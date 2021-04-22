В Киеве водитель элитного автомобиля въехал в столб, едва не протаранив остановку с людьми. ВИДЕО камер наблюдения
В Киеве водитель элитного автомобиля Форд Мустанг не справился с управлением и въехал в столб.
Как сообщает Цензор.НЕТ, происшествие случилось вчера на проспекте Победы и было зафиксировано камерами уличного наблюдения. На записи видно, что желтый кабриолет Форд, выехав на главную дорогу, резко меняет направление движения и въезжает в столб, который, буквально, защитил человека, находящегося на остановке общественного транспорта.
Но это не о наших детках воришек... АНИУМЕЮТУСЕ!)
Короче попал на химчистку промежности)
имхо.
иностранные буквы на эмблеме незнакомого автомобиля.
Спортивные столбы уворачиваются.
И в чем его элитность? Почему у нас элитность определяется вредом для окружающих.
Мустанг элитный потому, что больше всех гадит окружающим?
Выбросы составляют 60 килограмм гадости на 100 км пробега!
А с моим ростом ...
Если гнать биток + ремонт выходит 10-15 штук.
Для неё жёлтенькая машинка со складной крышей - уже элитная.
А всякие бентли - фуфло.
Оказалось - гоночный, но с автобусными остановками.