Мужчина угнал ЗИЛ, а когда его задержали - обвинил во всем Путина. ВИДЕО
Босоногий мужчина угнал автомобиль ЗИЛ со стоянки у супермаркета. Когда его задержали, она начал кричать, что "это подстава", и "это Путин виноват".
Первым об инциденте сообщил Телеграм-канал "Киев сейчас", информирует Цензор.НЕТ.
"Со стоянки у супермаркета угнали ЗИЛ. Когда грузовик нашли на ул. Братиславской, автоугонщик объяснил - просто взял автомобиль, чтобы покататься и съездить по делам", - сказано в его сообщении.
Видео задержания опубликовал "Киев оперативный". По его данным, угонщик был пьян.
На видео задержания слышно, как мужчина кричит, что "это подстава".
"Я доктор! Я за рулем не был, я рядом сидел! ... Я знаю причину! Это Путин виноват!" - кричал задержанный.
Также на Цензор.НЕТ: Пьяный российский наемник погиб в ДТП возле Золотого-5. Террористы хотят представить это как боевую потерю из-за обстрела ВСУ, - ОТГ "Північ"
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
===================
це результат закриття психіатричних лікарень.
Но чувака посадят, бо виноват не "Путин", а Порошенко
************...
извиняюсь, бубубу, меня тут не было
почти так же как и у Байдена - нигеры почти 85% преступлений делают
но, коли кримінальний світ заговорить українською, значить - україна відбулась
Зручніше просто мафії базарити на русклму - всі бояьться
тим більше шо лояльніше ставляться як громадяни, так і прокурори.
Бо від заголовків на Цензорі іноді вдавитися можна, не кажучи вже про запльований чаєм/кавою/пивом/колою екран...
Это всё Зе и 95-й его заставили и подставили.
До 2019 такого не было!