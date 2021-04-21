РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9280 посетителей онлайн
Новости Видео
16 718 51

Мужчина угнал ЗИЛ, а когда его задержали - обвинил во всем Путина. ВИДЕО

Босоногий мужчина угнал автомобиль ЗИЛ со стоянки у супермаркета. Когда его задержали, она начал кричать, что "это подстава", и "это Путин виноват".

Первым об инциденте сообщил Телеграм-канал "Киев сейчас", информирует Цензор.НЕТ.

"Со стоянки у супермаркета угнали ЗИЛ. Когда грузовик нашли на ул. Братиславской, автоугонщик объяснил - просто взял автомобиль, чтобы покататься и съездить по делам", - сказано в его сообщении.

Видео задержания опубликовал "Киев оперативный". По его данным, угонщик был пьян.

На видео задержания слышно, как мужчина кричит, что "это подстава".

"Я доктор! Я за рулем не был, я рядом сидел! ... Я знаю причину! Это Путин виноват!" - кричал задержанный.

Также на Цензор.НЕТ: Пьяный российский наемник погиб в ДТП возле Золотого-5. Террористы хотят представить это как боевую потерю из-за обстрела ВСУ, - ОТГ "Північ"

Автор: 

авто (4254) Киев (26147) пьянство (867) угон (295)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
***** скрізь гадить...
показать весь комментарий
21.04.2021 19:00 Ответить
+25
В этой новости прекрасно всё. .
Но чувака посадят, бо виноват не "Путин", а Порошенко
показать весь комментарий
21.04.2021 19:10 Ответить
+16
. Фух-х , хвала Господу хоч не Порох .
показать весь комментарий
21.04.2021 19:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***** скрізь гадить...
показать весь комментарий
21.04.2021 19:00 Ответить
Да,оборонный заказ провалил,"ковидный"фонд-растащил.
показать весь комментарий
21.04.2021 19:03 Ответить
ну це ні... тут ми самі розберемося з нашими ***********... а те що пердить на весь світ - це так...воняє сильно
показать весь комментарий
21.04.2021 19:05 Ответить
Босоногий мужчина угнал автомобиль ЗИЛ

===================
це результат закриття психіатричних лікарень.
показать весь комментарий
21.04.2021 20:30 Ответить
падлюка
показать весь комментарий
21.04.2021 20:53 Ответить
мал мордовский клоп, но вонюч.
показать весь комментарий
21.04.2021 19:20 Ответить
А почему нет?У наших министров спросите...
показать весь комментарий
21.04.2021 19:01 Ответить
"Она начал кричать"
показать весь комментарий
21.04.2021 19:01 Ответить
Це в редакторів ЦН хроничне !!!)))
показать весь комментарий
21.04.2021 19:04 Ответить
во гад !!!!
показать весь комментарий
21.04.2021 19:03 Ответить
Хто? Путін??))))
показать весь комментарий
21.04.2021 19:05 Ответить
А хто ж?
показать весь комментарий
21.04.2021 19:10 Ответить
Мінздрав попереджає-Бухати треба меньше !!!)))
показать весь комментарий
21.04.2021 19:06 Ответить
под капот не заглядывали ? может там внатуре путин сидит ? он легко там поместится ))))
показать весь комментарий
21.04.2021 19:05 Ответить
Сидит и в выхлопную дует
Чоловік викрав ЗІЛ, а коли його затримали - звинуватив у всьому Путіна - Цензор.НЕТ 9285
показать весь комментарий
21.04.2021 19:14 Ответить
*********? и сколько ******?
показать весь комментарий
21.04.2021 21:20 Ответить
Одно, но стабильное
показать весь комментарий
22.04.2021 11:30 Ответить
в очко надо было заглянуть, пуйло и там тоже легко поместиться
показать весь комментарий
21.04.2021 19:31 Ответить
В этой новости прекрасно всё. .
Но чувака посадят, бо виноват не "Путин", а Порошенко
показать весь комментарий
21.04.2021 19:10 Ответить
,😂
показать весь комментарий
21.04.2021 20:03 Ответить


************...
показать весь комментарий
21.04.2021 20:10 Ответить
95% русскоязычные "герои" подобных новостей,
извиняюсь, бубубу, меня тут не было
почти так же как и у Байдена - нигеры почти 85% преступлений делают
показать весь комментарий
21.04.2021 19:10 Ответить
та всі, канєшно, на украинском русском..
но, коли кримінальний світ заговорить українською, значить - україна відбулась
показать весь комментарий
21.04.2021 19:34 Ответить
А навіщо?
Зручніше просто мафії базарити на русклму - всі бояьться
тим більше шо лояльніше ставляться як громадяни, так і прокурори.
показать весь комментарий
21.04.2021 20:13 Ответить
на закуске сэкономил...бувайе..
показать весь комментарий
21.04.2021 19:10 Ответить
Але путін то і справді винуватий
показать весь комментарий
21.04.2021 19:12 Ответить
козломордым слова не давали,пшел найух
показать весь комментарий
21.04.2021 19:19 Ответить
да ты удмуртъ.
показать весь комментарий
21.04.2021 19:23 Ответить
вполне может быть
показать весь комментарий
21.04.2021 19:28 Ответить
а у нас ва всьом гад парашенка вінават
показать весь комментарий
21.04.2021 19:28 Ответить
так это тоже у нас
показать весь комментарий
21.04.2021 20:55 Ответить
. Фух-х , хвала Господу хоч не Порох .
показать весь комментарий
21.04.2021 19:30 Ответить
а если бы сказал, что Порох, то может и в "слугу урода" взяли бы
показать весь комментарий
21.04.2021 20:43 Ответить
А если попросят доказательства, может сказать, что информация засекречена. Сейчас эта мулька проканывает.
показать весь комментарий
21.04.2021 19:39 Ответить
А чого ж ви так? А може він правду каже - він збоку сидів, а за кермом білочка була?
показать весь комментарий
21.04.2021 19:51 Ответить
На 100% это избиратель Зеленского и Слуг народа.
показать весь комментарий
21.04.2021 19:57 Ответить
Ага.И с коррупцией тоже ***** мешает бороться,и Тищенка бухать заставил.Лес в Карпатах вырубил,янтарь повыкапывал,а потом заставил Венедиктову в президентских апартаментах жить.В тех,"где детки должны жить".
показать весь комментарий
21.04.2021 20:01 Ответить
видео смотрел только из за того шоб глянуть на угонщика ЗИЛа сколько ему примерно лет.
показать весь комментарий
21.04.2021 20:12 Ответить
террориста поймали пруф инфа сотка зилоигиловец
показать весь комментарий
21.04.2021 20:25 Ответить
А куда ботинки дел, гад? В бункер бросил?
показать весь комментарий
21.04.2021 20:29 Ответить
Блть. Добре хоч є досвід - тому спочатку доїв піццу, а потім вже переглядати новини.
Бо від заголовків на Цензорі іноді вдавитися можна, не кажучи вже про запльований чаєм/кавою/пивом/колою екран... Чоловік викрав ЗІЛ, а коли його затримали - звинуватив у всьому Путіна - Цензор.НЕТ 9893 Чоловік викрав ЗІЛ, а коли його затримали - звинуватив у всьому Путіна - Цензор.НЕТ 3717
показать весь комментарий
21.04.2021 20:44 Ответить
Бывает так, что человек и порядочный и скромный - а вот не умеет этого показать...
показать весь комментарий
21.04.2021 20:56 Ответить
Заспівавби хіт про ***** булаб інша стаття. Бо припишуть коняку
показать весь комментарий
21.04.2021 21:16 Ответить
Этот человек читает украинскую прессу, потому все точно знает.
показать весь комментарий
21.04.2021 21:36 Ответить
Креатив не нов. Украл что то - сразу обвини *****. Два презерватива этим креативом уже 7 лет пользуются и до сих пор канает. Креатив пошёл в массы....
показать весь комментарий
21.04.2021 22:46 Ответить
це політичні репресії!
Это всё Зе и 95-й его заставили и подставили.
До 2019 такого не было!
показать весь комментарий
22.04.2021 00:48 Ответить
Ну то что Путин виноват -это аксиома. Но то как чувак использовал эту фразу---Гениально.
показать весь комментарий
22.04.2021 03:30 Ответить
 
 