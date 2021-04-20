Глава ПАСЕ Дамс пригрозил Гончаренко дисциплинарными санкциями за выступление с простреленным на Донбассе украинским флагом. ВИДЕО

Президент ПАСЕ Хендрик Дамс остановил выступление нардепа Гончаренко и пригрозил дисциплинарными санкциями за то, что он показал простреленный флаг Украины, привезенный с Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео опубликовал сам Гончаренко в Telegram.

"Во время сегодняшней сессии ПАСЕ шло обсуждение стратегических приоритетов Ассамблеи. Я решил напомнить о том, что в проекте доклада почему-то нет ни слова о территориальной целостности и суверенности государств-членов Совета Европы, о мирном разрешении конфликтов в Европе. И это в то время когда в Европе, на востоке Украины продолжается война", - говорится в сообщении.

"Я показал флаг Украины с дырками от российских пуль. Флаг бойца, который воевал на Донбассе. И после этого президент ПАСЕ Хендрик Дамс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями! ... Госпожа Меркель во время своего выступления сегодня напоминала, что ПАСЕ - это "совесть Европы". За сколько же российских серебреников продали эту совесть?" - добавил Гончаренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины: РФ открыто подрывает усилия, направленные на установление мира