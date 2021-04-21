Украина и Зеленский - враги для России, а Лукашенко с Беларусью - холуи, - Кравчук. ВИДЕО
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук процитировал российского писателя Александра Солженицына, комментируя отношения России и Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кравчук заявил в эфире "Украина 24".
"У России, как писал Солженицын, нет друзей. У нее либо враги, либо холуи. Вот Украина с Зеленским для них враг, а Лукашенко с Беларусью - холуи. Вот вам две страны, две позиции российского руководства", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.
По словам Кравчука, у него есть что сказать Кремлю, ссылаясь на их поэтов.
Топ комментарии
+36 Привет
21.04.2021 17:08
+24 Джура
21.04.2021 17:13
+17 Серый Вовк
21.04.2021 17:07
Ги. Петросян Ви наш.
"Жму руку, ногу, обнимаю, чмоки-чмоки..."- ваш Вова Зел.
Причём проститутка }{уйла, как и сам Кравчук.
В Беларуси одобрили законопроект об изменении прежнего закона "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органов государственной охраны". Его представлял министр внутренних дел Иван Кубраков, сообщает https://euroradio.fm/ru/prinyat-zakon-razreshayushchiy-smenu-vneshnosti-propagandista-za-gosudarstvennyy-schet "Еврорадио" .
По его словам, в прошлом году и в начале этого года в адрес милиционеров, судей поступали угрозы "в связи с исполнением ими служебных обязательств". Многие угрозы получали и "просто лица с гражданской позицией - учителя, артисты, журналисты" - люди, которые поддерживают действующую власть (в том числе пропагандисты).
Поэтому в законопроект внесено такое понятие, как иные лица, находящиеся под защитой, отметил министр.
Степень защиты будет определяться милицией с учетом степени угрозы.
"Кому-то достаточно, возможно, просто сменить место работы или место жительства, а кому-то необходимы изменения внешности, - говорит Кубраков. - Какие меры защиты применять к тому или иному лицу, будут определять сотрудники органов внутренних дел на основании анализа поступающих угроз".
Финансироваться это будет государством.
@ManOfNovember
Такого говнища не было даже на съездах кпсс. Хлопают, после каждого высера вождя. А рожи, вы видели эти РОЖИ, ненАвистные, лоснящиеся от севрюги, безобразные, вороватые, собранные со всей страны. Моя страна больна, и это хуже раковой опухоли, это гниение, это мертвечина...
Альо! Кравчук! Як там твоє головування в СДПУ(о) разом з Медведчуком! Ти ще не забув, старий комуняка?!
Слава Україні!
Тему бандеровского детства первый президент Украины предпочитает не развивать. «Один лишь только раз» затронул ее, вскоре после августовского контрпереворота, когда в парламентском зале речь зашла об «освободительной миссии» ОУН - УПА. Проговорился, что и сам в детском возрасте носил в лес продуктовые передачи бандеровским боевикам.
А вот ЗЕ - придурочный 42-летний мальчик для битья и принуждения.
Враг из ЗЕ для Роиси, как из говна пуля.
Просто українці не дають можливості відкрито холуйствовати... Як і тобі, холую-пєрдуну...
...
Україна - безперечно. А от чи ворог Зеленський?
а Лукашенко с Беларусью - холуи
...
Курінний отаман Очевиденко, мля ))