2 310 33

Для удовлетворительных темпов вакцинации нам нужна вакцина внутри страны, - Степанов. ВИДЕО

Украина ожидает восстановления поставок вакцин по контрактам, начиная с мая этого года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Для того, чтобы темпы вакцинации были удовлетворительными и чтобы мы вышли на те показатели, на которые способна медицинская система - нам нужна вакцина внутри страны", - подчеркнул глава Минздрава.

По его словам, к сожалению, не существует аптек с вакциной, где мы могли бы прийти и купить.

"Мы ожидаем выполнения контрактов, заблаговременно заключенных Украиной и мы ожидаем именно на поставку этих вакцин. В том числе, и по инициативе COVAX. Должна восстановиться поставка вакцин по контрактам, начиная уже с мая этого года", - добавил Степанов.

вакцина (3815) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611)
Топ комментарии
+11
Нет, не дурак, совсем не дурак .Дураки их выбрали в 2019 году, а он просто неумный ВОР и подонок по жизни.
21.04.2021 09:40 Ответить
+8
Да-да,выделить деньги на разработку и успешно их стырить.
21.04.2021 09:36 Ответить
+7
Для удовлетворительных темпов вакцинации нам нужна вакцина внутри страны.-Дайте в руке мне гармонь золотые планки.
21.04.2021 09:35 Ответить
Ну и дурак *** ....
21.04.2021 09:34 Ответить
Нет, не дурак, совсем не дурак .Дураки их выбрали в 2019 году, а он просто неумный ВОР и подонок по жизни.
21.04.2021 09:40 Ответить
до новых выборов все помрем
21.04.2021 10:02 Ответить
Для задовільних темпів вакцинації нам потрібна вакцина всередині країни, - Степанов - Цензор.НЕТ 3657
21.04.2021 15:15 Ответить
"Для удовлетворительных темпов вакцинации нам нужна вакцина внутри страны"...

епта.. а раньше степанов "думал" что нужна вакцинация ВНЕ страны?
типа - пусть в ЕС и США вакцинируются - авось на Украину подействует))
21.04.2021 13:29 Ответить
Если б он был дураком у него бы не было курточки за 620000 гривен Дураки это те кто проголосовали за зе...
21.04.2021 09:40 Ответить
Идите на х… ! Зе дерасты
21.04.2021 11:52 Ответить
Для удовлетворительных темпов вакцинации нам нужна вакцина внутри страны.-Дайте в руке мне гармонь золотые планки.
21.04.2021 09:35 Ответить
Мне интересно, к кому это Степанов все время обращается, рассказывая, что что-то там надо или что-то должно быть...К самому себе или воображаемому другу который за него должен все это сделать?! Когда ему надо пожрать или посрать, то он тоже речь толкает, что мол нужно обязательно посрать и чтоб обязательно колбаской...?
21.04.2021 09:51 Ответить
Для задовільних темпів вакцинації нам потрібна вакцина всередині країни, - Степанов - Цензор.НЕТ 3406
21.04.2021 10:53 Ответить
Да-да,выделить деньги на разработку и успешно их стырить.
21.04.2021 09:36 Ответить
Набор слов от недоумков.Слова типа будет ,скоро ,возможно ,скорей всего.поменяли на нам нужна! Почему в других странах вакцинация проводится согласно планов? В Албании,Сербии,Молдове и Грузии? Про цивилизованные страны типа Гондураса ,я уже молчу ,они вакцинируются файзером с 20 декабря 20 года!
21.04.2021 09:43 Ответить
У тебя дятла внутри страны сейчас есть более ДВУХ миллионов доз вакцин...а ты скот обеспечиваешь только 12000 вакцинаций в сутки....
21.04.2021 09:45 Ответить
причем, через полтора месяца и у этих двух млн доз начнет ЗАКАНЧИВАТЬСЯ СРОК ХРАНЕНИЯ...
21.04.2021 14:47 Ответить
Трепло, уже полгода втирает что вот вот вакцину поставят в достаточных количествах.
21.04.2021 09:46 Ответить
Чи є сенс говорити про власну вакцину, коли ця галузь в Україні абсолютна нерозвинена? Це ж не картоплю саджати: взяв і посадив. Це треба починати з нуля, на що піде багато місяців.
21.04.2021 09:46 Ответить
Так он и не говорит про свою вакцину, он все ждет поставок.))
21.04.2021 09:48 Ответить
Дійсно. Чекає
21.04.2021 09:49 Ответить
Долго думал кэп Очевидность.
21.04.2021 09:55 Ответить
а може спробувать через смартфон?
21.04.2021 10:00 Ответить
"Нам потрібна вакцинація всередині країни " Як це розуміти? А що він до цього вважав, що можна вакцинувати пінгвінів в Антарктиді і це допоможе припинити хворобу в Україні? А чи не краще Степанову виділити палату в павлівській лікарні і не слухати його бреднів. Взагалі, слідкуючи за висловлюванням тих чільників з міністерства ХВОРОБИ маю враження, що дурдом по них не плаче а вже ридає. Єдина країна в Європі( мабуть і в світі). яка повністю провалила вакцинацію -це Україна. Але чому дивуватися: ми також єдина країна з бувшого соцтабору, яка своїм першим президентом вибрала затятого комуняку та ворога України Кравчука. Їмо ці наслідки (вірніше послідки) до цього часу.
21.04.2021 10:13 Ответить
Циничное мудило, ДВА года эпидемия, оно только сейчас говорит о собственой вакцине. Осталось уточнить, эта вакцина "собственная" будет украинская, или перемаркированый спутиник?
21.04.2021 10:14 Ответить
Пока вами правят идиоты вроде Степанова, Украина так и будет резервацией а не страной
21.04.2021 10:20 Ответить
Нет клинической картины. Фейковая эпидемия
21.04.2021 10:23 Ответить
За день зробили 15 тис ін'єкцій .
Щоб зробити 15 млн потрібно 1000 днів.
Це приблизно - 3 роки.
І це буде вакциновано всього 7,5 млн українців .
ЗА 3 РОКИ!!!
Це називається- Не тратьте дядьку сили - спускайтеся на дно!
Нахрена ви тратите державні( наші) гроші???
21.04.2021 10:51 Ответить
Даешь! даешь! даешь! И нихрена никогда не делают.
21.04.2021 13:08 Ответить
Бл, да он просто ГЕНИЙ!
21.04.2021 13:29 Ответить
через год дошло уродам.
21.04.2021 13:42 Ответить
Хто про шо, а сраный про баню! А Степанову все не хватает денег на новое пальтишко. Купил бы сразу вакцину и не через Богатыревкие прокладки, можэет уже бы и все закончилось, как в Израиле.
21.04.2021 14:10 Ответить
Я Степанову морду бы набил, за всех умерших которые не дождались вакцины, **** и ТВАРЬ!!!!!
21.04.2021 14:53 Ответить
Клоун ваЗЕлиновский!!! нужно просто весь ваш Сброд во главе с малоПИД,,,роским нарко-Дэбилом и вашим хозяином беней заварить в дырявую баржу и отправить на Х,,,Й в свободное плаванье...
21.04.2021 15:29 Ответить
Твари больничный отдайте за январь..всё развалено никто ни за что не отвечает..так и раньше котилось но теперь в турбо режиме..
21.04.2021 15:32 Ответить
ИДИОТА КУСОК
21.04.2021 15:43 Ответить
 
 