С погибшим на Донбассе воином 128-й ОГШБр Давидом Шартавой простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Вчера, 20 апреля, в городе Киев, на базе Грузинского национального легиона состоялась церемония прощания с Давидом Мурмановичем Шартавой (Дато), 1976 года рождения, уроженцем Грузии, старшим солдатом, военнослужащим 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 18 апреля в Донецкой области от смертельных ранений, полученных при обстреле позиций ВСУ из автоматических станковых гранатометов.
Об этом говорится в материале издания ArmiяInform, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам командира Мамуки Мамулашвили, Шартава был одним из лучших воинов легиона - отважным и умелым бойцом. А накануне гибели, будто что-то предчувствуя, прочитал стихотворение "Когда я умру".
Давид Шартава защищал Грузию еще в 2008 году во время российско-грузинской войны, участвовал в миротворческих миссиях в Иране, Афганистане. С 2016 защищал независимость Украины на Донбассе в составе Грузинского национального легиона. В дальнейшем - заключил контракт с 128-й ОГШБр.
У него остались жена и два сына.
