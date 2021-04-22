РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9311 посетитель онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
7 289 66

Нападение на Украину не будет легкой прогулкой, будут огромные потери для тех, кто решит зайти на нашу землю, - Аваков проверил силы МВД в Мариуполе. ВИДЕО

Глава МВД Украины Арсен Аваков проверил готовность сил МВД в зоне ООС в Мариуполе Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Министр внутренних дел отметил, что готовность подразделений кардинально отличается от той, которая была в 2014 году. И с точки зрения оснащения, и с точки зрения боевого опыта, и с точки зрения ментальной готовности.

"Национальная гвардия, полицейские силы, пограничники и даже спасатели, которые в значительной мере готовы к ликвидации последствий в зонах конфликта, демонстрируют высокий уровень подготовки. И хочу, чтобы агрессор понял, нападение на Украину - не будет легкой прогулкой, это будут огромные потери для того, кто решит зайти на нашу землю без нашего согласия ", - сказал Арсен Аваков.

Читайте также: Аваков заверил, что акватория Мариуполя и всего Азова будет безопасной. ФОТОрепортаж

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины.

Автор: 

Аваков Арсен (3445) агрессия (1706) Мариуполь (5748) МВД (9345)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Нападение на Украину не будет легкой прогулкой, будут огромные потери для тех, кто решит зайти на нашу землю, - Аваков проверил силы МВД в Мариуполе - Цензор.НЕТ 5325
показать весь комментарий
22.04.2021 10:02 Ответить
+14
Ржунимагу. Да менты первый будут стрелять в спину ВСУ, они все латентные сепары! Вспомните что они творили в 2014 году. Я бы наоборот сейчас отобрал у них оружие.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:03 Ответить
+7
Интересно, а наши силовики предусматривают вариант, что Украина громит войска вторжения ... и что тогда? На каких границах остановиться?
показать весь комментарий
22.04.2021 09:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Интересно, а наши силовики предусматривают вариант, что Украина громит войска вторжения ... и что тогда? На каких границах остановиться?
показать весь комментарий
22.04.2021 09:58 Ответить
Ну як... трембіти, глечикі, пеньки смерек... У Мукачеві нічого з перерахованого ніколи і не було...

А сакури, є
Напад на Україну не буде легкою прогулянкою, будуть величезні втрати для тих, хто вирішить зайти на нашу землю, - Аваков перевірив сили МВС у Маріуполі - Цензор.НЕТ 3545

І Магнолії теж...
Напад на Україну не буде легкою прогулянкою, будуть величезні втрати для тих, хто вирішить зайти на нашу землю, - Аваков перевірив сили МВС у Маріуполі - Цензор.НЕТ 5906
показать весь комментарий
22.04.2021 10:24 Ответить
Озброєння та виучка перевіряються на полігонах під час виконання бойових стрільб та вправ, а ця паркетна показуха направлена не проти терористів, а на підняття упавшого рейтингу влади! Путін вже відійшов від кордонів, можна не понтоватись, за підготовку до війни влада отримує двійку з мінусом!
показать весь комментарий
22.04.2021 18:55 Ответить
Досі не має ДОЗ на цей рік. Про яку двійку йде мова. Вони у мінуси вже давно пішли.
показать весь комментарий
23.04.2021 10:14 Ответить
Якщо подібне станеться, то ніяких границь у РФ вже не буде, як і самої РФії. Її накриє така внутрішня криза, зо 90-ті будуть на цьому фоні казкою.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:13 Ответить
Это тоталитарный гуЛаг .Не тешьте себя напрасными иллюзиями .Там кризис наступит только в том случае если весь Мир сразу откажется от покупки ихних углеводородов НО в ближайшей перспективе это не предвидится . А учитывая что у нас все 30 лет государство олигархов опиралось на ментов , а не на свой Народ то проглотят и не поморщатся .Ну получат озабоченности от ЕС и очередные смехотворные санкции против парикмахера и садовника пескова с нафкой . А безоружное и немотивированное население будет штурмовать границы с ЕС, а не наступающего врага .И сгонять людей на защиту своей страны силой как при сралине в 1941 м уже НЕ получится
показать весь комментарий
22.04.2021 10:38 Ответить
гадські мусора... 30 років вони нам таку паскудну владу обирають...
показать весь комментарий
22.04.2021 10:42 Ответить
Я бы не был столь категоричен. Посмотрите на беларусов, разве можно было предположить, что они станут митинговать против Лукашенко уже более полугода? А Митинги против Москвы, на Дальнем Востоке?

Я считаю, что для Путина сегодня необычайно опасно бросить большие силы против Украины. Пойдут первые гробы и в регионах РФ начнутся случаи МАССОВОГО дезертирства (как было во время и первой и второй Чеченских войн) и митинги матерей, против призыва их детей в армию, на войну. Нет, не за нас они взбунтуются, а за свои жизни и значит против Кремля. И если такое вспыхнет в разных регионах РФ, то у Путина не хватит ни ФСБ, ни Росгвардии задушить сепаратизм и самые опасные для него точки, это Татарстан и Дагестан. А Татары еще помнят, как Маскву брали и как до (примерно) 1700-го года, Москва им дань платила )))
показать весь комментарий
22.04.2021 11:06 Ответить
Нападение на Украину не будет легкой прогулкой, будут огромные потери для тех, кто решит зайти на нашу землю, - Аваков проверил силы МВД в Мариуполе - Цензор.НЕТ 5325
показать весь комментарий
22.04.2021 10:02 Ответить
Ржунимагу. Да менты первый будут стрелять в спину ВСУ, они все латентные сепары! Вспомните что они творили в 2014 году. Я бы наоборот сейчас отобрал у них оружие.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:03 Ответить
Нее, так низзя делать ! А кто нас комуниздить палками и шмонать на улице тогда будет ?
показать весь комментарий
22.04.2021 10:27 Ответить
Вспомните, а чей спезназ, под руководством Авакова, в 2014-м повязал сепаров в Харькове?
У сколько бывших беркутовцев, которые на одной фотографии с генералом Кульчицким, стали воевать против агрессора и погибли с генералом в одном вертолете?

Вспомните взорванного полковника СБУ Хараберюша, который неоднократно, во главе своего спецназа, пересекал линию фронта и приводил взятых в плен изменников, а так же парочку полковников армии РФ, руководивших и планировавших вторжение, а Порошенко с Медведчуком их тихонько, без огласки, возвращали Путину живыми.

А вспомните взорванного полковника армейского спецназа военной разведки Шаповала, который так же приводил в Киев, взятых по ту сторону фронта высокопоставленных офицеров армии РФ и ФСБ, и которых Порошенко с Медведчуком так же по тихому отпускал.

А мой сослуживец ЛИЧНО допрашивал взятых в плен под ДАПом, курсантов военного училища РФ. Вы слышали про взятых в плен курсантов, хоть слово по нашим ТВ?
показать весь комментарий
22.04.2021 10:58 Ответить
слышали, а ты не слышал почему-то...
а Порошенко вынужден был возвращать ибо кацапы продолжили б свою чорну справу
показать весь комментарий
22.04.2021 18:18 Ответить
А как же суд в Гааге? А?
Предательство национальных интересов это было.
показать весь комментарий
22.04.2021 21:22 Ответить
Они и так ее продолжили .
показать весь комментарий
22.04.2021 23:36 Ответить
резиновые лодки выглядят очень опасно
показать весь комментарий
22.04.2021 12:47 Ответить
а сколько их погибло при обороне отдела милиции?
показать весь комментарий
22.04.2021 18:19 Ответить
Я должен честно сказать, что когда Аваков прибыл и передвигался по Мариуполю, то как-то спокойно всё было у нас на дорогах. Не было ментовского ажиотажа, по крайней мере, я этого не заметил. И это- порадовало.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:11 Ответить
азов vs общевойсковая армия
показать весь комментарий
22.04.2021 10:27 Ответить
Все серьезные спецслужбы имеют папку с похождениями Авакова к мальчикам. Но не публикуют пока куклы на сцене правильно играют свои роли в иудоглобализаторском спектакле.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:41 Ответить
Вчера иду по Троещине - идет Билл Гей.тссс, ну я и спрашиваю:
- Господин, неужели вы нас будете травить?
- Да еще как.
- И меня?
- И вас.
- А нас то за что?
- За что за что - за компанию блин.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:52 Ответить
Все серьёзные спецслужбы, это Песков и Симоньян?
показать весь комментарий
22.04.2021 11:35 Ответить
Минобороны и полиция во многих странах традиционно курируется Мальтийским орденом.
показать весь комментарий
22.04.2021 11:57 Ответить
А мальтийский орден курируется билом гейтсом. И чо?
показать весь комментарий
22.04.2021 12:10 Ответить
Ружье через плечо.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:07 Ответить
как же,как же,помню...в 14ом.
как мусорылые с обосранными жопками посдавали оружие и ксивы- и тикали
а бимбасские пожарные фиксировали наши погрузки-выгрузки,расположение блокпостов...
показать весь комментарий
22.04.2021 10:51 Ответить
зато теперь донбаситы знатно жируют,не зря уйнёй страдали в 14-м ...
показать весь комментарий
22.04.2021 12:56 Ответить
ну как знатно....
те,кто выжил и не за200лся/300ся-да,на 15000 фублеф(3000) жируют))))
показать весь комментарий
22.04.2021 17:47 Ответить
Ага, щас! В ментовку идут чтобы бабло косить, а не родину защищать.
показать весь комментарий
22.04.2021 11:24 Ответить
Земли еще нормально получается получать закрывая вопросы....
показать весь комментарий
22.04.2021 15:52 Ответить
Арсен Борисович, так может п@*******-взяточников-гаишников отправим из Киева на Донбасс? там можно и без причины останавливать - прифронтовая зона всё-таки.
показать весь комментарий
22.04.2021 11:30 Ответить
"на Украину"
не "на" а "в"!
показать весь комментарий
22.04.2021 11:34 Ответить
Заспокойтесь. Кацапи ніколи не почнуть наступ на підготовлені позиції не маючи пятикратної переваги в живій силі. Їх так вчили в військових училищах. Немає там пятикратної переваги. І ніколи не буде! Згадайте ДАП! Одне приміщення вони "брали" 244 дні і поклали 14,6 кацапських вітязєй, альфівців, псковських та рязанських десантників за одного нашого захисника. Один пацанчик Табала без військової освіти і підготовки порішив 53 кацапа. А всіх тих "ополчєнців дамбаса" ніхто навіть не рахував - цілі поля перетворили на кладовища... Зараз вже є армія і десятки тисяч підготовлених бійців з досвідом знищення кацапів. А також розуміння світової спільноти хто є агресором і що відбувається на Донбасі і в Криму.
показать весь комментарий
22.04.2021 11:36 Ответить
Вже є восьмикратна, до середини травня буде десятикратна перевага.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:17 Ответить
80к(мот 90К) против 250К УБДУкраины?без призыва,без мусорылых,мчс и прочей швали.
и я не считаю охотников.а это каждый 3й.
показать весь комментарий
22.04.2021 17:50 Ответить
Ти явно не маєш ніякого відношення до армії...
І так, на кордонах з росією (воронежська, ростовська обл.) і в Криму знаходяться війська загальною кількісттю 240 тисяч. Тут і зараз, готові до наступу. До кінця місяця їх кількість зросте до 300 тисяч., не дивлячись на слова шойгу про відвід військ. Ешелони продовжують йти з далекого сходу та забайкалля. Ми оперуємо групою військ, в даному районі, приблизно 30 - 35 тисяч. Для того щоб 300 тисяч резервістів (УБД) стали в стрій потріно від 10 до 45 днів. Коли, по-твоєму, потрібно було розпочати мобілізацію, чи хочаб збори?
В нас 701 604 особи офіційно володіють зброєю, в них на руках тільки 163 470 одиниць нарізної та комбінованої зброї, скільки це в людях важко зрозуміти, оскільки в мене, для прикладу, дів одиниці нарізної. Це далеко не кожен третій, а скільки з них готові захищати Україну взагалі промовчу.
Що стосується полійії та інших - подивись статистику по Донецькі, Луганські областях, а також в Криму, скільки з них зрадили Батьківщину? Ти думаєш щось сильно змінилось?
показать весь комментарий
23.04.2021 09:42 Ответить
1.где ты взял 240-300к.набутылочников я не знаю,но знаю шо число всей сухопутной армии рашки 1 млн.
т.е. они отвели треть?!
2.где ты взял цифри мобилизации 10-45 дней?тут я уже должен заметить,что ты не имеешь ни малейшего представления об ЗСУ.а если-б имел,знал,что ОР1,2,3 прибывают в ППД минуя военкоматы согласно выданным в 14,15 предписаниям..
открытым остается вопрос-сколько прибудут в первые дни...
показать весь комментарий
23.04.2021 10:16 Ответить
Численість армії рф 2 млн. чоловік, і вони перекину сюди все, що в них є в боєготовності.
Оскільки я являюсь УБД і вхожу до складу оперативного резерву першої черги, то "в темі" набагато краще за тебе. Напряму до своїх частин ідуть тільки бійці ОР-1, резервісти ОР-2 через воєнкомати до нових частин, ОР-3 не існує (читай Постанову Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 495), і якщо я тобі кажу "від 10 до 45 днів" то це ще в кращому випадку.
показать весь комментарий
23.04.2021 11:53 Ответить
1.мабуты у них не 2 млн.,а 1 млн.
2.сека-ОР1.
3.нам сказали-в течение 2-3дней.ДШВ
показать весь комментарий
23.04.2021 14:31 Ответить
Путин увеличил штат Вооруженных сил до 1,9 млн человек
https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/mihail_hodarenok.shtml Михаил Ходаренок 29.03.2017, 16:31Штатная численность Вооруженных сил России с января 2017 года составляет 1 897 694 человек (в том числе более 1,013 млн военнослужащих), а с 1 июля состав ВС увеличится до 1,9 млн человек. Соответствующий указ подписал президент России https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_putin.shtml Владимир Путин .

*****, 2-3 дні з моменту наказу Головкома (додай один день з моменту початку ВП до наказу) і ти в ППД, отримання комка, снаряги, особистої зброї - ще один день, отрумання техніки перевірка, ремонт - ще 2 -4 дні, марш в зону БД - ще 2 доби. Це при умові що все є: - комок, Талани, снаряга, зброя, техніка, ГСМ (якого й досі не закупили), провіант, **********. А якщо за цим всим потрібно буде мотатись по різним складам та стояти в черзі на отримання? А якщо це все ще потрібно узгодити, виписати, отримати наказ та накладні? А якщо це все ще потрібно замовити, оплатити та виготовити? адже ДОС провалюють другий рік поспіль?
Так що через 2-3 дні, крім тих хто вже там, будемо хіба що ще й ми, тому що все вищеперечисленне знаходиться в мене вдома, під рукою. І хоч я й приписаний до Чорних запорожців, піду знову зі своїми.
показать весь комментарий
23.04.2021 15:41 Ответить
как только верховный встанет на лыжи, министр, быстро как окурок, подымет скипетр
показать весь комментарий
22.04.2021 11:37 Ответить
Полагаю, что хутин даже рад, что мы им не даем воду. Им не столько вода нужна как зацепка, чтобы еще территории отхватить. А на кровь своих солдат им наплевать.
показать весь комментарий
22.04.2021 12:03 Ответить
А нагадайте мені, весь кацапстан вцілом, і ***** особисто, колись зупиняли втрати?
показать весь комментарий
22.04.2021 13:20 Ответить
Переваги Сокіл-300 над Bayraktar TB2 - керівник ДККБ "ЛУЧ" Олег Коростельов розкрив подробиці

Найбільшим обмеженням, яке впливає на роботу турецького безпілотника, український розробник вважає залежність від сприятливих метеоумов. "Всі безпілотні літальні апарати… націлені на певні умови, а саме - працювати в чистому небі, коли сонячно", - сказав Коростельов.
Він звернув увагу, що в таких країнах, як Туреччина, Катар, ОАЕ, Пакистані протягом року більшість днів відповідають таким умовам.У нас навпаки - у нас світлих (днів) 60, а решта днів, або низька хмарність, або… у нас часто туман, особливо в зоні бойових дій, особливо осінній, зимовий, весняний період - це дуже складні метеоумови, - відзначив керівник "ЛУЧА". За таких умов хмари "не пробиває" тепловізор, а спостерігати за поверхнею землі з висоти можна лише за допомогою "спеціальних радіозасобів виявлення, які так, як головка на "Нептуні", які будуть сканувати поверхню". Саме така перевага закладається, - підкреслив Олег Коростельов.
Також перевага очікується і в ударних можливостях. Як зауважив Коростельов, турецький апарат не може застосовувати озброєння, зокрема бомби, з висоти менше ніж 3000 м. Адже бомбі для влучення необхідно розігнатися. "І ці 3000 м треба дивитися, бачити, звідти, з тої висоти, тобто не повинно бути хмарності. І не повинно бути якихось перешкод для тепловізорів або лазерного канала", - наголосив український розробник.
Ми говоримо про те, що ми закладуємо ракети по прямому лазерному каналу, які можна буде стріляти на 10 км навіть, але з низької висоти. З 50 метрів, з 30 метрів, зі 100 метрів. І на 10 км такий безпілотник дуже складно виявити, - підсумував Олег Коростельов.
Керівник "ЛУЧА" відзначив, що закупівля "байрактарів" була правильним рішенням для швидкого забезпечення потреби в розвідувально-ударних безпілотниках ЗСУ. Однак вважає доцільним паралельно розвивати український проект. Він відзначає, що розробка і майбутня закупівля коштуватиме менше ніж контрактні ціни на турецькі літальні апарати, які вже купила Україна. Коростельов прогнозує, що на завершення розробки Сокіл-300 КБ потрібно ще близько року.https://mil.in.ua/uk/news/perevagy-sokil-300-nad-bayraktar-tb2-korostelov-rozkryv-podrobytsi/
показать весь комментарий
22.04.2021 13:22 Ответить
Судя по тому что он говорит, Аваков самый патриотичный украинец.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:27 Ответить
якщо б він ще хоч трохи укр.мовою говорив
показать весь комментарий
22.04.2021 18:13 Ответить
всё верно.
показать весь комментарий
22.04.2021 16:16 Ответить
А ШО ТАМ С ДОНЕЦКОМ И ЛУГАНСКОМ И КРЫМОМ !!!???
показать весь комментарий
22.04.2021 17:06 Ответить
Конечно, нападение на Украину не будет легкой прогулкой - сам Рюкзаков-Аваков будет руководить боевыми действиями МВД Украины, удобно расположившись и благостно прогревая жопу под пальмами на побережье Аппенинского полуострова, воткнувши волосатые оглобли в тёплые воды Средиземного моря.
показать весь комментарий
22.04.2021 18:03 Ответить
Можна тим ідіотам текст у 2 речення державою написати, бо якось відосіки мовою агресора знімати таким посадовцям нелогічно.
показать весь комментарий
22.04.2021 20:25 Ответить
 
 