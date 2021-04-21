РУС
Есть надежда на снижение эскалации на фронте после заседания ТКГ 28 апреля, - Арестович. ВИДЕО

Эскалация конфликта на Донбассе может пойти на спад после следующего заседания Трехсторонней контактной группы, запланированного на 28 апреля.

Об этом заяфил в эфире телеканала "Украина 24" советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.

"Было заседание политических советников. Там все стороны подтвердили необходимость перед тем, как продвигаться по кластерам, сделать так, чтобы воцарилась тишина на фронте. Козак несколько раз сделал на это упор. Позиция наша известна - мы за это с 2014 года, или по крайней мере с 2019 года.

И на следующий день состоялось заседание подгруппы по безопасности, где к моему огромному удивлению - в течение трехчасового заседания мы прошли весь документ в первом чтении. Причем за основу был взят украинский документ дополнительных мер по установлению полного всеобъемлющего режима прекращения огня на фронте. Мы его в первом чтении прочитали, посол господин Чевик назвал это беспрецедентным событием, почти историческим днем. К концу недели должно состояться второе чтение", - сказал Арестович.

Читайте: Предложенный Украиной проект Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня прошел первое чтение в подгруппе по безопасности ТКГ, – украинская делегация

По его словам, документ может быть представлен на общее заседание ТКГ в среду 28 апреля.

"Есть призрачная надежда, что его удастся согласовать и принять на заседании ТКГ. И тогда есть надежда по снижению эскалации на фронте", - сказал советник украинской делегации в ТКГ.

Читайте также: ТКГ планирует ввести механизм верификации нарушений "тишины" на Донбассе, - Арестович

Донбасс (26966) Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (336)
+10
щось давненько це брехло не базікало
22.04.2021 00:07 Ответить
+6
На язиці мозолей не буває !! Звіздіти ,не мішки тягати !!!)))
22.04.2021 00:11 Ответить
+6
Блондинка Люся путает причины и следствия....
От тгк никогда ничего не зависело...
22.04.2021 01:01 Ответить
С такім пєрєговорщіком я би на ето нє надєялся.
22.04.2021 00:04 Ответить
На язиці мозолей не буває !! Звіздіти ,не мішки тягати !!!)))
22.04.2021 00:11 Ответить
Люся прочитай стихи к песне Надежда...
22.04.2021 09:34 Ответить
будете выполнять требования парашки, не будут стрелять, ведь вы делаете что им надо
22.04.2021 00:05 Ответить
Під 'делаете, что им надо', ви, часом, не маєте на увазі дійство,яке мала на увазі Соня Кошкіна)))
22.04.2021 00:30 Ответить
щось давненько це брехло не базікало
22.04.2021 00:07 Ответить
Тож і звіздіт,щоб лохторат не забув !!!)))
22.04.2021 00:12 Ответить
Та тiхо! А то путiн нападе, ти шо забув вже як сивий гетьман вчив?!
22.04.2021 10:04 Ответить
З полегшенням,недолуге !!)))
22.04.2021 10:06 Ответить
Вiзьми туалетку та витри з лоба гiвно продажне ти наше
22.04.2021 10:08 Ответить
Звіздіти ,це не мішки тягати !!! Яке відношення ТКГ до ескалаціі???? Маячня ,манія величі !!!)))
22.04.2021 00:10 Ответить
Кстати, перед лицом серьезной опасности порой становятся адекватными самые безалаберные и поверхностные люди. Вот интересно, на украинских президентов это правило распространяется? (с)
22.04.2021 00:13 Ответить
Открой глаза.
22.04.2021 00:14 Ответить
Лялькі,напхані тирсою ,не спроможні мислити !!)))
22.04.2021 00:15 Ответить
Ніт.
22.04.2021 00:32 Ответить
Пошли вы в жопу со своими клястерами. Гниды Украиной торгуете ! Ну что зескот вы разом продали Украину. Если нас будет бомбить ху..ло .-радует только то что вас больше сдохнет.
22.04.2021 00:13 Ответить
Ішак тупорилий
22.04.2021 00:16 Ответить
Шо-то вы темните, господин хороший...
22.04.2021 00:16 Ответить
Новости из ТКГ от политических фриков.
Є надія на зниження ескалації на фронті після засідання ТКГ 28 квітня, - Арестович - Цензор.НЕТ 2540
22.04.2021 00:16 Ответить
Люся, ты определись с ориентацией. Для начала, хотя бы с политической!)))
22.04.2021 00:40 Ответить
Блондинка Люся путает причины и следствия....
От тгк никогда ничего не зависело...
22.04.2021 01:01 Ответить
Люся Арестович сняла ***** напряжение?
22.04.2021 02:05 Ответить
Хтось цього ************* слухає?
22.04.2021 02:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VJU3e7sI2zo

- да оставте всех этих "переговорщиков" в покое всё решает плешивый окурок но с оглядкой...
вот тут и нужно искать свой шанс............
22.04.2021 06:12 Ответить
Прямо сейчас уже слышно как начинает снижаться....
22.04.2021 06:28 Ответить
ідіот
22.04.2021 06:58 Ответить
Арестович это Остап Бендер нашего времени.
22.04.2021 07:09 Ответить
ну и баран!
22.04.2021 07:27 Ответить

Це що ти полусе-паратист разом з пацифістом ... резидентом ЗЕбілом капітулянтом знову в очах кривавого )(уйла нібито мир розгледіли.. Краще б ви продажні капітулянти дивилися в очі загиблих і поранених українських бійців, яким навіть стріляти ворога у відповідь не можна. І дивилися в очі їх рідних і близьких .-
22.04.2021 07:32 Ответить
Опять Люся про мир закукарекала.
22.04.2021 07:57 Ответить
Якщо РФ погоджується хоч на якісь пропозиції української сторони, це викликає велику підозру: яку ще підлість вони задумали для знищення нашої Держави? Вони нас ведуть до сценарію "Приднестровья" коли країна буде захлинатися під керуванням бандитів і не буде змоги рухатись не те що в НАТО , ЄС - не буде розвиватись навіть в середині країни. Тихо гнити... і це буде жах без кінця.
22.04.2021 10:09 Ответить
 
 