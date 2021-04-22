Арестович о военной угрозе со стороны РФ: Путин сейчас в пассивно-агрессивной позиции, он защищается. "Красный период" будет в августе-сентябре. ВИДЕО

В августе-сентябре Россия снова активизирует военную активность у границ Украины в связи с проведением масштабных учений.

Как информирует Цензор.НЕТ, такой прогноз озвучил в эфире программы "Шоу №1" на телеканале "Украина 24" советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По его словам, концентрация войск у границ Украины - "это стратегическая дезинформация со стороны России".

"Они и так проводят учения "Запад-2021", активная фаза которых сентябрь-август. Они однозначно репетируют войну против Украины, но на это запланированное два года назад передвижение войск они просто нагнали такой ​​огромный информационный пузырь: "держите меня семеро", "питерская подворотня" и т.д. Объясню почему. Если внимательно посмотреть сегодняшнее послание Путина, то видно, что он в пассивно-агрессивной позиции. Он защищается. 95% - это внутренний порядок дня. Он сказал беспрецедентную фразу за 20 лет управления Россией - сказал, что Россия выступает за бесконфликтную политику. Мой диагноз, моя личная оценка - Россия не имеет никаких потуг не только проводить полномасштабный конфликт, а даже как-либо долго выдерживать гонку вооружений", - сказал советник украинской делегации в ТКГ.

Арестович заявил, что не видит военной угрозы "непосредственно в течение этого дня и до 1,5 месяца вперед", потому что в мае-июне проходит активная фаза натовских учений и "натовские войска стратегически развернуты от Балтийского моря до Балкан".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль хочет начать войну с Украиной, поскольку РФ все больше уверена, что Запад ничего не будет с этим делать, - генерал США Ходжес

"Никто не будет атаковать Украину в то время, как развернуты боевые порядки НАТО. "Красный период" будет в конце августа - начале сентября, когда будет активная фаза российско-белорусских учений, тогда снова будут перебрасываться войска. А сейчас они в поле не простоят и трех недель, потому что начнется разложение войск. Войска нельзя держать без дела в поле. Это просто создание, как россиянам кажется, сильной позиции накануне встречи с Байденом и попытка давить на нас", - пояснил он.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины.