Нападение на Украину не будет легкой прогулкой, будут огромные потери для тех, кто решит зайти на нашу землю, - Аваков проверил силы МВД в Мариуполе. ВИДЕО
Глава МВД Украины Арсен Аваков проверил готовность сил МВД в зоне ООС в Мариуполе Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
Министр внутренних дел отметил, что готовность подразделений кардинально отличается от той, которая была в 2014 году. И с точки зрения оснащения, и с точки зрения боевого опыта, и с точки зрения ментальной готовности.
"Национальная гвардия, полицейские силы, пограничники и даже спасатели, которые в значительной мере готовы к ликвидации последствий в зонах конфликта, демонстрируют высокий уровень подготовки. И хочу, чтобы агрессор понял, нападение на Украину - не будет легкой прогулкой, это будут огромные потери для того, кто решит зайти на нашу землю без нашего согласия ", - сказал Арсен Аваков.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.
Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.
13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.
16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.
По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.
20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины.
Я считаю, что для Путина сегодня необычайно опасно бросить большие силы против Украины. Пойдут первые гробы и в регионах РФ начнутся случаи МАССОВОГО дезертирства (как было во время и первой и второй Чеченских войн) и митинги матерей, против призыва их детей в армию, на войну. Нет, не за нас они взбунтуются, а за свои жизни и значит против Кремля. И если такое вспыхнет в разных регионах РФ, то у Путина не хватит ни ФСБ, ни Росгвардии задушить сепаратизм и самые опасные для него точки, это Татарстан и Дагестан. А Татары еще помнят, как Маскву брали и как до (примерно) 1700-го года, Москва им дань платила )))
У сколько бывших беркутовцев, которые на одной фотографии с генералом Кульчицким, стали воевать против агрессора и погибли с генералом в одном вертолете?
Вспомните взорванного полковника СБУ Хараберюша, который неоднократно, во главе своего спецназа, пересекал линию фронта и приводил взятых в плен изменников, а так же парочку полковников армии РФ, руководивших и планировавших вторжение, а Порошенко с Медведчуком их тихонько, без огласки, возвращали Путину живыми.
А вспомните взорванного полковника армейского спецназа военной разведки Шаповала, который так же приводил в Киев, взятых по ту сторону фронта высокопоставленных офицеров армии РФ и ФСБ, и которых Порошенко с Медведчуком так же по тихому отпускал.
А мой сослуживец ЛИЧНО допрашивал взятых в плен под ДАПом, курсантов военного училища РФ. Вы слышали про взятых в плен курсантов, хоть слово по нашим ТВ?
а Порошенко вынужден был возвращать ибо кацапы продолжили б свою чорну справу
Предательство национальных интересов это было.
- Господин, неужели вы нас будете травить?
- Да еще как.
- И меня?
- И вас.
- А нас то за что?
- За что за что - за компанию блин.
как мусорылые с обосранными жопками посдавали оружие и ксивы- и тикали
а бимбасские пожарные фиксировали наши погрузки-выгрузки,расположение блокпостов...
те,кто выжил и не за200лся/300ся-да,на 15000 фублеф(3000) жируют))))
не "на" а "в"!
и я не считаю охотников.а это каждый 3й.
І так, на кордонах з росією (воронежська, ростовська обл.) і в Криму знаходяться війська загальною кількісттю 240 тисяч. Тут і зараз, готові до наступу. До кінця місяця їх кількість зросте до 300 тисяч., не дивлячись на слова шойгу про відвід військ. Ешелони продовжують йти з далекого сходу та забайкалля. Ми оперуємо групою військ, в даному районі, приблизно 30 - 35 тисяч. Для того щоб 300 тисяч резервістів (УБД) стали в стрій потріно від 10 до 45 днів. Коли, по-твоєму, потрібно було розпочати мобілізацію, чи хочаб збори?
В нас 701 604 особи офіційно володіють зброєю, в них на руках тільки 163 470 одиниць нарізної та комбінованої зброї, скільки це в людях важко зрозуміти, оскільки в мене, для прикладу, дів одиниці нарізної. Це далеко не кожен третій, а скільки з них готові захищати Україну взагалі промовчу.
Що стосується полійії та інших - подивись статистику по Донецькі, Луганські областях, а також в Криму, скільки з них зрадили Батьківщину? Ти думаєш щось сильно змінилось?
т.е. они отвели треть?!
2.где ты взял цифри мобилизации 10-45 дней?тут я уже должен заметить,что ты не имеешь ни малейшего представления об ЗСУ.а если-б имел,знал,что ОР1,2,3 прибывают в ППД минуя военкоматы согласно выданным в 14,15 предписаниям..
открытым остается вопрос-сколько прибудут в первые дни...
Оскільки я являюсь УБД і вхожу до складу оперативного резерву першої черги, то "в темі" набагато краще за тебе. Напряму до своїх частин ідуть тільки бійці ОР-1, резервісти ОР-2 через воєнкомати до нових частин, ОР-3 не існує (читай Постанову Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 495), і якщо я тобі кажу "від 10 до 45 днів" то це ще в кращому випадку.
2.сека-ОР1.
3.нам сказали-в течение 2-3дней.ДШВ
https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/mihail_hodarenok.shtml Михаил Ходаренок 29.03.2017, 16:31Штатная численность Вооруженных сил России с января 2017 года составляет 1 897 694 человек (в том числе более 1,013 млн военнослужащих), а с 1 июля состав ВС увеличится до 1,9 млн человек. Соответствующий указ подписал президент России https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_putin.shtml Владимир Путин .
*****, 2-3 дні з моменту наказу Головкома (додай один день з моменту початку ВП до наказу) і ти в ППД, отримання комка, снаряги, особистої зброї - ще один день, отрумання техніки перевірка, ремонт - ще 2 -4 дні, марш в зону БД - ще 2 доби. Це при умові що все є: - комок, Талани, снаряга, зброя, техніка, ГСМ (якого й досі не закупили), провіант, **********. А якщо за цим всим потрібно буде мотатись по різним складам та стояти в черзі на отримання? А якщо це все ще потрібно узгодити, виписати, отримати наказ та накладні? А якщо це все ще потрібно замовити, оплатити та виготовити? адже ДОС провалюють другий рік поспіль?
Так що через 2-3 дні, крім тих хто вже там, будемо хіба що ще й ми, тому що все вищеперечисленне знаходиться в мене вдома, під рукою. І хоч я й приписаний до Чорних запорожців, піду знову зі своїми.
Найбільшим обмеженням, яке впливає на роботу турецького безпілотника, український розробник вважає залежність від сприятливих метеоумов. "Всі безпілотні літальні апарати… націлені на певні умови, а саме - працювати в чистому небі, коли сонячно", - сказав Коростельов.
Він звернув увагу, що в таких країнах, як Туреччина, Катар, ОАЕ, Пакистані протягом року більшість днів відповідають таким умовам.У нас навпаки - у нас світлих (днів) 60, а решта днів, або низька хмарність, або… у нас часто туман, особливо в зоні бойових дій, особливо осінній, зимовий, весняний період - це дуже складні метеоумови, - відзначив керівник "ЛУЧА". За таких умов хмари "не пробиває" тепловізор, а спостерігати за поверхнею землі з висоти можна лише за допомогою "спеціальних радіозасобів виявлення, які так, як головка на "Нептуні", які будуть сканувати поверхню". Саме така перевага закладається, - підкреслив Олег Коростельов.
Також перевага очікується і в ударних можливостях. Як зауважив Коростельов, турецький апарат не може застосовувати озброєння, зокрема бомби, з висоти менше ніж 3000 м. Адже бомбі для влучення необхідно розігнатися. "І ці 3000 м треба дивитися, бачити, звідти, з тої висоти, тобто не повинно бути хмарності. І не повинно бути якихось перешкод для тепловізорів або лазерного канала", - наголосив український розробник.
Ми говоримо про те, що ми закладуємо ракети по прямому лазерному каналу, які можна буде стріляти на 10 км навіть, але з низької висоти. З 50 метрів, з 30 метрів, зі 100 метрів. І на 10 км такий безпілотник дуже складно виявити, - підсумував Олег Коростельов.
Керівник "ЛУЧА" відзначив, що закупівля "байрактарів" була правильним рішенням для швидкого забезпечення потреби в розвідувально-ударних безпілотниках ЗСУ. Однак вважає доцільним паралельно розвивати український проект. Він відзначає, що розробка і майбутня закупівля коштуватиме менше ніж контрактні ціни на турецькі літальні апарати, які вже купила Україна. Коростельов прогнозує, що на завершення розробки Сокіл-300 КБ потрібно ще близько року.https://mil.in.ua/uk/news/perevagy-sokil-300-nad-bayraktar-tb2-korostelov-rozkryv-podrobytsi/