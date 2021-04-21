Для удовлетворительных темпов вакцинации нам нужна вакцина внутри страны, - Степанов. ВИДЕО
Украина ожидает восстановления поставок вакцин по контрактам, начиная с мая этого года.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Для того, чтобы темпы вакцинации были удовлетворительными и чтобы мы вышли на те показатели, на которые способна медицинская система - нам нужна вакцина внутри страны", - подчеркнул глава Минздрава.
По его словам, к сожалению, не существует аптек с вакциной, где мы могли бы прийти и купить.
"Мы ожидаем выполнения контрактов, заблаговременно заключенных Украиной и мы ожидаем именно на поставку этих вакцин. В том числе, и по инициативе COVAX. Должна восстановиться поставка вакцин по контрактам, начиная уже с мая этого года", - добавил Степанов.
епта.. а раньше степанов "думал" что нужна вакцинация ВНЕ страны?
типа - пусть в ЕС и США вакцинируются - авось на Украину подействует))
Щоб зробити 15 млн потрібно 1000 днів.
Це приблизно - 3 роки.
І це буде вакциновано всього 7,5 млн українців .
ЗА 3 РОКИ!!!
Це називається- Не тратьте дядьку сили - спускайтеся на дно!
Нахрена ви тратите державні( наші) гроші???