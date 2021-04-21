В Ивано-Франковской области испортили 492 дозы COVID-вакцины Covishield: медики не знали, как правильно набирать препарат из флакона, - ОГА. ВИДЕО
В ходе кампании по вакцинации в Украине в Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины Covishield. Это больше 80% потерянных доз во всей Украине.
Об этом в эфире областного телеканала "Галичина" заявил замдиректора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Дзьомбак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Сообщается, что с начала вакцинации на Прикарпатье утратили 492 дозы или 84% от всех потерянных доз в Украине. Например, Львовская область потеряла всего 17 доз.
По словам, Дзьомбака, это произошло из-за того, что во флаконах с Covishield нет градуировки, и медики не использовали оставшуюся дозу во флаконе, поскольку думали, что она меньше остальных.
"… мобильные бригады, которые проводят вакцинацию, они достаточно переживали, набирая в шприц дозу, чтобы это была полноценная доза для того, чтобы не снизить дозу и эффект от вакцинации. В настоящее время дополнительно проведено обучение… Этот вопрос уже закрыт", - подчеркнул он.
Он отметил, что когда во флаконе остается последняя доза, то кажется, что там меньше вакцины.
"И из-за боязни, что будет введена не та доза, то получилось так, что оставалось во флаконе. Больше всего переживалось, чтобы эти дозы ни были кому-то переданы. Здесь никаких злоупотреблений нет", - добавил чиновник.
