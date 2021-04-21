"Вас били?" - "слуга народа" Гетманцев, споривший накануне о правописании слова "минет", вышел из ОП с медповязкой на носу. ВИДЕО

"Слуга народа" Даниил Гетманцев попал в курьезную ситуацию в тот момент, когда вышел из Офиса президента с небольшой медицинской повязкой на носу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Гетманцев случайно попал в кадр камеры, на которую говорил его коллега - исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский.

Он поздоровался с Дубинским и тот, заметив повязку, спросил: "Вас били?"На что Гетманцев, смеясь, ответил утвердительно и ушел.

Видео Дубина.ТБ

Напомним, что накануне в ответ на критику шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной, Гетманцев отреагировал замечанием по правописанию слова "минет".

