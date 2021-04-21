"Без цензуры в прямом эфире": Что нагавкал Путин? "Слуги народа" теряют берега. Станем ли мы британским доминионом? ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Среда, а это значит, что приближается "Без цензуры в прямом эфире".
Начало стрима запланировано на 20:45
⚠️Про что лаял Путин?
Сегодня президент РФ Владимир Путин обратился к Федеральному собранию. Ожидалось, что в обращении могут прозвучать важные месседжи о дальнейших действиях России в отношении Украины.
Что из этого нам стоит услышать и как это понимать? Об обращении Владимира Зеленского к Путину тоже вспомним.
Что это было и зачем?
🤦Как "слуги народа" теряют берега и что им за это будет?
Заместитель руководителя фракции "Слуга народа" и кум главы Офиса Президента Николай Тищенко отметил день рождения жены в пятизвездочном отеле "Fairmont" в центре столицы. По подсчетам программы "Схемы", которая и нашла нарушителя карантина, на вечеринку собрались около 30 гостей. Празднование продолжалось более пяти часов, а гости были, конечно же, без масок. В дополнение вечеринка сопровождалась масштабным салютом. При этом салюты в Киеве официально запрещены с 2019-го года и до конца войны.
❤️God Save the Queen.
Сегодня, 21 апреля, королева Великобритании Елизавета II празднует день рождения. Ее Величеству исполняется 95 лет, поэтому пожелаем любимой бабушке мира многая лета.
Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к "Без цензуры в прямом эфире"!
