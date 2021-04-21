"Вас били?" - "слуга народа" Гетманцев, споривший накануне о правописании слова "минет", вышел из ОП с медповязкой на носу. ВИДЕО
"Слуга народа" Даниил Гетманцев попал в курьезную ситуацию в тот момент, когда вышел из Офиса президента с небольшой медицинской повязкой на носу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Гетманцев случайно попал в кадр камеры, на которую говорил его коллега - исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский.
Он поздоровался с Дубинским и тот, заметив повязку, спросил: "Вас били?"На что Гетманцев, смеясь, ответил утвердительно и ушел.
Видео Дубина.ТБ
Напомним, что накануне в ответ на критику шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной, Гетманцев отреагировал замечанием по правописанию слова "минет".
Топ комментарии
+45 Шрек Баблокат
показать весь комментарий21.04.2021 16:41 Ответить Ссылка
+17 Zelya Vsyo
показать весь комментарий21.04.2021 16:42 Ответить Ссылка
+14 Король Літр
показать весь комментарий21.04.2021 16:51 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Отодрали в зад,
А затем наоборот
Депутат был рад
бу-бу !
вам не кажется, что т.н. выборы ЗЕбени был ЛОХОТРОН ?
тошно..
-анал!)
Гетманцев делает минет не тем и не туда
Теперь табло побито, но все ж ответа нет:
Что сделал он неправильно "минет" или "миньет"???