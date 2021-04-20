РУС
8 051 22

Проект "Без цензуры": Коле можно все? Почему Зеленский должен наказать "слугу народа" Тищенко. ВИДЕО

Остро-социальный и полный возмущения выпуск "Без цензуры" о Николае Тищенко и новом "Велюре". То есть о вечеринке Тищенко в разгар локдауна и карантина.

Много заведений по всей стране не принимают гостей. В Киеве в общественный транспорт пускают только по спецпропускам. Но, как писал Оруэлл, некоторые звери равнее других. И в то время, когда от карантинных ограничений страдают наиболее незащищенные, "слуги народа" показывают, кто в доме хозяин и кто в нашей стране ну ооочень "равнее других".

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Ранее СМИ сообщали, что нардеп "Слуги народа" Николй Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

Напомним, в конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

день рождения (396) карантин (16729) Слуга народа (2668) Тищенко Николай (338) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) локдаун (294)
Топ комментарии
+7
Если этого быка и сейчас не накажут серьезно, то можна всем открывать рестораны, кафе, кинотеатры. Если можна Коле-жопе, можно и всем.
20.04.2021 16:13 Ответить
+5
"Мастер и Маргарита" перечитайте у нас бал сатаны разгул нечести......
20.04.2021 16:14 Ответить
+5
У Коли Котлеты есть очень сильный компромат на Зе и его шоблу. Да и вообще они подельники по разворовыванию Украины.
20.04.2021 16:22 Ответить
Если этого быка и сейчас не накажут серьезно, то можна всем открывать рестораны, кафе, кинотеатры. Если можна Коле-жопе, можно и всем.
20.04.2021 16:13 Ответить
Ниможна, ибо Тищенко - хазяин жизни, а среднестатестический зебил - тупо никто
21.04.2021 09:48 Ответить
И только когда зебилы вместе и когда их 73 % только тогда они сила и способны сделать себя вместе
21.04.2021 09:49 Ответить
"Мастер и Маргарита" перечитайте у нас бал сатаны разгул нечести......
20.04.2021 16:14 Ответить
Точно. особенно эпизод в театре. Когда шмотки и деньги "на шару" раздавали Потом лохи голыми и босыми оказались
Проєкт "Без цензури": Колі можна все? Чому Зеленський повинен покарати "слугу народу" Тищенка - Цензор.НЕТ 6168
20.04.2021 16:30 Ответить
Наказать это второе. И при чем Зеленский? Что закон на колю не распространяется? И почему на это не было реакции своевременной, ведь даже салюты были, где была полиция тогда??? А во первых, депутатам нарушаюшим закон нечего делать в Раде от слова совсем, тоже касается и депутатского мандата. Вещи не совместимые. Хотя у нас зек был президентом даже , о чем это я....
20.04.2021 16:20 Ответить
У Коли Котлеты есть очень сильный компромат на Зе и его шоблу. Да и вообще они подельники по разворовыванию Украины.
20.04.2021 16:22 Ответить
КОЛЯ-ДОЛБОДЯТЕЛ
20.04.2021 16:28 Ответить
... Центру "СОЦИС" (SOCIS) на тему "Два роки президентства Володимира Зеленського. Як народ оцінює владу?".

У результаті 57,1% респондентів назвали її непрофесійною і дилетантською.
Ще 16,3% опитаних вважають її популістською.
Компетентною владу президента Зеленського назвали лише 12,1% опитаних.
А 14,6% не змогли відповісти на це запитання.
Також з'ясувалося, що в ставленні українців до влади домінують негативні емоції. Зокрема розчарування відчувають 44,8% респондентів, тривогу і страх - 22,1%, ненависть - 5,8%.
Надію зберігають 25,7% опитаних, симпатію - лише 4,1%. І тільки півтора відсотки відчувають гордість.
Загалом негативні емоції щодо нинішньої влади відчувають 72,6% опитаних, а позитивні - 31,3%.

20.04.2021 16:44 Ответить
"Слуга" Тищенко провів бенкет у Києві, плюючи на карантин. Інічого йому не буде, бо...
https://www.youtube.com/watch?v=tcjWBPp_JUU
20.04.2021 19:10 Ответить
Вот поэтому, и не только, не видать УКРАИНЕ членства в Евросоюзе и еще очень долго.Пока во власть будет избираться вот такое БЫДЛО,которое и сумело только наворовать чтобы влезть за счет этого во власть и только там оставаться безнаказанным.По всем цивилизованным правилам эта СКОТИНА тИЩЕНКО должен тут же САМ уйти в отставку.По ЦИВИЛИЗОВАННЫМ, не по УКРАИНСКИМ !!!!!!!!! И что значит: ПРЕЗИДЕНТ ДОЛЖЕН НАКАЗАТЬ ????? К нему применяемы только КАРАНТИННЫЕ ПРАВИЛА и только. Штраф,который он с УЛЫБКОЙ уплатит и продолжит БЫДЛЯЧИТЬ. А вы и дальше выбирайте этих ЧМОШНИКОВ.
20.04.2021 19:38 Ответить
ложили они на нас и тем более на наши, Ваши замечания. Зе сказал, что вокруг него друзья а кто с чем то не согласен, аферист, мошенник и вообще чмо.вот и вся суть нашего руководства
20.04.2021 20:11 Ответить
Ви зробили це разом! Тупе, бідне бидло вибрало нахабне бидло при грошах. Огидно!
20.04.2021 21:49 Ответить
Дебільна назва відео. То що тепер нічого не святкувати, доки люди безсмертними не стануть?
21.04.2021 01:34 Ответить
Если он бультерьер, то должен есть собачий корм. Из лотка.
21.04.2021 04:42 Ответить
старый козел коля с молодой губошлепкой
21.04.2021 09:35 Ответить
Деревенское быдло
21.04.2021 10:23 Ответить
Одним словом - СКОТОБАЗА.
21.04.2021 10:30 Ответить
Проєкт "Без цензури": Колі можна все? Чому Зеленський повинен покарати "слугу народу" Тищенка - Цензор.НЕТ 579
21.04.2021 13:02 Ответить
..ну хоть все увидели эту его надувную ляльку, как он утверждает с инструкцией к ней, которую он готов надувать со всех сторон
21.04.2021 14:32 Ответить
 
 