15 593 79

Украина и Зеленский - враги для России, а Лукашенко с Беларусью - холуи, - Кравчук. ВИДЕО

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук процитировал российского писателя Александра Солженицына, комментируя отношения России и Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кравчук заявил в эфире "Украина 24".

"У России, как писал Солженицын, нет друзей. У нее либо враги, либо холуи. Вот Украина с Зеленским для них враг, а Лукашенко с Беларусью - холуи. Вот вам две страны, две позиции российского руководства", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

По словам Кравчука, у него есть что сказать Кремлю, ссылаясь на их поэтов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кравчук готов встретиться с Путиным: "Безусловно. Хоть сегодня. У меня есть, что ему сказать"

Автор: 

Беларусь (8023) Зеленский Владимир (22025) Кравчук Леонид (1226) Лукашенко Александр (3647) россия (97355) Солженицын Александр (13)
Топ комментарии
+36
Зеленский по натуре своей холуй...и по профессии холуй....он бы и сейчас сапоги ***** лизал...да боится что народ Украины ему башку оторвет....
показать весь комментарий
21.04.2021 17:08 Ответить
+24
Угу, бачимо, який ЗЕлений ублюдок - "ворог" москві - ДержОборонне замовлення У КВІТНІ не підписане, "Нептунів" нема, прикривати берег моря - нічим. А ось - фотка "патріота" ЗЕбіла в травні 2014 - там воно на корпориативах смоктало болти, поки Україна воювала:
Украина и Зеленский - враги для России, а Лукашенко с Беларусью - холуи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5635
показать весь комментарий
21.04.2021 17:13 Ответить
+17
Так оно и есть !!!
показать весь комментарий
21.04.2021 17:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так оно и есть !!!
показать весь комментарий
21.04.2021 17:07 Ответить
Зеленський ворог рашки?
Ги. Петросян Ви наш.
показать весь комментарий
21.04.2021 17:17 Ответить
То це кацапи у ворога серіали купляють? Гроші за них башляють? Кацапи - мазохісти? 🤔
показать весь комментарий
21.04.2021 17:22 Ответить
Там на Мацкве сериалы лепят день и ночь, липецкая фабрика отдыхает в сторонке.
"Жму руку, ногу, обнимаю, чмоки-чмоки..."- ваш Вова Зел.
Украина и Зеленский - враги для России, а Лукашенко с Беларусью - холуи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9403
показать весь комментарий
21.04.2021 17:27 Ответить
Это жп )
показать весь комментарий
22.04.2021 02:14 Ответить
И поэтому Министерство культуры Роиси башляет ЗЕ деньги за его говносериалы?
показать весь комментарий
21.04.2021 18:33 Ответить
Орангутангам никто не заприл ?
показать весь комментарий
22.04.2021 02:18 Ответить
Мудрый дед!
показать весь комментарий
22.04.2021 00:40 Ответить
Зеленский по натуре своей холуй...и по профессии холуй....он бы и сейчас сапоги ***** лизал...да боится что народ Украины ему башку оторвет....
показать весь комментарий
21.04.2021 17:08 Ответить
Професія випливає з натури. Холуя на сцені найкраще зіграє холуй по життю.
показать весь комментарий
21.04.2021 17:23 Ответить
Не боїться вже. Бо українці вже знесилені. І морально, і фізично, і фінансово.
показать весь комментарий
21.04.2021 17:40 Ответить
Таки ,лизун и *** да
показать весь комментарий
22.04.2021 02:21 Ответить
батинька, да шо так разошелся?
показать весь комментарий
21.04.2021 17:08 Ответить
Этак он всех евреев перережет...надо однако барахлишко собирать..начальство приказало перебазироватся
показать весь комментарий
21.04.2021 17:26 Ответить
ты ещё за пройоп флота не отсидел...да и за сдпуо с тебя спросят...
показать весь комментарий
21.04.2021 17:09 Ответить
Во Макарыч разошелся, рубит правду-матку😁😁😁
показать весь комментарий
21.04.2021 17:10 Ответить
а Ермак, Пинчук и Каломойский друзья Путина..
показать весь комментарий
21.04.2021 17:10 Ответить
Ну да....это же беларусы в Крыму и лугандонии предали Украину и триколоры кацапские в Ж себе запихнули...Кравчук уже заговаривается....на старость списать и простить..
показать весь комментарий
21.04.2021 20:15 Ответить
Старый лис почуял откуда ветер дует. А еще недавно совсем другое пел. Скарабеевой комплементы делал
показать весь комментарий
21.04.2021 17:11 Ответить
ЗЕ холуй для России , враг для Украины
показать весь комментарий
21.04.2021 17:11 Ответить
Кравчук, Украина и Зеля вообще не могут рядом рассматриваться. Кто-то один из них проститутка: Зеля сказал, что Украина, а мы все уверены, что Зеля.
Причём проститутка }{уйла, как и сам Кравчук.
показать весь комментарий
21.04.2021 17:12 Ответить
а плечові білоруські садисти налякані так, що виторгували собі закон про перешивання фізій за держрахунок...

В Беларуси одобрили законопроект об изменении прежнего закона "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органов государственной охраны". Его представлял министр внутренних дел Иван Кубраков, сообщает https://euroradio.fm/ru/prinyat-zakon-razreshayushchiy-smenu-vneshnosti-propagandista-za-gosudarstvennyy-schet "Еврорадио" .
По его словам, в прошлом году и в начале этого года в адрес милиционеров, судей поступали угрозы "в связи с исполнением ими служебных обязательств". Многие угрозы получали и "просто лица с гражданской позицией - учителя, артисты, журналисты" - люди, которые поддерживают действующую власть (в том числе пропагандисты).
Поэтому в законопроект внесено такое понятие, как иные лица, находящиеся под защитой, отметил министр.
Степень защиты будет определяться милицией с учетом степени угрозы.
"Кому-то достаточно, возможно, просто сменить место работы или место жительства, а кому-то необходимы изменения внешности, - говорит Кубраков. - Какие меры защиты применять к тому или иному лицу, будут определять сотрудники органов внутренних дел на основании анализа поступающих угроз".
Финансироваться это будет государством.
показать весь комментарий
21.04.2021 17:33 Ответить
Угу, бачимо, який ЗЕлений ублюдок - "ворог" москві - ДержОборонне замовлення У КВІТНІ не підписане, "Нептунів" нема, прикривати берег моря - нічим. А ось - фотка "патріота" ЗЕбіла в травні 2014 - там воно на корпориативах смоктало болти, поки Україна воювала:
Украина и Зеленский - враги для России, а Лукашенко с Беларусью - холуи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5635
показать весь комментарий
21.04.2021 17:13 Ответить
Вже вчергове старий маразматик Кравчук дещо перефразував і привласнив відому цитату О.Солженіцина. ("У России нет друзей - только враги или холуи.")
показать весь комментарий
21.04.2021 17:15 Ответить
Человек Ноября
@ManOfNovember
Такого говнища не было даже на съездах кпсс. Хлопают, после каждого высера вождя. А рожи, вы видели эти РОЖИ, ненАвистные, лоснящиеся от севрюги, безобразные, вороватые, собранные со всей страны. Моя страна больна, и это хуже раковой опухоли, это гниение, это мертвечина...
показать весь комментарий
21.04.2021 17:15 Ответить
Украина и Зеленский - враги для России, а Лукашенко с Беларусью - холуи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4149
показать весь комментарий
21.04.2021 17:18 Ответить
Украина и Зеленский - враги для России, а Лукашенко с Беларусью - холуи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6445
показать весь комментарий
21.04.2021 17:19 Ответить
дебіл
показать весь комментарий
22.04.2021 08:21 Ответить
Украина и Зеленский - враги для России, а Лукашенко с Беларусью - холуи, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9306
показать весь комментарий
21.04.2021 17:20 Ответить
Не стільки Зеленський познущався з України та українців, як "хахли" познущалися з України та українців. Він погиготів з неї за гроші, а "хахли" привели до влади це посміховисько задарма...
показать весь комментарий
21.04.2021 17:25 Ответить
як может табаки бысть ворогом? так, грызун мелкий, а мы пойдем на север, а мы пойдем на север!, ладно хоть теран не сказал, як тот маугли, шо што-то здесь чем то запахло
показать весь комментарий
21.04.2021 17:33 Ответить
такая себе анаграмма о бульбофюрере: холуй - ***** )) случайность? ))
показать весь комментарий
21.04.2021 17:34 Ответить
Не бачу нічого, щоб Зєля був для пуйла поганий. Україну нищить ще швидше за Пєці. Корупція вже досягла космічних розмірів. Всі військові дерзамовлення провалені. Економіка вперше за всі 30 років падає, і не просто падає, а в рік по 20%. До влади Зєля привів виключно шпигунів і крадунів. А патріотів-атовців Антоненка і Семенченка посадив.
Альо! Кравчук! Як там твоє головування в СДПУ(о) разом з Медведчуком! Ти ще не забув, старий комуняка?!
показать весь комментарий
21.04.2021 17:34 Ответить
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
Слава Україні!
показать весь комментарий
21.04.2021 17:49 Ответить
То, что зеленский якобы враг России не делает его другом Украины. Это из разны опер, совсем разных.
https://censor.net/ru/comments/locate/3261205/0192145e-afd6-704a-b7bd-abb358310293
показать весь комментарий
21.04.2021 18:16 Ответить
І тут КРАВЧУЧКУ ПОНЕСЛО,,,,,,,,,,,,,,, !!!!!!!!! А він що прийняв якусь вакцину ПАТРИОТИЧНУ???? Чи то інший Кравчук????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
21.04.2021 18:20 Ответить
нет !

Тему бандеровского детства первый президент Украины предпочитает не развивать. «Один лишь только раз» затронул ее, вскоре после августовского контрпереворота, когда в парламентском зале речь зашла об «освободительной миссии» ОУН - УПА. Проговорился, что и сам в детском возрасте носил в лес продуктовые передачи бандеровским боевикам.
показать весь комментарий
21.04.2021 22:14 Ответить
Діда Льоньку прорвало, пішов рубати правду-матку, як перед смертю, нічого не боїться,як би не трапилось чогось...
показать весь комментарий
21.04.2021 18:26 Ответить
Украина - враг для Роиси. Это факт.

А вот ЗЕ - придурочный 42-летний мальчик для битья и принуждения.
Враг из ЗЕ для Роиси, как из говна пуля.
показать весь комментарий
21.04.2021 18:32 Ответить
Ему уже 43 и он нелох. Просто напоминаю.
показать весь комментарий
21.04.2021 19:03 Ответить
Лукашенко-самозванець,і немає чого його пов'язувати з Білорусією.
показать весь комментарий
21.04.2021 18:44 Ответить
Зеленський такий самий холуй...
Просто українці не дають можливості відкрито холуйствовати... Як і тобі, холую-пєрдуну...
показать весь комментарий
21.04.2021 19:02 Ответить
Украина и Зеленский - враги для России
...
Україна - безперечно. А от чи ворог Зеленський?

а Лукашенко с Беларусью - холуи

...
Курінний отаман Очевиденко, мля ))
показать весь комментарий
21.04.2021 19:45 Ответить
Мабуть Кравчук разом з Зе вживає дурь. Він може називати Лукашенко холуєм, але це образа, на яку богато громадян Білорусі не заслуговують
показать весь комментарий
21.04.2021 20:14 Ответить
Кравчук перший хто почав розвал економіки України. Наприклад Чорноморський торговий флот
показать весь комментарий
21.04.2021 20:40 Ответить
Старий мені усе більше починає подобатися
показать весь комментарий
21.04.2021 21:19 Ответить
Украина и Зеленский - враги для России...типа дедушка красиво отлизал...а ведь знает старый коммуняка как и кому
показать весь комментарий
21.04.2021 21:28 Ответить
а финно- угр мордовец Солженицын в своей статье "Как нам обустроить Россию " в 1990 году писал об Украине и Казахстане "подбрюшье России" и плохо отзывался о Западной Украине, как гэбисты.
показать весь комментарий
22.04.2021 01:10 Ответить
будет ли лукашение на покушенко?
показать весь комментарий
21.04.2021 21:38 Ответить
Та більшого "врєда" чим ти Кравчук для України ніхто не зробив.
показать весь комментарий
21.04.2021 22:48 Ответить
А КТО АГЕНТ КГБ !?)
показать весь комментарий
21.04.2021 23:37 Ответить
НАЧИНАЮ НЕНАВИДЕТЬ ЛЮДЕЙ МАЛЕНЬКОГО РОСТА !!! ЕСЛИ НЕ ИНВАЛИДЫ !!!
показать весь комментарий
21.04.2021 23:38 Ответить
дед красава.
показать весь комментарий
21.04.2021 23:52 Ответить
макарыч ты такойже ***** как зелень с лукой...
показать весь комментарий
22.04.2021 08:22 Ответить
Зрозуміло ким ти тоді був у 1992 році
показать весь комментарий
22.04.2021 12:12 Ответить
 
 