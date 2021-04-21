РУС
10 253 27

"Без цензуры в прямом эфире": Что нагавкал Путин? "Слуги народа" теряют берега. Станем ли мы британским доминионом? ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Среда, а это значит, что приближается "Без цензуры в прямом эфире".

Начало стрима запланировано на 20:45, сообщает Цензор.НЕТ.

⚠️Про что лаял Путин?

Сегодня президент РФ Владимир Путин обратился к Федеральному собранию. Ожидалось, что в обращении могут прозвучать важные месседжи о дальнейших действиях России в отношении Украины.

Что из этого нам стоит услышать и как это понимать? Об обращении Владимира Зеленского к Путину тоже вспомним.

Что это было и зачем?

🤦Как "слуги народа" теряют берега и что им за это будет?

Заместитель руководителя фракции "Слуга народа" и кум главы Офиса Президента Николай Тищенко отметил день рождения жены в пятизвездочном отеле "Fairmont" в центре столицы. По подсчетам программы "Схемы", которая и нашла нарушителя карантина, на вечеринку собрались около 30 гостей. Празднование продолжалось более пяти часов, а гости были, конечно же, без масок. В дополнение вечеринка сопровождалась масштабным салютом. При этом салюты в Киеве официально запрещены с 2019-го года и до конца войны.

❤️God Save the Queen.

Сегодня, 21 апреля, королева Великобритании Елизавета II празднует день рождения. Ее Величеству исполняется 95 лет, поэтому пожелаем любимой бабушке мира многая лета.

Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к "Без цензуры в прямом эфире"!

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (357) Буткевич Богдан (436)
Топ комментарии
+19
"Без цензури в прямому ефірі": Що нагавкав Путін? "Слуги народу" втрачають береги. Чи станемо ми британським домініоном? - Цензор.НЕТ 7976
показать весь комментарий
21.04.2021 20:52 Ответить
+10
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
www.euvsdisinfo.eu/
показать весь комментарий
21.04.2021 20:48 Ответить
+9
Вистава зеленого лялькового балагана триває !!!)))
показать весь комментарий
21.04.2021 20:49 Ответить
тебя еще не достало одно и то же?
кретин.
показать весь комментарий
21.04.2021 21:01 Ответить
ватан, ти ще тут?! я думав що ти вже на раSSії....ЗАПАМ`ЯТАЙ: ПРАВДА НІКОЛИ НЕ НАДОЇСТЬ!
ти мені ще не відповів: чий Крим??
Люди читають: "яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!" запам`ятовують і прозрівають...

тому і твого куміра путіна вже ВІДКРИТО називають вбивцєю, навіть руSSкі кріпаки вчора скандували на раSSії: "путін вбивця..."
На жаль ще МУШУ це писати, поки раSSія не розвалиться...потерпи, Ватан....
показать весь комментарий
22.04.2021 09:53 Ответить
сысыкалка, ты же больное, сходи и приляг на годик-два, а лучше пожизненно принимай галоперидол
показать весь комментарий
22.04.2021 12:14 Ответить
чуєш,
Навіть ЯнеЛох прочитав мій пост "яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!"...

і відразу ж ввів санкції проти медведчука.... а ти ще НЕ порозумнішав... нічого... всьому свій час...
показать весь комментарий
22.04.2021 14:19 Ответить
опять галоперидол некачественный((((
я бы тебя вышвырнул, если ты в Германии. гораздо лучше здоровый сириец, чем псих.
показать весь комментарий
25.04.2021 08:43 Ответить
Ватан, ти НЕ піклуйся про моє здоров`я!! це вам на луб`янці так говорять: переносіть діалог на персональні речі... ти ще НЕ зрозумів, що дискусія НЕ про мене а про руSSкій мір!!

А знаєш як Гнид викривають?!
в них запитують: "раSSія агресор??" або "чий Крим?" ... і тоді вспливають руSSкі консерви і агенти на кшталт медведчуків, шуфричів, партнових з татаровими...

А тебе я питаю: руSSкій мір ЦЕ лжива продажна Мерзота чи Нормальна країна??

Відповідай, будь-ласка, щоб Люди з форуму змогли відчути хто ти є...
А повторюватися, на жаль, ще буду багато разів: поки путіна і його зграю вбивць не вивезуть в Гаагу....
показать весь комментарий
25.04.2021 21:11 Ответить
Згадалося філософське:
"Что наша жизнь? Игра. Графика збсь, но сюжет - пздц какой-то..." (с)
показать весь комментарий
21.04.2021 20:55 Ответить
"Без цензури в прямому ефірі": Що нагавкав Путін? "Слуги народу" втрачають береги. Чи станемо ми британським домініоном? - Цензор.НЕТ 9099
показать весь комментарий
21.04.2021 20:58 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2021 21:12 Ответить
"Без цензури в прямому ефірі": Що нагавкав Путін? "Слуги народу" втрачають береги. Чи станемо ми британським домініоном? - Цензор.НЕТ 3738
показать весь комментарий
21.04.2021 22:05 Ответить
Треба подивитися. Бо ***** дійсно якусь х*йню нагавкало, пардон за каламбур.
показать весь комментарий
21.04.2021 20:52 Ответить
Це звичайна параноїдальна маячня"Русского мира" !!! Росєйську бидломасу треба тримати в тонусі !!!)))
показать весь комментарий
21.04.2021 21:06 Ответить
жінка Колюні сказала, що усі гості були з негативним ПЦРтестом.
тому не чіпайте Тищенко
показать весь комментарий
21.04.2021 21:10 Ответить
"А шо так можно бьіло?" (с)
показать весь комментарий
21.04.2021 21:48 Ответить
Сорі, не впізнав...дійсно підтверджено (що це Вінтонів), але новина поза теми...
показать весь комментарий
21.04.2021 21:29 Ответить
Поза. Але в сайту є можливість викласти самостійно.
показать весь комментарий
21.04.2021 21:36 Ответить
Надеюсь поняли все,почему у нас так строго стоит по поводу права на свободное ношение оружия.
Сэм Кольт "сделал всех равными".Эти ****** этого и боятся
показать весь комментарий
21.04.2021 21:22 Ответить
та зеля ваще красавец, знал предложить, где встретиться, хотя, еще есть время перенеси место встречи в магадан
показать весь комментарий
21.04.2021 23:04 Ответить
Даже до половины не досмотрел--долго,малоинформативно и плотно приправлено родовой травмой ненависти к Порошенко и ,,порохоботам,,-главной проблемой бородатого жирного дяди. Можно было вместить весь выпуск в пять минут вторичной полезной информации.
показать весь комментарий
22.04.2021 03:03 Ответить
Угум видно "бабке" в 95 лет не до помощи Украине. Напомню мудаки з британии также подписывали Будапештский меморандум. Помощи пока НОЛЬ.
показать весь комментарий
22.04.2021 07:50 Ответить
 
 