить
Язык "подвешен", только его округе в Одесской области ямы на дорогах скоро будут по пояс, а дела с больницами еще хуже
20.04.2021 13:52 Ответить
Да, особенно, когда он топил за Яныка и русский язык для одесситов, лол.
20.04.2021 13:53 Ответить
Гончаренко- популист. Ему все равно о чём болтаь и как болтать. Лишь бы его запомнили.
20.04.2021 13:56 Ответить
Гончаренко мені починає подобатись(дитяча невизначеність проходить) свідомість стає українською - аби не зіпсувався, бо у їх патрона( ЄС не партія - проект олігарха Порошенка) фракція ЄС у ВРУ - ширма для повернення влади, а для чого потрібна влада Порошенку - відомо...
20.04.2021 13:41 Ответить
То для чого потрібна влада Порошенку?
20.04.2021 13:45 Ответить
и все последние 25 лет во власти в разных партиях и на разных должностях. Исключительно нести благо для украинцев
20.04.2021 13:53 Ответить
...Исключительно нести благо для украинцев - при владі, на посадах і звичайно, щоб вони не забували - ділитись з ПАТРОНОМ, інакше кум відкриє справу... а потім(за гроші) - закриє...
20.04.2021 14:00 Ответить
Щоб тобі в конвертик, щось покласти.. А якщо ти колишня влада? Бо смак бабла, крім зарплати зрозумів... ; ) піднімав йому на вех дещо... і тоді югік закриватиме очі на журналістські розслідування і звернення активістів... А може ти вбивця - Ганзюк... ? Бо то тоже його люди...
20.04.2021 14:28 Ответить
Гончаренко Ляксей - красава. Євроіндюків ставить на місце не дивлячись на морду ліца.
20.04.2021 13:43 Ответить
вже цілком зрозуміло, що ніякої дієвої підтримки України з боку європейсів не буде!
20.04.2021 13:48 Ответить
А вы думаете зря им кацапы платят миллионы долларов "взносов"?
20.04.2021 13:53 Ответить
***, зустріч із реаліямі підпалила пердаки.
20.04.2021 13:54 Ответить
евроссук@
20.04.2021 13:56 Ответить
Глава ПАРЄ Дамс пригрозив Гончаренку дисциплінарними санкціями за виступ з простреленим на Донбасі українським прапором - Цензор.НЕТ 8880
20.04.2021 13:59 Ответить
Гончаренко мені починає подобатись(дитяча невизначеність проходить) свідомість стає українською - аби не зіпсувався, бо у їх патрона( ЄС не партія - проект олігарха Порошенка) фракція ЄС у ВРУ - ширма для повернення влади, а для чого потрібна влада Порошенку - відомо, для власного збагачення...
20.04.2021 14:08 Ответить
Порошенко лайно, Гончаренко лайно, згоден. Але, прошу уваги пана, Дамс ТЕЖ лайно, нікуди правди діти. А все це ПАРЕ абсолютно забюрократизована і продажня структура, якій насрати на все, окрім грошей на їх утримання. Подивіться на майже нульову відвідуваність засідать ПАРЕ по ключових питаннях европейської безпеки - прозрієте.
20.04.2021 14:14 Ответить
Евросуки? ********* там дохрена кого купила. Не нравится
20.04.2021 14:09 Ответить
бгггггг В тому нікчемному ПАРЕ вже давно насрали на всі ВЛАСНІ принципи - права людини, непорушність кордонів, право на життя, демократичні принципи організації влади, свободу віросповідання, якщо це стосується Росії, залишивши лише один неоголошений, але найважливіший - завжди лизати Росії дупу. Бо їм "вигідно співпрацювати", тобто просто гроші. Мерзота брехлива.
20.04.2021 14:10 Ответить
Ні у них починається те, що у нас було на початку 90х... Коли валізи з бабками по парламентам тягають не соромлячись нічого... Уявіть, вони спостерігають як в нас живуть - депутатики, колишні комсомоьці з копійошними зарплатами.. 3и поверхи, парк з 10и авто і т.д Так, що ми - ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТИ ВСЕЙ.. Зараз іде повна корумпізація ЄС
20.04.2021 14:21 Ответить
Уточнюю: у нас це і було, і продовжується. Хоча, об'єктивно, в ЕС корупції теж повно, якщо глянути не усереднено, а по конкретних країнах. Корупція це взагалі вроджена вада людського суспільства, але, якщо її рівень не контролювати жорстко в безпечних кордонах, вона пожре і згноїть усе - від добробуту людей до самої держави.
20.04.2021 14:25 Ответить
Наша і їхня відрізнялась, у них рух коштів легко - відстежувався( бо все на картках) а от президенти США в валізах( в великій кількості) з паРАШІ спочатку у нас, зараз активно в ЄС... Вони раніше на заході не розуміли і не бачили(крім фільмів) чемодан бабла... А у вас Волков( За ЕДУ) тягав їх по ВР - десятками...
20.04.2021 14:38 Ответить
геям з пасе пофіг в кого смоктати,тим паче за гроші,особисто мені така європа nahuj не потрібна !!! ми збудуємо свою державу з своєю культурою і традиціями,у нас для цього є все,а то європейські цінності,та Їх там вже давно немає одні моральні виродки,в них вже навіть відчуття самозбереження відсутнє!!!
20.04.2021 14:31 Ответить
Гончаренку подяка за щиру та відверту доповідь про украінські реалії та кремлівських окупантів ,
які вбивають наших людей на Донбасі!
Деяким європейцям газпромівські , криваві гроші не пахнуть , на жаль !!
20.04.2021 14:39 Ответить
Гончаренко мені починає подобатись(дитяча невизначеність проходить) свідомість стає українською - аби не зіпсувався, бо у їх патрона( ЄС не партія - проект олігарха Порошенка) фракція ЄС у ВРУ - ширма для повернення влади, а для чого потрібна влада Порошенку - відомо, для власного збагачення і повернення до влади колишніх соратників, з відпрацьованними схемами грабунку України
20.04.2021 14:44 Ответить
ИЗ БИБЛИИ -- 34 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга.
(Иоан.13:34) .... НУЖНО НАУЧИТЬСЯ У БОГА -- ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ ...И ВСЕ БУДЕТ НОРМАЛЬНО ....
20.04.2021 14:52 Ответить
Після повернення рашки до парє за гроші ця проінституція втратила будь який сенс. Воно там щось тявкало про solving problems - можна глянути список проблем вирішених парє? Охоче гляну!
20.04.2021 14:59 Ответить
Жги толерастов продажных!!!
20.04.2021 15:02 Ответить
Сколько можно проситься в дом, в который тебя не пускают?... Украине пора понять,что Запад ею манипулирует! Плюньте на этот Запад и займитесь наконец внутренними делами и прежде всего: экономикой, уровнем жизни, коррупцией и армией!
Если преуспеете, Запад сам вас попросит! А вы подумаете! Не унижайтесь,перестаньте быть просителем!
20.04.2021 15:07 Ответить
Как показывает практика ПАСЕ, ОБСЕ , Европарламент безполезные организации импотентов.
20.04.2021 15:17 Ответить
во время войны в Югославии в 90-годы и бровью не повела Европа, и европейские организации, когда рядом убивали, стреляли, вырезали тысячи людей. Были только призывы: ай-яй-яй, так нельзя!!
пока США не вмешались.
20.04.2021 18:45 Ответить
кацапські гроші роблять свою справу, на жаль... А Гончаренку респект !!!
20.04.2021 15:40 Ответить
Глава ПАРЄ Дамс пригрозив Гончаренку дисциплінарними санкціями за виступ з простреленим на Донбасі українським прапором - Цензор.НЕТ 6840
20.04.2021 17:46 Ответить
Любитель Путина Рік Даемс. Чи смажений кацапський півень ще не клюнув Бельгію?
Глава ПАРЄ Дамс пригрозив Гончаренку дисциплінарними санкціями за виступ з простреленим на Донбасі українським прапором - Цензор.НЕТ 1067
20.04.2021 15:41 Ответить
Глава ПАСЕ Дамс конченная гнида бесчеловечная и пособник фашизма затыкает рот украинцам за украинский флаг.
20.04.2021 15:59 Ответить
он фактически плюнул на украинский флаг, Украину и погибших украинцев!!!
20.04.2021 18:41 Ответить
ВО!! Проявили себя вовсе красе Ещё одни дебилы путинские и дармоеды и бездельники ЕВРОПЫ-это ПАСЕ!!
20.04.2021 18:04 Ответить
Надеяться нужно только на себя, тем чопорным европейцам по фиг что делается у соседей до тех пор пока это не коснется их самих.И когда коснется вот тогда будет поздно.
20.04.2021 18:16 Ответить
Глава ПАРЄ Дамс пригрозив Гончаренку дисциплінарними санкціями за виступ з простреленим на Донбасі українським прапором - Цензор.НЕТ 4018
Браво Гончаренко, какой путь прошёл от ватника до патриота !
20.04.2021 20:30 Ответить
Убери...шавка выполняет задачу поставленную хозяином...а хозяин сегодня у него говорит правильно...
А вот у меркельши хозяин ***** с папочкой компромата по комсомольской работе и сексотству в штази....и это факт
20.04.2021 20:37 Ответить
Гончаренко действительно молодец, давно за ним наблюдаю. Самый перспективный из молодых политиков Украины.
21.04.2021 00:14 Ответить
Гончаренко регулярно смажить не тільки нашу, а й європейську ватку. Правильно робить, бо задовбали вже своєю байдужістю до війни в Україні.
21.04.2021 00:32 Ответить
 
 