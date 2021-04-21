РУС
20 165 47

"Вас били?" - "слуга народа" Гетманцев, споривший накануне о правописании слова "минет", вышел из ОП с медповязкой на носу. ВИДЕО

"Слуга народа" Даниил Гетманцев попал в курьезную ситуацию в тот момент, когда вышел из Офиса президента с небольшой медицинской повязкой на носу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Гетманцев случайно попал в кадр камеры, на которую говорил его коллега - исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский.

Он поздоровался с Дубинским и тот, заметив повязку, спросил: "Вас били?"На что Гетманцев, смеясь, ответил утвердительно и ушел.

Видео Дубина.ТБ

Напомним, что накануне в ответ на критику шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной, Гетманцев отреагировал замечанием по правописанию слова "минет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минет Путину, а не миньет: "Слуга народа" Гетманцев вступился за одиозных однопартийцев Шевченко и Тищенко

Автор: 

Гетманцев Даниил (416) Офис Президента (1828) Дубинский Александр (430)
+45
неудачная попытка минета?
21.04.2021 16:41 Ответить
21.04.2021 16:41 Ответить
+17
Не туда сунули.
21.04.2021 16:42 Ответить
21.04.2021 16:42 Ответить
+14
Кучка мелких гопников захватила власть в стране. Это, по-моему, самая позорная комедия в истории. Причем не только в нашей стране, но и вообще. Ничего подобного нигде не припомню.
21.04.2021 16:51 Ответить
21.04.2021 16:51 Ответить
неудачная попытка минета?
21.04.2021 16:41 Ответить
21.04.2021 16:41 Ответить
а может и не минета , на рабочем месте натёр бедолага
"Вас били?" - "слуга народа" Гетманцев, споривший накануне о правописании слова "минет", вышел из ОП с медповязкой на носу - Цензор.НЕТ 2464
21.04.2021 16:47 Ответить
21.04.2021 16:47 Ответить
А може навпаки - надто вдала? Затиснуло.
21.04.2021 16:48 Ответить
21.04.2021 16:48 Ответить
видимо кто-то слепой на Банковой Гетманцеву в нос сунул))
21.04.2021 16:49 Ответить
21.04.2021 16:49 Ответить
Або нанюзаний після пробіжки по білих доріжках.
21.04.2021 16:53 Ответить
21.04.2021 16:53 Ответить
Дали Гетманцеву в рот,
Отодрали в зад,
А затем наоборот
Депутат был рад
21.04.2021 19:40 Ответить
21.04.2021 19:40 Ответить
Хорошо что в нос попали,а могли бы и в рот
21.04.2021 20:00 Ответить
21.04.2021 20:00 Ответить
- Кому и кобыла невеста, - ответил дворник Тихон, охотно ввязываясь в разговор.(с)
21.04.2021 16:54 Ответить
21.04.2021 16:54 Ответить
поскользнулся во время исполнения минуэта
21.04.2021 17:37 Ответить
21.04.2021 17:37 Ответить
Яйцами настучали
21.04.2021 19:58 Ответить
21.04.2021 19:58 Ответить
Не туда сунули.
показать весь комментарий
21.04.2021 16:42 Ответить
21.04.2021 16:42 Ответить
21.04.2021 16:42 Ответить
Поки що ні. Але, здається, що вже дуже скоро...
21.04.2021 16:42 Ответить
21.04.2021 16:42 Ответить
Ходив робити мінєт. правильно.
21.04.2021 16:43 Ответить
21.04.2021 16:43 Ответить
Бывает. Особенно когда суешь свой нос туда куда не лезет.
21.04.2021 16:44 Ответить
21.04.2021 16:44 Ответить
орал? анал...
21.04.2021 16:44 Ответить
21.04.2021 16:44 Ответить
"какая разніца?"
21.04.2021 17:00 Ответить
21.04.2021 17:00 Ответить
табу!
бу-бу !
21.04.2021 17:38 Ответить
21.04.2021 17:38 Ответить
как же все хотят бить их... и не то что ногами, а увереннно!
21.04.2021 16:45 Ответить
21.04.2021 16:45 Ответить
киев странный город...румыны передвигаются без охраны...
21.04.2021 16:47 Ответить
21.04.2021 16:47 Ответить
Это у него маска на лице.
21.04.2021 16:50 Ответить
21.04.2021 16:50 Ответить
Кучка мелких гопников захватила власть в стране. Это, по-моему, самая позорная комедия в истории. Причем не только в нашей стране, но и вообще. Ничего подобного нигде не припомню.
21.04.2021 16:51 Ответить
21.04.2021 16:51 Ответить
Почему захватила? Их выбрали согласно законодательству Украины.
21.04.2021 16:53 Ответить
21.04.2021 16:53 Ответить
если так, то почему ты жалуешься в полицию на мошеников, которые тебя обманули?

вам не кажется, что т.н. выборы ЗЕбени был ЛОХОТРОН ?
21.04.2021 19:07 Ответить
21.04.2021 19:07 Ответить
Есть факты? Давай.
21.04.2021 19:34 Ответить
21.04.2021 19:34 Ответить
Видно врезался носом в лобок.
21.04.2021 16:52 Ответить
21.04.2021 16:52 Ответить
В клитерок)))
21.04.2021 21:50 Ответить
21.04.2021 21:50 Ответить
****.. яка важлива новина для воюючої країни, що задихається від COVIDу..
тошно..
21.04.2021 16:52 Ответить
21.04.2021 16:52 Ответить
Єрмак у всі щілини показав що таке міньєт.😁
21.04.2021 16:59 Ответить
21.04.2021 16:59 Ответить
Клоуни видають кожного дня по новій серії для серіалу "Слуга народу" наживо.
21.04.2021 17:10 Ответить
21.04.2021 17:10 Ответить
В кадре два нардепа и оба - редкие гниды !!!
21.04.2021 17:24 Ответить
21.04.2021 17:24 Ответить
Ідіот.
21.04.2021 17:24 Ответить
21.04.2021 17:24 Ответить
Мужик - да! Корабєльний сосунок!
21.04.2021 17:25 Ответить
21.04.2021 17:25 Ответить
В заголовке Гетманцев без "ь'. Это потому,что минет не миньет?
21.04.2021 17:30 Ответить
21.04.2021 17:30 Ответить
В заголовке Гетманцев без "ь'. Это потому,что минет не миньет?
21.04.2021 17:32 Ответить
21.04.2021 17:32 Ответить
Ну и шобла))) Пи@оры, клоуны, минетчики... Слуги-народы-Лакеи-уроды
21.04.2021 17:35 Ответить
21.04.2021 17:35 Ответить
он же заступился за тищенко, пытается тему перетянуть. Всё это х... на постном масле. Подонки объясните почему у нас законы для тех кто нарушил правил привоза авто, а не для законопослушных граждан. Которые платят налоги. А не хитро сделанные как евробляхеры
21.04.2021 17:39 Ответить
21.04.2021 17:39 Ответить
- орал?
-анал!)
21.04.2021 18:03 Ответить
21.04.2021 18:03 Ответить
Нет, ему пытались пояснить, как правильно. Нюанс в том, что, кто пытался это сделать и сам не до конца понимает, как правильно. В результате всегда страдает нос.
21.04.2021 18:20 Ответить
21.04.2021 18:20 Ответить
внеговлюбиласьвсяОдэсса......... да прыщ у него на носу блть ну и новости.... дэбилы.....бббл
21.04.2021 18:38 Ответить
21.04.2021 18:38 Ответить
Делал минет президенту. Но что то пошло не так.....или не туда.
21.04.2021 19:45 Ответить
21.04.2021 19:45 Ответить
Меж "сосен корабельных", "табу" и "баба да"
Гетманцев делает минет не тем и не туда
Теперь табло побито, но все ж ответа нет:
Что сделал он неправильно "минет" или "миньет"???
21.04.2021 21:06 Ответить
21.04.2021 21:06 Ответить
Дубіна тв
21.04.2021 21:14 Ответить
21.04.2021 21:14 Ответить
Як же ж опу нагадує януковоча, той теж любив бити відвідувачів свого кабінету. Кирпі перед його вбивством яйця відбив і багато інших його слуг жалілися на рукоприкладство. Цікаво хто там такий "боксер" - Єрмак, Подоляк чи може сам Зленський?
21.04.2021 21:46 Ответить
21.04.2021 21:46 Ответить
Дай такому делать минет - он и нос расшибёт.
22.04.2021 10:23 Ответить
22.04.2021 10:23 Ответить
Делал минет носом?
22.04.2021 12:43 Ответить
22.04.2021 12:43 Ответить
Після закінчення зе вакханалії треба їх не розпускати , а зібрати в один зоопарк . Відбою від туристів з всього світу не буде .
22.04.2021 13:14 Ответить
22.04.2021 13:14 Ответить
 
 