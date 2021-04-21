РУС
Контрразведка СБУ задержала наемника РФ: Сейчас террорист дает показания о российской агрессии. ВИДЕО

Контрразведчики Службы безопасности Украины в районе операции Объединенных сил разоблачили участника танкового батальона террористической организации "ДНР". Он планировал тайно посетить родственников на подконтрольной украинской власти территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что в незаконных вооруженных формированиях житель Лимана работал в службе обеспечения танкового батальона в оккупированном поселке Мичурино.

Сотрудники спецслужбы установили личность террориста при попытке въезда в Украину с территории РФ. Сейчас участник НВФ сотрудничает со следствием. Он предоставил важные указания на конкретные обстоятельства российской вооруженной агрессии и военного обеспечения РФ террористов "ДНР".

Мужчина сообщил СБУ об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ. Также он сдал собственные паспорта "ДНР" и РФ.

Сейчас следователи СБУ сообщили наемнику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Материалы готовятся к передаче в суд.

контрразведка (496) СБУ (20440) наемники рф (2105)
+30
Попался гад ! На пожизненное тварюку !!!
21.04.2021 16:18 Ответить
+17
и родственников надо допросить
21.04.2021 16:18 Ответить
+13
Ну никак хорькам без Украины не живется!
21.04.2021 16:30 Ответить
Попался гад ! На пожизненное тварюку !!!
21.04.2021 16:18 Ответить
Ну що Ви таке пишите. Традиційно буде все за принципом "понять и простить".
21.04.2021 16:56 Ответить
як шо пику замалювали..то так воно і буде
21.04.2021 17:13 Ответить
Піде на обмін !
22.04.2021 01:19 Ответить
ну вот и перешли красную линию - СБУ арестовало гаденышей
22.04.2021 00:42 Ответить
Лучше снять на видео, как Александрова с Егоровым, рассказавших, что они кацапские спецназовцы. Потом отдать в РФ - как и те двое, проживет очень не долго, или в подъезде своего дома зарежут или в Сирии в спину выстрелят.
22.04.2021 15:57 Ответить
и родственников надо допросить
21.04.2021 16:18 Ответить
И нардепов от ЗаЖОП, за которых родственники голосовали...
21.04.2021 23:07 Ответить
Кушать человеку хотелось...
21.04.2021 16:21 Ответить
буба обменяет на волшебный шампунь для рабиновича...
21.04.2021 16:22 Ответить
що ви курете , що таке вигадуєте ?
21.04.2021 16:25 Ответить
завидовать некрасиво...
21.04.2021 16:30 Ответить
ну а який шампунь? ))) рабіновичу доможе тільки пересадка волосся з його жопи
21.04.2021 16:35 Ответить
краще йому кулю пересадити: з калаша прямо у голову
22.04.2021 15:00 Ответить
Мразь...
21.04.2021 16:28 Ответить
Ну никак хорькам без Украины не живется!
21.04.2021 16:30 Ответить
а слепоглухонемая Бандаренка в упор росийских войск не видит!
22.04.2021 00:37 Ответить
И что же он там может такого секретного рассказать) смешно, блин. У нас война не сегодня - завтра, а они за геройство задержание какого то чела из тех обеспечения ставят в геройство... печалька
21.04.2021 16:42 Ответить
Мабуть по якість соляри і хто з наших олігархів її продає.
21.04.2021 17:17 Ответить
https://censor.net/ru/user/209328,ты видать не такой мудрый, как хочешь показаться, если не знаешь, что у нас война с москальной ордой уже 7 лет идет!
21.04.2021 20:27 Ответить
Война 7 лет. Спору нет. Но та, которая может начаться переплюнет ту, что идет 7 лет в 70 раз! Или ты не знаешь, какие силы кацапы стянули? И если они применят корабельные ракеты и авиацию, то что будет на передке и в нашем тылу? Пошел ты на х е р , знаток хренов
21.04.2021 21:21 Ответить
https://censor.net/ru/user/209328 а ты не писай кипятком, а то ноги ошпаришь!
22.04.2021 00:29 Ответить
а пули и снаряды не разбирают, где русские, украинцы или евреи, где ватники или патриоты.- всем достанется, как в Чечне
22.04.2021 00:40 Ответить
А ты о какой чеченской войне, первой или второй?) вообще сравнивать нас с Чечней глупо как то... Чечня очень маленькое государство! Воевать с Украиной это совсем другое. Пусть мы не такие жестокие, головы им не отрезаем... пока) но если доведут, то все будет! Будут им и звезды красные вырезаны на жопе, и яйки в горле! Так что мы долго раскачиваемся, но потом уже все, они крепко пожалеют
22.04.2021 09:55 Ответить
Заметьте - тут ни одного комента от русо-падали под фальшивыми Украинскими флажками кто шлет тысячи коментов обс.рая все руководство страны, вижжа при этом «Не пойду воевать за клоуна, и вы никто не ходите!!« Будьте прокляты руские крысы! Пусть сначала вы похороните своих выплятков а потом издохните все сами, проклятое сатанинское отродье!
21.04.2021 16:44 Ответить
За клоЗЕта ніхто воювати і не збирається. Воювати будемо за Україну та рідну землю. Не треба пересмикувати або плутати.
21.04.2021 16:58 Ответить
Именно так! Парни в 2014 и воевали не за потроха и олигархов, а за свои дома, свою землю, свою Батькивщину!
21.04.2021 21:23 Ответить
в смысле "ни одного"? Ты же есть для этого тут под фальшивым британским флагом. Любитель шпилей?
21.04.2021 17:21 Ответить
А ремешком, ремешком не пробовали?
21.04.2021 17:02 Ответить
А че морда скрыта, страна должна знать хероеф в лицо
21.04.2021 17:27 Ответить
Такі в нас толерасти на восьмий рік війни...
21.04.2021 22:48 Ответить
Видно на рахе вже зовсім погано що звірята почали масово мігрувати до рідного середовища ("среду обитания").
21.04.2021 18:33 Ответить
Если у нас АТО - однозначно террорист, а если война - изменник, предатель.
21.04.2021 20:16 Ответить
А могли б завербувати, і відпустити назад з умовою щоденних донесень - якщо дані будуть правдиві, то дати умовний термін.
Все ж таки він у обслузі був, фактично - в інтендантські службі, а не з автоматом в руках служив.
21.04.2021 20:38 Ответить
Що там про них доносити.

Не забываем оценку российского военного эксперта, полковник рассказал чистую правду набираем в ютубе:
"Полковник Шендаков. Армия РФ - Стадо в форме."
21.04.2021 21:10 Ответить
Беда чёрная на России!!!
В Украине минимальная зарплата 210 долларов, а в России только 166 долларов, при этом россияне лишены пенсий, так как средняя продолжительность жизни мужчин в РФ 65 лет. а пенсии также с 65 лет - это ГЕНОЦИД!
В Украине средняя зарплата 13 тыс. грн. (35 750 рублей), а в РФ в большинстве регионов меньше чем в Украине!!!
И это при том, что Украина покупает газ, нефть и прочие природные ресурсы, а РФ их продаёт, это невиданный грабёж россиян!
21.04.2021 21:13 Ответить
в Китае вообще нет пенсий, Рашка идет по пути Китая
22.04.2021 00:36 Ответить
 
 