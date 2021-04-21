Для удовлетворительных темпов вакцинации нам нужна вакцина внутри страны, - Степанов. ВИДЕО

Украина ожидает восстановления поставок вакцин по контрактам, начиная с мая этого года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Для того, чтобы темпы вакцинации были удовлетворительными и чтобы мы вышли на те показатели, на которые способна медицинская система - нам нужна вакцина внутри страны", - подчеркнул глава Минздрава.

По его словам, к сожалению, не существует аптек с вакциной, где мы могли бы прийти и купить.

"Мы ожидаем выполнения контрактов, заблаговременно заключенных Украиной и мы ожидаем именно на поставку этих вакцин. В том числе, и по инициативе COVAX. Должна восстановиться поставка вакцин по контрактам, начиная уже с мая этого года", - добавил Степанов.

