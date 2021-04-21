В Минздраве просят сообщать о случаях COVID-вакцинации вне очереди: Этого быть не должно. ВИДЕО

Министерство здравоохранения просит украинцев сообщать о случаях прививки от коронавируса вне очереди. Им необходимо обратиться в контактный центр министерства.

Об этом сегодня в ходе брифинга заявил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он напомнил, что Минздрав изменил подходы к процессу вакцинации, а именно относительно прививок публичных лиц.

"У нас в контактном центре вы можете оставить обращение. Если вы видели, что в том или ином регионе каким-то образом, на ваш взгляд, есть информация, что вакцинация идет не по плану, или прививки начинают делать всем подряд - пожалуйста, сообщите на контактный центр", - заявил замминистра.

Кучер подчеркнул, что так быть не должно.

"Мы разберемся с этим вопросом, поскольку этого не должно быть. Есть четкий план, утвержденный министерством, и по нему должно все двигаться", - сказал он.

