Украина и Зеленский - враги для России, а Лукашенко с Беларусью - холуи, - Кравчук. ВИДЕО

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук процитировал российского писателя Александра Солженицына, комментируя отношения России и Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кравчук заявил в эфире "Украина 24".

"У России, как писал Солженицын, нет друзей. У нее либо враги, либо холуи. Вот Украина с Зеленским для них враг, а Лукашенко с Беларусью - холуи. Вот вам две страны, две позиции российского руководства", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

По словам Кравчука, у него есть что сказать Кремлю, ссылаясь на их поэтов.

