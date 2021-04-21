Контрразведка СБУ задержала наемника РФ: Сейчас террорист дает показания о российской агрессии. ВИДЕО
Контрразведчики Службы безопасности Украины в районе операции Объединенных сил разоблачили участника танкового батальона террористической организации "ДНР". Он планировал тайно посетить родственников на подконтрольной украинской власти территории.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Установлено, что в незаконных вооруженных формированиях житель Лимана работал в службе обеспечения танкового батальона в оккупированном поселке Мичурино.
Сотрудники спецслужбы установили личность террориста при попытке въезда в Украину с территории РФ. Сейчас участник НВФ сотрудничает со следствием. Он предоставил важные указания на конкретные обстоятельства российской вооруженной агрессии и военного обеспечения РФ террористов "ДНР".
Мужчина сообщил СБУ об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ. Также он сдал собственные паспорта "ДНР" и РФ.
Сейчас следователи СБУ сообщили наемнику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Материалы готовятся к передаче в суд.
