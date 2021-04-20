В некоторых школах могут продлить учебный год из-за карантина, - Минобразования. ВИДЕО

Начальник главного управления школьного образования Министерства образования и науки Юрий Кононенко заявил, что в некоторых школах могут продлить учебный год в июне из-за карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"По закону, учебный год в школах не должен длиться дольше 1 июля. Но в Украине сложилась такая традиция, все почему-то думают, что учебный год должен закончиться 25 мая, а для выпускных классов 30 мая. На самом деле это не так. И учитывая ситуацию, которая у нас была и сейчас продолжается, все зависит от учебных заведений. Эти 175 дней, обязательные для учебы, должны быть использованы учебными учреждениями, и каждое из них, каждая школа сама решает этот вопрос", - объяснил Кононенко.

Также он рассказал, многие ли школы будут вынуждены продлить учебный год.

"У нас в основном все идет по плану, так как дистанционное обучение - это все-таки одна из форм обучения, это абсолютно нормально в нынешних условиях. Но у нас есть школы, особенно в западных регионах Украины, где часто объявлялись чрезвычайные ситуации и продлевались каникулы. И возможно, именно там будет необходимость продлить обучение в июне. Это может касаться и других регионов. Решение об этом является прерогативой школы, это решает руководство", - отметил начальник главного управления школьного образования.

