Мужчина угнал ЗИЛ, а когда его задержали - обвинил во всем Путина. ВИДЕО

Босоногий мужчина угнал автомобиль ЗИЛ со стоянки у супермаркета. Когда его задержали, она начал кричать, что "это подстава", и "это Путин виноват".

Первым об инциденте сообщил Телеграм-канал "Киев сейчас", информирует Цензор.НЕТ.

"Со стоянки у супермаркета угнали ЗИЛ. Когда грузовик нашли на ул. Братиславской, автоугонщик объяснил - просто взял автомобиль, чтобы покататься и съездить по делам", - сказано в его сообщении.

Видео задержания опубликовал "Киев оперативный". По его данным, угонщик был пьян.

На видео задержания слышно, как мужчина кричит, что "это подстава".

"Я доктор! Я за рулем не был, я рядом сидел! ... Я знаю причину! Это Путин виноват!" - кричал задержанный.

