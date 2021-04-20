Проект "Без цензуры": Коле можно все? Почему Зеленский должен наказать "слугу народа" Тищенко. ВИДЕО

Остро-социальный и полный возмущения выпуск "Без цензуры" о Николае Тищенко и новом "Велюре". То есть о вечеринке Тищенко в разгар локдауна и карантина.

Много заведений по всей стране не принимают гостей. В Киеве в общественный транспорт пускают только по спецпропускам. Но, как писал Оруэлл, некоторые звери равнее других. И в то время, когда от карантинных ограничений страдают наиболее незащищенные, "слуги народа" показывают, кто в доме хозяин и кто в нашей стране ну ооочень "равнее других".

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Ранее СМИ сообщали, что нардеп "Слуги народа" Николй Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

Напомним, в конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".