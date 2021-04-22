РУС
17 683 83

В Киеве водитель элитного автомобиля въехал в столб, едва не протаранив остановку с людьми. ВИДЕО камер наблюдения

В Киеве водитель элитного автомобиля Форд Мустанг не справился с управлением и въехал в столб.

Как сообщает Цензор.НЕТ, происшествие случилось вчера на проспекте Победы и было зафиксировано камерами уличного наблюдения. На записи видно, что желтый кабриолет Форд, выехав на главную дорогу, резко меняет направление движения и въезжает в столб, который, буквально, защитил человека, находящегося на остановке общественного транспорта.

Автор: 

ДТП (7746) Киев (26150)
+38
Спасибо столбу!!!!!
22.04.2021 12:23 Ответить
+26
Тупое оно скорее всего.....мощи в машине много...а привод задний....надавило на педаль...а руля выкрутить не успело....
22.04.2021 12:25 Ответить
+19
по телефону оно пи%дело скорей всего.
22.04.2021 12:22 Ответить
в одноклассниках засиделся
22.04.2021 12:23 Ответить
Іграло в казино на смартфоні.
22.04.2021 12:24 Ответить
так-так-так.
У Києві водій елітного автомобіля в'їхав у стовп, ледь не протаранивши зупинку з людьми - Цензор.НЕТ 8965
23.04.2021 09:06 Ответить
АПсуждал вчєрашнєє посланіє ***** кацапсячєму собранію...
22.04.2021 12:40 Ответить
****, мала швидкість була, треба було б так щоб в відбивну, щоб скотинка не мучилася і нікого не мучала, жаль
22.04.2021 16:49 Ответить
А столб отремонтируют за счёт водителя- долбо..ба
22.04.2021 12:26 Ответить
Водитель мустанга точно разорится на ремонте столба
22.04.2021 12:29 Ответить
у нас дорогих и реально мощных мустангов на пальцах пересчитать, всё что ты видишь на дорогах - студентческий бюджет, они не стоят дорого, на уровне среднего корейца.
22.04.2021 14:06 Ответить
так стовпу усе по барабану. це ж не Віталькіни стовпи на шляхопроводі явно. радянський стовп переміг пластикову тачку. це як гра у яйця на паску.
22.04.2021 13:04 Ответить
реально. тепер за цим прикладом треба зупинки бетонними валами захищати. стовп часом ще не з радянських часів?
22.04.2021 12:36 Ответить
Печально когда тормоз жмёт на тормоз! А страдает только машина...
22.04.2021 12:25 Ответить
слава богу що лише машина
22.04.2021 12:39 Ответить
С Мустангами такое часто происходит, особенно когда за рулём какое-нибудь школоло.
22.04.2021 12:32 Ответить
Надо было просто газ сбрасывать ,машину "понесло". Вообще мощной машиной тяжело управлять . Как я говорю; -она едет "в ту сторону". Крутить руль не особенно помогает,выравнивать надо сбросом газа. Не знаю как на этом авто , но там где много мощи полный привод, а иначе будешь просто шлифовать асфальт.
23.04.2021 08:02 Ответить
"Иномарки»? Что за совок вам новости пишет? Производства враждебного нам западного автопрома, вредного для высшей цели компартии по строительству коммунизма на бескрайних просторах великого союза скрепоносных сталинских рахитов, ага?
22.04.2021 12:26 Ответить
А ехал бы на Победе...столб точно бы сложил)
22.04.2021 12:28 Ответить
Ещё про "элитную" улыбнуло, всратый корч, который в США родители детям за хорошую учёбу в колледже покупают.
22.04.2021 12:36 Ответить
К сожалению тут не Штаты. Так что пока, во всяком случае на данный момент, это вполне себе элитное авто, как по принципу доступности, так и по признаку утилитарности - картошку на нем массовый потребитель не сможет перевозить.
22.04.2021 13:48 Ответить
с каких пор элитность оценивается по утилитарности? Элитность считается по цене и позиционированию брендом. Есть дорогой мустанг шелби, который стоит новым под 70$ а есть все остальные и 99% мустангов которые у нас катаются стоят 27-35$ новыми в салоне в США (как кия какой-то) а конкретно те которые у нас ездят - битки которые обошлись владельцам в 12-18$, что никак не тянет на "элитное авто".
22.04.2021 14:31 Ответить
тоже поржал))) по цене как средний кореец но элитный ибо похож на шелби и не важно, что это не он)))
22.04.2021 14:03 Ответить
Виявилось що американський биток, відрехтований дядьком Василем в гаражі погано їде прямо.
22.04.2021 12:27 Ответить
Там задний привод... И тормозить и газовать нужно с умом...
Но это не о наших детках воришек... АНИУМЕЮТУСЕ!)
22.04.2021 12:30 Ответить
эта машина стоит не дорого, какие ещё детки воришек, ты о чем?
22.04.2021 14:09 Ответить
до появления таврий и восьмерок все ездили на авто с задним приводом и нихто на ровной дороге в столбы не въезжал.при чем тут привод?
22.04.2021 22:21 Ответить
Привод при чем . Но даже на полноприводных управляемость сложная. Если под капотом больше 300 лс колеса пробуксовывают и машину просто несет. Рулем ситуацию трудно исправить.
23.04.2021 08:07 Ответить
думаешь это именно так всё и было? А жигули, ланосы и китайцев - кто-то другой думаешь рихтуешь, или спускается специальное НЛО и рихтует их, выборочно?)))))))))))) Или другие авто в ДТП не попадают? Сколько платишь - так и рихтуют и от происхождения авто качество работы это не зависит, кроме того, что из США зачастую свежие машины которые в принципе качественнее делаются, чем местный металоллом.
22.04.2021 14:17 Ответить
Битка купив?
22.04.2021 14:24 Ответить
а ты с чем-то сказанным выше не согласен? Можешь аппелировать, если ты конечно не мамкин местный трололо
22.04.2021 14:37 Ответить
Ще й соромишся.
22.04.2021 14:41 Ответить
понятно, вопросов больше нет.
22.04.2021 14:41 Ответить
Машина ще й прокатною виявилася - пацанчик на бабло попав...
22.04.2021 12:29 Ответить
Скорее страховая...а пацанчик просто по лёгкому обосрался...
Короче попал на химчистку промежности)
22.04.2021 12:32 Ответить
таку саму знімає Дізель Шоу у своїх Папаньках У Києві водій елітного автомобіля в'їхав у стовп, ледь не протаранивши зупинку з людьми - Цензор.НЕТ 8231"
22.04.2021 12:57 Ответить
Підозрюю, що це вона і є... Прокатних Мустангів кабріолетів у КИєві небагато, ще й жовтих))
22.04.2021 13:07 Ответить
як що так, то буде ще новина.
22.04.2021 13:30 Ответить
Ну значит скоро будет серия...где эту машину разбили..или украли...
22.04.2021 13:22 Ответить
або серії без машини. хоча прокатчику коли гроші потрібні за прокат, то він бистро ремонтує, або нову підгаяє.
22.04.2021 13:32 Ответить
И куда эти идиоты вечно спешат? Едь спокойно -- никуда не опоздаешь! Будешь всюду спешить -- ничего не успеешь.
имхо.
22.04.2021 12:32 Ответить
Для этого нужно пересмотреть способ жизни.
22.04.2021 13:50 Ответить
Да у нас вааще -- нация торопышек. В метро все спешат, толкаются. На дорогах -- вот типичный пример тому. Даже по тротуару когда идешь и там модно стало подрезать -- быдло прёт, как-будто тебя (меня то есть) нет...
22.04.2021 20:05 Ответить
фраза "кто понял жизнь, тот не спешит" не на ровном месте выросла
22.04.2021 14:13 Ответить
Стоит позавидовать тому, что в Киеве можно ездить за рулем кабриолета. В Мариуполе это не проходит! Через часок- весь салон в дерьме металлургическом.
22.04.2021 12:41 Ответить
на самом деле в Киеве я бы тоже не ездил, у нас пробок мало но даже у нас я закрываю окна и люк наглухо и иногда вынуден и климат отключать когда стою за какой-то бляхой или маршруткой, черный дым валит, дышать тупо нечем в пробке, а здесь никуда и не спрячешься))))
22.04.2021 14:14 Ответить
Что за писатели у вас заголовки придумывают? У нас нет автопрома. У нас все машины иномарки. Даже если собраны в Украине. Или для вас отечественные авто - ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ?
22.04.2021 12:42 Ответить
"Иномарка" - ущербное словцо с тех времён, когда кухарки не умели прочитать
иностранные буквы на эмблеме незнакомого автомобиля.
22.04.2021 13:01 Ответить
Это потому что столб не элитный и не спортивный
Спортивные столбы уворачиваются.
22.04.2021 12:47 Ответить
за рулем мустанга конь педальный
22.04.2021 12:56 Ответить
Элитный.
И в чем его элитность? Почему у нас элитность определяется вредом для окружающих.
Мустанг элитный потому, что больше всех гадит окружающим?
Выбросы составляют 60 килограмм гадости на 100 км пробега!
22.04.2021 13:14 Ответить
тоже немного удивило, у нас 99% мустангов на дорогах это бюджетные с пафосных бричек для американских студентов и 100% - битки, которые выглядят красиво, но не более, многие кто их видит думают, что это какое-то феррарри, но он истоят как какая-то свежий кореец среднего начального\уровня. Да и вообще мне немного непонятно отношение производителя, делают типа спорт (бюджетная версия шелби) но в машине напрочь нет безопасности...
22.04.2021 13:59 Ответить
Я много машин перепробовал, пока искал себе подходящую. Странное ощущение от Мустанга. Похоже рассчитана на сельского (американского) подростка, который по другому не может уговорить женщину.
А с моим ростом ...
Если гнать биток + ремонт выходит 10-15 штук.
22.04.2021 14:11 Ответить
в среднем по больнице они 13-15 получаются за 16 год, всё зависит от удара и пробега.
22.04.2021 14:21 Ответить
За 15 штук зелени женщина будет целый год творить чудеса.
22.04.2021 15:01 Ответить
блин. ну какой он может быть еще? Мустанг - это же Форд! а Генри Форд ставил задачу выпускать средний, не дорогой автомобиль) ФОРД есть ФОРД, даже если он и мустанг)))
22.04.2021 16:01 Ответить
ну если бы это был шелби то ещё бы можно было как-то оправдать заголовок, ибо они от 75тыс$ только стартуют... а здесь..
23.04.2021 00:42 Ответить
В Украине любой автомобиль элитный если учитывать его недоступность для большинства населения.
22.04.2021 14:00 Ответить
а на чем тогда ездит половина украинцев? Если даже какой-то киа спортейдж стоит дороже этого мустанга? Пол Украины ездят на "элитных авто" получается? Как-то не сходится по этой логике.
22.04.2021 14:13 Ответить
Ну всё так, самый дешёвый автомобиль не доступен большинству граждан,поэтому является элитным товаром. А ты думаешь бляхеры от большого счастья появились?
22.04.2021 14:24 Ответить
бляхеры это особая каста, её можно не оценивать. Самый большой рынок авто сейчас - США и оттуда везут полно других хороших авто, кто же их тогда покупает если украинцам они не доступны? Думаешь на Ереван едут?
22.04.2021 14:35 Ответить
Я говорю о новых авто, а не о автохламе.
22.04.2021 17:57 Ответить
о новом автохламе?))
23.04.2021 00:39 Ответить
Заголовок писала скорее всего девушка.
Для неё жёлтенькая машинка со складной крышей - уже элитная.
А всякие бентли - фуфло.
22.04.2021 21:00 Ответить
"І ти красава-а-а".
22.04.2021 13:24 Ответить
То Порошенко винуватий...
22.04.2021 13:38 Ответить
сто пудово Порох. А Супруниха вводила.
22.04.2021 13:54 Ответить
с каких пор студенческий бюджетник стал элитным авто? что-то мне подсказывает, что это не шелби gt500 котоырй действительно стоит дорого))))
22.04.2021 13:54 Ответить
Да *бись оно конем
22.04.2021 14:16 Ответить
Водитель решил проверить столб на прочность. Проверка показала, что столб прочнее автомобиля. У водителя осталось еще две попытки.
22.04.2021 14:23 Ответить
Водитель проверил проспект Победы - не гоночный ли это трек.
Оказалось - гоночный, но с автобусными остановками.
22.04.2021 15:05 Ответить
хм??с каких таких пор??форд-мустанг ,,элитное авто?" к культовому можно отнести но никак к ,,элите"(да дури достаточно и прожора ещё тот!!)а так авто как авто не более и не менее.
22.04.2021 15:06 Ответить
Точно блондин...
22.04.2021 15:13 Ответить
это теперь биток в квадрате? или в кубе?)))
22.04.2021 16:00 Ответить
)) мустанг Илитная авто
22.04.2021 17:09 Ответить
ну не совсем ылитная, но мощная.
22.04.2021 18:11 Ответить
пацан к успеху шел
22.04.2021 17:15 Ответить
Это вышел розбійник(по щеленскому).
22.04.2021 18:45 Ответить
Знову наркомани за кермом
22.04.2021 22:23 Ответить
ну был конь..- ну и.. пропал нах ..= ну и не нада его..)
23.04.2021 00:00 Ответить
Мустанг умер дважды.. в Штатах и Украине)))
23.04.2021 09:40 Ответить
цей монстр недарма називається "Мустанг" - якщо ти недосвічений, самозакоханий, самовпевнений дурень, зебіл, "какая разніца".., то він і вкусити зможе, а не тільки зуби вибити чи зкинути з себе
23.04.2021 10:12 Ответить
 
 