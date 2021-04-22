В Киеве водитель элитного автомобиля въехал в столб, едва не протаранив остановку с людьми. ВИДЕО камер наблюдения

В Киеве водитель элитного автомобиля Форд Мустанг не справился с управлением и въехал в столб.

Как сообщает Цензор.НЕТ, происшествие случилось вчера на проспекте Победы и было зафиксировано камерами уличного наблюдения. На записи видно, что желтый кабриолет Форд, выехав на главную дорогу, резко меняет направление движения и въезжает в столб, который, буквально, защитил человека, находящегося на остановке общественного транспорта.

