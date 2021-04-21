Есть надежда на снижение эскалации на фронте после заседания ТКГ 28 апреля, - Арестович. ВИДЕО
Эскалация конфликта на Донбассе может пойти на спад после следующего заседания Трехсторонней контактной группы, запланированного на 28 апреля.
Об этом заяфил в эфире телеканала "Украина 24" советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.
"Было заседание политических советников. Там все стороны подтвердили необходимость перед тем, как продвигаться по кластерам, сделать так, чтобы воцарилась тишина на фронте. Козак несколько раз сделал на это упор. Позиция наша известна - мы за это с 2014 года, или по крайней мере с 2019 года.
И на следующий день состоялось заседание подгруппы по безопасности, где к моему огромному удивлению - в течение трехчасового заседания мы прошли весь документ в первом чтении. Причем за основу был взят украинский документ дополнительных мер по установлению полного всеобъемлющего режима прекращения огня на фронте. Мы его в первом чтении прочитали, посол господин Чевик назвал это беспрецедентным событием, почти историческим днем. К концу недели должно состояться второе чтение", - сказал Арестович.
По его словам, документ может быть представлен на общее заседание ТКГ в среду 28 апреля.
"Есть призрачная надежда, что его удастся согласовать и принять на заседании ТКГ. И тогда есть надежда по снижению эскалации на фронте", - сказал советник украинской делегации в ТКГ.
От тгк никогда ничего не зависело...
- да оставте всех этих "переговорщиков" в покое всё решает плешивый окурок но с оглядкой...
вот тут и нужно искать свой шанс............
Це що ти полусе-паратист разом з пацифістом ... резидентом ЗЕбілом капітулянтом знову в очах кривавого )(уйла нібито мир розгледіли.. Краще б ви продажні капітулянти дивилися в очі загиблих і поранених українських бійців, яким навіть стріляти ворога у відповідь не можна. І дивилися в очі їх рідних і близьких .-